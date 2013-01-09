Сейчас набирают обороты так называемые «шпионские видеорегистраторы», которые могут управляться со смартфона. Они крепятся где-нибудь на кузове автомобиля (хоть на заднем стекле), к ним подводится питание, устанавливается карта памяти, и больше трогать их не нужно! Как правило, есть WIFI соединение, через которые они управляются в том числе и переписываются видео или фото файлы. Яркий представитель этого класса и является устройство от компании SLIMTEC, которое получило название Spy XW. Предлагаю мой честный полный обзор, и как обычно в конце будет видео отзыв …

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Еще одно название таких видеорегистраторов – «антивандальные», потому как их можно спрятать за зеркалом заднего вида в салоне на темной зоне (обычно из черных точек), и снаружи его вообще не будет видно. Стоит отметить что для «староверов», есть возможность настроек через обычное меню на встроенном дисплее (не у всех гаджетов такого типа это возможно). А теперь более подробно, для начала отроем коробку

Комплектация

Само устройство

Зарядка в прикуриватель

USB кабель для подключения к ПК

Два крепления на 3M скотче (+ 3 сменных блока)

Инструкция гарантийный талон

Комплектность самая необходимая, есть все что нужно, и даже кабель для подключения к компьютеру. Коробка выполнена достаточно хорошо, есть цветная обложка, сняв которую мы видим белый блок из жесткого картона, он на магнитных креплениях, открыв его можно увидеть внутри мягкую вставку в которой лежит сам регистратор.

Подарить такой девайс не стыдно, за «коробку» однозначно плюс.

Внешний вид

Передняя часть. Основная камера (имеет небольшой угол регулировки – вверх-вниз, но вправо и лево повернуться не может). Чуть выше располагается разъем для крепления.

Задняя часть. Дисплей на 2,45 дюйма (разрешение 240Х320 TFT). Под ним блок кнопок (сделан в виде круга), верхние это «вверх» — «вниз», нижние это «OK» и «MENU». Справа от этого блока располагается динамик.

Правая сторона. Выходы «AV-IN», кнопочка «RESET» и разъем для mini USB

Левая сторона. Кнопка включения, разъем для карты памяти.

Корпус сделан немного скошенным, специально чтобы удобнее крепится на лобовое стекло в скрытые зоны.

«Возможности и железо»

Внутри установлен процессор, который позволяет снимать с хорошим разрешением (но это не Ambarella).

ЖЕЛЕЗО:

Процессор — Novatek NT96658 , это не флагманский процессор от этой компании, однако он прекрасно справляется с 30 кадрами в секунду (именно такую частоту дает гаджет). Хочется отметить что «НОВАТЕКИ» устанавливаются в системы видео наблюдения и прочие

, это не флагманский процессор от этой компании, однако он прекрасно справляется с 30 кадрами в секунду (именно такую частоту дает гаджет). Хочется отметить что «НОВАТЕКИ» устанавливаются в системы видео наблюдения и прочие Матрица и сенсор . Sony IMX322, здесь думаю, комментарии излишни, позволяет вести хорошую и качественную съемку

. Sony IMX322, здесь думаю, комментарии излишни, позволяет вести хорошую и качественную съемку Аккумулятор . Li-pol батарея на 200 мАч. Позволяет работать примерно 10 минут

. Li-pol батарея на 200 мАч. Позволяет работать примерно 10 минут Дисплей . 2,45 дюйма не сенсорный обычный TFT

. 2,45 дюйма не сенсорный обычный TFT Встроенный модуль WIFI. Для контроля через смартфон

Такое «почти топовое» железо, позволяет снимать достаточно качественную картинку. Причем у меня получилось ночное видео даже лучше чем дневное (днем было немного больше белого)

Характеристики:

Разрешение FULL HD (1920Х1080) частота 30 кадров в секунду

Угол разворота 170 градусов (диагональ)

Кодак 264 (MOV)

Наличие функции HDR

G-sensor

Датчик движения

Циклическая запись (интервалы от 3 до 10 минут)

Про карты памяти, максимальный объем, который может работать внутри 32ГБ (я изначально поставил 64, так он отказался на нее писать). ТАКЖЕ ВАЖНО нужно брать минимум 10 класс, ниже запись и стабильность не гарантируется.

Как и писал выше качество видео и фото очень хорошее, можно четко читать номера автомобилей, знаки, пешеходов и т.д. Разрешение конечно не такое максимальное (как на многих современных гаджетах) да и частота всего 30к/с, однако никаких зависаний и критичного нагрева не обнаружено. ДА и я считаю, что FULL HD сейчас вполне достаточно для качественной съемки, все же «SUPER HD» и «4K» сейчас может проиграть не каждый компьютер!

В целом очень хорошее, КАЧЕСТВЕННОЕ, бюджетное решение.

Меню «внутри»

Почему «внутри», да потому что здесь есть — на самом Spy XW внутри на мониторчике, а есть в программе — которую устанавливаем на смартфон. Для начала расскажу про «внутреннее». Оно простое всего две вкладки.

Настройки видео, такие как: «Разрешение», «цикл записи», «HDR» и прочее, всего две страницы

Настройки железа: «WIFI», «Дата и время», «Звук кнопок», «язык», «настройки цветности» и т.д. здесь три страницы

Сейчас я не буду описывать досконально, все есть в видео версии (смотрим внизу). Скажу только меню понятное все настройки там где ожидаются.

WIFI и программа

Собственно здесь так все очень легко. Вам нужно установить на свой телефон специальное приложение – «FinalCam».

Далее просто подключаем наше устройство (на нем нужно заранее включить обнаружение WIFI) оно вам напишет свое имя (лично у меня это большое количество знаков и символов, но вы можете назвать на свой вкус). Вводим стандартный пароль – «12345678» и подключаемся.

После того как все подключено вы можете удаленно управлять SLIMTEC, смотреть видео в онлайн, либо скачивать фото или видео. Есть также огромное количество настроек, которые могут менять разрешение, интервал записи т.д.

Работает все без лагов и нареканий. Лично мне понравилось (есть правда одно «НО», ролики переписываются немного медленно)

Крепление в машине

Как я и писал выше здесь есть две базы, которые приклеиваются на 3M скотч в любое место, хоть за зеркалом, хоть сзади, главное чтобы было питание. И уже к ним перещелкивается сам Spy XW (просто щелчок влево, нужно снять вправо), решение не плохое, причем можно разместить гаджет незаметно.

Провода хватает на скрытую установку, его здесь 3 метра. Далее в прикуриватель, как у всех. Скажу только то что SLIMTEC немного плясал на креплении, не сильно но вибрация была, если магнитола выключена его слышно на кочках, если включена тогда нет никаких звуков!

Сейчас видео версия

ИТОГ

Что же подводим итоговые ощущения в моем обзоре. Начну, пожалуй с цены, на сайте официального производителя она заявлена в 6480 рублей. Учитывая, что качество исполнения здесь хорошее, съемка хоть (не топовая), но достаточная (четкость на уровне), есть WIFI – такую цену можно назвать ПРИЕМЛИМОЙ.

Плюсы:

Матрица SONY

Процессор Novatek

Есть возможность скрытой установки

Качество видео (как днем, так и ночью)

Есть дисплей

Управление через WIFI

HDR

Нет тормозов и излишнего перегрева

Минусы:

Нельзя повернуть на инспектора ГИБДД

Качество звука – немного приглушен

Немного болтается на креплении

Частота только 30 кадров в секунду

Максимальное разрешение FULL HD (выше нет)

Получилась некая рабочая лошадка (без топовых характеристик по меркам 2017 года), хотя и с плюшками в виде WIFI управления (это похвально). Разрешения и четкости видео хватает «за глаза». Думаю, работать будет долго, потому как нет сильного перегрева (ведь именно он может губить гаджеты).

НА этом заканчиваю свой отзыв, ИСКРЕННЕЕ ваш АВТОБЛОГГЕР