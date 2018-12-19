НА сегодняшнем обзоре у нас двухканальный видеорегистратор от компании VIOFO, модель A129 DUO + GPS. Причем в нашей комплектации есть CPL фильтр + кнопка экстренной записи. Это достаточно новый и относительно неизвестный производитель на Российском рынке. Разработан и производится в Китае (но качество у него — достаточно высокое). Да и характеристики неплохие, при Full HD обещают 60 кадров в секунду (потянет ли процессор). Как обычно подробный обзор + видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Многие сверху уже прочитали Китай, и типа все понятно. НО знаете, сам был удивлен, этот гаджет выполнен немного по-другому. Качество выше, коробка дороже (всякие мягкие «проставки»), есть CPL фильтр, видно что компания «заморочилась». Так и хочется сказать вот это фабричное производство, а не «подпольщина». Однако по своему опыту знаю, что первое ощущение может быть обманчиво, поэтому нужен качественный обзор, чем мы с вами сейчас и займемся. Однако как обычно смотрим, что еще есть внутри

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор VIOFO + GPS модуль сверху

Задняя камера + площадка крепления

Зарядное устройство в прикуриватель + кабель USB

Проводка для подключения задней камеры

Кабель USB

«Лопатка» для отсоединения скотча от лобового стекла

Комплект 3M скотча

Гарантийный талон и инструкция пользователя

Как я говорил, у меня полный комплект, есть еще CPL + кнопка (они докупаются отдельно). Насчет инструкции пользователя, она на английском, но у меня в комплекте был перевод (распечатка на русском), видно, что основной рынок зарубежный.

Упаковка сделана отлично, сверху цветная проставка (красно белая), сама коробка из плотного картона. Здесь нареканий нет.

КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

У VIOFO A129 есть основной корпус и задняя вспомогательная камера (про нее писать особо нечего, она просто поворотная, встроенная в корпус, со съемным разъемом).

Основной блок, сделан в виде пирамиды (или капли):

Передняя часть. Основной объектив и место для креплений

Задняя часть. Основной дисплей в 2,0 дюйма. Навигационные клавиши и индикаторы состояния

Правая грань. Два слота mini USB, для задней камеры и для питания + AV разъем

Левая грань. Слот для карты памяти, микрофон и клавиша RESET

Корпус достаточно аскетичный, и рассчитан на стационарную и скрытую установку, то есть его нужно крепить на темную зону лобового стекла.

МЕНЮ

Следующее в моем обзоре идет — меню. Им можно управлять с самого видеорегистратора, есть возможность и через телефон при помощи WIFI (причем здесь есть две сети 2,4 и 5 ГГц, современные телефоны поддерживают быстрый протокол, соответственно работа программ на телефоне будет намного быстрее)

В меню (на самом гаджете 8 страниц), здесь настраивается многое: — разрешение, битрейт, циклическая запись, WDR можно забить данные своего номера и т.д.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Процессор – здесь стоит решение от компании Novatek, модель 96660. Это самое дорогое решение этого производителя (можно сказать флагман). Его можно сравнивать с решениями компании Ambarella, моделями A12. Это решение может работать с 24 кадрами в секунду с разрешением в 4K! Причем не особенно греясь. НО по опыту знаю, многие не пользуются 4K, а достаточно FULL HD. Это же разрешение работает с 60 кадрами в секунду.

Объектив – 7 стеклянных линз

Угол разворота – 140 градусов

Сенсор – от SONY, Starvis Image Sensor. Тут также нареканий у меня нет.

Разрешение – до FULL HD (1920Х1080), обе камеры

Кадров в секунду – передняя камера 60, задняя 30

Апертура – отдельно хочу сказать она — F 1.6, если это действительно правда, то показатель очень хороший, чем меньше эти цифры, тем лучше снимает видеорегистратор ночью (1,6 это прекрасный показатель).

Задний дисплей – 2,0 дюйма

Наличие – G сенсор

Интервалы – 1, 3, 5, 10 минут

Функция – WDR

Аккумулятор – суперконденсатор, здесь стоит не батарея, 5B, 1A. Срок службы у него намного дольше литий-ионных аккумуляторов

Поддержка карт памяти до 256 ГБ (минимум 10 класса, а лучше UHS-I)

Теперь в моем отзыве переходим к тому, как снимает камера передняя и задняя.

ОСНОВНАЯ КАМЕРА

ДЕНЬ: Очень качественная и четкая картинка, каких то нареканий у меня нет. Номера и знаки читаются с больших расстояний. Напомню здесь у нас 60 кадров в секунду, нет лагов и прочих зависаний

НОЧЬ: Качество ожидаемо падает, но также остается на достаточно высоком уровне. Номера и знаки различимы с 7 – 8 метров

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Шумов здесь нет. Картинка пишутся без лагов

ЗАДНЯЯ КАМЕРА

ДЕНЬ: Видео такого же качества, как и с передней камеры, они практически идентичны.

НОЧЬ: Качество немного хуже, нужно учитывать еще и тот факт, что сзади нет фар головного света.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Иногда проскальзывают, рассыпания картинки (опять же не критичные), нехватка освещения — ничего не поделать. НО стоит отметить, что картинка намного лучше, чему у других похожих гаджетов.

