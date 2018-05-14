Сегодня у нас снова бюджетный видеорегистратор от компании SLIMTEC. Не так давно я тестировал модель NEO F1, сегодня же NEO F2. Если честно-то мне кажется что они очень похожи, отличий у них не так много (если не брать корпус). Но почему-то F2 мне нравится больше, хотя по железу отличий практически нет. Как обычно сегодня мой полный обзор и честный видео отзыв в конце. Так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В заголовке я написал — что это «бюджетный видеорегистратор», его действительно можно купить за цену чуть большую, чем 2000 рублей и как я считаю это очень хороший показатель. Но все по порядку и как обычно начинаем с распаковки

Комплект

Сам SLIMTEC NEO F2

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление (присоска) на лобовое стекло

USB кабель для подключения к компьютеру

Гарантийный талон и инструкция пользователя

Сама коробка достаточно простая, сверху есть «проставка» сделана в белых тонах, с цветными «принтами».

Однако за 2000 (с большим) не плохо

Внешний вид и разъемы

Передняя часть. Основной объектив + динамик

Верхняя грань. HDMI, USB + разъем для крепления присоски

Правая сторона. Клавиши – OK, MODE, HOLD, питания

Левая сторона. Разъем для карты памяти, МЕНЮ, ВЕРХ-ВНИЗ

Нижняя грань. Микрофон и клавиша RESET

Задняя часть. Большой TFT дисплей на 3 дюйма

Корпус не такой большой, сделан нормально, каких то люфтов кнопок нет. Что мне не понравилось, это крепление присоски. С одной стороны вставляется все очень плотно, с другой вытащить присоску также ОЧЕНЬ сложно (можно сломать).

МЕНЮ

Настраивается легко, каких-либо «заморочек» в нем нет. Есть всего две основных вкладки:

Настраивается разрешение, циклическая запись, экспозиция, штамп даты LDWS и т.д.

Здесь настройки – Дата/время, режима парковки, язык, частота, форматирование карты памяти и т.д.

Все очень стандартно, подробнее можно будет посмотреть в видео версии

Возможности и ЖЕЛЕЗО

Почему же мне SLIMTEC NEO F2 понравился больше? ДА просто, потому что у него больше дисплей (хотя для видеорегистратора это совершенно не важно, ведь его можно отключить и не смотреть туда, но если вдруг оспаривать какие-то сложные ситуации с сотрудником ГИБДД, НА МЕСТЕ, то на нем лучше видно), а также дольше работает аккумулятор. Я с ним катался как обычно неделю, и мне есть что вам рассказать о качестве съемки и в целом о работе. Как обычно начинаем с механической части

ЖЕЛЕЗО:

Как обычно на коробке нет информации что за комплектующие он использует. Однако на официальном сайте такая информация есть

Процессор — STK4580. Тайваньской компании Syntek Semiconductor. Собственно как и у NEO F1 разницы здесь нет. Недорогое решение, используемое в бюджетных системах видеонаблюдения и видеорегистраторах

Матрица — OmniVision OV2710. Сами по себе матрицы этой компании неплохие, флагманом считается OV4689 (на данный момент). OV2710 – это бюджетный класс матриц, соответственно качество видео будет ниже. Апертура F=2.0

Задний дисплей – 3 дюйма TFT

Объектив – 5 компонентных линз, как написано A+ (подозреваю, что это пластик). Угол разворота 140 градусов

Аккумулятор – 180 mAh. Хватает в лучшем случае на 10 минут автономной работы. НО работает дольше чем у F1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение – до 1920Х1080 (FULL HD)

Частота кадров – 25 в секунду

Интервал записи – 1,3,5 минут (либо можно полностью отключить, тогда будет писаться в один файл)

Кодаки AVI

Наличие G-sensor

Функция камеры – есть, разрешение 4032×3024

Поддержка карт памяти до 32Gb (желательно брать 10 класс). Действительно ставил 64Gb с ней запись видео, не запускается вообще.

Есть функция LDWS – удержание в полосе, уход от столкновения и прочее. Это реально плюс.

НУ и что мое ощущение как этот видеорегистратор снимает. Как обычно день – ночь – плохое освещение

Дневная съемка. Здесь все даже не плохо, номера и знаки читаемы примерно с 7 метров, дальше уже начинается мыло. Есть шумы при работе, видно небольшое зерно. Однако общая картина отображается не плохо. Есть небольшие «торможения» видео, но это не дергание кадра, а как бы замедление. Видно, что процессор работает на пределе.

Ночная съемка. Ожидаемо — ситуация хуже, шумы более сильные, четкость картинки падает, номера и знаки различимы только с 3-4 метров

Плохое освещение. Обычно я заезжаю в гаражи, в такой обстановке шумы еще сильнее и проявляется зерно.

Опять же судить строго я не буду, ведь стоимость NEO F2 чуть выше 2000 рублей. А картинка на уровне многих гаджетов которые стоят 3-4000 рублей.

Крепление в машине

Все стандартно. Присоска на лобовое стекло – зарядное устройство в прикуриватель (кстати провода много, порядка 3 метров, хватит для скрытой проводки).

Корпус (как я уже писал сверху) не большой, а поэтому этот видеорегистратор можно спрятать за зеркалом заднего вида, и он вам мешать не будет вообще.

Крепление с гайкой, то есть вы можете ее ослабить и повернуть его на 360 градусов.

Сейчас видео версия смотрим

ПОДВОДИМ ИТОГ

Итог моего полного отзыва. Модель NEO F2, это практически брат близнец модели NEO F1, все тоже самое, в другом корпусе и с другой батареей. Если верить официальному сайту, то цена составляет 2480 рублей. Хотя в интернете есть цены ниже.

Что даст вам этот гаджет:

Качество съемки FULL HD (есть небольшие тормоза)

Угол разворота 140 градусов

Простое понятное меню

Наличие функции LDWS

Поддержка карт до 32Gb

Аккумулятор реально держит около 10 минут (лучше чем у NEO F1)

Ожидаемое качество съемки. День нормально (номера можно прочитать с 7 метров, ночью около 4 метров)

Вывод практически такой же, как и с первой моделью. Этот SLIMTEC для неискушенных пользователей, которые хотят видеть общую картинку на дороге (не более). Если вы такой тогда почему бы и не взять.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГