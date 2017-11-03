Сейчас многие производители обновляют свои старые модели — делая их сигнатурными. Зачастую корпус, комплектация и основное меню остается почти без изменения, добавляется лишь только новая техническая составляющая. Именно так произошло с радар-детектором от компании TOMAHAWK, я уже рассказывал про обычный NAVAJO, и вот сейчас вышла обновленная модель с сигнатурной составляющей, которая получила приставку «S». Что же посмотрим что изменилось и пошло ли обновление на пользу. Как обычно полный текстовый и видео обзор и мой отзыв в конце …
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Начну с того что обычный NAVAJO мне реально нравился, каких-то нареканий к нему у меня не было, работал он действительно отлично и как мне кажется — был одним из флагманов рынка. Если новое «ЖЕЛЕЗО» добавит ему преимущества в виде убирания ложных срабатываний (которых у него итак было не очень много), то это пойдет только на пользу гаджету
Комплектация
- Сам радар-детектор
- Крепление на лобовое стекло на присосках
- Липкий коврик
- Крепление на липучке и двухстороннем скотче на панель автомобиля
- Зарядное устройство в прикуриватель (кстати в нем есть дополнительное гнездо для подключения других устройств)
- USB кабель для подключения к компьютеру и установки обновлений
- Инструкция и гарантийный талон
Как видите комплектация как у обычного NAVAJO здесь все достаточно и подойдет для любителей экспериментировать с различными креплениями.
Друзья внешний вид также описывать нет никакого смысла, не хочу делать «масло – масляное» если вам интересно перейдите на обзор обычного НАВАХО (еще раз оставляю ссылку) и рассмотрите со всех сторон, все же они братья близнецы. Как я считаю — такой подход правильный, зачем менять удачных со всех сторон корпус, у которого прекрасный динамик, есть и выступающая антенна для «ЛАЗЕРА». Логичнее просто обновить ЖЕЛЕЗО внутри. А вот самое интересное ждет нас в настройках и возможностях
Возможности и ЖЕЛЕЗО
Они очень сильно перекликаются с предыдущей моделью, есть практически все что захочется – «тихий режим», убавление звука (еще раз повторюсь здесь он реально не раздражает), понятный дисплей (с белыми буквами на черном) – смотрится круто. Вообще можно ОЧЕНЬ тонко настроить под себя, МЕНЮ конечно немного заморочено – настроек много, но погуляв несколько часов и опять почитав инструкцию понимаешь что и как.
ЖЕЛЕЗО:
- Супергетеродин, преобразователь частот
- Частотный дискриминатор
- Цифровая обработка сигнала
Что хочется отметить, первых два пункта были и на старой модели, а вот цифровая обработка сигнала как раз и означает сигнатурную составляющую (именно она должна исключить большое количество ложных сработок). Кстати можно установить предел в которых он будет работать тихо и докучать звуками вам не будет, например поставили 70 км/ч и он начнет пищать только после 70! Шаг 5 км/ч, то есть 55 – 60 – 65 – 70.
ДИАПАЗОНЫ:
- X — 10.525 ГГц ±50 МГц
- K — 24.150 ГГц ±125 МГц
- Ka — 34.2-34.4 ГГц; 34.9-35.1 ГГц
- ЛАЗЕР — 800~1000 нм (360°)
Ловит все известные радарные комплексы, камеры и т.д. На территории России и СНГ. Сразу хочется похвалить этот Tomahawk, отрабатывает обычные излучения, которых нет в GPS базах – «НА УРА» в видео будет вставка где он определил переносной комплекс примерно за 400 – 500 метров, это реально очень хороший результат! КАКИХ-ТО нареканий к работе обычного радара у меня ПРОСТО НЕТ.
ПРО GPS:
Также работает хорошо, холодный старт около минуты, теплый 5 – 10 секунд. Все что забито у него в базу проговаривается, отображается на дисплее (прикольно, когда камера бьет в спину, он показывает анимацию машинки — сзади светит радар). Также на дисплее показывает направление, и скорость (она также отрабатывается по GPS). Как обычно можно вносить пользовательские точки.
Такие комплексы как «АВТОДОРИЯ» — предупреждает за 200 – 300 метров до начала, потом пишет сколько идет зона (ее метраж), какая скорость сейчас допустима и с какой вы передвигаетесь, то есть опять же с GPS нареканий просто нет.
Базы обновляются каждый месяц, это говорит о хорошей поддержки гаджета. Обновление баз немного «замудрено», вам нужно подключить выключенный девайс до компьютера (через USB), он определится на компьютере. Далее качаем программу с официального сайта «Tomahawk Updater», качаем базы, и просто проливаем их через прогу. ДЛЯ ТЕХ У КОГО С ЭТИМ СЛОЖНОСТИ, зайдите на сайт, на страницу вашего девайса там все расписано «от и до».
ПЯТЬ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ:
- Трасса
- Поселок
- Город
- Мегаполис
- IQ
Про них я уже писал в отзыве на обычный Tomahawk, сейчас немного повторюсь.
IQ режима — это «умный» режим, работает в зависимости от скорости, переключает остальные диапазоны Город (до 40км/ч), Поселок до 80км/ч, Трасса от 80км/ч.
Мегаполис и Город практически похожи, включены только СТРЕЛКА и ЛАЗЕР, а вот диапазоны «К», «КА» и «Х» отключены (исключение диапазон «К» в «городском» режиме, он просто занижен). Все дело в том, что здесь в крупных мегаполисах очень часто встречаются побочные эффекты сенсорные двери, излучатели адаптивных круиз-контролей и т.д.
Поселок и Трасса — включают все диапазоны, в трассовом исполнении стоит максимальная чувствительность.
А ГДЕ СИГНАТУРНИК?
Вот сейчас меня многие могут спросить – а где же сигнатурный режим? Ведь все привыкли что он включается отдельно, например «ГОРОД», «ТРАССА», «СИГНАТУРНЫЙ»! Друзья он здесь есть, но включается он не обычно – активируется как «поднастройка» в каждом из режимов. ТО есть заходим в «ГОРОД» лезем в диапазоны, там на уровне с «К», «КА», «Х» — есть переключатель включить сигнатурный режим или нет. Конечно это не совсем удобно, запутанно я бы сказал, но привыкаешь быстро, главное понять логику.
То есть включаете такие режимы во всех нужных диапазонах, а затем лично я включаю «IQ» и он уже сам перебирает нужные диапазоны (а в них включен сигнатурный режим). Вот такая вот архитектура.
По работе – еще не одному производителю не удалось полностью исключить ложные срабатывания, даже с сигнатурами, поэтому здесь они тоже есть – НО ИХ РЕАЛЬНО НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО, я бы сказал минимальное! Определение камер по городу примерно с 200 метров, это не плохой результат для сигнатурной составляющей. НА трассе включается более высокая чувствительность и другие режимы. Пожалуй, это один из лучших радар-детекторов, и он реально заслуживает ТОПОВ.
Крепление в машине
Как обычно я всем рекомендую закреплять радар-детектор на лобовое стекло автомобиля, на крепление с присосками – почему? ДА просто потому что, чтобы был хороший прием GPS сигналов, все же если установить на липкий коврик под крышу, прием может ухудшаться.
В остальном все стандартно для таких типов устройств, питание в прикуриватель, далее кабель в гнездо. Хочется также заметить — что корпус не такой большой, я бы даже сказал компактный (по сравнению с конкурентами), это реально плюс ведь перекрывать обзор он практически не будет.
ИТОГ
Сейчас цена на NAVAJO S гуляет в пределах 7000-8000 рублей, что на 1000 рублей дороже обычной версии. Так стоит покупать или нет? Однозначно стоит, ложных срабатываний действительно стало меньше, в остальном все тот же проверенный продукт.
ПЛЮСЫ:
- Хорошая поддержка
- Отличная работа, как обычного радар-детектора, так и сигнатурной составляющей
- Хорошая работа GPS
- Отличный OLED экран с белыми буквами на черном
- Есть много настроек, которые позволят вам тонко настроить гаджет
- Сборка Корея, качественное исполнение
- Небольшой корпус
- Достаточная комплектация
МИНУСЫ:
- Минусов реально не много, как я думаю все три. Первый это цена, все же 8000 рублей это дороговато, хотелось бы поменьше, однако за качественный девайс как говорится не жалко.
- Немного запутанное меню, нужно разбираться. Здесь своя логика.
- Нет отдельного включения сигнатур, они все включаются как надстройка в режимах.
Сейчас видео версия смотрим.
НА этом заканчиваю свой отзыв — как видите, минусы реально высосаны из пальца и их реально преодолеть. Могу ли я вам советовать этот рада-детектор – ОДНОЗНАЧНО ДА, он мне реально понравился. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
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