ОТДЕЛЬНО ПРО CPL ФИЛЬТР. Лично мои ощущения, не всегда он нужен. Скажем днем, он прекрасно гасит блики, но картинка становится немного темнее и контрастнее.

А вот ночью, без фильтра лучше (лично мое мнение), конечно свет от фар не так сильно бьет в объектив, но дальность просматриваемого расстояния немного уменьшается.

Так что использовать CPL на VIOFO A129, имеет смысл днем.

30 И 60 КАДРОВ. Сверху я написал, что головная камера снимает — 60 к/с, а задняя — 30 к/с. Так вот, 60 кадров вы можете добиться только тогда, когда у вас не подключена задняя камера, как только она обнаруживается, то обе переходят на 30 к/с. Как я считаю это минус, все же на головном блоке хочется всегда видеть – 60 к/с.

В итоге, хочется отметить — что картинка действительно на высоте, как с передней, так и с задней камер. Видно, что процессор и матрицы хорошо оптимизированы, разогрева корпуса не происходит. Подергиваний и лагов просто нет.

WI-FI, GPS и КНОПКА

Отдельно в моем отзыве про VIOFO A129, хочется рассказать про управление через WI-FI и кнопку экстренно записи.

ПРО КНОПКУ: Тут писать особо нечего, она нужна только с одной целью, записывать экстренные события и сохранять их в отдельную папку. Нажал и все этот файл не сотрется. Работает по беспроводному протоколу BLUETHOOTH. Кстати можно приклеить на панель, или просто носить в кармане

ПРО WI-FI: Программное обеспечение так и называется VIOFO, просто заходим в GOOGLE PLAY и скачиваем на свой смартфон. Программное обеспечение есть и на IOS

Подключение элементарное, находим сеть WIFI VIOFO-**** (у каждого свой уникальный код в конце), пароль – 12345678.

Теперь вы можете управлять видеорегистратором через свой смартфон, как передней так и задней камерами (настройки). Также входит просмотр, скачивание записи и многое другое. Подробно будет в видео версии

ПРО GPS: Сделан в виде модуля, который пристегивается к видеорегистратору. В таком виде питание подается на модуль, а уже с него идет на основной блок VIOFO. Информатора о камерах тут к сожалению нет, нужен он только для координат и скорости движения, которые наносятся на видео (полезно при авариях или каких-то других происшествиях)

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

В своем отзыве я хочу отметить, что VIOFO A129, рассчитан только для стационарного крепления. У него нет «присосок» в комплекте (только 3M скотч), как для передней камеры, так и для задней. Благо они идут со съемным креплением их можно снять.

С одной стороны это хорошо, камеры получаются противовандальными (их банально не видно, крепятся они на черную полоску стекол). НО с другой стороны, повернуть их на сотрудника ГИБДД не получится, только вертикальная регулировка.

НУ и провода которые нужно проводить скрытно по всему автомобилю. НА заднюю камеру подается питание от основного блока, а вот соединение беспроводное через WIFI протокол.

Еще такой момент – если крепить видеорегистратор на черную зону лобового стекла, тогда он находится за салонным зеркалом и его не видно. Все настройки будут отображаться только через смартфон. ПОЭТОМУ! Если вам нужно видеть на дисплее скажем скорость по GPS, то вам нужно крепить его ниже, а вот тут уже не идет речь об какой-то «антифандальности». Благо его можно снять и забрать домой, как передний так и задний блок.

Сейчас видео версия, смотрим.

ИТОГ

Как обычно в конце обзора начинаем с цены. Если верить официальному сайту, стоимость именно A129 GPS составляет 10500 рублей. А если добавить кнопку экстренной записи (1500 рублей) + CPL фильтр (900 рублей), получается около 12900 рублей. НЕ МАЛО! Однако стоит подумать и разложить все плюсы и минусы

ПЛЮСЫ:

Мощный (я бы сказал «топовый») процессор

Отличная матрица от SONY

Две камеры (спереди и сзади) с разрешением FULL HD (1920Х1080)

Передняя камера снимает 60 кадров в секунду

Отличное качество съемки, как с WDR, с CPL фильтром так и без них

Управление с телефона (через приложение)

Антивандальное крепление

Камеры что переднюю, что заднюю можно отстегнуть и унести домой

Можно докупить CPL фильтр и кнопку экстренной записи

Наличие GPS

МИНУСЫ:

Цена, хотелось бы дешевле (за 8000 вообще было бы огонь)

Нет разрешения Super HD и 4K (все же 2018 год и многим это нужно)

Нет информатора от встроенного GPS, только координаты и скорость

Только скрытая установка, перенести в другой авто будет проблематично

Нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД, есть регулировки только вверх и вниз

В конце обзора хочется отметить, что по качеству съемки лично моя оценка 4,5 из 5, никаких проблем нет. Снимает хорошо как днем, так и ночью, но это решение только для одного автомобиля, банально не перенесете в другой (вся проводка будет спрятана под панелями и утеплителем салона). Этот гаджет дает возможность контролировать ситуацию как спереди, так и сзади. Если вам такое нужно, тогда я вам могу советовать VIOFO A129 с GPS модулем.

А на этом у меня все, думаю, мой отзыв и видео обзор были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР