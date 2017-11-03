Сейчас многие производители обновляют свои старые модели — делая их сигнатурными. Зачастую корпус, комплектация и основное меню остается почти без изменения, добавляется лишь только новая техническая составляющая. Именно так произошло с радар-детектором от компании TOMAHAWK, я уже рассказывал про обычный NAVAJO, и вот сейчас вышла обновленная модель с сигнатурной составляющей, которая получила приставку «S». Что же посмотрим что изменилось и пошло ли обновление на пользу. Как обычно полный текстовый и видео обзор и мой отзыв в конце …

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Начну с того что обычный NAVAJO мне реально нравился, каких-то нареканий к нему у меня не было, работал он действительно отлично и как мне кажется — был одним из флагманов рынка. Если новое «ЖЕЛЕЗО» добавит ему преимущества в виде убирания ложных срабатываний (которых у него итак было не очень много), то это пойдет только на пользу гаджету

Комплектация

Сам радар-детектор

Крепление на лобовое стекло на присосках

Липкий коврик

Крепление на липучке и двухстороннем скотче на панель автомобиля

Зарядное устройство в прикуриватель (кстати в нем есть дополнительное гнездо для подключения других устройств)

USB кабель для подключения к компьютеру и установки обновлений

Инструкция и гарантийный талон

Как видите комплектация как у обычного NAVAJO здесь все достаточно и подойдет для любителей экспериментировать с различными креплениями.

Друзья внешний вид также описывать нет никакого смысла, не хочу делать «масло – масляное» если вам интересно перейдите на обзор обычного НАВАХО (еще раз оставляю ссылку) и рассмотрите со всех сторон, все же они братья близнецы. Как я считаю — такой подход правильный, зачем менять удачных со всех сторон корпус, у которого прекрасный динамик, есть и выступающая антенна для «ЛАЗЕРА». Логичнее просто обновить ЖЕЛЕЗО внутри. А вот самое интересное ждет нас в настройках и возможностях

Возможности и ЖЕЛЕЗО

Они очень сильно перекликаются с предыдущей моделью, есть практически все что захочется – «тихий режим», убавление звука (еще раз повторюсь здесь он реально не раздражает), понятный дисплей (с белыми буквами на черном) – смотрится круто. Вообще можно ОЧЕНЬ тонко настроить под себя, МЕНЮ конечно немного заморочено – настроек много, но погуляв несколько часов и опять почитав инструкцию понимаешь что и как.

ЖЕЛЕЗО:

Супергетеродин, преобразователь частот

Частотный дискриминатор

Цифровая обработка сигнала

Что хочется отметить, первых два пункта были и на старой модели, а вот цифровая обработка сигнала как раз и означает сигнатурную составляющую (именно она должна исключить большое количество ложных сработок). Кстати можно установить предел в которых он будет работать тихо и докучать звуками вам не будет, например поставили 70 км/ч и он начнет пищать только после 70! Шаг 5 км/ч, то есть 55 – 60 – 65 – 70.

ДИАПАЗОНЫ:

X — 10.525 ГГц ±50 МГц

K — 24.150 ГГц ±125 МГц

Ka — 34.2-34.4 ГГц; 34.9-35.1 ГГц

ЛАЗЕР — 800~1000 нм (360°)

Ловит все известные радарные комплексы, камеры и т.д. На территории России и СНГ. Сразу хочется похвалить этот Tomahawk, отрабатывает обычные излучения, которых нет в GPS базах – «НА УРА» в видео будет вставка где он определил переносной комплекс примерно за 400 – 500 метров, это реально очень хороший результат! КАКИХ-ТО нареканий к работе обычного радара у меня ПРОСТО НЕТ.

ПРО GPS:

Также работает хорошо, холодный старт около минуты, теплый 5 – 10 секунд. Все что забито у него в базу проговаривается, отображается на дисплее (прикольно, когда камера бьет в спину, он показывает анимацию машинки — сзади светит радар). Также на дисплее показывает направление, и скорость (она также отрабатывается по GPS). Как обычно можно вносить пользовательские точки.

Такие комплексы как «АВТОДОРИЯ» — предупреждает за 200 – 300 метров до начала, потом пишет сколько идет зона (ее метраж), какая скорость сейчас допустима и с какой вы передвигаетесь, то есть опять же с GPS нареканий просто нет.

