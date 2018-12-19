НА сегодняшнем обзоре у нас двухканальный видеорегистратор от компании VIOFO, модель A129 DUO + GPS. Причем в нашей комплектации есть CPL фильтр + кнопка экстренной записи. Это достаточно новый и относительно неизвестный производитель на Российском рынке. Разработан и производится в Китае (но качество у него — достаточно высокое). Да и характеристики неплохие, при Full HD обещают 60 кадров в секунду (потянет ли процессор). Как обычно подробный обзор + видео версия …

VIOFO-A129


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Многие сверху уже прочитали Китай, и типа все понятно. НО знаете, сам был удивлен, этот гаджет выполнен немного по-другому. Качество выше, коробка дороже (всякие мягкие «проставки»), есть CPL фильтр, видно что компания «заморочилась». Так и хочется сказать вот это фабричное производство, а не «подпольщина». Однако по своему опыту знаю, что первое ощущение может быть обманчиво, поэтому нужен качественный обзор, чем мы с вами сейчас и займемся. Однако как обычно смотрим, что еще есть внутри

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Сам видеорегистратор VIOFO + GPS модуль сверху

Видеорегистратор VIOFO

  • Задняя камера + площадка крепления

задняя камера

  • Зарядное устройство в прикуриватель + кабель USB

Зарядное устройство

  • Проводка для подключения задней камеры

проводка для задней камеры

  • Кабель USB

Кабель USB

  • «Лопатка» для отсоединения скотча от лобового стекла

Лопатка для лобового стекла

  • Комплект 3M скотча

3M скотч

  • Гарантийный талон и инструкция пользователя

Инструкция + гарантия

Как я говорил, у меня полный комплект, есть еще CPL + кнопка (они докупаются отдельно). Насчет инструкции пользователя, она на английском, но у меня в комплекте был перевод (распечатка на русском), видно, что основной рынок зарубежный.

CPL фильтр

Кнопка экстренной записи

Упаковка сделана отлично, сверху цветная проставка (красно белая), сама коробка из плотного картона. Здесь нареканий нет.

КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

У VIOFO A129 есть основной корпус и задняя вспомогательная камера (про нее писать особо нечего, она просто поворотная, встроенная в корпус, со съемным разъемом).

Основной блок, сделан в виде пирамиды (или капли):

Передняя часть. Основной объектив и место для креплений

Передняя часть

Задняя часть. Основной дисплей в 2,0 дюйма.  Навигационные клавиши и индикаторы состояния

Задняя часть

Правая грань. Два слота mini USB, для задней камеры и для питания + AV разъем

Правая грань

Левая грань. Слот для карты памяти, микрофон и клавиша RESET

Левая грань

Корпус достаточно аскетичный, и рассчитан на стационарную и скрытую установку, то есть его нужно крепить на темную зону лобового стекла.

МЕНЮ

Следующее в моем обзоре идет — меню. Им можно управлять с самого видеорегистратора, есть возможность и через телефон при помощи WIFI (причем здесь есть две сети 2,4 и 5 ГГц, современные телефоны поддерживают быстрый протокол, соответственно работа программ на телефоне будет намного быстрее)

МЕНЮ

В меню (на самом гаджете 8 страниц), здесь настраивается многое: — разрешение, битрейт, циклическая запись, WDR можно забить данные своего номера и т.д.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Процессор – здесь стоит решение от компании Novatek, модель 96660. Это самое дорогое решение этого производителя (можно сказать флагман). Его можно сравнивать с решениями компании Ambarella, моделями A12. Это решение может работать с 24 кадрами в секунду с разрешением в 4K! Причем не особенно греясь. НО по опыту знаю, многие не пользуются 4K, а достаточно FULL HD. Это же разрешение работает с 60 кадрами в секунду.

Объектив – 7 стеклянных линз

Угол разворота – 140 градусов

Сенсор – от SONY, Starvis Image Sensor. Тут также нареканий у меня нет.

Разрешение – до FULL HD (1920Х1080), обе камеры

Кадров в секунду – передняя камера 60, задняя 30

Апертура – отдельно хочу сказать она — F 1.6, если это действительно правда, то показатель очень хороший, чем меньше эти цифры, тем лучше снимает видеорегистратор ночью (1,6 это прекрасный показатель).

Задний дисплей – 2,0 дюйма

Наличие – G сенсор

Интервалы – 1, 3, 5, 10 минут

Функция – WDR

Аккумулятор – суперконденсатор, здесь стоит не батарея, 5B, 1A. Срок службы у него намного дольше литий-ионных аккумуляторов

Поддержка карт памяти до 256 ГБ (минимум 10 класса, а лучше UHS-I)

Теперь в моем отзыве переходим к тому, как снимает камера передняя и задняя.

Характеристики

ОСНОВНАЯ КАМЕРА

ДЕНЬ: Очень качественная и четкая картинка, каких то нареканий у меня нет. Номера и знаки читаются с больших расстояний. Напомню здесь у нас 60 кадров в секунду, нет лагов и прочих зависаний

День основная камера

НОЧЬ: Качество ожидаемо падает, но также остается на достаточно высоком уровне. Номера и знаки различимы с 7 – 8 метров

Ночь основная камера

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Шумов здесь нет. Картинка пишутся без лагов

Основная камера плохое освещение

ЗАДНЯЯ КАМЕРА

ДЕНЬ: Видео такого же качества, как и с передней камеры, они практически идентичны.

Задняя камера - день

НОЧЬ: Качество немного хуже, нужно учитывать еще и тот факт, что сзади нет фар головного света.

