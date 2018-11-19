НА днях компания TOMAHAWK, представила свое первое КОМБО-устройство 3 в 1 (видеорегистратор, радар-детектор и GPS информатор), под названием APACHE. Нужно отметить, что к этому гаджету достаточно большое внимание (потому как просто радар-детекторы у этого производителя — отличные), да еще и добавляются SUPER HD качество и необычная реализация с диодной подсветкой. Я уже протестировал этот девайс, и у меня есть, что рассказать о плюсах и минусах модели. Как обычно будет подробный текстовый обзор и видео отзыв в конце. Так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале хочется сказать — что производится устройство в Корее, это не Китай и это чувствуется в качестве исполнения и программной оптимизации. Но действительно ли APACHE перенял корейскую школу? Или нет? Все же это первенец, как я думаю в большой линейке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам гаджет

Присоска-держатель на лобовое стекло

Зарядное устройство в прикуриватель

USB картридер

Гарантийный талон и инструкция

Все стандартно, необходимый минимум. Пару слов по коробке, она выполнена с цветными «принтами» в черное – серебристых тонах, но по качеству картона она мена не впечатлила, он тонкий и при транспортировке немного помялся.

С другой стороны мы покупаем не коробку, а электронное устройство, самое главное, чтобы там все было хорошо.

КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

Передняя часть. Сделана из полированного пластика, здесь находится основной объектив и внешняя часть радарного комплекса

Задняя часть. Основной TFT дисплей (2,7 дюйма, не сенсорный), по бокам 4 навигационные клавиши (MENU, MODE, MUTE, DIM). Стоит отметить, что над экраном, находится тонкая полоска со светодиодной подсветкой, которая загорается различным цветом исходя из дорожной ситуации (про это чуть ниже)

Верхняя часть. Клавиша включения POWER, сетка для охлаждения, и разъем для «присоски»

Правая грань. Разъем для карты памяти и гнездо питания

Левая грань. Клавиша включения и выключения записи, а также добавления точек пользователя (POI)

Нижняя плоскость. Микрофон и RESET

Корпус TOMAHAWK APACHE сделан в виде буквы «Г» (если посмотреть справа или слева), такую компоновку мы уже могли видеть. Однако сам экран не очень большой и не сильно перекрывает лобовое стекло. Исполнение как я уже писал выше отличное, нет ни люфтов не скрипов, все кнопки сидят достаточно плотно.

МЕНЮ

Как я обычно говорю во многих отзывах, чем проще — тем лучше. Однако у других гаджетов TOMAHAWK оно было не такое простое, как хотелось. А как же у APACHE? Здесь оно проще и адаптировано для простых людей, это хорошо.

Нажимаем клавишу MENU (выбор совершается клавишей MODE), видим перед собой 4 плитки:

ВР – настройки видеорегистратора (разрешение, качество, инфоштамп и т.д.)

РД – радар-детектор (режимы город, трасса, IQ и звук оповещений)

БД – база данных, настройки GPS. Здесь включается или выключаются режимы — камера, автодория, радар и прочие

ОБЩИЕ – настройка языка, режима экрана, часового пояса, LED подсветки и т.д.

МЕНЮ в основном выполнено в виде плиток (даже внутри), решение интересное и необычное, но легко воспринимаемое. В видео версии обзора будет подробнее.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Как обычно в обзоре я говорю про техническую составляющую и про программные возможности:

Процессор — Mstar ( AIT) 8328 P , не сказать что этот процессор прям вот «фонтан», это достаточно бюджетное решение (все же хотелось увидеть какую-нибудь AMBARELLA), но при должной оптимизации с матрицей он работает достаточно хорошо.

, не сказать что этот процессор прям вот «фонтан», это достаточно бюджетное решение (все же хотелось увидеть какую-нибудь AMBARELLA), но при должной оптимизации с матрицей он работает достаточно хорошо. Матрица OmniVision OV4689 . Проверенная временем, и каких-то нареканий у меня к ней просто нет.

. Проверенная временем, и каких-то нареканий у меня к ней просто нет. Разрешение – до SUPER HD (2304 Х 1296) . Процессор справляется без сильного разогрева и каких-то лагов

. Процессор справляется без сильного разогрева и каких-то лагов Кадров с секунду – от 30 до 60. «30» — при больших разрешениях FULL HD и SUPER HD. «60» — просто при HD качестве

«30» — при больших разрешениях FULL HD и SUPER HD. «60» — просто при HD качестве Угол обзора – 150 градусов по горизонтали.

Задний дисплей – 2,7 дюйма (320Х240)

Наличие G – сенсор

Циклическая запись – 1,3,5 минут

Функции – WDR, Коррекция экспозиции.

Аккумулятор – 500 мАч. Хватает ненадолго примерно 5 минут

Поддержка карт памяти (10 класса) до 64 Gb

Как обычно в моих отзывах, переходим к тому, как снимает наш APACHE

ДЕНЬ: Тут особых нареканий нет. Номера и знаки читаются с 7 – 8 метров, далее идет мыло. НО картинка достаточно четкая благодаря SUPER HD разрешению.

НОЧЬ: Ночью ожидаемо читаемость номеров падает (примерно до 5-6 метров), но картинка стабильно четкая и читаемая

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Рассыпания и зерна картинки не наблюдается, в принципе она четкая и читаемая.

Стоит отметить, что процессор не подвисает и нет поддергивается, все работает достаточно четко.

РАБОТА РАДАР-ДЕТЕКТОРА:

TOMAHAWK APACHE – это сигнатурный гаджет, он борется с большим количеством ложных срабатываний (но не может их отсечь все).

Диапазоны:

* Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М

* K — 24.150 ГГц ±125 МГц

* X — 10.525 ГГц ±50 МГц

* Лазер — 800~1000 нм (360°)

Сигнатурное детектирование*:

* «БИНАР»

* «ВИЗИР»

* «ИСКРА» (вкл. «РАДИС», «ВОКОРД»)

* «КОРДОН» (вкл. “КОРДОН-М”2)

* «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ» и «ОСКОН»)

* «КРИС»

* «РОБОТ»

* «АМАТА»

* «ЛИСД»

* «ПОЛИСКАН»

* Постоянное излучение в К-диапазоне («АРЕНА» и др.)

Производитель оставляет за собой право менять список поддерживаемых сигнатур, может менять их с новыми прошивками.

Есть три основных режима: ГОРОД, ТРАССА и IQ. Последний как становится понятно, это умный режим, он автоматически переключает город и трассу в зависимости от показаний GPS.

В целом по детектированию нареканий нет, все определяется (причем маломощные треноги тоже). Но есть ложные срабатывания, видно сигнатурная технология «допилена» не до конца (хотя ее до конца недовел ни один производитель). Также интересная особенность это полоска с LED подсветкой. В настройках вы ее можете вообще отключить, либо включить только на «РД» (радар-детектор) или на «БД» (GPS), либо и на то и другое сразу «РД + БД» (у меня включена последняя настройка). Как это работает, например по GPS определился радарный комплекс впереди. Если вы ничего не превышаете, то тогда моргает «зеленая полоска»,

если превышение сильнее – «желтая», если сильно превышаете – «красная».

Также когда он улавливает, какое-то «K» – излучение горит «голубая» (как бы вас предупреждая).

РАБОТА GPS – ГЛОНАСС:

Работает сразу в двух системах GPS и ГЛОНАСС, приемник U-blox 8, определяет все и вся:

* Стационарные радары «СТРЕЛКА-СТ»

* Стационарные камеры контроля

* «Маломощные» радары

* Системы контроля средней скорости: «Автодория» и др.

* Системы «Поток»

* Муляжи радаров и камер и объектов их контроля:

* Выделенная полоса

* Обочина

* Перекресток

* Пешеходный переход

* Контроль «в спину»

В АВТОДОРИИ работает

Также хочу отметить, что APACHE все точки проговаривает женским голосом и прочими звуками, которые не раздражают. В целом по GPS – ГЛОНАСС проблем нет.

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ

Как я уже писал сверху в этом обзоре, корпус у этого TOMAHAWK – небольшой (если смотреть в экран), поэтому сильно перекрывать лобовое стекло он не будет.

Крепится он стандартно – присоска – лобовое стекло – зарядка в прикуриватель (как у многих других).

Если ослабить гайку, то его можно повернуть на 360 градусов, то есть на сотрудника ГИБДД (если нужно) направить сможете.

Сейчас мой видео отзыв, смотрим

ИТОГ

Как обычно в конце обзора начинаем с цены, она для TOMAHAWK APACHE составляет от 12 до 13 000 рублей, если верить Яндекс маркету. В целом за такой набор опций – не плохо, но как всегда есть свои положительные и отрицательные моменты:

ПЛЮСЫ:

Разрешение SUPER HD

Частота кадров 60 в секунду (пусть и с HD качеством)

Хорошая съемка видео (как днем, так и ночью)

Хорошая матрица

Качественный корпус

Сборка Корея

Нет тормозов

Ежемесячные обновления GPS – ГЛОНАСС

Сигнатурная составляющая

Сбалансированная цена

МИНУСЫ:

Процессор (хотелось бы видеть другого производителя)

30 кадров в секунду на высоких разрешениях

Есть ложные срабатывания (немного, но все же)

В целом я могу вам советовать TOMAHAWK APACHE хороший КОМБО за вменяемые деньги, если бы еще и процессор был другой за 12 000 рублей, вообще бы было ОГОНЬ! Вот такой вот отзыв получился, я думаю — он был вам полезен, читайте мой сайт, подписывайтесь на канал.