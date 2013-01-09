Не так давно мне в руки попал прикольный антирадар, причем одной именитой фирмы которая раньше (в основном) делала сигнализации, речь идет о «TOMAHAWK». Стало банально интересно, а может ли компания работать на другом рынке гаджетов? Решил сделать полный обзор новой модели, которая кстати носит название «NAVAJO», это всеядное устройство – ловит и читает все, соединяется со спутниками по GPS, а также умеет ОБНОВЛЯТЬСЯ! А теперь подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Девайсы не стоят на месте, они должны совершенствоваться и развиваться, вот и банальные антирадары сейчас становятся все лучше, обзаводятся монохромными или цветными мониторами, могут соединяться со спутниками, определяют «ЛАЗЕР» и еще много чего умеют. Сегодня на тесте у меня именно такая модель, в которой есть все и вся (камеры только нет). НУ что начинаем …

Комплектация

Сам TOMAHAWK Navajo

Крепление на лобовое стекло, на двух малых присосках

Интересный держатель на двухстороннем скотче и еще с липучкой. ТО есть приклеиваете, и затем можете унести, просто рассоединив липучку!

Липкий коврик на переднюю панель, для любителей крепить таким способом

Зарядка от прикуривателя. С дополнительной розеткой и предохранителем, тут сразу плюс, можно подцепить еще один девайс

USB кабель для подключения к компьютеру, для обновлений

Инструкция пользователя + гарантийный талон

Что сказать комплектация ОЧЕНЬ не плохая, как я считаю больше ничего не нужно. Есть различные методы для крепления, выбирай любой на вкус и цвет как говорится. Даже USB кабель для обновления базы положили. Здесь однозначно ПЛЮС.

Внешний вид

В целом это антирадар во всех вытекающих смыслах этого слова, он похож на тысячи своих собратьев с одной отличительной особенностью, монитором (но про это чуть позже).

Передняя часть – глянцевая, здесь установлены основные «улавливатели» излучений. Также можно отметить разъем для установки крепления на присосках

Верхняя часть – она самая нагруженная (пойдем сверху вниз). В верхней части виднеется логотип компании (белая голова индейца), правее есть выступ из корпуса (в виде многогранного ромба) — это приемник лазерного излучения, ниже прорезь в корпусе – динамик оповещений (стоит отметить запас громкости очень высокий), ниже логотип – «TOMAHAWK». И самое последнее блок из четырех основных клавиш (кстати, они не болтаются, ход достаточно жесткий) – «MENU» (она же клавиша увеличения звука), «MODE» — переключение режимов, «DIMM» — снижение подсветки дисплея (вторая функция выключение), MUTE – приглушение громкости звука (вторая функция уменьшение уровня звука).

Лицевая часть – здесь расположен OLED дисплей (бело-голубой) с тремя уровнями яркости

Правая боковая сторона – разъем для подсоединения USB

Левая – разъем для подключения питания

Это все. На нижней плоскости ничего нет (если не считать серийный номер). Антирадар сделан не плохо, каких-то люфтов и прочих изъянов я не обнаружил. Что хочется отметить, корпус не большой (вес всего 100 грамм), не такой как у многих конкурентов (на которых у меня есть обзоры), он реально не будет мешать на лобовом стекле – как я считаю это также плюс.

Возможности

Вот тут есть все и даже больше. В настройках с непривычки можно запутаться, но поковырявшись в меню (да и инструкцию почитать стоит) понимаешь — как работает Navajo. Скажу сразу что мне нравится из возможностей – это реально хорошо читаемый и понятный дисплей, белые буквы на черном придают модели какой-то дороговизны. Можно убавлять звук или вообще его выключать и читать только дисплей. Если тихий режим. То есть можно настроить нужный режим под себя.

Кстати почитал в инструкции какой тип приемника стоит, чуть «язык не сломал», это – супергетеродин (преобразователь частот), цифровой дискриминатор, цифровая обработка сигнала.

Если перечислить какие сигналы он улавливает через свой приемник, то это все известные которые присутствуют в России и рынке СНГ.

СТРЕЛКА СТ/М

Диапазоны «К», «КА», «Х»

ЛАЗЕР

Остальные отрабатывает по GPS

«КАМЕРА»

«РАДАР»

«ПОТОК»

«МУЛЯЖ» они также заносятся в базу

«АВТОДОРИЯ»

К работе лично у меня претензий просто нет.

ПРО GPS. Спутники находятся достаточно быстро. «Холодный» старт около минуты, «теплый» примерно 10 — 15 секунд. На дисплее отображается направление движения – мелочь, а приятно. Также можно вносить и удалять пользовательские точки. Отображается скоростной режим.

База очень обширная, обновления выходят, каждый месяц! Это говорит о хорошей поддержки гаджета. Небольшую проблему может составлять только установка программы «Tomahawk Updater» на компьютер она нужна для обнаружения гаджета, то есть это пакет драйверов. Но для прогрессивного поколения которое с техникой на «ТЫ», разобраться не будет особых сложностей, причем на официальном сайте все описано, ДОСКАНАЛЬНО и пошагово.

Отдельно хочется рассказать по режимам, всего их пять основных:

Трасса

Поселок

Город

Мегаполис

IQ

Начну с IQ режима — он как становится понятно у нас «умный», работает в зависимости от скорости, переключает остальные диапазоны Город (до 40км/ч), Поселок до 80км/ч, Трасса от 80км/ч.

Мегаполис и Город очень похожи, включены только СТРЕЛКА и ЛАЗЕР, а вот диапазоны «К», «КА» и «Х» отключены (исключение диапазон «К» в «городском» режиме, он просто занижен). Все дело в том, что здесь в крупных мегаполисах очень часто встречаются побочные эффекты сенсорные двери, излучатели адаптивных круиз-контролей и т.д.

Поселок и Трасса — включают все диапазоны, в трассовом исполнении стоит максимальная чувствительность.

Если подвести итог, у меня нет каких либо особых нареканий, все работает так как нужно (в видео версии можно будет рассмотреть меню). Минусов по работе и «меню» я не нашел.

Крепление в машине, цена, итоговые ощущения

Как я писал выше, можно закрепить как угодно и где угодно, для этого есть всякие крепления и коврики. Однако стоит помнить — чтобы GPS работал правильно, стоит крепить под лобовым стеклом, а не под металлической крышей.

Также производитель указывает, что Navajo должен быть параллелен панели приборов, чтобы эффективно улавливать излучения радаров. Если крепите на присоску ее можно немного подогнуть. КСТАТИ присоски держатся хорошо, на кочках ничего не отваливается.

ИТОГ. Сейчас немного про цену, стоит около 6000 рублей (если верить Яндекс маркету), стоимость немного великовата, хотя если посмотреть на одноклассников ПРОИЗВЕДЕННЫХ В КОРЕЕ (это не Китай), то цена разумная.

Плюсы:

Поддержка базы камер обновляются каждый месяц

Хорошая работа, как GPS так и обычных улавливателей

Экран с черно-белыми буквами, показывается скорость. ОЧЕНЬ эффектно

Куча настроек

Понятное меню на русском и английском языках (при необходимости)

База GPS координат как по России, так и по странам СНГ

Хорошая комплектация

Небольшой корпус (качественно выполненный), «симпатичный» дизайн

Минусы:

Стоимость, хотелось бы немного поменьше, около 10%

Нужно ставить программу для обновления на компьютер (но это так в качестве придирки)

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот такой вот обзор получился, в целом NAVAJO можно советовать для покупки. Копания сделала действительно качественный гаджет с ОТЛИЧНОЙ поддержкой.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.