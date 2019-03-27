Продолжаю освещать КОМБО устройства различных производителей. НА днях ко мне в руки попал очень интересный гаджет – VIZANT 740, который имеет сигнатурную составляющую, про это нам говорит надпись на коробке SIGNATURE. По сути должны отсекаться различные ложные срабатывания … как это на самом деле покажет подробный обзор. Я уже протестировал этот гаджет и мне есть что вам рассказать, как обычно будет подробная текстовая версия +видео …

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Бренд VIZANT один из старейших на нашем рынке, и хотя он не так часто мелькает на просторах России, у него есть много интересных устройств. Например, сегодняшний 740 SIGNATURE, имеет патч-антенну, которая является как бы следующим шагом в детектировании. Она большая, находится внутри корпуса, снаружи нет никаких выступающих «глазков» и работает действительно неплохо (расскажу далее в статье). А сейчас предлагаю начать с комплектации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам КОМБО

Зарядное устройство в прикуриватель

Присоска на лобовое стекло. Кстати здесь она не обычная, совмещена с GPS приемником. Раскрывается на две части

Провод USB для подключения к компьютеру

Руководство пользователя и гарантийный талон

Сама коробка сделана из прочного картона, с цветными «принтами» красно-бело-голубого цвета.

Все строго и лаконично.

КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

Передняя часть. Основной объектив.

Верхняя грань. Кнопка включения и крепления для присоски (кстати, здесь есть контактная площадка, потому как питание может подаваться в «присоску», чтобы работал GPS)

Задняя часть. Основной дисплей 2,7 дюйма (TFT) не сенсорный. По бокам есть навигационные клавиши

Нижняя грань. Разъемы для микрофона, карты памяти, HD port, питание через micro USB и клавиша RESET.

Правая и левая грани пустые. Также на корпусе много различных прорезей, которые нужны для охлаждения

Корпус сделан качественно посторонних люфтов и скрипов не замечено, здесь все хорошо.

МЕНЮ

Стоит отметить в отзыве, что у VIZANT 740 SIGNATURE, достаточно обширное меню.

На главном экране отображается информация о: — записи, интервале времени, спутниках, карты памяти, питании, разрешении, режиме в который включен (ГОРОД1, ГОРОД1 и т.д. про это чуть позже).

При нажатии на клавишу MENU, переходим в основные настройки:

РАДАР – на первой странице настраивается радарный комплекс. Здесь есть настройки «ТРАССА», «ГОРОД», отключение различных режимов, превышении скорости, GPS и т.д. (подробнее будет в видео обзоре)

ВИДЕО – здесь настраиваются основные характеристики видео – разрешение, цикл записи, качество видео, WDR и т.д.

НАСТРОЙКИ – можно настроить язык, номерной знак, установку даты и времени, формат карты памяти и т.д.

ПРОСМОТР – здесь вы сможете просмотреть все отснятые материалы

Почти каждый подраздел меню, содержит 4 страницы настроек (кроме «ПРОСМОТРА»)

В целом все интуитивно понятно, разобраться сможет каждый.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Настало время в моем отзыве поговорить о железе ВИЗАНТ 740 SIGNATURE.

Процессор – Ambarella A7 LA50 . Да, это уже не САМОЕ новое решение, но оно обкатано временем, и с задачами, стоящими перед устройством, справляется вполне успешно. И опять же таки все же это Ambarella, их процессоры являются одними из самых «топовых» на сегодня.

. Да, это уже не САМОЕ новое решение, но оно обкатано временем, и с задачами, стоящими перед устройством, справляется вполне успешно. И опять же таки все же это Ambarella, их процессоры являются одними из самых «топовых» на сегодня. Матрица – OMNIVISION Ov 4689 , отличная матрица, я бы сказал соотношение цена-качество

, отличная матрица, я бы сказал соотношение цена-качество Основной объектив – шестислойное стекло (наличие ИК фильтра)

(наличие ИК фильтра) Разрешение – до Super HD (2304Х1296).

Кадров в секунду – 30 . При больших разрешениях именно такая частота, при HD можно поставить 60 к/с

. При больших разрешениях именно такая частота, при HD можно поставить 60 к/с Угол обзора 170 градусов .

. Задний дисплей 2,7 дюйма TFT

Циклическая запись – 1,2,3,4,5 минут

Функция WDR

Аккумулятор LI, не нашел на сколько мАч, но держит немного (около 3 – 5 минут)

Поддержка карт памяти, желательно 10 класса, емкость до 128 Gb

Теперь в моем обзоре, как снимает ВИЗАНТ.

ДЕНЬ: Здесь все ожидаемо хорошо, картинка четкая, различимы мелкие предметы с больших расстояний (номера и знаки около 15 метров). WDR убирает лишние «пересветы» в солнечный день.

