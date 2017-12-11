Сегодня у нас на тесте зарядно-пусковое устройство (ЗПУ), предоставленное мне компанией TRENDVISION. У них есть линейка с названием «START», в нее включено 4 решения: «11000», «18000» + такие же «пускачи» только с компрессором в комплекте, обозначаются они «18000 compressor». У меня версия именно «18000» просто, без каких-либо дополнений. Как заверяет производитель она самая мощная! НУ что же давайте рассмотрим со всех сторон ну и протестируем на автомобиле. Как обычно мой полный обзор и видео отзыв в конце …

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Начну с того что ЗПУ продается сейчас очень много (особенно на китайских сайтах, причем цены низкие), но зачастую они не соответствуют описанию. Например, продавец заявляет 15000 мАч, а там в лучшем случае 10000 или даже бывает 5000! Кстати зачастую встречаются несколько аккумуляторов типа «18650» которые никак не предназначены для пуска двигателя. Суть такова что — нужно хорошо выбирать ЗПУ неважно в Китае или здесь у нас на внутреннем рынке, как говорится с гарантией, чтобы не было потом жалко выброшенных на ветер денег. Компания TRENDVISION уверяет своих покупателей, что у них с «внутренностями» ЗПУ все в порядке.

Комплектация

Тканевый жесткий кейс. Это очень удобно здесь однозначно плюс

Сам TRENDVISION START 18000

Крокодилы для подсоединения к аккумулятору

Разъем «мама» для имитации прикуривателя

Зарядное устройство от сетей 220 Вольт

Зарядка от прикуривателя

USB кабель для зарядки телефонов и планшетов

Инструкция гарантийный талон

Комплектация не очень большая, однако есть все что нужно. Здесь идет основной упор на запуск и мощность. Пару слов хочется сказать о «крокодилах для запуска», как заверяет производитель здесь они умные (Smart Clamp) – предотвращают от короткого замыкания, переполюсовки, перегрузки, обратного тока (после пуска авто), сверхсильного заряда. Также они отключают прибор когда температура ЗПУ достигается до 50 градусов Цельсия!

Про упаковку — здесь нет коробки в комплектации, а сам девайс идет в жестком кейсе, сверху на него одета бумажная цветная вставка, на которой отображено что это за модель и какими характеристиками она обладает.

Внешний вид, разъемы и характеристики

Корпус TRENDVISION START 18000 не маленький (205мм в длину, почти 100мм в ширину, и 45мм толщиной) выполнен с прорезиненными сторонами (что я считаю очень удобно), вес примерно около 500 грамм. В мужской руке лежит достаточно хорошо, не выскальзывает.

Верхняя часть. Здесь располагается основной малый дисплей (монохромный черно-белый, при включении загорается синим) который отображает заряд батареи, вкл-выкл фонарика, возможность запуска двигателя, подключение USB и прочее. Под ним внизу есть две клавиши включение питания и активация фонарика

Левая сторона. «DC IN» разъем для подключения питания (для зарядки ПЗУ), два USB порта (для зарядки гаджетов или телефонов), «DC OUT» — выход для разъема типа «мама» (имитация прикуривателя). И последнее, под резиновой заглушкой разъем для подключения крокодилов с интересной функцией «прогрева». Она нужна для улучшения эффективности работы, если температура ниже + 15 градусов, для начала нужно активировать (будет гореть красный индикатор), после прогрева ПЗУ (обычно чуть больше +20) загорится зеленый индикатор, значит можно запускать. Реально интересное решение.

Передний торец. Здесь располагается мощный фонарик, реально мощный (бьет как фара).

Собственно остальные стороны пустые, здесь рассказывать то нечего.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Здесь тоже все честно (а не так как у многих китайских ЗПУ, запускают чуть ли не двигатель кораблей), именно модель «18000» имеет пусковой ток 300А, а пиковый который может выдать до 600А. Как заверяет производитель этого должно хватить для запуска бензиновых моторов до 6 литров, а дизельных до 3,5 литров. Стоит отметить, что у модели «11000» характеристики пусковой – 200А, а пиковый — 400А, то есть он намного слабее.

USB выходы работают с 5В и максимально что они выдают 4А

DC выход может дать 12В и 15А

По какой технологии сделана батарея я не нашел, но как мне кажется что это Li-Pol (литий-полимерная).

Запуск двигателя

Я пускал холодный двигатель Hyundai Solaris, при температуре -8 градусов, автомобиль простоял всю ночь. Конечно это не большой двигатель в 3 – 5 литров, но я хочу сказать, что таких моторов не так много, массовый сегмент это 1,6 – 2,0 литра (именно под них покупается в 70% случаев)!

Также я всегда устраиваю гаджетам ЖЕСТКОЕ испытание, все дело в том, что производители обычно советуют подключать ЗПУ к подсаженному аккумулятору, то есть не снимать клеммы! Все потому что в АКБ остается немного энергии, которая поможет при пуске. Я же всегда провожу испытания в своих обзорах, с полностью снятыми клеммами, то есть как будто, нет батареи вообще. Это создает большую (я бы сказал максимальную) нагрузку на «пускач».

Подключение очень простое (причем есть инструкция), подсоединяем клеммы к аккумулятору (в нашем случае к проводам), плюс к плюсу, минус к минусу. Далее подсоединяем к ЗПУ, на блоке должна загореться зеленый индикатор, значит можно запускать.

Поворачиваем ключ и авто — легко и не принужденно заводится от «пускача». Затем нужно отсоединить клеммы, делать это нужно не позднее 30 секунд, чтобы не нанести вред ЗПУ.

Сейчас смотрим видео отзыв.

ИТОГ

Начнем с цены, если верить официальному сайту, то она 9500 рублей, для модели TRENDVISION START 18000! Однако «11000», стоит всего 5500 рублей. Может показаться не мало, однако все характеристики честные и все работает как нужно, это не «дикий Китай» который заверяет что у них чуть ли не 69000 мАч!

Каких-то серьезных нареканий в моем отзыве, к работе этого «START» нет. Плюсами можно назвать интересные «плюшки», такие как — прогрев до рабочей температуры, и умные клещи, которые не дают сделать переполюсовку, ну и как мне показалось честные характеристики.

Из минусов это цена, ну и в качестве придирки – после того как ко мне пришел не был заряжен вообще, то есть было 0%, он даже не включался! А как я знаю, что для литиевых батарей это не очень хорошо (производителю нужно подзаряжать на заводе) – это мой дружеский совет.

Вот такой вот отзыв получился, я думаю вам было интересно. Читайте мой АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал YOUTUBE, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.