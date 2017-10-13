В зимний период времени многие из нас стараются утеплять свой автомобиль, обычно это «закрывание» решетки радиатора, а также кусок ткани, либо (модные сейчас) автоодеяла для двигателя. Если с решеткой радиатора все более-менее понятно (это не так страшно, а в «лютые морозы» даже полезно), то вот со вторым типом утеплителя есть много мифов и различных отзывов. Одни говорят – «что это просто супер метод», другие – «что так можно и мотор угробить»! А как же на самом деле? Сегодня я постараюсь рассказать и показать (будет видео версия) с точки зрения специалистов, а не простых обывателей которые где-то слышали, что-то выдели. Будет интересно …
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Наверное, все помнят что наши «деды и отцы» на старых «ВАЗ» и «МОСКВИЧАХ» ставили картонки в решетку радиатора, а сверху на мотор укладывали всевозможные утеплители, начиная от обычного войлока, заканчивая куртками и старыми шубами. И что положительный эффект был обеспечен автомобиль быстро прогревался, дольше остывал — тем самым нужно меньше времени на прогрев, ну и конечно бензина расходуется меньше. Все так, но в те времена обслуживание авто было другое, например летом или зимой могли лить воду в систему охлаждения (сейчас от такого волосы на голове шевелятся, ездили на 76 бензине, были не пойми какие масла, да и система подачи и впрыска топлива была основана на карбюраторе, а не на инжекторах). Много воды утекло и что раньше было нормой, сейчас может только навредить.
Эффект от автоодеяла. Какие плюсы обещают?
ДА все просто, если подумать логически? можно понять и самому:
- Двигатель быстрее прогревается. По сути это тепловой экран, который не дает уходить теплому воздуху вверх, а отражает его вниз. Тем самым немного сберегая его
- То есть после этого эффекта мотор дольше остается теплым
- Уменьшается время прогрева
- Уменьшается количество запусков, особенно если ставите сигнализацию по температуре (то есть например при -20 градусов всего 2 – 3 раза, вместо 4 – 5)
- Капот автомобиля чистый. Он не прогревается, снег не тает сверху и соответственно не образуется лед
- Немного уходит шум как в салоне, так и на улице. То есть это еще и шумоизоляция
То есть одни плюсы, но зачастую на форумах именно специалисты – автомеханики НЕ СОВЕТУЮТ таким образом утеплять подкапотное пространство! Почему? Прежде чем перейдем к минусам, я хочу показать вам небольшой эксперимент (с графиками).
Эксперимент
Сейчас очень много различных приспособлений (типа ELM327), которые позволяют снимать показания с температуры охлаждающей жидкости и перед входом во впускной коллектор. Именно эти два показателя очень для нас важны. Условно разделим эти эксперименты на два разных (город и трасса). Стиль езды одинаковый (обычный спокойный), без «педали в пол»
- ГОРОДСКОЙ РЕЖИМ
НА улице было около -12 градусов, длина поездки около 7 – 8 км. Длительность поездки около 32 – 35 минут. Смотрим графики, первый это прогрев охлаждающей жидкости (ОЖ), есть два графика синий – это с одеялом, красный – без него
Видно, что температура ОЖ с одеялом быстрее поднялась и заняла планку около 90 градусов (и могла бы расти дальше, если не включилась система охлаждения), без одеяла этой планки достигла гораздо позже, примерно на 10 – 15 минут система охлаждения если и включалась то на очень коротки срок.
Температура на впуске отличается еще больше. Нужно пояснить, что данный автомобиль обычный атмосферник (не турбо), бюджетного класса. Смотрим график
Видно что разогрев с автоодеялом происходит намного быстрее и сама температура под капотом намного больше (+ 40гр., вместо + 27 без него), не смотря что на улице – 12.
ЕЩЕ РАЗ НАПОМНЮ, ПОЕЗДКИ КОРОТКИЕ ОКОЛО 30 МИНУТ, на ТРАССЕ СИТУАЦИЯ ДРУГАЯ
- ТРАССА. Условия поездка со средней скоростью 80 – 90 км/ч, примерно 30-35 минут. Для начала посмотрите два графика (здесь уже есть и температура ОЖ и на впуске).
Как видите разница не такая большая, однако с одеялом прогрев двигателя немного больше, порядка + 5, + 10 градусов. НО в целом система охлаждения справляется с этой «тепловой завесой».
Конечно показания снимались при – 12 градусах, если бы было холоднее (скажем -25, — 30) возможно автоодеяло способствовало большему и лучшему прогреву. Как мне кажется именно для таких температур оно и может быть рассчитано
Какие выводы можно сделать:
- Повышается температурный предел особенно в городском цикле, как самого мотора, так и воздуха который засасывается из подкапотного пространства
- Так как засасываемый воздух теплее, значит происходит большая склонность к детонации, следовательно, устанавливается более позднее зажигание, что ведет к увеличению расхода топлива
- Немного падает мощность
Как видите – «палка о двух концах», что же, теперь давайте поговорим о минусах
Минусы утепления двигателя
В самом начале хочется сказать, что не все моторы одинаковы! И например если один прекрасно это переносит, то второй может значительно сильно пострадать от этого. Зависит это от многих факторов:
- Дизель или бензин
- ТУРБО или атмосферник
- Забор воздуха от решетки радиатора (то есть как бы спереди авто) или из моторного отсека
- Какая температура окружающего воздуха, скажем -5 или -35
Многие атмосферные силовые агрегаты являются высокотемпературными, при -10 градусах (как вы видели графики) прогрев происходит очень быстро, что может привести:
- К перегреву! А это уже плохо
- Также от этого могут страдать провода и катушки зажигания, особенно сильно если «за бортом» -3, -5
- Если засасываемый воздух теплый, то зажигание позднее, растет расход
- Падает мощность. То есть эффекта экономии топлива может и не быть
- Если положить не специализированный материалы, может произойти возгорание
- Как показывает практика и отзывы в сети, все эти новомодные одеяла рвутся примерно за год – два, а стоят они около 2000 рублей
Как видите, есть над чем подумать! Сейчас видео версия смотрим
ИТОГ
Такие автоодеяла, сейчас их производит много фирм («Автотепло», «Смартмат», «TORSO», «SKYWAY», «STP» и т.д.) Делаются они в основном из негорючих материалов, то есть стеклоткани и прочее — возгорание исключено.
Применение возможно! НО только при сильных морозах, и если у вас нет противопоказаний от производителя. При малых температурах (до — 15) собственно не нужно, а может даже навредить. Вот такой мой отзыв, читайте наш АВТОБЛОГ подписывайтесь на обновления.
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