Trendvision drive-700 SIGNATURE: сигнатурный радар-детектор. Подробный обзор и мой отзыв

Ко мне в руки попался интересный радар-детектор от компании Trendvision, модель drive-700. Это сигнатурный вариант который сделан в классическом форм-факторе, имеет рупорную антенну. Хочется отметить, что здесь производитель реализовал интересную функцию ANTI-CAS, которая работает в совокупности с GPS модулем. Подробнее читайте внизу в моем обзоре, а для тех кто любим смотреть видео версия отзыва внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

DRIVE 700 это средняя модель в линейке радар-детекторов компании Trendvision, цена кстати на уровне конкурентов. Однако он обладает интересными функциями, которые еще не реализуют другие производители. Но все по порядку, начинаем с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам радар-детектор

Присоска на лобовое стекло

Зарядное устройство в прикуриватель, с двумя запасными предохранителями

USB кабель для обновления

Инструкция пользователя и гарантийный талон

В целом стандартная упаковка.

Коробка с цветными принтами (бело-голубыми), сделана стильно и подходит для хорошего подарка.

РАЗЪЕМЫ и КОРПУС

Лицевая часть. Полированный пластик тут располагается основной рупор, а также «глазок» для приема ЛАЗЕРА

Верхняя часть. Прорези для динамика, навигационные клавиши

Правая сторона. USB выход, для обновления

Левая сторона. Ползунок включения – выключения устройства (он же прибавление громкости), разъем для питания

Задняя часть. Основной OLED дисплей (черно-белый)

В нижней плоскости указан только серийный номер гаджета.

Как я и писал сверху своего отзыва, корпус выполнен в стандартном форм-факторе, как на множестве других устройств. Качество исполнения на высоком уровне, люфта кнопок не замечено

МЕНЮ

Здесь оно немного «замудренное» или слишком простое, с какой стороны посмотреть. В общем, нет никакой клавиши M или MENU. Хотя если зажать клавишу «MODE» и подержать пару секунд, то можно перейти к некоторым основным параметрам – настройки «радар-детектора», «фильтр БД», «Другие настройки» и т.д. НО здесь настраивается не все.

Если мы нажимаем клавишу «OK», мы можем контролировать напряжение в сети, очень удобно кстати.

При нажатии «CITY» переключаем режимы ГОРОД1, ГОРОД2, ГОРОД3, ТРАССА, СМАРТ

В общем нужно немного привыкнуть, подробнее я расскажу в видео отзыве.

ВОЗМОЖНОСТИ

Как я уже упоминал в отзыве, Trendvision Drive-700 использует рупорную антенну, но имеет сигнатурную составляющую. Это реально осекает ложные срабатывания.

Диапазоны в которых работает:

X Диапазон 10. 475 GHz~10. 575GHz

K Диапазон 24. 050 GHz~24.250GHz

Ка диапазон 33.40ГГц ~ 36.00ГГц

VG-2 11.47 – 11.8 ГГц

Лазер 800~1.100 nm, только против движения

Стрелка Длительность импульса — 30нс, Период импульсов — 25мкс

Заложены сигнатуры — КОРДОН, КРИС-С, КРИС-М, ВОКОРД, ВОКОРД «ЦИКЛОП», АВТОПАТРУЛЬ, ОСКОН-СМ, СКАТ, КРЕЧЕТ, ВИЗИР, БИНАР, СТРЕЛКА, SOKOL (X band), ИСКРА, ЛИСД, АМАТА, ПОСЛИСКАН, ROADSCAN и др. Список постоянно обновляется.

Основные режимы:

Город 1 – работают все системы обнаружения, кроме K и X. В режиме СМАРТ активируется при скорости от 50 до 80 км/ч

– работают все системы обнаружения, кроме K и X. В режиме СМАРТ активируется при скорости от 50 до 80 км/ч Город 2 – также работают все системы, кроме K и X. Включается сигнатурное отсечение помех. В режиме СМАРТ работает от 30 до 50 км/ч

– также работают все системы, кроме K и X. Включается сигнатурное отсечение помех. В режиме СМАРТ работает от 30 до 50 км/ч Город 3 – Отключаются многие системы оповещения. В основном работает GPS информер. В СМАРТ работает до скорости в 30 км/ч

– Отключаются многие системы оповещения. В основном работает GPS информер. В СМАРТ работает до скорости в 30 км/ч ТРАССА – максимальная чувствительность, рекомендуется использовать на трассовых участках. ПОМЕХИ не отсекаются. В режиме СМАРТ активируется при 80 км/ч

– максимальная чувствительность, рекомендуется использовать на трассовых участках. ПОМЕХИ не отсекаются. В режиме СМАРТ активируется при 80 км/ч СМАРТ. Рекомендуемый режим. Он сам в зависимости от скорости перебирает другие настройки.

ПО РАБОТЕ РАДАР-ДЕТЕКТОРА:

Передвигался с DRIVE-700 примерно 10 дней, все излучения, которые присутствуют у нас в городе, улавливаются без проблем.

Конечно, есть небольшие ложные срабатывания, но убрать их не удалось еще никому (даже супер дорогим гаджетам). Проговаривает все излучения, то есть «КОРДОН», «АМАТА», «СТРЕЛКА» и т.д. Если излучения нет в его базе, то он просто говорит K-диапазон

ANTI-CAS. Как я сказал сверху обзора, что у этого TRENDVISION есть интересная функция, такая как anti-cas. Это что-то вроде сигнатуры, заложены излучения полицейских радаров, автоматических дверей, круиз-контролей. Единственное отличие в том, что эта система не проговаривает тип комплекса, а просто говорит, что излучение в таком-то диапазоне.

Для чего это делается? ДА просто таким способом покрывается достаточно большая часть излучений (которые при только сигнатурном методе могли быть отсечены)

ПО GPS:

Работает отлично, все точки проговариваются, с ограничением скорости. Производитель выкладывает постоянные обновления.

АВТОДОРИЯ работает без проблем, показывает скорость и интервал зоны.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Очень стандартное, присоски – лобовое стекло – гаджет. ОН него идет кабель в прикуриватель (кстати, в зарядном устройстве, есть разъем сверху, можно в него подключить другой прикуриватель).

В комплекте нет коврика, для крепления на панель, только две черных присоски. Однако DRIVE-700 не мешает на лобовом стекле, потому как от вытянутый, но плоский.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

Как обычно итог обзора начинаем с цены данного гаджета, она составляет, если верить сайту официального производителя – 6500 рублей. Вполне адекватная цена, на уровне конкурентов. Нужно не забывать что сборка здесь КОРЕЯ, а не КИТАЙ.

ПЛЮСЫ:

Сигнатурная составляющая

Хорошая цена

Сборка Корея

Хорошо работает рада-детектор

Хорошо работает GPS

Постоянные обновления

Режим SMART

Система Anti-Cas

МИНУСЫ:

Нет в комплекте, коврика на панель, многие не пользуются присосками

Есть небольшие ложные сработки, они не критичные, но присутствуют

Немного «замудренное» меню, нужно привыкнуть

Могу ли я вам его посоветовать, однозначно – ДА. Если у вас уже есть видеорегистратор, а КОМБО покупать не хочется, можно рассмотреть Trendvision drive-700, свои деньги он отрабатывает на 100%. НА этом заканчиваю искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.