Базы обновляются каждый месяц, это говорит о хорошей поддержки гаджета. Обновление баз немного «замудрено», вам нужно подключить выключенный девайс до компьютера (через USB), он определится на компьютере. Далее качаем программу с официального сайта «Tomahawk Updater», качаем базы, и просто проливаем их через прогу. ДЛЯ ТЕХ У КОГО С ЭТИМ СЛОЖНОСТИ, зайдите на сайт, на страницу вашего девайса там все расписано «от и до».

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ:

Трасса

Поселок

Город

Мегаполис

IQ

Про них я уже писал в отзыве на обычный Tomahawk, сейчас немного повторюсь.

IQ режима — это «умный» режим, работает в зависимости от скорости, переключает остальные диапазоны Город (до 40км/ч), Поселок до 80км/ч, Трасса от 80км/ч.

Мегаполис и Город практически похожи, включены только СТРЕЛКА и ЛАЗЕР, а вот диапазоны «К», «КА» и «Х» отключены (исключение диапазон «К» в «городском» режиме, он просто занижен). Все дело в том, что здесь в крупных мегаполисах очень часто встречаются побочные эффекты сенсорные двери, излучатели адаптивных круиз-контролей и т.д.

Поселок и Трасса — включают все диапазоны, в трассовом исполнении стоит максимальная чувствительность.

А ГДЕ СИГНАТУРНИК?

Вот сейчас меня многие могут спросить – а где же сигнатурный режим? Ведь все привыкли что он включается отдельно, например «ГОРОД», «ТРАССА», «СИГНАТУРНЫЙ»! Друзья он здесь есть, но включается он не обычно – активируется как «поднастройка» в каждом из режимов. ТО есть заходим в «ГОРОД» лезем в диапазоны, там на уровне с «К», «КА», «Х» — есть переключатель включить сигнатурный режим или нет. Конечно это не совсем удобно, запутанно я бы сказал, но привыкаешь быстро, главное понять логику.

То есть включаете такие режимы во всех нужных диапазонах, а затем лично я включаю «IQ» и он уже сам перебирает нужные диапазоны (а в них включен сигнатурный режим). Вот такая вот архитектура.

По работе – еще не одному производителю не удалось полностью исключить ложные срабатывания, даже с сигнатурами, поэтому здесь они тоже есть – НО ИХ РЕАЛЬНО НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО, я бы сказал минимальное! Определение камер по городу примерно с 200 метров, это не плохой результат для сигнатурной составляющей. НА трассе включается более высокая чувствительность и другие режимы. Пожалуй, это один из лучших радар-детекторов, и он реально заслуживает ТОПОВ.

Крепление в машине

Как обычно я всем рекомендую закреплять радар-детектор на лобовое стекло автомобиля, на крепление с присосками – почему? ДА просто потому что, чтобы был хороший прием GPS сигналов, все же если установить на липкий коврик под крышу, прием может ухудшаться.

В остальном все стандартно для таких типов устройств, питание в прикуриватель, далее кабель в гнездо. Хочется также заметить — что корпус не такой большой, я бы даже сказал компактный (по сравнению с конкурентами), это реально плюс ведь перекрывать обзор он практически не будет.

ИТОГ

Сейчас цена на NAVAJO S гуляет в пределах 7000-8000 рублей, что на 1000 рублей дороже обычной версии. Так стоит покупать или нет? Однозначно стоит, ложных срабатываний действительно стало меньше, в остальном все тот же проверенный продукт.

ПЛЮСЫ:

Хорошая поддержка

Отличная работа, как обычного радар-детектора, так и сигнатурной составляющей

Хорошая работа GPS

Отличный OLED экран с белыми буквами на черном

Есть много настроек, которые позволят вам тонко настроить гаджет

Сборка Корея, качественное исполнение

Небольшой корпус

Достаточная комплектация

МИНУСЫ:

Минусов реально не много, как я думаю все три. Первый это цена, все же 8000 рублей это дороговато, хотелось бы поменьше, однако за качественный девайс как говорится не жалко.

Немного запутанное меню, нужно разбираться. Здесь своя логика.

Нет отдельного включения сигнатур, они все включаются как надстройка в режимах.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю свой отзыв — как видите, минусы реально высосаны из пальца и их реально преодолеть. Могу ли я вам советовать этот рада-детектор – ОДНОЗНАЧНО ДА, он мне реально понравился. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.