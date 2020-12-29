Trendvision TDR-708 GNS. Видеорегистратор с GPS датчиком

Компания TRENDVISION выпустила интересную модель видеорегистратора с GPS информатором, я называю такие модели «2 в 1», наименование – TDR-708 GNS. Есть поддержка двух карт памяти, два вида креплений, наличие CPL фильтра, а также быстросъемное крепление (на магнитах) и многое другое. Гаджет интересный, я с ним катался больше пары недель и мне есть, что вам рассказать. Как обычно текстовая версия обзора, а для тех, кто не хочет смотреть есть видео отзыв внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале хочется отметить что здесь и железо «топовое», а также имеется суперконденсатор вместо аккумулятора. Такое ощущение, что производитель хотел сделать действительно качественную вещь. Конечно, все навороты это хорошо, но самое главное это качество съемки + внутренняя оптимизация, но про это чуть ниже

РАСПАКОВКА

Сам Trendvision TDR-708 GNS

Набор креплений на 3М скотче, с магнитной площадкой

Крепление на присоске, также с магнитной площадкой

Зарядное устройство в прикуриватель

Выносной GPS-GLONASS датчик

CPL фильтр на магните

USB кабель для подключения к ПК

Тканевый чехол для переноски гаджета

Инструкция пользователя + гарантийный талон + скидка в 500 рублей за отзыв на Яндекс маркете (еще раз, отзыв может быть любой, не обязательно положительный)

Хочу отметить, что у меня максимальная версия TDR-708 GNS, поэтому у меня такая большая комплектация. Есть версии попроще, например TDR-708 P, так такого разнообразия не будет.

Коробка сделана в белых тонах, с цветными «принтами» и характеристиками

КОРПУС и РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Основной дисплей

Верхняя грань. Магнитная площадка, клавиша включения, HDMI разъем и mini USB

Левая грань. Клавиши MENU и MODE

Задняя часть. Основной дисплей 2,7 дюйма, динамик, и джойстик (так здесь реализовано управление по МЕНЮ)

Нижняя грань. Два слота для карт памяти, для SD и micro SD, то есть можно использовать немного устарелый формат, если он у вас завалялся. Также здесь клавиша RESET и микрофон

Корпус сделан качественно никаких скрипов и люфтов нет.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Как обычно в отзыве, немного про меню устройства. Вызывается оно клавишей «MENU» с левой стороны. Кстати ходить по «МЕНЮ» нужно джойстиком, вправо-влево по вкладкам, нажать на джойстик выбрать категорию (кстати, очень удобно)

Настройки видеорегистратора. Их достаточно много – дневной и ночной режимы (их разрешение), дневная ночная экспозиции, дневная ночная резкость, отключение этих режимов, тип битрейта, качество записи, угол обзора, WDR, цикл записи и т.д. Я постараюсь подробнее рассказать в видео отзыве

Основные настройки. Язык, дата и время, часовой пояс, включение штампа скорости и GPS и так далее

Настройки GPS информатора. Настройки голоса, допустимого превышения, отображение на экране, реагирование на разные системы (типа АВТОДОРИИ и т.д., можете включать голос + отображение на дисплее)

Слева есть еще клавиша «MODE», при нажатии «проваливаемся» в список отснятых материалов. Также листать и выбирать их можно джойстиком

В целом меню, простое, но еще раз повторюсь ОЧЕНЬ подробное, настроить сможет каждый для себя, и резкость картинки, и контраст, и включение режимов день – ночь.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Как обычно далее в своем отзыве, я рассказываю о «железной» составляющей гаджетов, и здесь с этим все хорошо

Процессор — Ambarella A7LA30, конечно он немного устарел. НО это флагманская модель, которая зарекомендовала себя просто отлично, сколько я делал обзоры на гаджеты с такими процессорами, никогда проблем не было

Матрица — Omnivision OV4689. Также отличная модель, нареканий к ней нет

Разрешение – максимальное 1920Х1080

Частота кадров – только 30

Объектив – шестислойный, стекло, угол разворота 160 градусов

Апертура – F8 (чем ниже это цифра, тем лучше снимает ночью, 1,8 – это хороший результат)

Режим WDR

Поддержка карт памяти SD – до 32Gb и micro SD – до 256 Gb. Карты должны быть качественные минимум 10 класса

быть качественные минимум 10 класса Аккумулятор – гибридная система, встроенный суперконденсатор + аккумулятор на 500 мА/ч. Решение интересное, встречаюсь с таким в первый раз

CPL фильтр, он убирает блики от солнца и фар

Монитор 2,7 дюйма

GPS – GLONASS приемник, работает с системой SpeedCam (постоянные уведомления)

Магнитное крепление

Теперь как обычно в отзыве, говорим о качестве картинки

ДЕНЬ: Здесь все хорошо, картинка четкая номера и знаки читаются с большого расстояния, CPL фильтр придает насыщенность и убирает блики

НОЧЬ: Ожидаемо качество картинки падает (это не проблема этого гаджета, а в целом всех видеорегистраторов, не зависимо от цены). Номера хорошо читаются только с 6 метров, есть небольшие шумы.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Картинка хорошо читаемая, но шумов проявляется еще больше. В целом для понимания общей обстановки ее хватает

В целом съемка TDR-708 GNS, на строгую «4-ку», днем однозначно пять баллов, а вот ночью качество падает. НО помните, что есть куча настроек и по экспозиции, и по четкости. Возможно вы настроите лучше чем я.

РАБОТА GPS – GLONASS:

Тут нареканий у меня не вообще. Спутники достаточно быстро определяются, точки по SpeedCam очень точно проговариваются.

Есть как голосовое оповещение, так и на дисплее.

АВТОДОРИЯ определяется также без каких-либо нареканий, указывается на дисплее — длина зоны, средняя скорость, ограничение и тип камеры.

Самое главное, не забывайте вовремя обновлять GPS — GLONASS базы. И еще такой момент, здесь нет классического радар-детектора, поэтому «треноги» на трассе он конечно же не укажет

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Крепление классическое, на лобовое стекло. НО как я и говорил можно выбрать присоску или 3М скотч. Питание подается в прикуриватель, кабель достаточно длинный для скрытой проводки, причем он подключается в «ножку» (а не в сам гаджет).

Кстати с другой стороны ножки есть гнездо для GPS модуля, как я и писал он здесь выносной и крепится к стеклу на 3М скотч. Провод также длинный можно закрепить незаметно

Большой плюс, что снять его можно ОЧЕНЬ быстро, благодаря магнитному креплению и унести домой в мешочке (который идет в комплекте)

Крепление позволяет вращаться Trendvision TDR-708 GNS на 360 градусов, поэтому повернуть на сотрудника ГИБДД можно легко и просто.

НА стекле занимает немного места, поэтому перекрытия зоны обзора водителя практически нет

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

Как обычно в конце обзора говорим о цене, в нашем случае максимальная версия Trendvision TDR-708 GNS, она стоит 10490 рублей, но если вам не нужен GPS и другие плюшки в комплекте, можно взять версию проще, TDR-708 P, стоимость – 7990 рублей. Много это или мало, давайте думать

ПЛЮСЫ:

Отличный процессор (кстати не дешевый)

Хорошая матрица

CPL фильтр в комплекте (а он только один стоит 1000 – 1500 рублей)

GPS датчик в комплекте

Постоянные обновления баз (SpeedCam)

Два вида креплений

Магнитная ножка, быстрый съем гаджета

Вращается на 360 градусов

Хорошее исполнение корпуса, нет ни люфтов, ни скрипов

Наличие WDR

Поддержка двух стандартов карт памяти, причем больших объемов (для micro SD)

Джойстик вместо кнопок (реально удобнее управлять)

Суперконденстор + аккумулятор

Есть чехол в комплекте

Комплект ОЧЕНЬ неплохой, построенный на мощном железе, с интересным меню и различными плюшками

МИНУСЫ:

Цена хотелось бы немного поменьше, хотя вы можете вернуть 500 рублей за отзыв

Разрешение только FULL HD (1920X1080), хотелось бы больше

Частота кадров только 30, также хотелось бы больше

НУ и в качестве придирки GPS датчик нужно куда-то крепить, если этого не сделать – куча проводов

Если подвести итог по обзору Trendvision TDR-708 GNS, этот комплект стоит своих денег (менее 10000 рублей, если вернуть деньги за отзыв). Просто сами подумайте — сколько стоит хороший процессор и матрица, CPL фильтр, выносной GPS, два вида креплений, магнитная ножка ну и хорошее качество съемки и у вас все станет на свои места.

А на этом я заканчиваю свой отзыв, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР