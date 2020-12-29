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Trendvision TDR-708 GNS. Видеорегистратор с GPS датчиком

Компания TRENDVISION выпустила интересную модель видеорегистратора с GPS информатором, я называю такие модели «2 в 1», наименование – TDR-708 GNS. Есть поддержка двух карт памяти, два вида креплений, наличие CPL фильтра, а также быстросъемное крепление (на магнитах) и многое другое. Гаджет интересный, я с ним катался больше пары недель и мне есть, что вам рассказать. Как обычно текстовая версия обзора, а для тех, кто не хочет смотреть есть видео отзыв внизу …

Trendvision TDR-708 GNS отзывы владельцев


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале хочется отметить что здесь и железо «топовое», а также имеется суперконденсатор вместо аккумулятора. Такое ощущение, что производитель хотел сделать действительно качественную вещь. Конечно, все навороты это хорошо, но самое главное это качество съемки + внутренняя оптимизация, но про это чуть ниже

РАСПАКОВКА

  • Сам Trendvision TDR-708 GNS

Сам гаджет

  • Набор креплений на 3М скотче, с магнитной площадкой

Крепление на 3М скотче

  • Крепление на присоске, также с магнитной площадкой

Крепление на присоске

  • Зарядное устройство в прикуриватель

Зарядное устройство в прикуриватель

  • Выносной GPS-GLONASS датчик

GPS - GLONASS датчик

  • CPL фильтр на магните

CPL фильтр на магните

  • USB кабель для подключения к ПК

USB кабель

  • Тканевый чехол для переноски гаджета

Тканевый чехол

  • Инструкция пользователя + гарантийный талон + скидка в 500 рублей за отзыв на Яндекс маркете (еще раз, отзыв может быть любой, не обязательно положительный)

Инструкция + гарантия + скидка

Хочу отметить, что у меня максимальная версия TDR-708 GNS, поэтому у меня такая большая комплектация. Есть версии попроще, например TDR-708 P, так такого разнообразия не будет.

Коробка

Коробка сделана в белых тонах, с цветными «принтами» и характеристиками

КОРПУС и РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Основной дисплей

Лицевая часть

Верхняя грань. Магнитная площадка, клавиша включения, HDMI разъем и mini USB

Верхняя грань

Левая грань. Клавиши MENU и MODE

Левая сторона

Задняя часть. Основной дисплей 2,7 дюйма, динамик, и джойстик (так здесь реализовано управление по МЕНЮ)

Задняя часть

Нижняя грань. Два слота для карт памяти, для SD и micro SD, то есть можно использовать немного устарелый формат, если он у вас завалялся. Также здесь клавиша RESET и микрофон

Нижняя грань

Корпус сделан качественно никаких скрипов и люфтов нет.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Как обычно в отзыве, немного про меню устройства. Вызывается оно клавишей «MENU» с левой стороны. Кстати ходить по «МЕНЮ» нужно джойстиком, вправо-влево по вкладкам, нажать на джойстик выбрать категорию (кстати, очень удобно)

  • Настройки видеорегистратора. Их достаточно много – дневной и ночной режимы (их разрешение), дневная ночная экспозиции, дневная ночная резкость, отключение этих режимов, тип битрейта, качество записи, угол обзора, WDR, цикл записи и т.д. Я постараюсь подробнее рассказать в видео отзыве

Настройки видеорегистратора

  • Основные настройки. Язык, дата и время, часовой пояс, включение штампа скорости и GPS и так далее

Основные настройки

  • Настройки GPS информатора. Настройки голоса, допустимого превышения, отображение на экране, реагирование на разные системы (типа АВТОДОРИИ и т.д., можете включать голос + отображение на дисплее)

Настройки GPS - GLONASS информатора

Слева есть еще клавиша «MODE», при нажатии «проваливаемся» в список отснятых материалов. Также листать и выбирать их можно джойстиком

В целом меню, простое, но еще раз повторюсь ОЧЕНЬ подробное, настроить сможет каждый для себя, и резкость картинки, и контраст, и включение режимов день – ночь.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Как обычно далее в своем отзыве, я рассказываю о «железной» составляющей гаджетов, и здесь с этим все хорошо

  • Процессор — Ambarella A7LA30, конечно он немного устарел. НО это флагманская модель, которая зарекомендовала себя просто отлично, сколько я делал обзоры на гаджеты с такими процессорами, никогда проблем не было
  • Матрица — Omnivision OV4689. Также отличная модель, нареканий к ней нет
  • Разрешение – максимальное 1920Х1080
  • Частота кадров – только 30
  • Объектив – шестислойный, стекло, угол разворота 160 градусов
  • Апертура – F8 (чем ниже это цифра, тем лучше снимает ночью, 1,8 – это хороший результат)
  • Режим WDR
  • Поддержка карт памяти SD – до 32Gb и micro SD – до 256 Gb. Карты должны быть качественные минимум 10 класса
  • Аккумулятор – гибридная система, встроенный суперконденсатор + аккумулятор на 500 мА/ч. Решение интересное, встречаюсь с таким в первый раз
  • CPL фильтр, он убирает блики от солнца и фар
  • Монитор 2,7 дюйма
  • GPS – GLONASS приемник, работает с системой SpeedCam (постоянные уведомления)
  • Магнитное крепление

