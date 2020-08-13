Trendvision drive-700 SIGNATURE: сигнатурный радар-детектор. Подробный обзор и мой отзыв

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Ко мне в руки попался интересный радар-детектор от компании Trendvision, модель drive-700. Это сигнатурный вариант который сделан в классическом форм-факторе, имеет рупорную антенну. Хочется отметить, что здесь производитель реализовал интересную функцию ANTI-CAS, которая работает в совокупности с GPS модулем. Подробнее читайте внизу в моем обзоре, а для тех кто любим смотреть видео версия отзыва внизу …
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DRIVE 700 это средняя модель в линейке радар-детекторов компании Trendvision, цена кстати на уровне конкурентов. Однако он обладает интересными функциями, которые еще не реализуют другие производители. Но все по порядку, начинаем с распаковки
В целом стандартная упаковка.
Коробка с цветными принтами (бело-голубыми), сделана стильно и подходит для хорошего подарка.
Лицевая часть. Полированный пластик тут располагается основной рупор, а также «глазок» для приема ЛАЗЕРА
Верхняя часть. Прорези для динамика, навигационные клавиши
Правая сторона. USB выход, для обновления
Левая сторона. Ползунок включения – выключения устройства (он же прибавление громкости), разъем для питания
Задняя часть. Основной OLED дисплей (черно-белый)
В нижней плоскости указан только серийный номер гаджета.
Как я и писал сверху своего отзыва, корпус выполнен в стандартном форм-факторе, как на множестве других устройств. Качество исполнения на высоком уровне, люфта кнопок не замечено
Здесь оно немного «замудренное» или слишком простое, с какой стороны посмотреть. В общем, нет никакой клавиши M или MENU. Хотя если зажать клавишу «MODE» и подержать пару секунд, то можно перейти к некоторым основным параметрам – настройки «радар-детектора», «фильтр БД», «Другие настройки» и т.д. НО здесь настраивается не все.
Если мы нажимаем клавишу «OK», мы можем контролировать напряжение в сети, очень удобно кстати.
При нажатии «CITY» переключаем режимы ГОРОД1, ГОРОД2, ГОРОД3, ТРАССА, СМАРТ
В общем нужно немного привыкнуть, подробнее я расскажу в видео отзыве.
Как я уже упоминал в отзыве, Trendvision Drive-700 использует рупорную антенну, но имеет сигнатурную составляющую. Это реально осекает ложные срабатывания.
Диапазоны в которых работает:
X Диапазон 10. 475 GHz~10. 575GHz
K Диапазон 24. 050 GHz~24.250GHz
Ка диапазон 33.40ГГц ~ 36.00ГГц
VG-2 11.47 – 11.8 ГГц
Лазер 800~1.100 nm, только против движения
Стрелка Длительность импульса — 30нс, Период импульсов — 25мкс
Заложены сигнатуры — КОРДОН, КРИС-С, КРИС-М, ВОКОРД, ВОКОРД «ЦИКЛОП», АВТОПАТРУЛЬ, ОСКОН-СМ, СКАТ, КРЕЧЕТ, ВИЗИР, БИНАР, СТРЕЛКА, SOKOL (X band), ИСКРА, ЛИСД, АМАТА, ПОСЛИСКАН, ROADSCAN и др. Список постоянно обновляется.
Основные режимы:
ПО РАБОТЕ РАДАР-ДЕТЕКТОРА:
Передвигался с DRIVE-700 примерно 10 дней, все излучения, которые присутствуют у нас в городе, улавливаются без проблем.
Конечно, есть небольшие ложные срабатывания, но убрать их не удалось еще никому (даже супер дорогим гаджетам). Проговаривает все излучения, то есть «КОРДОН», «АМАТА», «СТРЕЛКА» и т.д. Если излучения нет в его базе, то он просто говорит K-диапазон
ANTI-CAS. Как я сказал сверху обзора, что у этого TRENDVISION есть интересная функция, такая как anti-cas. Это что-то вроде сигнатуры, заложены излучения полицейских радаров, автоматических дверей, круиз-контролей. Единственное отличие в том, что эта система не проговаривает тип комплекса, а просто говорит, что излучение в таком-то диапазоне.
Для чего это делается? ДА просто таким способом покрывается достаточно большая часть излучений (которые при только сигнатурном методе могли быть отсечены)
ПО GPS:
Работает отлично, все точки проговариваются, с ограничением скорости. Производитель выкладывает постоянные обновления.
АВТОДОРИЯ работает без проблем, показывает скорость и интервал зоны.
Очень стандартное, присоски – лобовое стекло – гаджет. ОН него идет кабель в прикуриватель (кстати, в зарядном устройстве, есть разъем сверху, можно в него подключить другой прикуриватель).
В комплекте нет коврика, для крепления на панель, только две черных присоски. Однако DRIVE-700 не мешает на лобовом стекле, потому как от вытянутый, но плоский.
Сейчас видео версия отзыва, смотрим
Как обычно итог обзора начинаем с цены данного гаджета, она составляет, если верить сайту официального производителя – 6500 рублей. Вполне адекватная цена, на уровне конкурентов. Нужно не забывать что сборка здесь КОРЕЯ, а не КИТАЙ.
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ:
Могу ли я вам его посоветовать, однозначно – ДА. Если у вас уже есть видеорегистратор, а КОМБО покупать не хочется, можно рассмотреть Trendvision drive-700, свои деньги он отрабатывает на 100%. НА этом заканчиваю искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.
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