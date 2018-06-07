Сейчас уже никого не удивить видеорегистраторами с двумя камерами (одна основная вторая сзади за автомобилем). Но вот три камеры, пока еще не так распространены. Сегодня я хочу вам показать такой гаджет от компании SLIMTEC, модель TRIPLE, здесь их реально три (причем одна смотрит в салон автомобиля, таксистам должно понравиться). Как обычно будет полный и подробный обзор, а также мой видео отзыв в конце …

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Зачастую модели оснащенные тремя объективами стоят дорого (они из разряда профессиональных), у нас же модель БЮДЖЕТНОГО класса, да и честно сказать характеристики не такие впечатляющие. НО для начала как обычно распаковка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам SLIMTEC TRIPLE

Камера заднего вида, внешняя (крепится сзади автомобиля)

Проводка для задней камеры

Зарядное устройство в прикуриватель

USB кабель для подключения к компьютеру

Крепление на 3M скотче

Гарантийный талон и инструкция пользователя (на русском языке разобраться может каждый)

Комплектация стандартная, есть все что нужно. Коробка бюджетная, как обычно для SLIMTEC сделана в красно-белых тонах, с цветными принтами,

но производит приятное впечатление

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗЪЕМЫ

Передняя часть. Здесь располагается основной объектив (он кстати поворачивается вверх-вниз, больше регулировок на нем нет). Разъем для крепления, микрофон, клавиша RESET

Верхняя грань. Разъем для подключения питания и задней камеры. Слот для карты памяти

Лицевая часть. Основной дисплей (сделан по технологии IPS) размерностью 4 дюйма. Под ним находится камера, которая снимает салон автомобиля

Левая грань. Блок основных клавиш: — включение, ВВЕРХ-ВНИЗ, ОК, МЕНЮ

Корпус большой, лично мне кажется, похож на маленький планшет. Тут есть и плюсы и минусы. Минусы — то что, частично перекрывает лобовое стекло и повесить его за зеркало заднего вида не всегда будет возможно, потому как он имеет парковочный дисплей.

Плюсы – то, что IPS матрица (действительно, на солнце это хорошо) ну и парковочный монитор с 4 дюймами информативен (можно разглядеть все мелочи)

По качеству ничего не скрипит, нет люфтов. Собран добротно.

МЕНЮ

У TRIPLE оно очень простое, вызывается клавишей «M», если нужно зайти в выбранное клавиша «OK». Имеется две вкладки:

Настройка видео – разрешение, цикл записи, экспозиция и т.д.

Общие настройки – дата и время, язык, частота, форматирование карты памяти, переключение режимов камер (про это чуть позже) и т.д.

В целом меню предсказуемое, ничего удивительного в нем нет. Хочется отметить работает быстро без тормозов

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

ЖЕЛЕЗО:

Основной процессор – JIELI-5201A, честно, сколько искал, что это такое и кем производится так и не нашел. Но мне кажется навряд ли это что-то мощное, скорее всего это бюджетное решение.

Матрица основной камеры – PIXELPLUS PS4100K, также для меня новая компания, по имеющейся информации в интернете, это матрица среднего ценового диапазона.

Матрица вспомогательных – OmniVision OV 7070, производитель не плохой, но эти матрицы очень бюджетное решение

Задний дисплей — 4 дюйма IPS

Основной объектив – также не понятно, сколько линз и какие они. Угол обзора 120 градусов

Вспомогательные объективы (салонный и задний) – углы обзора в 120 градусов

Аккумулятор – 320 мАч, хватает реально на пару минут. Как мне кажется, его просто сжирает большой дисплей

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение – Основная камера 1680Х960, вспомогательных 640Х480

Частота кадров – 30 в секунду

Интервал записи – 1,3,5 минут

Формат записи AVI (H.264)

Наличие G-sensor

Парковочный режим

Поддержка карт памяти до 32Gb (10 класс)

Теперь самое интересное в моем отзыве как снимает SLIMTEC TRIPLE. Похвастаться нечем. Начну с того, что видео с основного объектива пишется для меня не совсем понятно. Во-первых, я не нашел разрешения в настройках 1680Х960, есть как бы FULL HD (1920Х1080). Во-вторых, идет обрезание видео, такое ощущение что снимается HD, а оставшийся квадрат заливается черным цветом.

Основная камера:

День – Съемка более-менее, но с расстояния в 7 метров сложно различить номера. Проявляются артефакты и смазывание картинки

Ночь – Видео намного хуже. Номера читаются, но с 3-4 метров. Ночью эта камера, скорее всего нужна для понимания общей ситуации

Плохое освещение – Проявляются артефакты и шумы, иногда картинка рассыпается.

Второстепенные камеры.

Салона:

Разрешение 640Х480 ожиданий больших нет! Днем просматривается весь салон, ночью задний ряд видно плохо.

Задняя камера:

Здесь реально все печально. Номера даже днем не читаются (я уже молчу про ночь – там вообще ничего не видно). Причем на видео проявляется какой-то розоватый оттенок.

Вот для парковочного монитора она годится, а вот для съемки НЕТ!

Пару слов, про режимы съемки. Здесь их два:

Основная + салонная камера.

Основная и задняя.

Все три сразу работать не могут! ЛИЧНО Я, оставил бы первый вариант (салон и основную) потому как от выносной толку почти ноль. А в режиме парковочного монитора она включается сама (при правильном подсоединении)

Крепление в автомобиле

Тут также не все однозначно. Если вам нужен компактный видеорегистратор, который крепится за зеркало заднего вида, тогда SLIMTEC TRIPLE не для вас! Гипотетически это сделать можно (он даже будет отключать основной дисплей), но тогда зачем парковочный монитор?

Он не может повернуться на сотрудника ГИБДД, потому как имеет стационарное крепление на 3M скотче. Зато быстро снимается, щелчок и он у вас в руках

Большое количество проводов, как бы намекает – он для скрытой проводки (не будете же вы с пучками от зарядки, задней камеры — ездить)

НУ и большой он, 4 дюйма! Нет с одной стороны это плюс, хорошо все видно при парковке. А вот с другой стороны перекрывает большую часть лобового стекла

Сейчас видео версия смотрим

ИТОГ

Как обычно в конце отзыва, начинаем с цены, здесь она находится на бюджетном уровне в 3990 рублей — много это или мало? Видеорегистратор SLIMTEC TRIPLE получился противоречивым. Он будет полезен, как я считаю водителям такси, маршруток, где нужно писать видео ролики из салона. Также поможет новичкам в парковке, есть парковочный монитор. Это все плюсы.

Из минусов – качество съемки, есть непонятные мне обрезания роликов. Задняя камера пишет откровенно плохо. Не могут сразу писать все три камеры. Салонная более-менее, но ее разрешение всего 640Х480, хотя многим и этого будет достаточно.

Вот такой отзыв получился, рассказал все как есть, без каких-либо приукрашиваний. Читайте мой АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал, будет еще много чего интересного.