Характеристики

Теперь как обычно в отзыве, говорим о качестве картинки

ДЕНЬ: Здесь все хорошо, картинка четкая номера и знаки читаются с большого расстояния, CPL фильтр придает насыщенность и убирает блики

ДЕНЬ

НОЧЬ: Ожидаемо качество картинки падает (это не проблема этого гаджета, а в целом всех видеорегистраторов, не зависимо от цены). Номера хорошо читаются только с 6 метров, есть небольшие шумы.

НОЧЬ

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Картинка хорошо читаемая, но шумов проявляется еще больше. В целом для понимания общей обстановки ее хватает

Плохое освещение

В целом съемка TDR-708 GNS, на строгую «4-ку», днем однозначно пять баллов, а вот ночью качество падает. НО помните, что есть куча настроек и по экспозиции, и по четкости. Возможно вы настроите лучше чем я.

РАБОТА GPS – GLONASS:

Тут нареканий у меня не вообще. Спутники достаточно быстро определяются, точки по SpeedCam очень точно проговариваются.

Есть как голосовое оповещение, так и на дисплее.

АВТОДОРИЯ определяется также без каких-либо нареканий, указывается на дисплее — длина зоны, средняя скорость, ограничение и тип камеры.

АВТОДОРИЯ

Самое главное, не забывайте вовремя обновлять GPS — GLONASS базы. И еще такой момент, здесь нет классического радар-детектора, поэтому «треноги» на трассе он конечно же не укажет

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Крепление классическое, на лобовое стекло. НО как я и говорил можно выбрать присоску или 3М скотч. Питание подается в прикуриватель, кабель достаточно длинный для скрытой проводки, причем он подключается в «ножку» (а не в сам гаджет).

Кстати с другой стороны ножки есть гнездо для GPS модуля, как я и писал он здесь выносной и крепится к стеклу на 3М скотч. Провод также длинный можно закрепить незаметно

Большой плюс, что снять его можно ОЧЕНЬ быстро, благодаря магнитному креплению и унести домой в мешочке (который идет в комплекте)

Крепление позволяет вращаться Trendvision TDR-708 GNS на 360 градусов, поэтому повернуть на сотрудника ГИБДД можно легко и просто.

НА лобовом стекле

НА стекле занимает немного места, поэтому перекрытия зоны обзора водителя практически нет

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

Как обычно в конце обзора говорим о цене, в нашем случае максимальная версия Trendvision TDR-708 GNS, она стоит 10490 рублей, но если вам не нужен GPS и другие плюшки в комплекте, можно взять версию проще, TDR-708 P, стоимость – 7990 рублей. Много это или мало, давайте думать

ИТОГ

ПЛЮСЫ:

  • Отличный процессор (кстати не дешевый)
  • Хорошая матрица
  • CPL фильтр в комплекте (а он только один стоит 1000 – 1500 рублей)
  • GPS датчик в комплекте
  • Постоянные обновления баз (SpeedCam)
  • Два вида креплений
  • Магнитная ножка, быстрый съем гаджета
  • Вращается на 360 градусов
  • Хорошее исполнение корпуса, нет ни люфтов, ни скрипов
  • Наличие WDR
  • Поддержка двух стандартов карт памяти, причем больших объемов (для micro SD)
  • Джойстик вместо кнопок (реально удобнее управлять)
  • Суперконденстор + аккумулятор
  • Есть чехол в комплекте

Комплект ОЧЕНЬ неплохой, построенный на мощном железе, с интересным меню и различными плюшками

МИНУСЫ:

  • Цена хотелось бы немного поменьше, хотя вы можете вернуть 500 рублей за отзыв
  • Разрешение только FULL HD (1920X1080), хотелось бы больше
  • Частота кадров только 30, также хотелось бы больше
  • НУ и в качестве придирки GPS датчик нужно куда-то крепить, если этого не сделать – куча проводов

Если подвести итог по обзору Trendvision TDR-708 GNS, этот комплект стоит своих денег (менее 10000 рублей, если вернуть деньги за отзыв). Просто сами подумайте — сколько стоит хороший процессор и матрица, CPL фильтр, выносной GPS, два вида креплений, магнитная ножка ну и хорошее качество съемки и у вас все станет на свои места.

А на этом я заканчиваю свой отзыв, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

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