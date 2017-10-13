В зимний период времени многие из нас стараются утеплять свой автомобиль, обычно это «закрывание» решетки радиатора, а также кусок ткани, либо (модные сейчас) автоодеяла для двигателя. Если с решеткой радиатора все более-менее понятно (это не так страшно, а в «лютые морозы» даже полезно), то вот со вторым типом утеплителя есть много мифов и различных отзывов. Одни говорят – «что это просто супер метод», другие – «что так можно и мотор угробить»! А как же на самом деле? Сегодня я постараюсь рассказать и показать (будет видео версия) с точки зрения специалистов, а не простых обывателей которые где-то слышали, что-то выдели. Будет интересно …

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Наверное, все помнят что наши «деды и отцы» на старых «ВАЗ» и «МОСКВИЧАХ» ставили картонки в решетку радиатора, а сверху на мотор укладывали всевозможные утеплители, начиная от обычного войлока, заканчивая куртками и старыми шубами. И что положительный эффект был обеспечен автомобиль быстро прогревался, дольше остывал — тем самым нужно меньше времени на прогрев, ну и конечно бензина расходуется меньше. Все так, но в те времена обслуживание авто было другое, например летом или зимой могли лить воду в систему охлаждения (сейчас от такого волосы на голове шевелятся, ездили на 76 бензине, были не пойми какие масла, да и система подачи и впрыска топлива была основана на карбюраторе, а не на инжекторах). Много воды утекло и что раньше было нормой, сейчас может только навредить.

Эффект от автоодеяла. Какие плюсы обещают?

ДА все просто, если подумать логически? можно понять и самому:

Двигатель быстрее прогревается. По сути это тепловой экран, который не дает уходить теплому воздуху вверх, а отражает его вниз. Тем самым немного сберегая его

То есть после этого эффекта мотор дольше остается теплым

Уменьшается время прогрева

Уменьшается количество запусков, особенно если ставите сигнализацию по температуре (то есть например при -20 градусов всего 2 – 3 раза, вместо 4 – 5)

Капот автомобиля чистый. Он не прогревается, снег не тает сверху и соответственно не образуется лед

Немного уходит шум как в салоне, так и на улице. То есть это еще и шумоизоляция

То есть одни плюсы, но зачастую на форумах именно специалисты – автомеханики НЕ СОВЕТУЮТ таким образом утеплять подкапотное пространство! Почему? Прежде чем перейдем к минусам, я хочу показать вам небольшой эксперимент (с графиками).

Эксперимент

Сейчас очень много различных приспособлений (типа ELM327), которые позволяют снимать показания с температуры охлаждающей жидкости и перед входом во впускной коллектор. Именно эти два показателя очень для нас важны. Условно разделим эти эксперименты на два разных (город и трасса). Стиль езды одинаковый (обычный спокойный), без «педали в пол»

ГОРОДСКОЙ РЕЖИМ

НА улице было около -12 градусов, длина поездки около 7 – 8 км. Длительность поездки около 32 – 35 минут. Смотрим графики, первый это прогрев охлаждающей жидкости (ОЖ), есть два графика синий – это с одеялом, красный – без него

Видно, что температура ОЖ с одеялом быстрее поднялась и заняла планку около 90 градусов (и могла бы расти дальше, если не включилась система охлаждения), без одеяла этой планки достигла гораздо позже, примерно на 10 – 15 минут система охлаждения если и включалась то на очень коротки срок.

Температура на впуске отличается еще больше. Нужно пояснить, что данный автомобиль обычный атмосферник (не турбо), бюджетного класса. Смотрим график

Видно что разогрев с автоодеялом происходит намного быстрее и сама температура под капотом намного больше (+ 40гр., вместо + 27 без него), не смотря что на улице – 12.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМНЮ, ПОЕЗДКИ КОРОТКИЕ ОКОЛО 30 МИНУТ, на ТРАССЕ СИТУАЦИЯ ДРУГАЯ

ТРАССА. Условия поездка со средней скоростью 80 – 90 км/ч, примерно 30-35 минут. Для начала посмотрите два графика (здесь уже есть и температура ОЖ и на впуске).

Как видите разница не такая большая, однако с одеялом прогрев двигателя немного больше, порядка + 5, + 10 градусов. НО в целом система охлаждения справляется с этой «тепловой завесой».

Конечно показания снимались при – 12 градусах, если бы было холоднее (скажем -25, — 30) возможно автоодеяло способствовало большему и лучшему прогреву. Как мне кажется именно для таких температур оно и может быть рассчитано

Какие выводы можно сделать:

Повышается температурный предел особенно в городском цикле, как самого мотора, так и воздуха который засасывается из подкапотного пространства

Так как засасываемый воздух теплее, значит происходит большая склонность к детонации, следовательно, устанавливается более позднее зажигание, что ведет к увеличению расхода топлива

Немного падает мощность

Как видите – «палка о двух концах», что же, теперь давайте поговорим о минусах

Минусы утепления двигателя

В самом начале хочется сказать, что не все моторы одинаковы! И например если один прекрасно это переносит, то второй может значительно сильно пострадать от этого. Зависит это от многих факторов:

Дизель или бензин

ТУРБО или атмосферник

Забор воздуха от решетки радиатора (то есть как бы спереди авто) или из моторного отсека

Какая температура окружающего воздуха, скажем -5 или -35

Многие атмосферные силовые агрегаты являются высокотемпературными, при -10 градусах (как вы видели графики) прогрев происходит очень быстро, что может привести:

К перегреву! А это уже плохо

Также от этого могут страдать провода и катушки зажигания, особенно сильно если «за бортом» -3, -5

Если засасываемый воздух теплый, то зажигание позднее, растет расход

Падает мощность. То есть эффекта экономии топлива может и не быть

Если положить не специализированный материалы, может произойти возгорание

Как показывает практика и отзывы в сети, все эти новомодные одеяла рвутся примерно за год – два, а стоят они около 2000 рублей

Как видите, есть над чем подумать! Сейчас видео версия смотрим

ИТОГ

Такие автоодеяла, сейчас их производит много фирм («Автотепло», «Смартмат», «TORSO», «SKYWAY», «STP» и т.д.) Делаются они в основном из негорючих материалов, то есть стеклоткани и прочее — возгорание исключено.

Применение возможно! НО только при сильных морозах, и если у вас нет противопоказаний от производителя. При малых температурах (до — 15) собственно не нужно, а может даже навредить. Вот такой мой отзыв, читайте наш АВТОБЛОГ подписывайтесь на обновления.