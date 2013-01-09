Сегодня у меня на обзоре новое устройство от «дебютанта моего блока» компании SLIMTEC, решил протестировать КОМБО (три в одном) модель PHANTOM A7. Этот гаджет из бюджетного сегмента (до 10 000 рублей), но включает в себя все функции, которые есть у флагманов. А именно радар-детектор, видеорегистратор и GPS определение камер (+ наложение координат на видео). Так стоит ли брать такой девайс и в чем собственно подвох такой невысокой цены. Давайте разбираться, как обычно будет текстовая версия моего отзыва и видео в конце…

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Честно скажу, производитель для меня пока не знакомый, поэтому и решил провести тест. Однако Phantom A7 имеет очень не плохие характеристики, я имею в виду процессор, угол обзора, детектирование радар-детекторов, что немаловажно поддерживает карты памяти до 128ГБ. Однако предлагаю начать с комплектности

Чем комплектуется

Сам девайс

Держать с присоской совмещенный с GPS

Зарядник от прикуривателя

USB кабель, для подключения к компьютеру

Инструкция (подробная и цветная)

Не сказать чтобы комплектация большая, однако ее достаточно. Пару слов о «коробке», она простая, не такая как в дорогих устройствах, сам гаджет лежит в пластиковой вставке – видно что здесь немного экономили.

Хотя для меня это не важно, как не важно многим мужикам (но многие девушки просят меня описывать ее – важно для подарка своему мужчине).

Разъемы и внешний вид

Давайте подробнее рассмотрим наш Slimtec со всех сторон. Что хочется отметить в начале, корпус сделан из Soft Touch пластика, он приятный на ощупь и как мне показалась, почти не пачкается – это однозначно плюс.

Передняя часть. Здесь располагаются объектив камеры и радар-детектор, в площадке полированного пластика

Задняя часть. Здесь расположен большой цветной (не сенсорный дисплей), диагональ 2,7 дюйма (не плохо). Он яркий и очень четкий, что меня наводит на мысль что здесь стоит IPS матрица (хотя как я не искал так и не нашел). За экран реально плюс, здесь претензий просто нет.

Верхняя часть – имеет разъем для «ножки крепления» с контактной группой, рядом расположен HDMI выход

Нижняя часть – основные навигационные клавиши

Правая сторона – разъем для карты памяти и mini USB

Левая сторона. Клавиши – включения, MUTE. Микрофон и кнопка для экстренной перезагрузки

Динамик также есть и он реально громкий, с разных сторон имеются прорези для охлаждения

В целом «аппарат» оставляет хорошее впечатление, не сказать чтобы он большой, скорее он вытянутый и если смотреть ему в дисплей, то весь корпус прячется за ним. НА лобовом стекле не мешает, не создает слепых зон, что немало важно!

Основное меню

Настроек ну очень много. Разбиты на основные разделы — это радар-детектор, видеорегистратор, и общие.

В каждой вкладке по четыре или даже больше страниц, настраивается практически все. Я не буду сейчас описывать как и что (все подробно есть в видео), скажу только то что меню на русском языке, хорошо читаемо (черные буквы на белом фоне), разобраться сможет каждый.

Работа радар-детектора и GPS

Вот здесь у меня действительно нет никаких нареканий, работоспособность на все 100%! Что понравилось чувствительность обычного радар-детектора на очень высоком уровне, даже те камеры которые бьют в спину он улавливает примерно за 100 – 200 метров, по обычному глазку (не GPS) — ЭТО ОДНОЗНАЧНО ПЛЮС!

Радар-детектор работает в диапазонах:

Х (10.525 ГГц, ±100м); К (23.3 — 24.4ГГц), Ka (33.3 — 36.1 ГГц); Лазер (904 нм), CT («Искра», «Стрелка») 24.150 +/-0.1ГГц; детектирование радарных комплексов; предустановленная база полицейских радаров и камер; крепление на присоске, голосовые подсказки, радар-детектор

GPS. Находится в ножке, то есть получается — антенна вынесена. Плюсы быстрое определение и четкая работа, минусы немного укрупняет конструкцию. Хотя я писал производителю, он мне ответил — что это так задумано специально, все дело в том что «ножка» может модернизироваться и устанавливается другой более быстрый и четкий датчик. Поэтому и не прячут в корпус, даже не знаю с одной стороны это хорошее решение, с другой – мне кажется никто не будет покупать новую, пусть даже более совершенную ножку. Причем эта с GPS работает просто отлично, например «АВТОДОРИЯ» определяется с высокой точностью.

Насчет звука предупреждений. Они делятся на два вида – обычный писк (для детектирования радаров и камер, которых нет в базе) и голос (девушка предупреждает где нужно снижать скорость). Никаких особых нареканий у меня нет, конечно обычный писк немного напрягает, но можно поставить «автоприглушение» и после нескольких писков сила звука намного понижается.

Скажу так работа радар-детектора и GPS модуля у Slimtec Phantom A7, заслуживает высокой оценки.

Работа видеорегистратора

Начну с карт памяти – ЭТО ВАЖНО! Ведь работоспособность даже самого крутого КОМБО, зависит именно от правильной карты памяти. Здесь производитель советует брать не ниже UHS-I, это немного выше, чем просто 10 класс, не знаете что это такое читаем статью — про правильный выбор. Кстати Phantom A7, поддерживает память до 128 ГБ.

За работу нашего гаджета отвечает процессор — Ambarella A7LA50D, это средний класс так сказать «рабочая лошадка» топовым считается A7LA70, но ценник у него намного выше.

Видеосенсор OmniVision OV4689 с поддержкой функции HDR (улучшение картинки), 6 стеклянных линз и угол разворота по горизонтали в 170 градусов (что достаточно хорошее значение).

Максимальное разрешение SUPER HD (2304Х1296), также есть интересное Wide Full HD (2560Х1080), оба они работаю с частотой кадров 30 в секунду.

На видео накладываются все нужные для вас данные, это координаты, время, дата, номер и скорость если нужно.

Звук пишется четко и чисто, нет никаких помех и прочих «артефактов».

Вроде все хорошо, и начинка тоже не плохая, НО нет четкости изображения вдали. Если на небольших расстояниях (до 2 – 3 метров) четкость картинки достаточная (не идеальная, и именно достаточная), то вот больше 5 метров от автомобиля есть зерно на видео! Конечно, здесь нет такого «мыла» как в «дешевом Китае», но и четким изображение назвать сложно, ставлю «4 балла из 5 возможных». Как мне кажется это просто бюджетный процессор, большую детализацию он просто не потянет.

Крепление в машине

Особенно писать то не о чем, крепится, как многие собраться по классу. Присоска на лобовое стекло и поворачивается специальный рычажок – все фиксация произошла. Отдельно хочется сказать про ножку. Крепление очень интересное, здесь нет никаких гаек и прочих фиксаторов, она сама по себе тугая и прекрасно держит аппарат.

Если нужно подвинуть выше или ниже, повернуть вправо и влево просто поворачиваем, ничего откручивать не нужно. Кстати поворачивается на 90 градусов, так что сотрудника ГИБДД можно легко снять.

Собственно настало время видео версии, смотрим

ИТОГ

Подводим итоговое ощущение. В целом аппарат мне понравился, это и корпус и экран, начинка возможности, САМОЕ ГЛАВНОЕ ЦЕНА! Она ниже психологической отметки в 10 000 рублей, сейчас на сайте официального производителя около 9400 рублей.

НО есть и минусы, качество изображения на «4 из 5», ножка с GPS (смотрится немного крупно). Есть и еще один минус, про который я хочу подробнее рассказать это зарядник от прикуривателя, он у меня отваливался – то есть то работает, то нет! Это не хорошо! Производителю нужно что-то с этим думать, ведь такие скачки просто могут «загубить» гаджет. Как я думаю нужно смотреть в сторону зарядников с USB выходами (зачастую их два), в которые просто устанавливается провод и подключается в нужный разъем, такие зарядки меньше, качественнее и функциональнее (можно подключить телефон или планшет для зарядки).

В целом Phantom A7 неплох! НУЖНО ПОНИМАТЬ ЭТО СРЕДНИЙ КЛАСС, А НЕ ТОП (КОТОРЫЕ СТОЯТ ОТ 15 до 25 000 рублей). Плюсов намного больше, чем минусов, возможно в следующих прошивках немного подправят видео.

А на этом у меня все. Думаю, вам было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписываетесь на наш канал, будет еще много отзывов, тестов и интересных обзоров. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР