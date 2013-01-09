Очередное устройство от компании Slimtec, которое получило название DUAL M3, это зеркало-видеорегистратор с двумя камерами (одна крепится в самом корпусе – ка обычно, вторая сзади – около номерного знака). Стоит отметить — что здесь нет GPS, нет радар-детектора, это просто обычный регистратор с возможностью записи в Super HD качестве. А теперь подробнее …

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Как я считаю такие зеркала — являются антивандальными моделями, их не видно снаружи (ну если только сильно присмотреться), а поэтому привлекать внимания они не будут. Это сразу первый плюс этой модели, да и всех аналогичных (главное хорошо прятать проводку, чтобы провода не мотались), однако в этом кроется и минус, но теперь более подробно

Комплектация

Сам Slimtec DUAL M3

Зарядка в прикуриватель, длина 3 метра

Кабель для подключения задней камеры

Задняя камера

USB кабель, для подключения к ПК

Гарантийный талон и инструкция пользователя

Как обычно в моем отзыве, пару слов про упаковку — коробка сделана из двух частей, есть мягкая цветная обложка (как обычно сделана в бело-красных тонах), внутри корпус с магнитными креплениями есть и мягкие вставки которые держат само устройство. По комплектации и упаковке все ожидаемо, подарить не стыдно.

Внешний вид

Лицевая часть. Представлена в виде зеркала, под ним имеется 5 дюймовый IPS дисплей с разрешением 854Х480

Нижняя часть. Здесь располагаются основные навигационные клавиши.

Верхняя часть. Разъемы USB, AVIN (для подключения задней камеры), разъем для карты памяти.

Задняя часть. Объектив, динамик, основные крепления, и клавиша RESET

Здесь не ничего необычного, все как на многих моделях такого класса.

«ЖЕЛЕЗО» и возможности

НА ЧЕМ РАБОТАЕТ:

Процессор. Здесь установлен не такой известный, тайванской компании «Alpha Imaging Technology Corp» — AIT8328P. Компания начала их выпускать с 2002 года, и сейчас специализируется на камерах в дешевых смартфонах, видеорегистраторах и системах видеонаблюдения. Этот процессор «бюджетного класса», работает на частоте в 600MHz, однако может работать с функциями WDR или HDR. Поддерживает разрешение Super HD 2304Х1296, но с частотой всего лишь 25 кадров в секунду, этого реально мало.

Матрица. Здесь установлена Aptina AR0330, это бюджетная матрица которая имеет размеры в 1/3 дюйма, это опять же бюджетное решение, которое чуть хуже решения от OmniVizion. Но в целом шумов не так много, и она хорошо справляется со своей задачей.

Объектив. Основной у DUAL M3, сделан из 6-слойного стекла, с ИК фильтром

Угол разворота. Заявлен в 170 градусов.

Аккумулятор. 800 мАч, хватает около 10 – 15 минут автономной работы

Встроенный дисплей. Сделан по технологии IPS, 5 дюймов, имеет разрешение – 854Х480 пикселей. Он хорошо читается, даже в солнечную погоду.

Дополнительная (выносная камера) камера:

Сделана с уровнем влагозащиты IP65. Имеет разрешение HD (1280Х720), угол обзора 120 градусов. Наличие ночного режима, а также есть парковочные линии.

Вторая камера может работать параллельно вместе с первой, то есть режим картинка в картинке, а также как парковочный монитор. Что нужно сказать очень удобно.

По «ЖЕЛЕЗУ», нужно отметить что оно не «топовое», а я бы даже сказал очень бюджетное, однако сбалансированности Slimtec DUAL M3, могут позавидовать многие производители. Здесь картинка не идеальная, немного не хватает плавности (все же 25 к/с), но на достаточно хорошем уровне.

ВОЗМОЖНОСТИ:

Разрешение: Заявлено одно в Super HD (2304Х1296)

Кодак H.264 (пишется в формате MOV)

Наличие HDR

Циклическая запись интервалами от 2 до 5 минут

Наложение на видео гос.номера, даты, времени

Функция картинка в картинке, а также парковочный монитор

Функция ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) — система помощи водителю. Набор различных алгоритмов, которые помогают, предупреждают при вождении. Например удержание в полосе, приближение к машине впереди и т.д.

Карты памяти, я вам советую брать именно 10 класса! Чтобы переваривать большие объемы карты должны быть скоростными, подробнее здесь.

В целом Slimtec снимает так как от него ожидается, здесь нет «бешенного» четкого разрешения, как на флагманских моделях. Но и нет замыливания, пересвета, а это очень важно! В целом картинка достаточно четкая как днем, так и ночью. Лично я ставлю строгую «четверку».

МЕНЮ

Не буду рассказывать подробно (лучше посмотреть на видео), просто расскажу, что здесь есть две основных вкладки.

Первая – настройки видео (режим, разрешение, циклическая запись, HDR, Экспозиция и т.д.)

Вторая – настройки системы (дата, время, штамп, настройки языка, частота, форматирование карты и т.д.)

Меню очень простое, легко настраивается, может разобраться каждый.

Крепление в машине

DUAL M3 вешается также как все его одноклассники на обычное зеркало при помощи резиновых держателей. Единственный минус, это то что на мое зеркало он немного маловат, с одной стороны где объектив все нормально, а вот с другой он вровень с моим штатным зеркалом – смотрится не очень.

Питание подается от прикуривателя, здесь все штатно. Также подходит кабель от задней видео камеры в AVIN. Камера заднего вида, должна крепиться жестко, и желательно по центру автомобиля, красный проводок от нее подключается к лампе заднего хода, когда вы включаете заднюю передачу, то на дисплее у вас появляется задний вид вместе с разметкой, очень удобно при парковке.

Кабель достаточно длинный и его хватит для скрытой проводки.

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Как обычно начнем с цены – 6990 рублей. Мне кажется это сбалансированная стоимость за гаджет с двумя камерами (если бы цена была чуть выше, то советовать бы вам не мог).

Плюсы:

Дизайн (наличие 2,5D стекла)

Исполнение корпуса, ничего не дребезжит, не «люфтит»

Есть ADAS, HDR, цифровая стабилизация

Наличие камеры заднего вида, с разметкой

Достаточно хорошая и качественная картинка, как днем, так и ночью

Поддержка Super HD разрешения

Минусы:

Очень бюджетное «ЖЕЛЕЗО», как процессор, так и видеосенсор

Частота кадров всего 25 в секунду

Объектив имеет регулировку в 10 – 15 градусов, то есть на сотрудника ГИБДД, вы его не повернете

В целом Slimtec не плох, и его можно рассмотреть для покупки. Однако стоит помнить, что это просто видеорегистратор, без всяких GPS и радар-детекторов, зато с задней камерой.

На этом заканчиваю свой отзыв, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.