НОЧЬ: Качество картинки ожидаемо падает. Однако она все равно находится на уровне. Номера читаются с расстояния примерно в 8-10 метров, шумов и зерна нет

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Картинка хорошо читаемая, есть небольшое зерно, но оно глобально не сказывается на качестве картинки.

В целом съемка видео находится на хорошем уровне, это и не удивительно ЖЕЛЕЗО здесь стоит реально хорошее и как видно оптимизация тоже на уроне.

РАБОТА РАДАР-ДЕТЕКТОРА:

Диапазоны частот

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М;

Х-диапазон: 10.525 ГГц, ±100м;

К-диапазон: 23.3 — 24.4ГГц;

Ka-диапазон: 33.3 — 36.1 ГГц;

Лазер: 904 нм;

CT («Искра», «Стрелка») 24.150 +/-0.1ГГц;

Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, Ка и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата ), а также сигналов комплекса Стрелка, Робот, Места и пр. в том числе в сигнатурном режим

Как я уже писал сверху, здесь у нас установлена ПАТЧ антенна, которая спрятана в корпус, и занимает достаточно большое пространство внутри. Есть высказывания, что ПАТЧ антенны намного лучше, чем обычные рупорные. Возможно, лично мне нравится, как работает VIZANT 740 SIGNATURE.

Начнем с того, что помимо сигнатурного режима (который отсекает ложные срабатывания), здесь есть еще и несколько режимов чувствительности «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ТРАССА» и «SIGNATURE».

Если вы включаете ГОРОД1 или ГОРОД2, тем более ТРАССА (здесь чувствительность повышается), тогда могут быть ложные срабатывания. Однако почти не происходит пропуска излучений.

Если ставить SIGNATURE, тогда ложных «сработок» становится намного меньше (однако до конца они не уходят, это проблема не данного гаджета, а всех устройств различных производителей). Но есть предположения, что «сигнатура» может убирать много и нужных излучений. Хотя при тестировании именно этого ВИЗАНТ 740, я пропусков — не заметил. А вот четкость определения сигнала на высоте.

Как стационарных комплексов, так и переносных.

Собственно здесь нареканий у меня нет.

РАБОТА GPS:

Следующим в обзоре хочу рассказать по работу GPS модуля. Он находится в «ножке», то есть он выносной.

Нареканий на работу у меня нет, все точки определяются четко и быстро, без каких-либо проблем. Есть ежемесячные обновления на сайте, можно скачать и обновить GPS. Также можете задавать свои точки (что также удобно).

Стоит отметить работу с АВТОДОРИЕЙ, здесь также все хорошо, пишется средняя скорость и метраж отрезка.

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ

Крепится стандартно, на присоску, но как я уже писал – она раскрывается как бы на две части. Внутри есть специальный рычажок, который помогает, как бы запереть присоску. Держится хорошо.

Еще важно, я всегда про это говорю в своих отзывах, это размер самого гаджета, здесь с этим все хорошо. По сути VIZANT 740, по габаритам с обычный видеорегистратор, у него нет большого перекрытия лобового стекла, поэтому мешать при движении, он не будет.

Кабель питания длинный примерно 3 метра, его реально хватит для скрытой проводки. Подходит он в ножку, чтобы питать GPS модуль.

Что мне еще нравится то, что гаджет можно легко и просто снять (буквально нажал защелку и он вышел), причем присоска осталась на стекле. Это хорошо, вы можете унести его с собой домой, банально к вам в машину не полезут (не разобьют стекла).

Поворачивается наш КОМБО на 180 градусов, можно легко и просто повернуть на сотрудника ГИБДД. Также есть регулировка вверх и вниз. Можете настроить для себя нужное положение.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим.

ИТОГ

Как обычно начнем с цены данного девайса, сейчас она составляет – 11745 рублей (если верить сайту производителя). Такая стоимость выбивается за психологическую планку в 10 000 рублей, и я считаю ее немного высоковатой (хотя здесь стоит недешевый процессор и неплохая матрица, они мало стоять не могут). Предлагаю подумать над положительными и отрицательными моментами

ПЛЮСЫ:

Процессор и матрица (проверенные технологии)

Разрешение SUPER HD

Хорошее качество съемки как днем, так и ночью

Нет тормозов при работе

Хорошо работает радарный комплекс (есть сигнатурная составляющая + патч антенна)

Хорошая работа GPS

МИНУСЫ:

Цена. Хотелось бы до 10000 , хотя и понятно, что брендового изделия с аналогичными характеристиками на нашем рынке так дешево не купить.

Нет 60 кадров в секунду, на основных разрешениях

В качестве придирки — ложные срабатывания есть (на обычных режимах их больше, в сигнатурном редко, вполне приемлемо.

В целом VIZANT 740 SIGNATURE, неплохое решение которое можно рассмотреть для покупки (все плюсов намного больше, чем минусов). А я на этом заканчиваю свой отзыв, читайте АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.