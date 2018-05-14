Сегодня у нас снова бюджетный видеорегистратор от компании SLIMTEC. Не так давно я тестировал модель NEO F1, сегодня же NEO F2. Если честно-то мне кажется что они очень похожи, отличий у них не так много (если не брать корпус). Но почему-то F2 мне нравится больше, хотя по железу отличий практически нет. Как обычно сегодня мой полный обзор и честный видео отзыв в конце. Так что читаем смотрим …
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В заголовке я написал — что это «бюджетный видеорегистратор», его действительно можно купить за цену чуть большую, чем 2000 рублей и как я считаю это очень хороший показатель. Но все по порядку и как обычно начинаем с распаковки
Комплект
- Сам SLIMTEC NEO F2
- Зарядное устройство в прикуриватель
- Крепление (присоска) на лобовое стекло
- USB кабель для подключения к компьютеру
- Гарантийный талон и инструкция пользователя
Сама коробка достаточно простая, сверху есть «проставка» сделана в белых тонах, с цветными «принтами».
Однако за 2000 (с большим) не плохо
Внешний вид и разъемы
Передняя часть. Основной объектив + динамик
Верхняя грань. HDMI, USB + разъем для крепления присоски
Правая сторона. Клавиши – OK, MODE, HOLD, питания
Левая сторона. Разъем для карты памяти, МЕНЮ, ВЕРХ-ВНИЗ
Нижняя грань. Микрофон и клавиша RESET
Задняя часть. Большой TFT дисплей на 3 дюйма
Корпус не такой большой, сделан нормально, каких то люфтов кнопок нет. Что мне не понравилось, это крепление присоски. С одной стороны вставляется все очень плотно, с другой вытащить присоску также ОЧЕНЬ сложно (можно сломать).
МЕНЮ
Настраивается легко, каких-либо «заморочек» в нем нет. Есть всего две основных вкладки:
- Настраивается разрешение, циклическая запись, экспозиция, штамп даты LDWS и т.д.
- Здесь настройки – Дата/время, режима парковки, язык, частота, форматирование карты памяти и т.д.
Все очень стандартно, подробнее можно будет посмотреть в видео версии
Возможности и ЖЕЛЕЗО
Почему же мне SLIMTEC NEO F2 понравился больше? ДА просто, потому что у него больше дисплей (хотя для видеорегистратора это совершенно не важно, ведь его можно отключить и не смотреть туда, но если вдруг оспаривать какие-то сложные ситуации с сотрудником ГИБДД, НА МЕСТЕ, то на нем лучше видно), а также дольше работает аккумулятор. Я с ним катался как обычно неделю, и мне есть что вам рассказать о качестве съемки и в целом о работе. Как обычно начинаем с механической части
ЖЕЛЕЗО:
Как обычно на коробке нет информации что за комплектующие он использует. Однако на официальном сайте такая информация есть
Процессор — STK4580. Тайваньской компании Syntek Semiconductor. Собственно как и у NEO F1 разницы здесь нет. Недорогое решение, используемое в бюджетных системах видеонаблюдения и видеорегистраторах
Матрица — OmniVision OV2710. Сами по себе матрицы этой компании неплохие, флагманом считается OV4689 (на данный момент). OV2710 – это бюджетный класс матриц, соответственно качество видео будет ниже. Апертура F=2.0
Задний дисплей – 3 дюйма TFT
Объектив – 5 компонентных линз, как написано A+ (подозреваю, что это пластик). Угол разворота 140 градусов
Аккумулятор – 180 mAh. Хватает в лучшем случае на 10 минут автономной работы. НО работает дольше чем у F1
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Разрешение – до 1920Х1080 (FULL HD)
Частота кадров – 25 в секунду
Интервал записи – 1,3,5 минут (либо можно полностью отключить, тогда будет писаться в один файл)
Кодаки AVI
Наличие G-sensor
Функция камеры – есть, разрешение 4032×3024
Поддержка карт памяти до 32Gb (желательно брать 10 класс). Действительно ставил 64Gb с ней запись видео, не запускается вообще.
Есть функция LDWS – удержание в полосе, уход от столкновения и прочее. Это реально плюс.
НУ и что мое ощущение как этот видеорегистратор снимает. Как обычно день – ночь – плохое освещение
Дневная съемка. Здесь все даже не плохо, номера и знаки читаемы примерно с 7 метров, дальше уже начинается мыло. Есть шумы при работе, видно небольшое зерно. Однако общая картина отображается не плохо. Есть небольшие «торможения» видео, но это не дергание кадра, а как бы замедление. Видно, что процессор работает на пределе.
Ночная съемка. Ожидаемо — ситуация хуже, шумы более сильные, четкость картинки падает, номера и знаки различимы только с 3-4 метров
Плохое освещение. Обычно я заезжаю в гаражи, в такой обстановке шумы еще сильнее и проявляется зерно.
Опять же судить строго я не буду, ведь стоимость NEO F2 чуть выше 2000 рублей. А картинка на уровне многих гаджетов которые стоят 3-4000 рублей.
Крепление в машине
Все стандартно. Присоска на лобовое стекло – зарядное устройство в прикуриватель (кстати провода много, порядка 3 метров, хватит для скрытой проводки).
Корпус (как я уже писал сверху) не большой, а поэтому этот видеорегистратор можно спрятать за зеркалом заднего вида, и он вам мешать не будет вообще.
Крепление с гайкой, то есть вы можете ее ослабить и повернуть его на 360 градусов.
Сейчас видео версия смотрим
ПОДВОДИМ ИТОГ
Итог моего полного отзыва. Модель NEO F2, это практически брат близнец модели NEO F1, все тоже самое, в другом корпусе и с другой батареей. Если верить официальному сайту, то цена составляет 2480 рублей. Хотя в интернете есть цены ниже.
Что даст вам этот гаджет:
Качество съемки FULL HD (есть небольшие тормоза)
Угол разворота 140 градусов
Простое понятное меню
Наличие функции LDWS
Поддержка карт до 32Gb
Аккумулятор реально держит около 10 минут (лучше чем у NEO F1)
Ожидаемое качество съемки. День нормально (номера можно прочитать с 7 метров, ночью около 4 метров)
Вывод практически такой же, как и с первой моделью. Этот SLIMTEC для неискушенных пользователей, которые хотят видеть общую картинку на дороге (не более). Если вы такой тогда почему бы и не взять.
НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГ
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