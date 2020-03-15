SLIMTEC ALPHA XS: Бюджетный видеорегистратор, мой отзыв и подробный обзор

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Зачастую неискушенным владельцам автомобилей нужен бюджетный (за 3000 рублей с небольшим) видеорегистратор, ибо тратить большие деньги не охота, а вот контролировать ситуацию желательно. Таким вариантом может стать решение от компании SLIMTEC, модель ALPHA XS. Если у вас нет высокий СВЕРХ ожиданий от качества съемки, а вам нужно запечатлеть общую ситуацию на дороге, тогда этот гаджет для вас. Как обычно будет текстовый обзор + видео отзыв (так что читаем смотрим) …
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Еще раз хочу отметить — если вам нужна сверх детализация и глубина отображения (на 20 метров), тогда вам лучше присмотреться к решениям за 10 – 20 000 рублей. Этот гаджет не про это! И как обычно мы начинаем с упаковки и комплектации
Коробка сделана из прочного картона и на магнитных застежках (есть вставка с цветными принтами), внутри мягкая проставка куда крепится гаджет.
Для бюджетного варианта упаковка не плохая (так что подарить ее точно будет ТОЧНО — не стыдно).
Формат SLIMTEC ALPHA XS – как бы малый фотоаппарат.
Передняя часть. Основной объектив и динамик
Верхняя часть. Разъем miniUSB (через него идет питание, а также подключение к компьютеру), разъем HDMI и крепление для присоски
Задняя часть. 3,0 дюймовый TFT дисплей
Левая сторона. Блок навигационных клавиш + слот для карты памяти
Правая сторона. Еще один блок навигационных клавиш
Нижняя грань. Микрофон и клавиша RESET
Видеорегистратор компактный (не займет много места на лобовом стекле), пластик недорогого исполнения, но в целом собран добротно.
Вызывается клавишей слева. Оно очень простое, состоит из двух вкладок:
Подробнее про меню я как обычно расскажу в своем видео отзыве.
Специально не стали усложнять вкладки, сделали все для облегчения, разобраться сможет каждый даже не искушенный пользователь.
Сколько я не искал но так и не нашел какой здесь стоит процессор и матрица. НО если смотреть по качеству изображения, то видно — что эконом класс. Что же указывает нам по железу производитель:
Основной объектив – 6 компонентная линза, угол разворота 170 градусов
Аккумулятор 3,7В (250 мАч)
Поддержка карт памяти до 32 Гб
Рассчитан на напряжение 12 – 24 В
И как бы на это все! Хотелось бы конечно немного большего описания, хотя бы процессора и матрицы
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное разрешение FULL HD (1920Х1080)
Кадров в секунду только – 30
Наличие HDR
Циклическая запись 1,3,5 минут
Наличие EIS – электронный стабилизатор изображения
КАК СНИМАЕТ?
Теперь самое интересное в моем отзыве, а именно качество съемки:
ДЕНЬ: Нельзя сказать, что это эталонное изображение, номера теряются примерно с 6 метров, также присутствует небольшой шум. В целом оценка на 4 из 5
НОЧЬ: Изображение ожидаемо ухудшается. Разобрать номера можно примерно с 4 метров, дальше идет «мыло», также надписи на знаках не всегда читаемы. Не сами знаки (они прочитываются), а надписи. Шумов больше чем днем
ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Присутствуют шумы и небольшое размытие.
Что можно констатировать про качество съемки SLIMTEC ALPHA XS, как я и писал в начале этой статьи, оно остается на среднем уровне и его хватает для понимания дорожной ситуации в целом. Если вам нужно ночью, разглядеть номер в 8 — 10 метрах от автомобиля, это не сюда (а к видеорегистраторам за намного большую цену). Здесь же цена около 3 000 рублей (это нужно учитывать).
Все очень стандартно: присоска – лобовое стекло – видеорегистратор.
Из положительных моментов можно отметить — что есть шарнирное крепление, ослабив гайку которого вы можете повернуть ALPHA XS на любой угол, например на сотрудника ГИБДД (это реально нужно, я всегда это отмечаю в своих обзорах)
Регистратор небольшой, поэтому не занимает много места на лобовом стекле. При желании можно отключить дисплей, и закрепить его под зеркало заднего вида.
Питание подходит сверху, а это косвенно обозначает, что проводку можно скрыть под обивку.
Сейчас видео версия отзыва смотрим
Как обычно начинаем с цены. Если верить сайту официального производителя, то SLIMTEC ALPHA XS стоит 3280 рублей. Как я считаю, что это соотношение цена-качество, немного денег за среднее видео.
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ:
В заключении своего обзора – если вам нужен ДЕШЕВЫЙ видеорегистратор, для понимания общей ситуации на дороге, вполне можно рассмотреть этот вариант. НА этом все, ИСКРЕННЕ ВАШ, АВТОБЛОГГЕР
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