Задняя камера ночь

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Иногда проскальзывают, рассыпания картинки (опять же не критичные), нехватка освещения — ничего не поделать. НО стоит отметить, что картинка намного лучше, чему у других похожих гаджетов.

Плохое освещение - задняя

ОТДЕЛЬНО ПРО CPL ФИЛЬТР. Лично мои ощущения, не всегда он нужен. Скажем днем, он прекрасно гасит блики, но картинка становится немного темнее и контрастнее.

С CPL фильтром день

А вот ночью, без фильтра лучше (лично мое мнение), конечно свет от фар не так сильно бьет в объектив, но дальность просматриваемого расстояния немного уменьшается.

С CPL фильтром ночь

Так что использовать CPL на VIOFO A129, имеет смысл днем.

30 И 60 КАДРОВ. Сверху я написал, что головная камера снимает — 60 к/с, а задняя — 30 к/с. Так вот, 60 кадров вы можете добиться только тогда, когда у вас не подключена задняя камера, как только она обнаруживается, то обе переходят на 30 к/с. Как я считаю это минус, все же на головном блоке хочется всегда видеть – 60 к/с.

В итоге, хочется отметить — что картинка действительно на высоте, как с передней, так и с задней камер. Видно, что процессор и матрицы хорошо оптимизированы, разогрева корпуса не происходит. Подергиваний и лагов просто нет.

WI-FI, GPS и КНОПКА

Отдельно в моем отзыве про VIOFO A129, хочется рассказать про управление через WI-FI и кнопку экстренно записи.

ПРО КНОПКУ: Тут писать особо нечего, она нужна только с одной целью, записывать экстренные события и сохранять их в отдельную папку. Нажал и все этот файл не сотрется. Работает по беспроводному протоколу BLUETHOOTH. Кстати можно приклеить на панель, или просто носить в кармане

Кнопка экстренной записи

ПРО WI-FI: Программное обеспечение так и называется VIOFO, просто заходим в GOOGLE PLAY и скачиваем на свой смартфон. Программное обеспечение есть и на IOS

Подключение элементарное, находим сеть WIFI VIOFO-**** (у каждого свой уникальный код в конце), пароль – 12345678.

Про WIFI

Теперь вы можете управлять видеорегистратором через свой смартфон, как передней так и задней камерами (настройки). Также входит просмотр, скачивание записи и многое другое. Подробно будет в видео версии

ПРО GPS: Сделан в виде модуля, который пристегивается к видеорегистратору. В таком виде питание подается на модуль, а уже с него идет на основной блок VIOFO. Информатора о камерах тут к сожалению нет, нужен он только для координат и скорости движения, которые наносятся на видео (полезно при авариях или каких-то других происшествиях)

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

В своем отзыве я хочу отметить, что VIOFO A129, рассчитан только для стационарного крепления. У него нет «присосок» в комплекте (только 3M скотч), как для передней камеры, так и для задней. Благо они идут со съемным креплением их можно снять.

С одной стороны это хорошо, камеры получаются противовандальными (их банально не видно, крепятся они на черную полоску стекол). НО с другой стороны, повернуть их на сотрудника ГИБДД не получится, только вертикальная регулировка.

Крепление в машине

НУ и провода которые нужно проводить скрытно по всему автомобилю. НА заднюю камеру подается питание от основного блока, а вот соединение беспроводное через WIFI протокол.

Задняя камера

Еще такой момент – если крепить видеорегистратор на черную зону лобового стекла, тогда он находится за салонным зеркалом и его не видно. Все настройки будут отображаться только через смартфон. ПОЭТОМУ! Если вам нужно видеть на дисплее скажем скорость по GPS, то вам нужно крепить его ниже, а вот тут уже не идет речь об какой-то «антифандальности». Благо его можно снять и забрать домой, как передний так и задний блок.

Сейчас видео версия, смотрим.

ИТОГ

Как обычно в конце обзора начинаем с цены. Если верить официальному сайту, стоимость именно A129 GPS составляет 10500 рублей. А если добавить кнопку экстренной записи (1500 рублей) + CPL фильтр (900 рублей), получается около 12900 рублей. НЕ МАЛО! Однако стоит подумать и разложить все плюсы и минусы

ИТОГ

ПЛЮСЫ:

  • Мощный (я бы сказал «топовый») процессор
  • Отличная матрица от SONY
  • Две камеры (спереди и сзади) с разрешением FULL HD (1920Х1080)
  • Передняя камера снимает 60 кадров в секунду
  • Отличное качество съемки, как с WDR, с CPL фильтром так и без них
  • Управление с телефона (через приложение)
  • Антивандальное крепление
  • Камеры что переднюю, что заднюю можно отстегнуть и унести домой
  • Можно докупить CPL фильтр и кнопку экстренной записи
  • Наличие GPS

МИНУСЫ:

  • Цена, хотелось бы дешевле (за 8000 вообще было бы огонь)
  • Нет разрешения Super HD и 4K (все же 2018 год и многим это нужно)
  • Нет информатора от встроенного GPS, только координаты и скорость
  • Только скрытая установка, перенести в другой авто будет проблематично
  • Нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД, есть регулировки только вверх и вниз

В конце обзора хочется отметить, что по качеству съемки лично моя оценка 4,5 из 5, никаких проблем нет. Снимает хорошо как днем, так и ночью, но это решение только для одного автомобиля, банально не перенесете в другой (вся проводка будет спрятана под панелями и утеплителем салона). Этот гаджет дает возможность контролировать ситуацию как спереди, так и сзади. Если вам такое нужно, тогда я вам могу советовать VIOFO A129 с GPS модулем.

А на этом у меня все, думаю, мой отзыв и видео обзор были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР