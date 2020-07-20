Trendvision Hybrid Signature WI 2CH. Подробный обзор и мой отзыв

Компания TRENDVISION разработала целую линейку новых КОМБО устройств, получивших название «Hybrid Signature». Вы можете выбрать обычную версию, либо исполнение с WIFI – будет приставка «WI», версия с двумя камера — WI 2CH, и самое дорогое исполнение это «PRO». В этом гаджете, складывается такое ощущение, что производитель пытался совместить сразу все — тут и CPL фильтр, и ПАТЧ антенна, сигнатурная составляющая, управление с телефона и многое другое. Ко мне в руки попалась версия — WI 2CH, (не «PRO» но все же). Если вам интересен этот гаджет, и вы рассматриваете его для покупки, советую почитать мой обзор (либо посмотреть видео отзыв в конце) …

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КОМБО разработано в Китае, но ощущение от гаджета совершенно другое, как от упаковки и исполнения, так и от меню и работы в целом, производители из поднебесной очень быстро прогрессируют. Я ездил с гаджетом около недели, он оставил положительные эмоции. НО все по порядку, начинаем с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам КОМБО

Зарядное устройство в прикуриватель (имеет USB выход сверху, для подзарядки гаджетов)

Крепление на лобовое стекло с присоской

Крепление на лобовое стекло с 3М скотчем (также имеются крепления для провода)

Камера заднего вида

Кабель для камеры (примерно 6 метров)

USB переходник для чтения карт памяти

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Коробка сделана очень качественно, плотный картон (черного цвета), на нижней части указаны основные характеристики. Внутри коробочки под каждую задачу (для дополнительной камеры, для инструкции, для провода и зарядного устройства), сам Hybrid Signature лежит в мягкой вставке (упаковка почти идеальна).

Стоит отметить, что на КОМБО сразу установлен CPL фильтр, при желании вы его можете снять (чего я не рекомендую), но про это чуть ниже

КОРПУС и РАЗЪЕМЫ

Корпус Trendvision Hybrid Signature, сделан в классическом форм-факторе (как обычно называют малого фотоаппарата).

Лицевая часть. Основной объектив, есть окошечко для приема «ЛАЗЕРА». Основной динамик. Под корпусом находится ПАТЧ-антенна

Верхняя часть. Площадка для питания, которая подсоединяется на быстросъемное крепление. Две клавиши – питания и блокировки файла (чтобы его нельзя было удалить)

Правая грань. Клавиши «МЕНЮ» и «ОК»

Левая грань. Кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»

Задняя часть. Основной дисплей на 3 дюйма

Нижняя грань. Слот для карты памяти

На корпусе много прорезей для лучшего охлаждения. Исполнение качественное ничего не люфтит и не скрипит. Также мне нравится исполнение питания (в «магнитной ножке») но про это чуть позже.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Наступило время в отзыве рассказать про меню Trendvision Hybrid Signature. Как обычно оно вызывается клавишей «М» на правой стороне КОМБО, меню не сложное, разберется каждый. Состоит из трех основных вкладок:

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР – тут настраиваются все основные функции по видео. Разрешение (причем можно настроить для дневной и ночной съемки), битрейт, интервал записи и т.д. (подробнее будет в видео отзыве)

РАДАР-ДЕТЕКТОР – здесь настраиваются опции по радарному комплексу. Настройка режимов (ГОРОД, ТРАССА, IQ), тихий режим, беззвучное оповещение и т.д.

НАСТРОЙКИ – самого гаджета, дата время, часовой пояс, наложение координат, форматирование карты памяти и т.д. Хочется отметить, именно здесь активируются настройки WIFI для подключения к телефону.

В целом ничего сложного, без лишних «заморочек».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОНУ (WI-FI)

Моя версия Hybrid Signature имеет приставку WI, то есть это WI-FI версия. КОМБО управляется с телефона, обновляется, также можно скидывать видео.

Начну с программы, и тут есть небольшая «заморочка». В инструкции по эксплуатации есть ссылка на программу «TV Connect», якобы ее просто забиваем в GOOGLE PLAY (или App Store) и далее скачиваем.

Так вот, есть много программ с таким называнием, а вам нужно именно от компании «ТРЕНДВИЗИОН».

Поэтому в поиске забиваем «Trendvision Connect» и далее найти уже будет легко. Про установку рассказывать не буду, она стандартная.

Соединение происходит через WI-FI, для этого активируем на устройстве во вкладке «настройки» специальный пункт. Вам покажется сеть, название «TRENDVISION» и пароль – «12345678»

Подключаемся на телефоне к этой сети и вводим пароль.

Запускаем приложение, здесь есть всего 4 вкладки

ВИДЕО НА УСТРОЙСТВЕ – будут отображаться все видео, которые снял КОМБО

– будут отображаться все видео, которые снял КОМБО ЗАГРУЖЕННЫЕ ВИДЕО – Все видео которые вы загрузили на свой телефон

– Все видео которые вы загрузили на свой телефон ОБНОВЛЕНИЯ – можете автоматически обновить Hybrid Signature через 4G

– можете автоматически обновить Hybrid Signature через 4G НАСТРОЙКИ – несколько параметров, которые можете изменить через телефон, такие как: интервал записи (от 1 до 5 минут), WDR, чувствительность G-сенсора, форматирование карты памяти и т.д.

Подробнее я расскажу в видео версии ролика.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Это самый большой пункт в моем обзоре, ибо писать здесь есть о чем.

ЖЕЛЕЗО:

Процессор — NTK96675, от компании NOVATEK. Как я писал много раз в своих отзывах, есть две лидирующих лично для меня компании (это Ambarella и NOVATEK). Так что решение в сторону этого производителя оправдано

Матрица — SONY STARVIS IMX307. Что и говорить SONY делает качественную картинку, правда цена высокая.

Угол обзора основной камеры – 135 градусов

Выносная камера, матрица — GC2053. Решение попроще, однако снимает она также не плохо.

Угол обзора выносной камеры – 110 градусов по горизонтали

Разрешение: основная камера — 2K 2560*1440, задняя — 1920*1080.

Частота кадров (основная и задняя) – только 30 в секунду

Битрейт — 10 мб/c

Объектив – основной: 6 линз (стекло) + CPL фильтр (нужен он для того чтобы убирать лишние блики от солнца – днем, и от фар ночью, в целом делает картинку более четкой и насыщенной). Апертура F = 1.8, это очень хороший показатель (напомню, чем он ниже, тем лучше будет снимать в ночное время)

Объектив – выносной: 4 линзы, апертура F = 2.0

Циклическая запись: 1,3,5 минут

Поддержка карт памяти – до 128 Gb, минимум 10 класса

Аккумулятор – суперконденсатор, 5.5В, 2.5Ф. Здесь есть и плюсы и минусы, ионисторы (именно так называют суперконденсаторы), имеют просто огромный срок службы, они не бояться холода и очень быстро заряжаются. Это означает что вам не нужно будет его менять скажем через 3 – 4 года. НО! Они также быстро и разряжаются, то есть снять и показать сотруднику ГИБДД, дорожную ситуацию, скорее всего не получится, будет нужен прикуриватель.

Теперь давайте оценим качество видео нашего Trendvision Hybrid Signature:

ДЕНЬ:

Основная камера – Тут все отлично, картинка прекрасно читается, номера и знаки видны примерно с 10 метров. Нареканий просто нет

Вспомогательная – задняя камера также снимает неплохо, картинка немного хуже, но также передает мелкие детали и номера

НОЧЬ:

Опять же основной объектив работает хорошо, качество ожидаемо падает, но картинка не плывет, а передает «четкость». Номера и знаки хорошо читаемы примерно с 8 метров

Выносной объектив. Честно немного удивил, обычно картинка ночью практически не читаема, здесь же с близкого расстояния достаточно хорошо читаются номера и знаки. Видимо производитель подкрутил настройки яркости, для этого заложены дневной и ночной режимы

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ:

Основная – рассыпания картинки нет, четкость на высоком уровне

Задняя – картинка опять же читаема, причем удовлетворительно хорошо, опять же завышены настройки яркости, но они дают читаемость окружающей обстановки. Однозначно плюс.

В целом на качество изображения, как основного, так и вспомогательного, у меня нареканий нет. Съемка на достаточно высоком уровне. Производитель заверяет что здесь есть функция WDR, как мне кажется, она реально помогает сделать картинку более четкой. Не забываем и об CPL фильтре.

РАДАР-ДЕТЕКТОР:

Как я писал выше, он основан на ПАТЧ-антенне, она прячется под корпусом лицевой части. Лично я считаю, что работают они лучше обычных рупорных вариантов.

По диапазонам тут также интересно (всего их 6 штук):

ТРАССА – самая высокая чувствительность

– самая высокая чувствительность ГОРОД – чувствительность понижается, могут отключаться не нужные в городах режимы

– чувствительность понижается, могут отключаться не нужные в городах режимы СИГНАТУРНЫЙ – улавливает различные, заложенные в устройство сигнатуры (например КОРДОН, АРЕНА и т.д.), отсекает не нужные срабатывания, типа дверей супермаркетов, адаптивных круиз-контролей

– улавливает различные, заложенные в устройство сигнатуры (например КОРДОН, АРЕНА и т.д.), отсекает не нужные срабатывания, типа дверей супермаркетов, адаптивных круиз-контролей IQ режим или «умный» . ОН автоматически в зависимости от скорости переключает ГОРОД, ТРАССА и СИГНАТУРНЫЙ. Все настройки по скорости вы можете задать в меню. Это удобно, например — едите до 60 км/ч работает «ГОРОД» (или СИГНАТУРНЫЙ), едите более 90 км/ч начинает работать ТРАССА.

. ОН автоматически в зависимости от скорости переключает ГОРОД, ТРАССА и СИГНАТУРНЫЙ. Все настройки по скорости вы можете задать в меню. Это удобно, например — едите до 60 км/ч работает «ГОРОД» (или СИГНАТУРНЫЙ), едите более 90 км/ч начинает работать ТРАССА. ТОЛЬКО РАДАР. Отключается GPS, улавливаются только излучения

Отключается GPS, улавливаются только излучения ТОЛЬКО GPS. Отключаются излучения, работает только по координатам

Теперь хочется оставить свой отзыв по работе радар-детектора Hybrid Signature. В целом все работает хорошо, из 5 баллов я могу дать 4! Ездил я в режиме «IQ», на трассе действительно повышается чувствительность, улавливается все и вся (проскальзывают ложные «сработки», но от них совсем не избавится, это не проблема этого КОМБО, это проблема всех типов таких гаджетов). В городе все излучения улавливаются, пишется что за комплекс на вас светит (например КОРДОН, АРМАТА и т.д.)

Однако бывает, что срабатывание проходит за короткий интервал, скажем в 150 метров, есть две точки в городе где он ведет себя именно так. В остальных точках, расстояние 250 – 300 метров. Не знаю с чем это связано, но подозреваю настройки радарных комплексов.

GPS-ГЛОНАСС:

Как заверяет производитель, GPS модуль встроен в крепление, модель UBLOX 8020.

Писать здесь особо нечего, работает хорошо, все точки проговариваются голосом.

Единственное замечание, что зона АВТОДОРИИ, проговаривается как «маломощный радар», хотя определяется и средняя скорость, показывается расстояние, текущая скорость.

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Как обычно в отзыве, пару слов про крепление. Как я писал выше, есть два типа – присоска и 3М скотч. Тут вы выбираете для себя что важно, лично мне всегда нравилась присоска, поэтому использую ее (кстати она миниатюрная, но держит плотно, резина нового типа похожая на сырую).

Также хочется похвалить и магнитное крепление с контактной площадкой, именно через нее идут основные контакты. Также в нее подключаются основные провода. ТО есть, чтобы отстегнуть и унести КОМБО домой, просто нужно его потянуть вниз, и он отойдет. Это реально удобно.

НА лобовом стекле Trendvision Hybrid Signature занимает немного места, и не перекрывает водителю зоны для обозрения.

Есть поворотное крепление, как обычно ослабеваем гайку и поворачиваем на 360 градусов.

Единственный момент, что мне хочется упомянуть — это провода, которые висят из ножки. Производитель намекает вам что проводка и провод для задней камеры должны быть спрятаны под обивку салона, а не просто так висеть.

Сейчас видео отзыв, смотрим

ИТОГ

Как обычно в конце обзора начинаем с цены нашего Trendvision. У меня версия WI 2CH и если верить сайту производителя, моя версия стоит – 15990 рублей. НО! Если вам не нужно задней камеры и WI-FI управления, то цена снижается до 12990 рублей. Много это или мало? Буду говорить за свою версию и давайте подумаем над плюсами

ПЛЮСЫ:

Хорошее исполнение корпуса, нет люфтов и скрипов

Хорошая комплектация и дорогая коробка (есть два вида креплений, а также USB картридер)

Хороший процессор

Дорогая матрица основной камеры (SONY)

2K изображение, причем качество на высоком уровне (как днем, так и ночью)

Наличие WDR

CPL фильтр (а только он прибавляет стоимость в 1000 — 1500 рублей)

Магнитное крепление, которое реально качественное

Задняя камера

WIFI управление и удобное приложение, по сути обновлять гаджет вы можете через телефон. Также на телефон вы можете скидывать ролики

Суперконденсатор вместо аккумулятора. Не откажет из-за аккумулятора через 3 года

IPS матрица основного дисплея

Нет большого разогрева, как бывает с дешевым Китаем

ПАТЧ антенна. Чувствительность реально выше

Поддержка карт памяти до 128 Gb, наличие циклической записи

GPS-ГЛОНАСС работает отлично

Постоянные обновления

Как я и говорил выше, производитель попытался реализовать все и сразу. Даже два вида креплений положил. И как вы думаете, сколько должен стоить КОМБО на НОВОТЕКЕ и матрице от СОНИ? Если подбить по сумме, то гаджет имеет сбалансированную цену.

МИНУСЫ:

НЕ хватает 60 кадров в секунду. Причем процессор, скорее всего это позволяет

Провода в креплении. Лично мне они немного мешают (в случае если их не прятать под обивку салона)

По радару есть небольшие ложные срабатывания, но от них еще не избавился ни один производитель

Лично мне КОМБО понравился, если вам не нужны остальные «навороты», можно взять самую простую версию за 12990 рублей. За все плюсы, что я описал сверху, стоящий вариант. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР