Я продолжаю тестировать бюджетные гаджеты, которые могут поспорить ценой со многими китайскими площадками. Причем они продаются у нас в стране и имеют реальную гарантию производителя (а не китайскую на словах), что немало важно! Очередной такой видеорегистратор компании SLIMTEC, модель NEO F1. Забегая вперед, хочется сказать — что его можно купить дешевле 2000 рублей. Как обычно сегодня мой полный отзыв, а также видео версия …

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Сразу хочется сказать для всех: – друзья, гаджет реально бюджетный, поэтому если ждете от него качество картинки, как скажем от флагманов по 15 – 20 000 рублей, вам не сюда! Можете смело закрывать этот отзыв и не тратить на него время. Этот видеорегистратор призван отображать общую ситуацию на дороге и собственно с этим он справляется. Причем его стоимость равняется одной походке в магазин за продуктами. Для тех, кому интересно — читайте дальше, и как обычно начинаем с комплектации

Комплектация

Сам SLIMTEC NEO F1

Зарядное устройство в прикуриватель

Инструкция пользователя – гарантийный талон

Кабель USB – mini USB для подключения к компьютеру

Собственно все что нужно для работы. Никаких излишков, хорошо что есть кабель для подсоединения к компьютеру. Инструкция пользователя сделана на большом развороте, она черно белая без цветных распечаток

Насчет коробки, если честно она порадовала. Верхняя вставка из цветного картона, внутренняя из обычного белого. Однако все сделано аккуратно, без каких либо нареканий.

Внешний вид и разъемы

Передняя часть: — располагается основной объектив, а также LED подсветка

Верхняя грань: — разъем для крепления, а также клавиша RESET

Нижняя грань: — здесь расположен микрофон

Задняя часть: — цветной дисплей, основные навигационные клавиши (вверх, вниз, MODE, OK и PARK). Над дисплеем есть индикатор работы

Правая сторона: — разъем USB, AV – выход и HDMI

Левая сторона: — клавиша включения, слот для карты памяти, клавиша МЕНЮ

В моем отзыве, стоит отметить, что корпус достаточно компактный, то есть видеорегистратор не будет перекрывать лобовое стекло. Качество исполнения на среднем уровне, однако никаких люфтов и скрипов здесь нет.

Меню

Очень простое и понятное даже не для искушенного пользователя. Вызывается клавишей M «МЕНЮ» с левого торца.

Сделано из двух основных вкладок, на первой вы можете настроить — интервал записи, разрешение, экспозицию, запись звука, датчик движения и т.д.

На второй настраивается – дата и время, заставка, язык, частота, форматирование карты памяти и т.д.

Возможности и «ЖЕЛЕЗО»

Покатался я со SLIMTEC NEO F1 около недели и мне есть что вам рассказать о качестве съемки и в целом о работе. Как обычно начинаем с механической части

ЖЕЛЕЗО:

Если честно, то сам производитель не указывает на коробки и в инструкции по эксплуатации что за комплектующие он использует. Однако на официальном сайте такая информация есть

Процессор — STK4580. Тайваньской компании Syntek Semiconductor. Это бюджетное решение, используемое на недорогих системах видеонаблюдения и видеорегистраторах

Матрица — OmniVision OV2710. Сами по себе матрицы этой компании неплохие, флагманом считается OV4689 (на данный момент). OV2710 – это бюджетный класс матриц, соответственно качество видео будет ниже. Апертура F=2.0

Задний дисплей – 2,46 дюйма TFT

Объектив – 5 компонентных линз (подозреваю, что это пластик). Угол разворота 140 градусов

Аккумулятор – 150 mAh. Хватает в лучшем случае на 5 минут автономной работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение – до 1920Х1080 (FULL HD)

Частота кадров – 25 в секунду

Интервал записи – 1,3,5 минут (либо можно полностью отключить, тогда будет писаться в один файл)

Кодаки AVI

Наличие G-sensor

Функция камеры – есть, разрешение 4032×3024

Поддержка карт памяти до 32Gb (желательно брать 10 класс).

Есть функция LDWS – удержание в полосе, уход от столкновения и прочее. Это реально плюс.

НУ и наверное самое интересное как он работает и снимает. Хочу сказать, что производитель «с неба звезд не хватает»

Дневная съемка. Тут все более-менее, номера и знаки читаемы примерно с 7-8 метров, дальше уже не видно. Есть шумы при работе, видно небольшое зерно. Однако общая картина отображается не плохо. Есть небольшие «притормаживания» видео, но это не зависание кадра, а как бы замедление. Видно, что процессор работает на пределе.

Ночная съемка. Здесь ситуация печальнее, шумы усиливаются, четкость картинки падает, номера и знаки различимы с 3-4 метров

Плохое освещение. Здесь шумы еще больше и проявляется небольшое зерно.

В защиту хочется сказать, что снимает NEO F1 практически также как многие видеорегистраторы ценой выше (3-4 000 рублей). Особых различий я не заметил. Однако стоимость как я писал 2000 – 2200 рублей

Крепление в машине

Осталось в отзыве рассказать о креплении. Здесь все очень стандартно. Присоска крепится на лобовое стекло и как я уже писал, этот Slimtec не загораживает обзор. А так как это видеорегистратор, его можно вообще убрать за зеркало заднего вида. Есть гайка на присоске, ее можно ослабить и повернуть на нужный угол или сотрудника ГИБДД.

Зарядка стандартно вставляется в прикуриватель, кабеля здесь 3 метра. Хватит для скрытой проводки.

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Подведем итоги моего полного отзыва. Если верить официальному сайту, то цена составляет 2290 рублей. Это реально бюджетная цена. Что можно ждать от такого гаджета:

Качество съемки FULL HD (есть небольшие тормоза)

Угол разворота 140 градусов

Простое понятное меню

Наличие функции LDWS

Поддержка карт до 32Gb

Ожидаемое качество съемки. День более-менее (номера можно прочитать с 7 метров, ночью около 4 метров)

Этот гаджет для неискушенных пользователей, которые хотят видеть общую картинку на дороге (не более). Если вы такой тогда почему бы и не взять.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР