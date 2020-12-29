Trendvision TDR-708 GNS. Видеорегистратор с GPS датчиком

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Компания TRENDVISION выпустила интересную модель видеорегистратора с GPS информатором, я называю такие модели «2 в 1», наименование – TDR-708 GNS. Есть поддержка двух карт памяти, два вида креплений, наличие CPL фильтра, а также быстросъемное крепление (на магнитах) и многое другое. Гаджет интересный, я с ним катался больше пары недель и мне есть, что вам рассказать. Как обычно текстовая версия обзора, а для тех, кто не хочет смотреть есть видео отзыв внизу …
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Вначале хочется отметить что здесь и железо «топовое», а также имеется суперконденсатор вместо аккумулятора. Такое ощущение, что производитель хотел сделать действительно качественную вещь. Конечно, все навороты это хорошо, но самое главное это качество съемки + внутренняя оптимизация, но про это чуть ниже
Хочу отметить, что у меня максимальная версия TDR-708 GNS, поэтому у меня такая большая комплектация. Есть версии попроще, например TDR-708 P, так такого разнообразия не будет.
Коробка сделана в белых тонах, с цветными «принтами» и характеристиками
Лицевая часть. Основной дисплей
Верхняя грань. Магнитная площадка, клавиша включения, HDMI разъем и mini USB
Левая грань. Клавиши MENU и MODE
Задняя часть. Основной дисплей 2,7 дюйма, динамик, и джойстик (так здесь реализовано управление по МЕНЮ)
Нижняя грань. Два слота для карт памяти, для SD и micro SD, то есть можно использовать немного устарелый формат, если он у вас завалялся. Также здесь клавиша RESET и микрофон
Корпус сделан качественно никаких скрипов и люфтов нет.
Как обычно в отзыве, немного про меню устройства. Вызывается оно клавишей «MENU» с левой стороны. Кстати ходить по «МЕНЮ» нужно джойстиком, вправо-влево по вкладкам, нажать на джойстик выбрать категорию (кстати, очень удобно)
Слева есть еще клавиша «MODE», при нажатии «проваливаемся» в список отснятых материалов. Также листать и выбирать их можно джойстиком
В целом меню, простое, но еще раз повторюсь ОЧЕНЬ подробное, настроить сможет каждый для себя, и резкость картинки, и контраст, и включение режимов день – ночь.
Как обычно далее в своем отзыве, я рассказываю о «железной» составляющей гаджетов, и здесь с этим все хорошо
Теперь как обычно в отзыве, говорим о качестве картинки
ДЕНЬ: Здесь все хорошо, картинка четкая номера и знаки читаются с большого расстояния, CPL фильтр придает насыщенность и убирает блики
НОЧЬ: Ожидаемо качество картинки падает (это не проблема этого гаджета, а в целом всех видеорегистраторов, не зависимо от цены). Номера хорошо читаются только с 6 метров, есть небольшие шумы.
ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Картинка хорошо читаемая, но шумов проявляется еще больше. В целом для понимания общей обстановки ее хватает
В целом съемка TDR-708 GNS, на строгую «4-ку», днем однозначно пять баллов, а вот ночью качество падает. НО помните, что есть куча настроек и по экспозиции, и по четкости. Возможно вы настроите лучше чем я.
РАБОТА GPS – GLONASS:
Тут нареканий у меня не вообще. Спутники достаточно быстро определяются, точки по SpeedCam очень точно проговариваются.
Есть как голосовое оповещение, так и на дисплее.
АВТОДОРИЯ определяется также без каких-либо нареканий, указывается на дисплее — длина зоны, средняя скорость, ограничение и тип камеры.
Самое главное, не забывайте вовремя обновлять GPS — GLONASS базы. И еще такой момент, здесь нет классического радар-детектора, поэтому «треноги» на трассе он конечно же не укажет
Крепление классическое, на лобовое стекло. НО как я и говорил можно выбрать присоску или 3М скотч. Питание подается в прикуриватель, кабель достаточно длинный для скрытой проводки, причем он подключается в «ножку» (а не в сам гаджет).
Кстати с другой стороны ножки есть гнездо для GPS модуля, как я и писал он здесь выносной и крепится к стеклу на 3М скотч. Провод также длинный можно закрепить незаметно
Большой плюс, что снять его можно ОЧЕНЬ быстро, благодаря магнитному креплению и унести домой в мешочке (который идет в комплекте)
Крепление позволяет вращаться Trendvision TDR-708 GNS на 360 градусов, поэтому повернуть на сотрудника ГИБДД можно легко и просто.
НА стекле занимает немного места, поэтому перекрытия зоны обзора водителя практически нет
Сейчас видео версия отзыва, смотрим
Как обычно в конце обзора говорим о цене, в нашем случае максимальная версия Trendvision TDR-708 GNS, она стоит 10490 рублей, но если вам не нужен GPS и другие плюшки в комплекте, можно взять версию проще, TDR-708 P, стоимость – 7990 рублей. Много это или мало, давайте думать
ПЛЮСЫ:
Комплект ОЧЕНЬ неплохой, построенный на мощном железе, с интересным меню и различными плюшками
МИНУСЫ:
Если подвести итог по обзору Trendvision TDR-708 GNS, этот комплект стоит своих денег (менее 10000 рублей, если вернуть деньги за отзыв). Просто сами подумайте — сколько стоит хороший процессор и матрица, CPL фильтр, выносной GPS, два вида креплений, магнитная ножка ну и хорошее качество съемки и у вас все станет на свои места.
А на этом я заканчиваю свой отзыв, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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