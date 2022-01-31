АВТООДЕЯЛО: плюсы и минусы для двигателя. Разбираем легковой автомобиль

Тема, которая не дает многим покоя, это утепление двигателя. Ни для кого не секрет, что скажем дизель или малообъемные моторы, да еще имеющие чугунные блоки, мягко сказать плохо прогреваются зимой. Многие их утепляют, так называемым — АВТООДЕЯЛОМ. Сегодня предлагаю поговорить над плюсами и минусами этого аксессуара. Я реально провел некоторые замеры на машине моего друга, у которого лежит такое одеяло — мне есть, что вам рассказать. Например, помогает ли оно вообще в прогреве (или это пустая трата денег), сколько держится температура после остановки двигателя с одеялом и без. Почему многие утепляют, а другие нет. Как обычно будет интересная видео версия внизу, так что читаем – смотрим …

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Если честно, эта тема не нова — я помню, когда мои отец и дед утепляли двигатели своих легковых автомобилей, обычными одеялами, не специальными АВТО, а обычными. Раньше было это абсолютно нормально, ибо масла, жидкости оставляли желать лучшего (они густели даже не при сильном морозе), да и блоки были чугунными.

НО! В таком утепление есть большой минус, материал должен быть огнеустойчивый, иначе до пожара не далеко

Первый плюс

Многие говорят — что одеяло это реально фуфло, никакой пользы от него нет! НО это — ошибка. Оно реально помогает, особенно эффективно работает с малообъемными моторами и дизелями. Тут одни плюсы

Все дело в том, что малообъемные моторы используют меньше топлива, это например какие-нибудь 0,8 — 1,0 или даже 1,2 литра. Прогреть их в мороз сложно, особенно если на улице – 20, — 25 градусов и ниже (хоть 10 минут стой на автозапуске, хоть 20). А еще сложнее его прогреть, если блок идет из чугуна, а не из алюминия. Например, у друга есть FIAT PANDA, там мотор 1,2 литра – чугунный блок. В морозы двигатель не греется от слова вообще. Дай бог дойдет до + 75, но если начинаешь двигаться, температура падает на глазах, в машине холодно.

Я провел эксперимент, прокатился на этом автомобиле с АВТООДЕЯЛОМ и без. И снял замеры при помощи ELM327. Хочу сказать, что на улице было не так холодно всего – 11 градусов.

Первый раз прокатился без АВТООДЕЯЛА. НА стоячем автомобиле температура была около + 74, +75 градусов. НО стоит начать двигаться, даже на 2 — 3000 оборотах мотор моментально начинает выхолаживаться. И доходит до +72, иногда +74 градусов (один раз было + 70, когда я катился с горки). Машину сильно продувает (это минус), хочу сказать, что картонки перед радиатором нет, эксперимент чистый (подробнее в видео внизу)

После того как положил АВТООДЕЯЛО. Температура при движении, держится около + 76, + 77 градусов (один раз было + 79 градусов). В салоне намного теплее. Видно, что АВТООДЕЯЛО работает. Связываю с тем, что нет сильного продувания, все же часть тепла остается. Разница в + 3, + 4 градуса радует (это плюс). И это при – 11 градусах, я думаю в -20, — 25 польза + 4 градуса, будет намного заметнее.

Также, я думаю нужно закрыть радиатор спереди картонкой, думаю еще пару градусов можно добавить.

С дизелями такая же ситуация:

Во-первых, у них больше КПД, то есть меньше энергии идет на нагрев.

Во-вторых, зачастую идут опять же чугунные блоки (нагреть которые сложнее).

В-третьих, обороты, с которыми они работают меньше. Можно перечислять долго, но дизель греется также хуже, скорее всего одеяло ему также поможет

Первый минус АВТООДЕЯЛА

После предыдущего пункта, вы можете подумать что АВТООДЕЯЛО, просто прописано для всех автомобилей зимой. Это еще одна ошибка. Зачастую на моторы 2,0 литра и выше, оно попросту не нужно. Мало того, оно может усугубить ситуацию и привести к локальным перегревам двигателя легкового автомобиля, даже зимой, даже в морозы. Про это предупреждают многие производители, они так и пишут на своих автомобилях.

Это минус, потому как многие могут положить на мотор большого объема, а потом получить локальный перегрев

Но почему же такое происходит? Опять все просто – двигатели с большим объемом итак прекрасно разогреваются, ведь топлива в нем сгорает куда больше. Внутри салона такого автомобиля всегда будет тепло и комфортно, достаточно в мороз, даже в – 20 и ниже градусов, запустить на АВТОЗАПУСК, 10 минут будет достаточно.

Причем зачастую блоки таких моторов из алюминия, они разогреваются очень быстро.

Такой двигатель должен хорошо охлаждаться, отводить тепло в окружающую среду, я еще раз подчеркиваю даже в мороз.

А теперь представьте, если вы перекроете, скажем 3,5 литровый двигатель легкового автомобиля АВТООДЕЯЛОМ, он просто сверху и с боков (там где лежит одеяло) начнет перегреваться. Не дай бог заклинит (ремонт может быть очень дорогим, это однозначно минус). Понятно, что есть система охлаждения, жидкость, которая циркулирует по каналам, есть вентилятор обдува. Но и это все может быть под утеплением. А если на улице скажем всего – 11 градусов, тут и до локального перегрева не далеко.

Так что, на объемных моторах, я вам не советую АВТООДЕЯЛО! Исключением могут быть регионы, где температура может доходить до -45, — 50 градусов и ниже.

