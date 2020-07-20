Trendvision Hybrid Signature WI 2CH. Подробный обзор и мой отзыв

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Компания TRENDVISION разработала целую линейку новых КОМБО устройств, получивших название «Hybrid Signature». Вы можете выбрать обычную версию, либо исполнение с WIFI – будет приставка «WI», версия с двумя камера — WI 2CH, и самое дорогое исполнение это «PRO». В этом гаджете, складывается такое ощущение, что производитель пытался совместить сразу все — тут и CPL фильтр, и ПАТЧ антенна, сигнатурная составляющая, управление с телефона и многое другое. Ко мне в руки попалась версия — WI 2CH, (не «PRO» но все же). Если вам интересен этот гаджет, и вы рассматриваете его для покупки, советую почитать мой обзор (либо посмотреть видео отзыв в конце) …
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КОМБО разработано в Китае, но ощущение от гаджета совершенно другое, как от упаковки и исполнения, так и от меню и работы в целом, производители из поднебесной очень быстро прогрессируют. Я ездил с гаджетом около недели, он оставил положительные эмоции. НО все по порядку, начинаем с распаковки
Коробка сделана очень качественно, плотный картон (черного цвета), на нижней части указаны основные характеристики. Внутри коробочки под каждую задачу (для дополнительной камеры, для инструкции, для провода и зарядного устройства), сам Hybrid Signature лежит в мягкой вставке (упаковка почти идеальна).
Стоит отметить, что на КОМБО сразу установлен CPL фильтр, при желании вы его можете снять (чего я не рекомендую), но про это чуть ниже
Корпус Trendvision Hybrid Signature, сделан в классическом форм-факторе (как обычно называют малого фотоаппарата).
Лицевая часть. Основной объектив, есть окошечко для приема «ЛАЗЕРА». Основной динамик. Под корпусом находится ПАТЧ-антенна
Верхняя часть. Площадка для питания, которая подсоединяется на быстросъемное крепление. Две клавиши – питания и блокировки файла (чтобы его нельзя было удалить)
Правая грань. Клавиши «МЕНЮ» и «ОК»
Левая грань. Кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»
Задняя часть. Основной дисплей на 3 дюйма
Нижняя грань. Слот для карты памяти
На корпусе много прорезей для лучшего охлаждения. Исполнение качественное ничего не люфтит и не скрипит. Также мне нравится исполнение питания (в «магнитной ножке») но про это чуть позже.
Наступило время в отзыве рассказать про меню Trendvision Hybrid Signature. Как обычно оно вызывается клавишей «М» на правой стороне КОМБО, меню не сложное, разберется каждый. Состоит из трех основных вкладок:
В целом ничего сложного, без лишних «заморочек».
Моя версия Hybrid Signature имеет приставку WI, то есть это WI-FI версия. КОМБО управляется с телефона, обновляется, также можно скидывать видео.
Начну с программы, и тут есть небольшая «заморочка». В инструкции по эксплуатации есть ссылка на программу «TV Connect», якобы ее просто забиваем в GOOGLE PLAY (или App Store) и далее скачиваем.
Так вот, есть много программ с таким называнием, а вам нужно именно от компании «ТРЕНДВИЗИОН».
Поэтому в поиске забиваем «Trendvision Connect» и далее найти уже будет легко. Про установку рассказывать не буду, она стандартная.
Соединение происходит через WI-FI, для этого активируем на устройстве во вкладке «настройки» специальный пункт. Вам покажется сеть, название «TRENDVISION» и пароль – «12345678»
Подключаемся на телефоне к этой сети и вводим пароль.
Запускаем приложение, здесь есть всего 4 вкладки
Подробнее я расскажу в видео версии ролика.
Это самый большой пункт в моем обзоре, ибо писать здесь есть о чем.
ЖЕЛЕЗО:
Процессор — NTK96675, от компании NOVATEK. Как я писал много раз в своих отзывах, есть две лидирующих лично для меня компании (это Ambarella и NOVATEK). Так что решение в сторону этого производителя оправдано
Матрица — SONY STARVIS IMX307. Что и говорить SONY делает качественную картинку, правда цена высокая.
Угол обзора основной камеры – 135 градусов
Выносная камера, матрица — GC2053. Решение попроще, однако снимает она также не плохо.
Угол обзора выносной камеры – 110 градусов по горизонтали
Разрешение: основная камера — 2K 2560*1440, задняя — 1920*1080.
Частота кадров (основная и задняя) – только 30 в секунду
Битрейт — 10 мб/c
Объектив – основной: 6 линз (стекло) + CPL фильтр (нужен он для того чтобы убирать лишние блики от солнца – днем, и от фар ночью, в целом делает картинку более четкой и насыщенной). Апертура F = 1.8, это очень хороший показатель (напомню, чем он ниже, тем лучше будет снимать в ночное время)
Объектив – выносной: 4 линзы, апертура F = 2.0
Циклическая запись: 1,3,5 минут
Поддержка карт памяти – до 128 Gb, минимум 10 класса
Аккумулятор – суперконденсатор, 5.5В, 2.5Ф. Здесь есть и плюсы и минусы, ионисторы (именно так называют суперконденсаторы), имеют просто огромный срок службы, они не бояться холода и очень быстро заряжаются. Это означает что вам не нужно будет его менять скажем через 3 – 4 года. НО! Они также быстро и разряжаются, то есть снять и показать сотруднику ГИБДД, дорожную ситуацию, скорее всего не получится, будет нужен прикуриватель.
Теперь давайте оценим качество видео нашего Trendvision Hybrid Signature:
ДЕНЬ:
Основная камера – Тут все отлично, картинка прекрасно читается, номера и знаки видны примерно с 10 метров. Нареканий просто нет
Вспомогательная – задняя камера также снимает неплохо, картинка немного хуже, но также передает мелкие детали и номера
НОЧЬ:
Опять же основной объектив работает хорошо, качество ожидаемо падает, но картинка не плывет, а передает «четкость». Номера и знаки хорошо читаемы примерно с 8 метров
Выносной объектив. Честно немного удивил, обычно картинка ночью практически не читаема, здесь же с близкого расстояния достаточно хорошо читаются номера и знаки. Видимо производитель подкрутил настройки яркости, для этого заложены дневной и ночной режимы
ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ:
Основная – рассыпания картинки нет, четкость на высоком уровне
Задняя – картинка опять же читаема, причем удовлетворительно хорошо, опять же завышены настройки яркости, но они дают читаемость окружающей обстановки. Однозначно плюс.
В целом на качество изображения, как основного, так и вспомогательного, у меня нареканий нет. Съемка на достаточно высоком уровне. Производитель заверяет что здесь есть функция WDR, как мне кажется, она реально помогает сделать картинку более четкой. Не забываем и об CPL фильтре.
РАДАР-ДЕТЕКТОР:
Как я писал выше, он основан на ПАТЧ-антенне, она прячется под корпусом лицевой части. Лично я считаю, что работают они лучше обычных рупорных вариантов.
По диапазонам тут также интересно (всего их 6 штук):
Теперь хочется оставить свой отзыв по работе радар-детектора Hybrid Signature. В целом все работает хорошо, из 5 баллов я могу дать 4! Ездил я в режиме «IQ», на трассе действительно повышается чувствительность, улавливается все и вся (проскальзывают ложные «сработки», но от них совсем не избавится, это не проблема этого КОМБО, это проблема всех типов таких гаджетов). В городе все излучения улавливаются, пишется что за комплекс на вас светит (например КОРДОН, АРМАТА и т.д.)
Однако бывает, что срабатывание проходит за короткий интервал, скажем в 150 метров, есть две точки в городе где он ведет себя именно так. В остальных точках, расстояние 250 – 300 метров. Не знаю с чем это связано, но подозреваю настройки радарных комплексов.
GPS-ГЛОНАСС:
Как заверяет производитель, GPS модуль встроен в крепление, модель UBLOX 8020.
Писать здесь особо нечего, работает хорошо, все точки проговариваются голосом.
Единственное замечание, что зона АВТОДОРИИ, проговаривается как «маломощный радар», хотя определяется и средняя скорость, показывается расстояние, текущая скорость.
Как обычно в отзыве, пару слов про крепление. Как я писал выше, есть два типа – присоска и 3М скотч. Тут вы выбираете для себя что важно, лично мне всегда нравилась присоска, поэтому использую ее (кстати она миниатюрная, но держит плотно, резина нового типа похожая на сырую).
Также хочется похвалить и магнитное крепление с контактной площадкой, именно через нее идут основные контакты. Также в нее подключаются основные провода. ТО есть, чтобы отстегнуть и унести КОМБО домой, просто нужно его потянуть вниз, и он отойдет. Это реально удобно.
НА лобовом стекле Trendvision Hybrid Signature занимает немного места, и не перекрывает водителю зоны для обозрения.
Есть поворотное крепление, как обычно ослабеваем гайку и поворачиваем на 360 градусов.
Единственный момент, что мне хочется упомянуть — это провода, которые висят из ножки. Производитель намекает вам что проводка и провод для задней камеры должны быть спрятаны под обивку салона, а не просто так висеть.
Сейчас видео отзыв, смотрим
Как обычно в конце обзора начинаем с цены нашего Trendvision. У меня версия WI 2CH и если верить сайту производителя, моя версия стоит – 15990 рублей. НО! Если вам не нужно задней камеры и WI-FI управления, то цена снижается до 12990 рублей. Много это или мало? Буду говорить за свою версию и давайте подумаем над плюсами
ПЛЮСЫ:
Как я и говорил выше, производитель попытался реализовать все и сразу. Даже два вида креплений положил. И как вы думаете, сколько должен стоить КОМБО на НОВОТЕКЕ и матрице от СОНИ? Если подбить по сумме, то гаджет имеет сбалансированную цену.
МИНУСЫ:
Лично мне КОМБО понравился, если вам не нужны остальные «навороты», можно взять самую простую версию за 12990 рублей. За все плюсы, что я описал сверху, стоящий вариант. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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