Попало ко мне в руки еще один видеорегистратор компании Trendvision, на этот раз это младшее устройство под названием Split. Как я считаю, оно немного по проще чем TUBE (на него обзор смотрим вот здесь). Однако что мне понравилось, хорошая съемка, поддержка карт памяти до 128 Гб, и реально простое и понятное меню. Есть и отрицательные стороны (куда же без них), но все по порядку. Как обычно будет мой подробный отзыв + видео версия в конце. Так что читаем смотрим …

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Этот видеорегистратор, как и старший собрат может связываться со смартфоном по WIFI, и управляться через специальное приложение. Как я считаю сейчас в наше время это очень актуально. Из-за этого корпус получился реально компактным можно подходящим для скрытой установки. Предлагаю начать с распаковки.

Комплектация

Выносная камера

Функциональная часть видеорегистратора (здесь камера и сам блок разнесены)

Соединительный кабель 2,4 метра

Зарядник в прикуриватель

Клейкая лента с липучкой, для подсоединения самого блока

Запасные блоки 3M скотча

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации (цветная на русском языке)

Комплектность достаточная, есть самое необходимое. Коробка немного по проще, чем у собрата, она такая же черная, но в ней нет той же харизмы (хотя это просто упаковка). Однако и ценник здесь ниже, да и концепция устройства немного другая, рассчитанная на большой объем информации. В целом подарить такой гаджет не стыдно, сделано все добротно.

Внешний вид

А вот тут нас ждет сюрприз, как я уже написал сверху видеорегистратор здесь раздельный, то есть сам рабочий блок и камера крепятся отдельно. Поэтому будем описывать сразу две части

Камера:

Передняя часть – на ней расположен сам объектив, больше ничего.

Задняя – пустая, имеется только надписи об наименовании девайса

Крепление – здесь вращается, можно крепить как удобно, крепится все на 3M скотч

С правой стороны – есть гнездо для подключения связующего кабеля

Блок записи:

Имеет плоский скошенный по краям корпус.

Верхняя часть – расположены два индикатора, которые загораются при включении и записи

Передняя часть — содержит разъемы для подключения видоискателя и питания

Правая сторона — расположены кнопка включения, разъем для карты памяти и микрофон

Нижняя часть — здесь расположено интересное крепление. Оно приклеивается на панель приборов на скотч, а также между ним и самим гаджетом есть липучка (как на кроссовках), то есть вы можете отстегнуть блок, и унести его с собой, затем опять пристегнуть.

НА остальных краях нет ничего, то есть они пустые.

Честно такая концепция мне не совсем понятна. Если верить инструкции пользователя, блок нужно крепить на панель приборов, например — слева от водителя. А камера крепится на лобовое стекло, между ними идет достаточно толстый кабель. Плюс к блоку идет кабель для питания. То есть проводов как я считаю много! Вся компактность пропадает. Еще один аспект – если вы хотите убрать блок записи в бардачок или еще куда-либо спрятать, это у вас опять же не совсем получится, потому как закроется микрофон, запись звука намного ухудшится (если вообще не перекроется). Это реально минусы Trendvision Split, например у Tube такого нет, у него все в одном корпусе.

Основные характеристики

Как обычно хочется начать с железа:

Процессор – KT8016

Сенсор SONY Exmor IMX323

Объектив со 6 стеклянными линзами, угол разворота 170 градусов по диагонали

Оперативная память DDR3 – 1 GB

Здесь опять же нет батарей, на их место пришли суперконденсаторы их три. Два стоят на аккумуляторную батарею 2Х1,5Ф, и один на часовую батарею 0,22Ф.

НУ и последнее по железу, есть запись звука (микрофон), G-sensor, хотя динамика я не нашел.

