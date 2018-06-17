Не так давно компания TRENDVISION выпустила двухканальный (два объектива) видеорегистратор с GPS. Модель называется не замысловато MINI 2CH. Корпус реально минимальный уместится в ладони, гаджет обладает внушительными характеристиками, а производитель обещает ОЧЕНЬ качественную съемку. Так ли это? Давайте разбирается, будет полный обзор, ну и конечно мой видео отзыв в конце …

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Хочется начать с того, что регистратор реально проработанный (простой в управлении, также все работает прямо из коробки). Я с ним уже покатался какое-то время, и что хочу сказать – нет никаких «заморочек», меню простое, подключение тоже, да и качество на высоте. Конечно же не обошлось без минусов, однако не будет забегать вперед начинаем с распаковки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок TrendVision MINI 2CH GPS

Камера заднего вида

Зарядное устройство в прикуриватель

Кабель для подключения камеры заднего вида

USB кабель, для подсоединения к компьютеру

Крепление с GPS модулем и контактной площадкой

3M скотч для крепления

Мелкие блоки (с двойным скотчем) для закрепления кабеля питания

Площадки с уровнем и болтики. Есть две площадки-подложки под основное крепление, 4 и 6 градусов, нужны они для того чтобы делать ровную запись, чтобы не было искажения горизонта

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Как видите очень хорошая комплектация, предусмотрено все, даже площадки есть с углом искажения.

Коробка также сделана качественно, хороший плотный картон, сверху есть цветная обложка в бело синих тонах (свойственных компании TrendVision)

ОСНОВНОЙ КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

Для начала нам нужно посмотреть на основной блок, его разъемы, кнопки и т.д.

Лицевая часть. Здесь располагается основная камера

Верхняя грань. Два USB разъема, один дня подключения камеры заднего вида, второй для питания, а также для подсоединению к ПК. Стоит отметить и контактную площадку, куда устанавливается GPS блок. Кстати площадка может ходить, то есть появляется достаточно большой угол регулировки по вертикали

Задняя сторона. Основной 1,5 TFT дисплей, навигационные клавиши, а также индикаторы (GPS, записи и питания)

Нижняя грань. Разъем для карты памяти, HDMI выход для подсоединения к телевизору

Левая сторона. Клавиша питания

Вот собственно и все. Корпус реально небольшой — цилиндрический, умещается в ладони

Пару слов, про заднюю камеру. Как я уже писал, она имеет компактный корпус, но она не имеет защиту от влаги, вешать ее снаружи НЕЛЬЗЯ! Она приспособлена для крепления на заднее стекло автомобиля, чтобы контролировать сзади идущий поток.

МЕНЮ

Следующее в нашем обзоре, пару слов про меню. Оно достаточно простое, тут как говорится лучше увидеть, чем 100 раз услышать (видео версия будет в конце статьи).

Чтобы зайти в меню, нужно зажать клавишу «ВВЕРХ». Гулять по списку можно клавишами «ВВЕРХ – ВНИЗ», выбор средняя кнопка, обозначенная кругом.

Настраивается все и вся, разрешение — качество записи, интервал, баланс белого, штамп времени, даты, дате температуры. Больше расписывать не буду, смотрите видео.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

ЖЕЛЕЗО:

Процессор — Novatek NT96663. Один из самых популярных процессор (наряду с AMBARELLA) для систем видеонаблюдения, экшен камер и видео регистраторов. Ничего плохого про них сказать не могут, работают достаточно хорошо. Модель NT96663 поддерживает двух канальный режим. Хочется заметить, что хорошо оптимизированы с матрицами SONY

Матрица – основная камера SONY IMX290 + выносная (задняя) SONY IMX322. Также никаких нареканий, все работает отлично. Единственный минус, это их цена.

Основной объектив – шесть стеклянных линз, угол разворота 160 градусов по горизонтали. Задний угол разворота – 115 градусов.

Задний дисплей – 1,5 дюйма TFT

Батарея — суперконденсатор, 0,25Ф

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение – основная камера FULL HD (1920Х1080) + задняя также FULL HD (1920Х1080)

Частота кадров – основная до 60 к/с, задняя 30 к/с

Интервал записи – 1,3,5 минут

Формат записи H.264

Поддержка WDR

Наличие G –сенсор

Карты памяти до 64Gb, минимум 10 класса скорости

НУ и теперь о том, как снимает TrendVision MINI 2CH GPS. Нужно отметить, что все ОЧЕНЬ даже хорошо, качество на высоте.

Основная камера:

Дневная съемка. Очень четкие очертания как объектов, так и всех знаков прохожих и т.д. Номера и знаки читаются с расстояния около 15 – 20 метров

Ночная съемка. Она ожидаемо хуже, но опять же таки четкость и еще раз четкость! Номера и знаки различимы с 10 – 15 метров

Плохое освещение. Ни шумов, ни каких-то других артефактов не замечено. Твердая пятерка.

Задняя камера: У нее условия хуже, потому как ночью нет подсветки сзади.

Днем – снимает также хорошо, претензий нет. Номера читаемы примерно с 10 — 12 метров

Ночь и в плохое освещение – если есть участки, которые освещаются внешними источниками, то все очень не плохо и даже различимо. А в остальном ее слепят фары сзади идущих авто, в плохом освещении практически ничего не видно. НО еще раз это ОЖИДАЕМО – это же не прибор ночного видения

Что хочется отметить, основной блок снимает в FULL HD, как и задний. НО в основном идет 60 кадров в секунду и ЭТО ЗАМЕТНО, картинка более-плавная и номера не теряются даже при больших скоростях.

В ИТОГЕ – ставлю строго пятерку, за качество съемки!

Работа GPS – проблем с позиционированием здесь НЕТ! Все происходит быстро. Но GPS модуль здесь нужен только для скорости и для определения координат. НО скорость накладывается на видео, а координаты нет – это минус (они вносятся в отдельный текстовый файл в отдельной папке).

КРЕПЛЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Оба блока видеорегистратора, крепятся на 3M скотч, у них нет поворота по горизонтали (то есть на сотрудника ГИБДД), повернуть, никак не получится – это минус (есть только вертикальная регулировка, как у основной, так и у выносной камер). Также из негативных моментов, MINI 2CH GPS рассчитан на стационарное размещение и скрытую проводку. Ибо кататься с таким пучком проводов, никто не будет. Только прятать.

В остальном он мелкий, его можно скрытно разместить за зеркалом заднего вида, на темной площадке лобового стекла. Такие видеорегистраторы называют антивандальными, ибо чтобы его разглядеть нужно еще очень хорошо присмотреться

Еще один плюс, то — что он быстро отщелкивается с площадки, потянули в бок и он у вас в руках (унесли домой).

Сейчас видео версия, смотрим

ИТОГ

Как в конце отзыва, начинаем с цены видеорегистратора. Здесь она не малая, 10990 рублей (если верить официальному сайту), дает о себе знать матрица от SONY (причем их здесь две). Но за качественную картинку нужно платить.

ПЛЮСЫ:

Качество исполнения

Комплектация

Отличная картинка, как основной камеры, так и задней – как днем, так и ночью и в плохое освещение

Частота кадров 60 в секунду (задней 30к/с)

Две камеры

Модуль GPS

Обновления на официальном сайте (видно, что над видеорегистратором работают)

Поддержка карт памяти до 64Gb

Есть WDR

МИНУСЫ:

Разрешение только FULL HD, хочется уже как минимум SUPER HD (хотя как мне кажется, ПОКА его достаточно, с 60 к/с)

Не поворотный (не повернуть на сотрудника ГИБДД)

Стационарное крепление (унести в другой авто, проблематично)

GPS –отображает только скорость, которая накладывается на видео

НУ и цена. Хотелось бы немного подешевле (хотя еще раз повторюсь – если хотите качество, то дешево не будет)

В целом, могу ли я вам советовать TrendVision MINI 2CH GPS? Однозначно ДА! Если вам нужна четкая картинка, как спереди так и сзади – ЭТО ВАШ ВЫБОР! ЛИЧНО МНЕ ОН ПОНРАВИЛСЯ.

Вот такой вот отзыв получился, я думаю он был вам полезен. Читайте наш блог, подписывайтесь на канал, будет еще много различных интересных материалов и тестов. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.