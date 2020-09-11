Trendvision Start Flash 15000. Подробный обзор и мой отзыв

Зачастую «пускачи», ну или зарядно-пусковые устройства, делают в плоском прямоугольном корпусе, с малым фонарем и кучей USB портов (это своего рода заочный стандарт). НО сегодняшний гаджет, не них не похож кардинально. С виду это просто мощный фонарь, который светит, кстати очень здорово (подробнее в видео обзоре), но также это и «пучкач». Встречайте Trendvision Start Flash, в самой мощной версии 15000. Как обычно подробный тест, и мой отзыв в конце …

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Мне кажется, этот «пускач-фонарь» идеален для охотников, рыбаков, лесников. Не нужно покупать себе прожектор, он у вас уже есть. Да и если машина заглохла всегда можно прикурить.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам Trendvision Start Flash

Клещи для подсоединения к аккумулятору

Бокс для хранения

Чехол для переноски

Зарядное устройство от 220В

Зарядка от прикуривателя

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Все это упаковано в большую коробку, с цветными принтами, преобладающие цвета сине-белый. В целом гаджет выглядит дорого, подарить не стыдно.

РАЗЪЕМЫ и КОРПУС

Как я уже писал выше в своем обзоре, корпус похож на большой фонарь, никаких намеков на USB порты не видно.

Кстати корпус выполнен из прочного сплава алюминия, с зазубреннами на конце (нужны для разбивания лобовых или боковых стекол).

Передняя часть. Это мощный отражатель фонаря, под стеклом, кстати всего 1 светодиод, но он не греется и светит ярко.

Основной корпус. В середине видим как бы сетку, она не прорезиненная, а сделана из металла, то есть это насечки на корпусе (из руки не выскользнет, будет лежать плотно). Ближе к верху можно видеть клавишу включения фонаря, он кстати может гореть, а может и моргать.

Задняя часть. Есть резиновая заглушка, под которой расположились – USB порт, клавиша включения – выключения пускача, индикатор заряда, разъем для «клещей», и порт для зарядки.

Кстати я проверил заряжается ли смартфон – ДА, зарядка идет.

Вот такой аскетичный корпус, все основные порты уместились внизу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как я писал у меня на обзоре самая мощная версия на 15000 мАч (есть версия попроще, на 10000).

Соответственно она мощнее, рассчитана на запуски объемных моторов.

Аккумулятор – Li-Pol

Ток прокрутки — 12В/200А (стартовый) / 600 (пиковый)

Моторы для запуска (возможности) – до 3,5 литра (бензин), до 3 литров (дизель)

Диапазон температур для запуска от – 40 до +60 градусов Цельсия

Количество зарядов-разрядов – 1000 циклов

Фонарь – 12Вт, 580 люмен,

Дальность освещения — 300 метров

ТЕСТИРОВАНИЕ ФОНАРЯ

У нас около домов есть небольшой лес, именно на нем я решил проверить возможности фонаря Trendvision Start Flash 15000, чтобы оставить свой честный отзыв.

После включения появился ОЧЕНЬ мощный луч, реально он бьет метров на 300, может быть даже больше. Освещает отлично.

Также пробовал на узком отрезке за многоэтажными домами. Дом освещается как днем.

Лично мне реально понравился, даже немного удивительно как один светодиод, может осветить такое расстояние и площадь вокруг.

РАБОТА ПУСКАЧА

У меня есть тестовый автомобиль друга, все дело в том, что у него пару лет назад сход аккумулятор (он даже замерзал). Мы его пытались реанимировать, но безрезультатно. Пришлось купить новый.

Так вот сейчас мы его изредка заряжаем, и используем как реквизит для съемок. ОН не подзаряжался уже примерно пару месяцев, и напряжение на нем около 5Вольт.

ОН даже не смог зажечь приборку автомобиля.

Подключаем клеммы к нашему Start Flash 15000, и запитываем дохлый аккумулятор. Сразу зажглась приборка. После поворота ключа машина запустилась, работает без всяких проблем.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим.

ИТОГ

Как обычно в конце отзыва, начинаем с цены. Есть две версии на 10000 мАч – стоимость 5990 рублей и на 15000 – 7990.

Младшая версия, проще во всем, у нее фонарь на 330 Люмен, дальность освещения всего 150 метров, запуск мотора до 3 литров бензин, и 2 литров дизель, также и меньше корпус. НО! Цена на 2000 рублей ниже. Версия на 15000 мАч, на мой взгляд, смотрится интереснее. Мне кажется в преддверии зимних холодов, а также прибавляющейся ночи, этот гаджет реально полезный. По качеству нареканий не замечено, и я могу вам посоветовать его для покупки.

На этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.