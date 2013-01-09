Видеорегистраторы на первый взгляд уходят в прошлое, сейчас всем нужно КОМБО устройства, чтобы было все и сразу. НО! Такой спрос заставляет производителей «чисто» регистраторов эволюционировать, ведь иногда у вас уже есть антирадар (причем с GPS), и вам нужен гаджет который будет писать видео, только в очень хорошем качестве. Чтобы его можно было установить скрытно, не привлекая внимания вандалов (как на лобовом стекле, так и на заднем). ДА еще желательно, чтобы он контролировался через смартфон! Думаете фантастика, а вот ничего подобного, представляю вам новое поколение таких гаджетов от компании TRENDVISION, которая получила обозначение TUBE (если перевести – «труба»), как обычно будет все обзор и мой полный отзыв в конце. Так что будет интересно …

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Как я и говорил это «новая формация» таких устройств, у него нет встроенного дисплея (я также считаю это пережитком прошлого), корпус компактный, а контролируется он по WI-FI через ваш смартфон, достаточно только установить нужную программу (есть и на IOS и на Android). Заинтриговал? Подождите «плюшки» будут впереди, а сейчас стандартно про комплектность девайса.

Комплектация

Сам аппарат

Кнопка экстренной записи (про нее чуть позже)

Зарядник от прикуривателя, с двумя USB портами (1A, 2.1A), это реально похвально можно заряжать свой телефон от него

Шнур питания USB

Запасные крепления на двойном скотче — для кнопки, для самого видеорегистратора, а также для провода. НУЖНО отметить — есть две специальные пластиковые палочки, которые помогают открепить гаджет от стекла! ЭТО СРАЗУ плюс, чувствуется люди заморачивались с эргономикой, думали, как его будут снимать.

Инструкция, гарантийный талон

Расскажу о своих ощущениях (все же это мой отзыв) – знаете, толи работали хорошие дизайнеры, толи маркетологи, толи инженеры, а может все вместе – НО ЗНАЕТЕ брать этот гаджет в руки очень приятно, начиная с распаковки коробки! Видно — что продумывалась каждая мелочь. Коробка не яркая, не цветная, просто черная с белыми надписями (строго и стильно) сразу что-то навивает типа SAMSUNG, IPHONE, в общем смотрится дорого.

Внутри все основные части упакованы в мягкий поролон, который обернут еще и в бумагу, сама инструкция на сделана на как бы специально состаренной бумаге. В общем даже в упаковке, столько задумок. Как подарок однозначно будет выглядеть круто! Здесь однозначно плюс.

Внешний вид

Как уже писал выше название TUBE, говорит о корпусе похожим на трубу. Это действительно так он вытянутый и цилиндрический.

Передняя часть. Если взять его лицом к себе, то видим объектив, надпись «TRENDVISION», и собственно все.

Верхняя часть. Здесь она условна, потому как корпус вращается, но сверху есть ножка с 3M скотчем, в которую устанавливается шнур питания.

Правая часть – расположен динамик

Левая – по заглушкой находятся основные разъемы – для карты памяти и кнопки RESET.

Корпус может вращаться вверх – вниз вокруг ножки, однако вправо и влево он не поворачивается, это небольшой минус, снять инспектора ГИБДД, не получится. Хотя как я думаю здесь задачи немного другие.

В целом все небольших размеров, габариты 87Х35Х43,5мм, очень удобно закрепить РЕАЛЬНО СКРЫТНО, где-нибудь на темном напылении лобового стекла, МЕШАТЬ вообще не будет, даже не заметите! Это реально плюс.

Основные характеристики

Даже здесь компания TRENDVISION пошла по своему пути. Начну, пожалуй с железа:

Процессор – Hisilicon Hi3516C

Матрица от Sony IMX322 Exmor CMOS Sensor 1/2.9 дюйма

Объектив 7 стеклянных линз F/1.8 угол обзора 140 градусов

Компания отказалась от разрекламированного процессора Ambarella, и видно что сделала это сознательно, Hisilicon также достаточно хорошо оптимизированные варианты, именно под снятие потокового видео в формате FULL HD с частой кадров 30 в секунду, также присутствует эффективная система шумоподавления. Стоит отметить, что эти процессоры применяются в системах IP видео, где зарекомендовали себя достаточно хорошо. Частота работы колеблется от 400 до 440 MHz.

Батареи в гаджете НЕТ! Здесь применяются суперконденсаторы, емкостью около 5Ф.

Матрица и объектив сбалансированы достаточно хорошо, конечно CMOS Sensor 1/2.9 назвать топовым нельзя, но диафрагма в F/1.8, придает уверенности в хорошей ночной съемке. Собственно вы все увидите в видео версии внизу.

По «железу» последнее что хочется отметить, есть наличии микрофона, динамика, G-sensor и WI-FI (про него чуть позже).

Теперь системные возможности:

Поддержка видео в трех форматах SD (800Х480), HD (1280Х720), FULL HD (1920Х1080), есть поддержка фото

Частота кадров 30 в секунду

Видео кодек 264 или MP4

Опять же пару слов, про карту памяти, здесь ОЖИДАЕМО используется карта 10 класса, НЕ МЕНЬШЕ (объемом до 32Гб). Именно она позволит работать на все 100%, почему? Почитайте вот эту статью, в ней все КАТЕГОРИЧЕСКИ РАЗЖЕВАННО.

Теперь предстоит рассказать, как все это дело работает и настраивается.

Подключение и настройки

Подключение происходит вполне ожидаемо, зарядку в прикуриватель – шнур в разъем в ножке (кстати, он «Г-ОБРАЗНЫЙ», поэтому подходит идеально, можно завести под обшивку без проблем). При запуске мотора видеорегистратор включается.

Для того чтобы нам его настроить нужно скачать из Android Market (для IOS думаю есть аналогичное ПО) – приложение TRENDVISION TUBE (да именно так оно и называется). Далее просто устанавливаем, на смартфон. Сам гаджет является своеобразной точкой доступа WI-FI, именно к ней и будет подключаться наш телефон, чтобы настроить видеорегистратор

После этого нам нужно добавить камеру, нажимаем плюсик, вводим пароль (по умолчанию от «1» до «0») и подключаемся. Все достаточно просто, да и в инструкции описано предельно понятно.

Кстати видеорегистратор может работать как видеоискатель, то есть в режиме реального времени на смартфоне можно отслеживать не только соотношение угла картинки (4:3 или 16:9), но и угол поворота камеры и разрешение (тут то и проявляются прелести процессора заточенного по IP видео). Подробная настройка будет в видео версии обзора.

ПРО ВИДЕО И КНОПКУ. Вы можете скачивать ролики себе на гаджет (главное чтобы ловил WIFI), кнопку можно запрограммировать как на снятие только фото, а также фото + 10 секундного видео. Они могут сохраняться на карту памяти или если телефон доступен на прямую на него.

Видео которое пишется, вы можете вытащить напрямую из флешки или скачать по WIFI, кстати приложение позволяет вырезать фрагмент из ролика! Очень удобно, здесь также плюс. В итоге этот девайс получается почти полностью необслуживаемый (потому как не нужно вытаскивать и тянуть карту, просто скачиваем и все). Конечно же, у меня будут вставки оригинальных роликов, так что вы всегда можете их скачать и посмотреть без сжатия картинки.

Сейчас смотрим видео версию моего отзыва.

ИТОГ

Подводим итог в моем отзыве — начну с самого интересного, а именно с ценника — 8900 рублей, если верить официальному сайту. Может показаться многовато, и РЕАЛЬНО многих это может отпугнуть! Но реально качество картинки на высоте, снимает TUBE не хуже именитых гаджетов от SONY. Если с дневной съемкой почти все девайсы (различных производителей) справляются одинаково, то вот ночную многие просто сливают! Но это не про TRENDVISION, здесь и день, и ночь на высоте. Сами видели в видео обзоре.

Также большим плюсом является скрытая установка, не нужно вытаскивать карту памяти, есть тревожная кнопка, носите хоть в кармане, связь по WIFI. Понравилась и упаковка, дорого и строго.

Из минусов – нет присоски, только 3М скотч (хотя здесь концепция такая). Звук пишется не совсем хорошо, есть небольшие, как бы «побулькования», однако запись основного звука также хорошо различима (все же я думаю проблема в прошивке, мне кажется производитель допилит эту проблему).

Могу ли я рекомендовать, КОНЕЧНО ДА! Регистратор реального нового формата.

НА этом заканчиваю, думаю было интересно и познавательно. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.