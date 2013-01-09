Очередное устройство от компании Slimtec, которое получило название DUAL M3, это зеркало-видеорегистратор с двумя камерами (одна крепится в самом корпусе – ка обычно, вторая сзади – около номерного знака). Стоит отметить — что здесь нет GPS, нет радар-детектора, это просто обычный регистратор с возможностью записи в Super HD качестве. А теперь подробнее …

Slimtec DUAL M3


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Как я считаю такие зеркала — являются антивандальными моделями, их не видно снаружи (ну если только сильно присмотреться), а поэтому привлекать внимания они не будут. Это сразу первый плюс этой модели, да и всех аналогичных (главное хорошо прятать проводку, чтобы провода не мотались), однако в этом кроется и минус, но теперь более подробно

Комплектация

  • Сам Slimtec DUAL M3

Сам гаджет

  • Зарядка в прикуриватель, длина 3 метра

зарядка в прикуриватель

  • Кабель для подключения задней камеры

кабель для подключения камеры заднего вида

  • Задняя камера

Сама камера

  • USB кабель, для подключения к ПК

USB кабель

  • Гарантийный талон и инструкция пользователя

гарантия и инструкция

Как обычно в моем отзыве, пару слов про упаковку — коробка сделана из двух частей, есть мягкая цветная обложка (как обычно сделана в бело-красных тонах), внутри корпус с магнитными креплениями есть и мягкие вставки которые держат само устройство. По комплектации и упаковке все ожидаемо, подарить не стыдно.

Внешний вид

Лицевая часть. Представлена в виде зеркала, под ним имеется 5 дюймовый IPS дисплей с разрешением 854Х480

Передняя часть

Нижняя часть. Здесь располагаются основные навигационные клавиши.

нижняя часть

Верхняя часть. Разъемы USB, AVIN (для подключения задней камеры), разъем для карты памяти.

верх

Задняя часть. Объектив, динамик, основные крепления, и клавиша RESET

сзади

Здесь не ничего необычного, все как на многих моделях такого класса.

«ЖЕЛЕЗО» и возможности

НА ЧЕМ РАБОТАЕТ:

Процессор. Здесь установлен не такой известный, тайванской компании «Alpha Imaging Technology Corp» — AIT8328P. Компания начала их выпускать с 2002 года, и сейчас специализируется на камерах в дешевых смартфонах, видеорегистраторах и системах видеонаблюдения. Этот процессор «бюджетного класса», работает на частоте в 600MHz, однако может работать с функциями WDR или HDR. Поддерживает разрешение Super HD 2304Х1296, но с частотой всего лишь 25 кадров в секунду, этого реально мало.

Матрица. Здесь установлена Aptina AR0330, это бюджетная матрица которая имеет размеры в 1/3 дюйма, это опять же бюджетное решение, которое чуть хуже решения от OmniVizion. Но в целом шумов не так много, и она хорошо справляется со своей задачей.

Объектив. Основной у DUAL M3, сделан из 6-слойного стекла, с ИК фильтром

Угол разворота. Заявлен в 170 градусов.

Аккумулятор. 800 мАч, хватает около 10 – 15 минут автономной работы

Встроенный дисплей. Сделан по технологии IPS, 5 дюймов, имеет разрешение – 854Х480 пикселей. Он хорошо читается, даже в солнечную погоду.

Железо

Дополнительная (выносная камера) камера:

Сделана с уровнем влагозащиты IP65. Имеет разрешение HD (1280Х720), угол обзора 120 градусов. Наличие ночного режима, а также есть парковочные линии.

Вторая камера может работать параллельно вместе с первой, то есть режим картинка в картинке, а также как парковочный монитор. Что нужно сказать очень удобно.

По «ЖЕЛЕЗУ», нужно отметить что оно не «топовое», а я бы даже сказал очень бюджетное, однако сбалансированности Slimtec DUAL M3, могут позавидовать многие производители. Здесь картинка не идеальная, немного не хватает плавности (все же 25 к/с), но на достаточно хорошем уровне.

Камера заднего вида

ВОЗМОЖНОСТИ:

Разрешение: Заявлено одно в Super HD (2304Х1296)

Кодак H.264 (пишется в формате MOV)

Наличие HDR

Циклическая запись интервалами от 2 до 5 минут

Наложение на видео гос.номера, даты, времени

Функция картинка в картинке, а также парковочный монитор

Функция ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) — система помощи водителю. Набор различных алгоритмов, которые помогают, предупреждают при вождении. Например удержание в полосе, приближение к машине впереди и т.д.

Карты памяти, я вам советую брать именно 10 класса! Чтобы переваривать большие объемы карты должны быть скоростными, подробнее здесь.

В целом Slimtec снимает так как от него ожидается, здесь нет «бешенного» четкого разрешения, как на флагманских моделях. Но и нет замыливания, пересвета, а это очень важно! В целом картинка достаточно четкая как днем, так и ночью. Лично я ставлю строгую «четверку».

МЕНЮ

Не буду рассказывать подробно (лучше посмотреть на видео), просто расскажу, что здесь есть две основных вкладки.

Первая – настройки видео (режим, разрешение, циклическая запись, HDR, Экспозиция и т.д.)

Вторая – настройки системы (дата, время, штамп, настройки языка, частота, форматирование карты и т.д.)

Меню

Меню очень простое, легко настраивается, может разобраться каждый.

Крепление в машине

DUAL M3 вешается также как все его одноклассники на обычное зеркало при помощи резиновых держателей. Единственный минус, это то что на мое зеркало он немного маловат, с одной стороны где объектив все нормально, а вот с другой он вровень с моим штатным зеркалом – смотрится не очень.

Одна сторона

Другая сторона

Питание подается от прикуривателя, здесь все штатно. Также подходит кабель от задней видео камеры в AVIN. Камера заднего вида, должна крепиться жестко, и желательно по центру автомобиля, красный проводок от нее подключается к лампе заднего хода, когда вы включаете заднюю передачу, то на дисплее у вас появляется задний вид вместе с разметкой, очень удобно при парковке.

Прикуриватель

Кабель достаточно длинный и его хватит для скрытой проводки.

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Как обычно начнем с цены – 6990 рублей. Мне кажется это сбалансированная стоимость за гаджет с двумя камерами (если бы цена была чуть выше, то советовать бы вам не мог).

Плюсы:

  • Дизайн (наличие 2,5D стекла)
  • Исполнение корпуса, ничего не дребезжит, не «люфтит»
  • Есть ADAS, HDR, цифровая стабилизация
  • Наличие камеры заднего вида, с разметкой
  • Достаточно хорошая и качественная картинка, как днем, так и ночью
  • Поддержка Super HD разрешения

отзывы

Минусы:

  • Очень бюджетное «ЖЕЛЕЗО», как процессор, так и видеосенсор
  • Частота кадров всего 25 в секунду
  • Объектив имеет регулировку в 10 – 15 градусов, то есть на сотрудника ГИБДД, вы его не повернете

В целом Slimtec не плох, и его можно рассмотреть для покупки. Однако стоит помнить, что это просто видеорегистратор, без всяких GPS и радар-детекторов, зато с задней камерой.

На этом заканчиваю свой отзыв, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.