Второй плюс – сохраняет тепло

Сохранение тепла есть — но оно не глобальное. Стоит понимать, что АВТООДЕЯЛО не дает уходить тёплому воздуху вверх, часть действительно остается (это второй плюс)

НО! Стоит заглушить машину, источник тепла останавливается. Остывание происходит достаточно быстро.

Опять же на машине своего друга я провел эксперимент:

Суть какая, запускаем мотор, прогреваем его. И далее, останавливаем и смотрим, насколько остынет двигатель за 10 минут. Дальше, я не стал ждать, ибо итак все понятно.

Без АВТООДЕЯЛА: во-первых, мотор никак не хотел прогреваться больше + 74 градусов, ждал долго примерно 15 минут. Потом заглушил, через 10 минут температура была + 70 градусов, то есть мотор остыл на 4 градуса.

Положил АВТООДЕЯЛО: мотор уже прогревается до + 76 и даже более градусов (это плюс). Пришлось глушить мотор, ибо я проглядел точку в + 74 градуса, но и все равно не удалось поймать, оставил на + 75. То есть уже мотор греется лучше, опять же теплый воздух идет наверх, и часть его все равно не улетучивается, а остается.

Оставляем на 10 минут. Показания через ELM327 +72 градуса, решил посмотреть, как будет остывать дальше, +71 примерно на 12 минуте.

Опять же эффект есть. Первый раз машина грелась хуже и остыла за 10 минут на 4 градуса, второй раз прогревалась до более высоких температур (на холостых оборотах) остыла на 3 градуса. На 4 градуса за 12 минут.

Если примерно прикинуть по времени — первый раз 10 минут, второй раз 12 минут. Получается разница почти в 20%. То есть машина в мороз, оставленная на запуск по температуре, будет реже запускаться. Что банально будет экономить топливо (это опять плюс)

Также температура достигаемая с АВТООДЕЯЛОМ выше, опять же эффект есть. Конечно он не в разы, все же мотор еще охлаждается по бокам и снизу, но разница видна.

Третий плюс — безопасность

Многие считают, что АВТООДЕЯЛО реально может загореться от высокой температуры, например от выпускного коллектора, катколлектора и т.д. НО это ошибка.

Плюсом является то – что сейчас почти все компании делают одеяло из негорючих материалов, зачастую это стеклоткань + стекловата. Они банально не горят. Даже если на них воздействовать открытым пламенем, а также вылить бензин и поджечь. Ничего страшного не произойдет.

В мешок от стеклоткани набивается стекловата, (возможно, еще другие аналоги, например негорючая минеральная вата). И все это зашивается по периметру.

В итоге очень теплое, а самое важное — безопасное приспособление, которое держит тепло от двигателя. Примерно таким же способом, утепляли теплотрассы для многоэтажных домов.

Финальные минусы — списком

В этом пункте я хочу поговорить над минусами АВТООДЕЯЛА, которые еще описывают в сети. Они есть и они (как я считаю) существенные:

1) Цена. Среднего размера АВТООДЕЯЛО стоит 2500 – 2800 рублей. Маленькие 2300 рублей. Согласитесь не совсем копейки. Хотя если попа в холоде, и не такие деньги отдашь

2) Экономия топлива. Многие берут ради экономия топлива (вспоминаем запуск по температуре двигателя, характерно для северов). Пусть без одеяла машина запускалась 3 раза за ночь, с одеялом два раза (и то не факт).

10 минут прогрева, это примерно 0,1 литра топлива, если перевести на деньги, это 0,1 Х 50 рублей (литр топлива в среднем по стране) = 5 рублей.

А теперь разделите 2800 на 5 = 560 дней. С учетом, что зима примерно половину года, около 175 дней, окупать будем примерно 3,29 года, округлим до 3,5 лет. Получается, долго. Еще такой минус — оно рваться может. Так что не факт что прослужит и три года.

3) Поломки. Это стандартный «баян» нашего городка, не нужно его засовывать прямо к вентилятору двигателя. Вентилятор его затянет к себе, поломает себе лопасти и порубит АВТООДЕЯЛО в труху. В общем можно наделать дел. Обычно зимой вентилятор не включается, а вот стоит потеплеть, скажем до 0, можете попасть на такую неприятность. Так что следите за тем, куда его пихаете.

4) Самый, наверное, для меня важный минус — это стекловата в фильтре двигателя. Все дело в том, что двигатель достаточно сильно засасывает воздух (для приготовления воздушно топливной смеси). Стекловата, может проходить через стеклоткань и оседать на фильтре двигателя.

Особенно сильно, когда АВТООДЕЯЛО рвется в каких-либо местах (а рваться оно будет, уже поверьте мне). Сильнее всего эффект заметен на ТУРБО моторах. Так вот, фильтр запаковывается волокнами, воздуха может не хватать — мощность будет падать. Также в интернете есть много различных отзывов, когда стекловолокна, находили например, в дроссельной заслонке и других элементах.

Так что брать одеяло нужно качественное, а также сразу изолировать порывы, например металлическим скотчем.

Сейчас видео версия, смотрим

Как видите плюсы здесь существенные, основную задачу выполняет, то есть быстрый прогрев и удержание тепла. Но и минусы есть (зачастую, по отзывам конечно «высосаны» из пальца), однако и логичные присутствуют. Наверное, для дизелей и двигателей малого объема легковых автомобилей одеяло пригодится, а для остальных оно особенно и не нужно. Думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР