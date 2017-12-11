Сегодня у нас на тесте зарядно-пусковое устройство (ЗПУ), предоставленное мне компанией TRENDVISION. У них есть линейка с названием «START», в нее включено 4 решения: «11000», «18000» + такие же «пускачи» только с компрессором в комплекте, обозначаются они «18000 compressor». У меня версия именно «18000» просто, без каких-либо дополнений. Как заверяет производитель она самая мощная! НУ что же давайте рассмотрим со всех сторон ну и протестируем на автомобиле. Как обычно мой полный обзор и видео отзыв в конце …

TRENDVISION START 18000


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Начну с того что ЗПУ продается сейчас очень много (особенно на китайских сайтах, причем цены низкие), но зачастую они не соответствуют описанию. Например, продавец заявляет 15000 мАч, а там в лучшем случае 10000 или даже бывает 5000! Кстати зачастую встречаются несколько аккумуляторов типа «18650» которые никак не предназначены для пуска двигателя. Суть такова что — нужно хорошо выбирать ЗПУ неважно в Китае или здесь у нас на внутреннем рынке, как говорится с гарантией, чтобы не было потом жалко выброшенных на ветер денег. Компания TRENDVISION уверяет своих покупателей, что у них с «внутренностями» ЗПУ все в порядке.

Комплектация

  • Тканевый жесткий кейс. Это очень удобно здесь однозначно плюс

Жесткий кейс

  • Сам TRENDVISION START 18000

сам пускач

  • Крокодилы для подсоединения к аккумулятору

Крокодилы

  • Разъем «мама» для имитации прикуривателя

Разъем мама

  • Зарядное устройство от сетей 220 Вольт

зарядка от 220В

  • Зарядка от прикуривателя

Зарядка от прикуривателя

  • USB кабель для зарядки телефонов и планшетов

USB кабель

  • Инструкция гарантийный талон

Комплектация не очень большая, однако есть все что нужно. Здесь идет основной упор на запуск и мощность. Пару слов хочется сказать о «крокодилах для запуска», как заверяет производитель здесь они умные (Smart Clamp) – предотвращают от короткого замыкания, переполюсовки, перегрузки, обратного тока (после пуска авто), сверхсильного заряда. Также они отключают прибор когда температура ЗПУ достигается до 50 градусов Цельсия!

Про упаковку — здесь нет коробки в комплектации, а сам девайс идет в жестком кейсе, сверху на него одета бумажная цветная вставка, на которой отображено что это за модель и какими характеристиками она обладает.

Внешний вид, разъемы и характеристики

Корпус TRENDVISION START 18000 не маленький (205мм в длину, почти 100мм в ширину, и 45мм толщиной) выполнен с прорезиненными сторонами (что я считаю очень удобно), вес примерно около 500 грамм. В мужской руке лежит достаточно хорошо, не выскальзывает.

Верхняя часть. Здесь располагается основной малый дисплей (монохромный черно-белый, при включении загорается синим) который отображает заряд батареи, вкл-выкл фонарика, возможность запуска двигателя, подключение USB и прочее. Под ним внизу есть две клавиши включение питания и активация фонарика

Верхняя часть

Левая сторона. «DC IN» разъем для подключения питания (для зарядки ПЗУ), два USB порта (для зарядки гаджетов или телефонов), «DC OUT»  — выход для разъема типа «мама» (имитация прикуривателя). И последнее, под резиновой заглушкой разъем для подключения крокодилов с интересной функцией «прогрева». Она нужна для улучшения эффективности работы, если температура ниже + 15 градусов, для начала нужно активировать (будет гореть красный индикатор), после прогрева ПЗУ (обычно чуть больше +20) загорится зеленый индикатор, значит можно запускать. Реально интересное решение.

Разъемы

Функция прогрева

Можно запускать

Передний торец. Здесь располагается мощный фонарик, реально мощный (бьет как фара).

Фонарь

Собственно остальные стороны пустые, здесь рассказывать то нечего.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Здесь тоже все честно (а не так как у многих китайских ЗПУ, запускают чуть ли не двигатель кораблей), именно модель «18000» имеет пусковой ток 300А, а пиковый который может выдать до 600А. Как заверяет производитель этого должно хватить для запуска бензиновых моторов до 6 литров, а дизельных до 3,5 литров. Стоит отметить, что у модели «11000» характеристики пусковой – 200А, а пиковый — 400А, то есть он намного слабее.

USB выходы работают с 5В и максимально что они выдают 4А

DC выход может дать 12В и 15А

Характеристики

По какой технологии сделана батарея я не нашел, но как мне кажется что это Li-Pol (литий-полимерная).

Запуск двигателя

Я пускал холодный двигатель Hyundai Solaris, при температуре -8 градусов, автомобиль простоял всю ночь. Конечно это не большой двигатель в 3 – 5 литров, но я хочу сказать, что таких моторов не так много, массовый сегмент это 1,6 – 2,0 литра (именно под них покупается в 70% случаев)!

Также я всегда устраиваю гаджетам ЖЕСТКОЕ испытание, все дело в том, что производители обычно советуют подключать ЗПУ к подсаженному аккумулятору, то есть не снимать клеммы! Все потому что в АКБ остается немного энергии, которая поможет при пуске. Я же всегда провожу  испытания в своих обзорах, с полностью снятыми клеммами, то есть как будто, нет батареи вообще. Это создает большую (я бы сказал максимальную) нагрузку на «пускач».

Подсоединяем

Подключение очень простое (причем есть инструкция), подсоединяем клеммы к аккумулятору (в нашем случае к проводам), плюс к плюсу, минус к минусу. Далее подсоединяем к ЗПУ, на блоке должна загореться зеленый индикатор, значит можно запускать.

Зеленый индикатор

Поворачиваем ключ и авто — легко и не принужденно заводится от «пускача». Затем нужно отсоединить клеммы, делать это нужно не позднее 30 секунд, чтобы не нанести вред ЗПУ.

Сейчас смотрим видео отзыв.

ИТОГ

Начнем с цены, если верить официальному сайту, то она 9500 рублей, для модели TRENDVISION START 18000! Однако «11000», стоит всего 5500 рублей. Может показаться не мало, однако все характеристики честные и все работает как нужно, это не «дикий Китай» который заверяет что у них чуть ли не 69000 мАч!

Каких-то серьезных нареканий в моем отзыве, к работе этого «START» нет. Плюсами можно назвать интересные «плюшки», такие как — прогрев до рабочей температуры, и умные клещи, которые не дают сделать переполюсовку, ну и как мне показалось честные характеристики.

Итог

Из минусов это цена, ну и в качестве придирки – после того как ко мне пришел не был заряжен вообще, то есть было 0%, он даже не включался! А как я знаю, что для литиевых батарей это не очень хорошо (производителю нужно подзаряжать на заводе) – это мой дружеский совет.

Вот такой вот отзыв получился, я думаю вам было интересно. Читайте мой АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал YOUTUBE, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.