Про системные характеристики:

Видео пишется в двух разрешениях — 1920Х1080, 1280Х720 (я считаю это самые востребованные на данный момент)

Максимальная частота 30 кадров в секунду, думаю больше процессор не потянет

Видео кодаки H.264 (Mpeg-4)

Битрейд – 12 мб/с

Производитель также заверяет — что гаджет тянет объем носителя до 128GB, это реально плюс. Конечно же, реально выбираем карты только 10 класса (как выбрать читаем здесь)

Качество записи на достаточно высоком уровне, хотя диафрагма немного похуже чем у старшего собрата, то есть ночное видео будет чуть хуже, здесь оно F/1.8. Но если честно большой разницы я не заметил. Днем как и ожидается съемка хорошая. Стоит отметить — что звук здесь мне нравится больше, то есть он чище, хотя не без косяков. А именно – когда вы крепите гаджет на панель, он как бы немного вибрирует на кочках (или рельсах), и это отчетливо слышно. То есть скорее всего нужно крепить через демпферный (мягкий коврик).

Крепление на стекло

Сама камера крепится на 3M скотч, просто прилепляется к стеклу – она не съемная. Блок Split приклеивается к панели, его можно снять и унести (у него есть липучка). Собственно все просто.

Нужно отметить, что производитель рекомендует скрытую установку, то есть сама камера устанавливается на темные места лобового или заднего стекла, а блок прячется в укромное место, хоть в бардачок. Здесь есть и плюсы и минусы такой установки. Плюсы что действительно камеру практически не видно. Минусы как писал вверху, много проводов (питание и подключение), а также не совсем понятная концепция блока – если его нужно крепить на панель, тогда зачем разделяли вместе с камерой, если можно прятать в бардачок – тогда как быть со звуком?

Про WI-FI и основные настройки

Что мне нравится в SPLIT так это простота настроек и никаких «заморочек», думаю, поймет даже не «искушенный интернетом» водитель (наши отцы и деды).

Прежде нам нужно установить из Google Play, одноименное приложение, думаю не нужно описывать, как это делается (если не понятно все будет в видео обзоре).

Гаджет должен быть установлен на лобовом стекле и подключен к питанию через прикуриватель. Открываем смартфон, И ДЛЯ НАЧАЛА (НЕ ЗАХОДЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ) ищем сеть, то есть нам нужно подключиться к самому устройству по WIFI. СЕТЬ будет называть как ваш гаджет – Trendvision_Split (у меня есть еще числовое обозначение 4757). Подключаемся, вводим пароль от 1 до 8. После можно запускать приложение.

Настроек не так-то много, но они все интуитивно понятные (например такие – длительность видео, пишется блоками по 1 – 3 – 5 минут, запись звука, частота обновления, настройки WIFI, форматирование карты, сброс настроек, подключение по умолчанию, и т.д.) причем управляете ими через свой смартфон. ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ БУДУТ НА ВИДЕО, сейчас не буду их расписывать.

Хочется отметить, что вы можете скачать почти любой ролик на свой смартфон, это реально плюс. В целом по подключению и настройкам лично мне все нравится, нет никаких лишних «заморочек», все четко и прямолинейно.

Вот сейчас я вам как раз и рекомендую посмотреть видео версию.

ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Друзья буду с вами честным в своем отзыве, Trendvision Split по съемке видео мне понравился чуть больше чем собрат (хотя бы из-за того что у него звук тище). Качество видео на достаточно хорошем уровне, каких-то глюков я не наблюдаю, картинка также четкая даже ночью, не смотря на диафрагму F/1.8. Также нравится простое подключение и настройки! Поймет даже не искушенный водитель.

По минусам – не совсем понятна концепция разделения видеорегистратора, то есть видеоискатель отдельно, основная функциональная часть также отдельно. Получается на один кабель больше, что создает в машине какую-то кучу проводов, вся компактность исчезает (хотя наверное их можно спрятать под обивку). Функциональная часть имеет микрофон, и как видно из инструкции ее нужно крепить на панель (ведь спрятать ее не получится, звук просто не пройдет), тоже не совсем понятно. Производитель крепит на ней липучку, как бы дает понять что можно снять и унести домой, но у нее два кабеля (связь с видеоискателем и питание), и реально не удобно каждый раз это отключать подключать. НУ и последний минус, это то, что нельзя повернуть камеру, когда ты разговариваешь с сотрудником ГИБДД, она крепится один раз.

Если верить яндекс маркету цена колеблется примерно в районе 7700 – 7900 рублей, это выше психологической отметки в 5000 – 6000 рублей. Аппарат не однозначный, снимает хорошо и с высоким качеством, но не удобный.

НА этом заканчиваю свой отзыв, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.