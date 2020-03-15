SLIMTEC ALPHA XS: Бюджетный видеорегистратор, мой отзыв и подробный обзор

Зачастую неискушенным владельцам автомобилей нужен бюджетный (за 3000 рублей с небольшим) видеорегистратор, ибо тратить большие деньги не охота, а вот контролировать ситуацию желательно. Таким вариантом может стать решение от компании SLIMTEC, модель ALPHA XS. Если у вас нет высокий СВЕРХ ожиданий от качества съемки, а вам нужно запечатлеть общую ситуацию на дороге, тогда этот гаджет для вас. Как обычно будет текстовый обзор + видео отзыв (так что читаем смотрим) …

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Еще раз хочу отметить — если вам нужна сверх детализация и глубина отображения (на 20 метров), тогда вам лучше присмотреться к решениям за 10 – 20 000 рублей. Этот гаджет не про это! И как обычно мы начинаем с упаковки и комплектации

УПАКОВКА и КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор

Зарядное устройство в прикуриватель

Присоска на лобовое стекло

USB кабель для подключения к ПК

Руководство пользователя и гарантийный талон

Коробка сделана из прочного картона и на магнитных застежках (есть вставка с цветными принтами), внутри мягкая проставка куда крепится гаджет.

Для бюджетного варианта упаковка не плохая (так что подарить ее точно будет ТОЧНО — не стыдно).

КОРПУС и РАЗЪЕМЫ

Формат SLIMTEC ALPHA XS – как бы малый фотоаппарат.

Передняя часть. Основной объектив и динамик

Верхняя часть. Разъем miniUSB (через него идет питание, а также подключение к компьютеру), разъем HDMI и крепление для присоски

Задняя часть. 3,0 дюймовый TFT дисплей

Левая сторона. Блок навигационных клавиш + слот для карты памяти

Правая сторона. Еще один блок навигационных клавиш

Нижняя грань. Микрофон и клавиша RESET

Видеорегистратор компактный (не займет много места на лобовом стекле), пластик недорогого исполнения, но в целом собран добротно.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Вызывается клавишей слева. Оно очень простое, состоит из двух вкладок:

ВИДЕО. Здесь настройки видео – разрешение, циклическая запись, дата, HDR и т.д.

НАСТРОЙКИ. Основные параметры гаджета, дата и время, заставка, язык, частота, форматирование карты памяти и т.д.

Подробнее про меню я как обычно расскажу в своем видео отзыве.

Специально не стали усложнять вкладки, сделали все для облегчения, разобраться сможет каждый даже не искушенный пользователь.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Сколько я не искал но так и не нашел какой здесь стоит процессор и матрица. НО если смотреть по качеству изображения, то видно — что эконом класс. Что же указывает нам по железу производитель:

Основной объектив – 6 компонентная линза, угол разворота 170 градусов

Аккумулятор 3,7В (250 мАч)

Поддержка карт памяти до 32 Гб

Рассчитан на напряжение 12 – 24 В

И как бы на это все! Хотелось бы конечно немного большего описания, хотя бы процессора и матрицы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальное разрешение FULL HD (1920Х1080)

Кадров в секунду только – 30

Наличие HDR

Циклическая запись 1,3,5 минут

Наличие EIS – электронный стабилизатор изображения

КАК СНИМАЕТ?

Теперь самое интересное в моем отзыве, а именно качество съемки:

ДЕНЬ: Нельзя сказать, что это эталонное изображение, номера теряются примерно с 6 метров, также присутствует небольшой шум. В целом оценка на 4 из 5

НОЧЬ: Изображение ожидаемо ухудшается. Разобрать номера можно примерно с 4 метров, дальше идет «мыло», также надписи на знаках не всегда читаемы. Не сами знаки (они прочитываются), а надписи. Шумов больше чем днем

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Присутствуют шумы и небольшое размытие.

Что можно констатировать про качество съемки SLIMTEC ALPHA XS, как я и писал в начале этой статьи, оно остается на среднем уровне и его хватает для понимания дорожной ситуации в целом. Если вам нужно ночью, разглядеть номер в 8 — 10 метрах от автомобиля, это не сюда (а к видеорегистраторам за намного большую цену). Здесь же цена около 3 000 рублей (это нужно учитывать).

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Все очень стандартно: присоска – лобовое стекло – видеорегистратор.

Из положительных моментов можно отметить — что есть шарнирное крепление, ослабив гайку которого вы можете повернуть ALPHA XS на любой угол, например на сотрудника ГИБДД (это реально нужно, я всегда это отмечаю в своих обзорах)

Регистратор небольшой, поэтому не занимает много места на лобовом стекле. При желании можно отключить дисплей, и закрепить его под зеркало заднего вида.

Питание подходит сверху, а это косвенно обозначает, что проводку можно скрыть под обивку.

Сейчас видео версия отзыва смотрим

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены. Если верить сайту официального производителя, то SLIMTEC ALPHA XS стоит 3280 рублей. Как я считаю, что это соотношение цена-качество, немного денег за среднее видео.

ПЛЮСЫ:

Цена

Разрешение FULL HD

Компактный корпус, можно убрать за зеркало

Поворотный шарнир, можно повернуть на 360 градусов

МИНУСЫ:

Среднее качество изображения (хотя опять, цена ОЧЕНЬ низкая глупо ждать супер съемки)

НЕ нашел что за процессор и матрица стоит (это лично мое)

Карта памяти только до 32Гб, хотелось бы поддержку большего объема

В заключении своего обзора – если вам нужен ДЕШЕВЫЙ видеорегистратор, для понимания общей ситуации на дороге, вполне можно рассмотреть этот вариант. НА этом все, ИСКРЕННЕ ВАШ, АВТОБЛОГГЕР