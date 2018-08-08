Недавно компания SLIMTEC запускает в продажу новый КОМБО (3 в 1), под названием HYBRID X. Сразу хочется отметить, что гаджет не сигнатурный (иногда на это идут осознанно), а также использует уже не свежий, но проверенный временем процессор Ambarella A7. НО и цена здесь ниже психологической отметки. Рассмотрим гаджет от и до (обратим внимание, как снимает в режиме видеорегистратора, GPS информатора, ну и конечно радар-детектора). Как обычно, будет полный обзор и мой видео отзыв в конце. Так что читаем – смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Насчет того что нет сигнатурного оповещения. Знаете, некоторые производители не внедряют это «модное течение» в свои гаджеты только по одной причине – работоспособность находится не на таком высоком уровне. Что это значит, да просто то что если сигнатуры не заложены в ваш гаджет, то он ловить радарный комплекс не будет, нужно ждать очередной прошивки. А обычный КОМБО (либо радар-детектор), срабатывает на все! Но тут могут быть и двери, и круиз-контроли и т.д. Так что выбирать вам. Каждый должен решить для себя, что ему важнее. Однако давайте вернемся к нашему КОМБО, и как обычно начнем с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам SLIMTEC HYBRID X

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление с присоской на лобовое стекло

USB кабель для подключения к ПК

Руководство пользователя + гарантийный талон

Комплектация самая Коробка сделана из прочного картона (с магнитными креплениями) и цветной проставкой (выполненная в белых тонах с цветными принтами).

Подарить не стыдно.

КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Здесь находится 2,7 дюймовый TFT дисплей

Верхняя плоскость. Крепление для присоски, две клавиши «OK» и «ВКЛ/ВЫКЛ»

Передняя часть. Сделана из полированного пластика. Располагаются основной дисплей, и рупор рада-детектора

Правая сторона. Разъем для карты памяти, HDMI, USB выход, гнездо для питания, клавиши – M (меню), верх – вниз

Левая сторона. Клавиши – выбор режима, выключение звука, подсветка

Корпус похож на множество устройств подобного типа, он вытянут вперед, сзади находится только дисплей, плюсом можно назвать то что он не будет перекрывать лобовое стекло. Сделан из SOFT TOUCH пластика, достаточно быстро снимается с крепления.

Также хочется отметить, что есть много прорезей для охлаждения, это также плюс, чем холоднее – тем работать будет дольше.

МЕНЮ

У SLIMTEC HYBRID X, оно разбито на три основных вкладки:

Радар-детектор. Здесь два основных экрана. Настройки в ограничение скорости, автоприглушении, GPS и т.д.

Видеорегистратор. Разрешение, цикл записи, WDR, LDWS и т.д.

Общие настройки. Дата и время, частота, номер авто, поворот экрана и т.д.

НА основном дисплее отображаются скорость, режимы, разрешение, компас карта памяти (вставлена или нет), микрофон. Более подробно расскажу в видео отзыве.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Теперь в отзыве подошло время поговорить о самом интересном про HYBRID Х, это характеристики и возможности. НО прежде хочется сказать пару слов о карте памяти, здесь поддерживается до 128 GB (UHS-1), только с таким гарантируется работоспособность! Это важно! Если скорость ниже, не факт что будет работать как нужно.

ЖЕЛЕЗО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

Процессор – AMBARELLA A7 (A7LA50), он уже не свежий (сейчас есть более продвинутая серия A12). Однако A7, это своего рода проверенное временем решение, нареканий к нему мало

Матрица – OmniVision OV4689 (с поддержкой HDR). Устанавливается на большое количество гаджетов, достаточно качественная, при должной оптимизации дает очень хорошую картинку

Объектив – 6 стеклянных линз

Разрешение – до Super HD (2304Х1296), причем никаких зависаний, «подергивания» кадра не наблюдается. Видно что процессор справляется легко, с таким разрешением

Кадров в секунду – при всех режимах до 30.

Угол обзора – 170 градусов

Задний дисплей – 2,7 дюйма

Поддержка WDR, HDR, а также DEWARP (убирает эффект рыбьего глаза)

Наличие G-sensor

Встроенный аккумулятор – 280 mAh (Li-pol). Хватает примерно на минут 15 автономной работы.

Теперь в своем обзоре хочется рассказать о том, как снимает этот КОМБО:

ДЕНЬ – Здесь съемка выше всяких похвал, номера и знаки различимы с большого расстояния примерно 15 – 20 метров. Никаких подергиваний картинки НЕТ, даже на самом высоком разрешении SUPER HD.

НОЧЬ – Обычно картинка намного хуже, но здесь она опять же на высоте, конечно номера (из-за плохого освещения) читаются только с 10 – 15 метров. Но никакого размытия и т.д. Все очень четко!

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – Здесь также ставлю пять, никакого «зерна», помех и прочего. Все очень четко.

По качеству видео ставлю однозначно пять! Никаких нареканий у меня просто нет, снимает отлично (даже удивительно для бюджетного гаджета).

ЖЕЛЕЗО РАДАР-ДЕТЕКТОРА:

Рабочие диапазоны:

X (10.525 ГГц + 100м); K (23.3 – 24.4ГГц), Ka (33.3 – 36.1 ГГц), Лазер (904 нм).

СТ («Искра», «Стрелка», «Автодория», «Поток», «Крис», «Робот»)

Режимы работы: — «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ТРАССА». Отличия только в том, что в городских режимах чувствительность немного убавляется, а также отключаются из работы некоторые режимы.

В целом на работу радарного комплекса есть нарекания, частые ложные «сработки» (но это ожидаемо), но они беззвучные (обычно просто на экране появляется шкала и все). НА радарные комплексы, всех типов срабатывает хорошо – здесь проблем нет. Оценить работы можно на 4 с минусом (все же иногда пищит в чистом поле, где ничего нет), да и на «круиз-контроли» срабатывает проходящих мимо тебя дорогих автомобилей.

РАБОТА GPS:

Здесь нареканий просто нет. SLIMTEC HYBRID X определяет все стационарные точки, проговаривает хорошо, без каких-либо проблем. «АВТОДОРИЯ» – в зоне покрытия пишется средняя скорость, в конце пишутся метры, которые остались до окончания зоны. Обновления выходят каждый месяц (производитель обещает поддержку в течение 3 лет)

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

НУ и последнее в моем отзыве, пару слов как он крепится. Здесь все стандартно, присоска – на лобовое стекло – далее в специальные «полозья» на корпусе гаджета (снимать достаточно легко). Питание в прикуриватель, 3 метра кабель.

Крепление позволяет крутиться на 360 градусов, то есть вы легко и просто повернете на сотрудника ГИБДД.

НА стекле он не занимает много места, поэтому здесь нет большого перекрытия. Это также плюс.

НУ и сейчас видео отзыв, смотрим.

ИТОГ

Как обычно в конце обзора я начинаю с цены, если верить официальному сайту SLIMTEC, она составляет 8990 рублей. Много это или мало? Давайте разбираться. Я считаю, что стоимость сбалансирована, то есть это не много и не мало — а нормально.

ПЛЮСЫ:

Проверенный процессор

Хорошая матрица

Разрешение SUPER HD

Отличное качество записи видео

Хорошая работа GPS

Обновления каждый месяц

Функции WDR и DEWARP

МИНУСЫ:

Процессор предыдущего поколения

Частота кадров 30 в секунду

Нет сигнатурного режима (ложных «сработок» больше)

Как видите плюсов больше, чем минусов – МОЖНО РАССМОТРЕТЬ ДЛЯ ПОКУПКИ. От ложных сработок радар-детектора никуда не уйти, однако снимает он действительно хорошо. НА этом заканчиваю свой обзор, думаю было интересно. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.