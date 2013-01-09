Технологии стационарных радаров, камер, прочих систем слежения за скоростью и просто автомашинами (например, пересечение стоп-линии) не стоят на месте, а развиваются семимильными шагами. С другой стороны очень много радар-детекторов (в простонародье «антирадаров») которое все это дело улавливают и предупреждают задумавшегося водителя. Я и сам такими пользуюсь и нужно сказать они реально экономят кучу денег, особенно при поездках в другие регионы. Все бы хорошо, но даже в самых крутых устройствах, есть достаточно большое количество «ложных срабатываний», обычно они вызваны — круиз-контролем дорогих иномарок, датчиками сенсорных дверей супер-маркетов, промышленных датчиков и т.д. ЭТО ДИКО РАЗДРАЖАЕТ! Однако постепенно разработчики начинают внедрять так называемые – «сигнатурные системы детектирования» а вот здесь ложных срабатываний вообще быть не должно! Так ли это или нет, как работают эти гаджеты и что это вообще такое? Мой отзыв и сравнительный видео тест в конце, смотрите-читайте, будет интересно …

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Наверное, многие замечают на старых устройствах, что он где-то пищит не понятно от чего. Вроде бы и камер нету, и радаров нету, и вообще ничего! А он заливается как «соловей» и затем внезапно умолкает, лично у меня такая ситуация вызывает мягко сказать «дискомфорт», ты просто судорожно начинаешь искать знаки, какая здесь должна быть скорость, не пропустил ли ты знак «20» или «40», ведь едешь 60 км/ч или чуть больше. А причиной такой «сработки» оказывается всего лишь дорогой автомобиль с системой адаптивного «круиз-контроля» который промчался рядом и как только он от вас удалился все умолкло, а ты такой сидишь и «чешешь репу» и не поймешь, что это такое было.

Почему происходит ложное срабатывание?

Очень просто — обычные радар-детекторы или КОМБО гаджеты «заточены» на улавливание определенного радиосигнала, и не важно от кого он будет исходить — радар ГИБДД, двери магазина, промышленных датчиков, «круизов» машин. ОН ОДИНАКОВО будет вам сигнализировать опасность, да еще и полную антенну показывать (мол вот — радар рядом). Многие просят меня указать причины ложных срабатываний, тогда по списку:

Системы измерения плотности автомобильного трафика (датчики трафика) и загруженности перекрестков (для корректировки работы светофоров)

Датчики адаптивного «круиз-контроля»

Датчики контроля слепых зон и контроля сближения и скорости автомобилей

Системы автоматической парковки

Промышленные устройства (применяются на кранах, строительной техники, на ЖД, и сельскохозяйственных машинах)

Автоматические двери магазинов, супермаркетов и т.д.

Охранные сигнализации

Вообще радиоизлучений очень много и обычно они все работают по одному принципу и САМОЕ важное в одних частотах. Поэтому обычные радар-детекторы, не способны отличить их от систем слежения ГИБДД, вот вам и ложные срабатывания.

Технология отслеживания сигнатур

Собственно эта технология позволяет отличить «зерна от плевел», то есть «сигнатурный» гаджет позволяет во всем этом «радиошуме» выявить именно нужное излучение и реагировать на него.

В прошивку устройства вкладывается такая информация как:

Длительность импульса

Паузы между импульсами

Период повторения

Все это можно назвать «подписью радара», а по-английски «Signature» от сюда и называние таких девайсов – «Сигнатурные».

Если совсем упростить, в прошивку заложен специальный «рисунок» сигнатуры, на которые радар-детектор реагирует. А другие от «ложных систем» в его памяти нет и он их просто отсеивает, например от «круизов», «сенсорных дверей» и прочего, за счет чего количество «ложных срабатываний» уменьшается в разы (а с развитием технологий думаю вообще пропадут).

Сейчас разработчики идут двумя пути:

Замеряют излучения от полицейских систем. Это даст возможность точного их определения

Запоминают излучения от устройств, которые не являются полицейскими системами, а скажем это «двери», «круизы» и т.д.

Таким образом, точность повышается в разы, а «ложные сигналы» практически уходят. Потенциал таких гаджетов намного больше, чем у обычных устройств. Как я думаю рано или поздно все производителю уйдут в это направление.

Сигнатурные радар-детекторы

Обычные современные радар-детекторы сканируют всю ширину канала, как я уже писал выше они улавливают все и вся, а именно в диапазонах «X», «K», «Ka», отдельно можно выделить только «СТРЕЛКУ», на ее детектирование делается специальный модуль.

Сигнатурный радар-детектор, работает по-другому, у него принципиально нужно изменить устройство улавливания радиосигналов. По аналогии со «стрелкой», устанавливается сигнатурный модуль «СМ». В его память – прошивку, закладывается информация о всех существующих на данный момент радаров и камер. Нужно уточнить, что эта информация периодически обновляется, ведь постоянно выходят новые системы слежения.

В нужный момент «СМ» улавливает «нужный сигнал» и может с точностью в 99% инфицировать «аппарат», который на него «светит». Причем он напишет на дисплее или произнесет информацию о радаре, например «КРЕЧЕТ», «СТРЕЛКА», «КРИС» и т.д. Однако если информации просто в памяти нет, то никакого срабатывания не будет.

Конечно, такой подход требует от производителей постоянных усилий:

НА начальном этапе записать всю аппаратную базу которой пользуется ГИБДД, это сложно, ведь в различных регионах она может различаться.

Обновлять не только базы, но и прошивки, причем чем чаще — тем лучше. Нельзя тянуть с прошивкой месяц или тем более полгода.

Причем сигнатуры, которые записываются изначально, можно сказать «шлифуются», подбираются именно нужное время и интервалы (до долей секунд), по которым происходит идеальное детектирование. Нужно сказать, что пока такой тип детектирования имеет свои небольшие недостатки (про это чуть ниже)

Чувствительность и работа сигнатурных устройств

Сейчас меняется вся логика поведения таких гаджетов как в городе, так и на трассе. Обычный имеет кучу различных настроек, таких как «ГОРОД», «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ТРАССА» и т.д. А вот сигнатурный, совершенно в этом не нуждается, у него нету таких настроек (они ему не зачем). Еще одно отличие от «обычного», это то, что срабатывает он только на камеры и прочие «прелести» сотрудников ГИБДД, причем он напишет что это такое стоит, и вы с долей вероятности в 99% будете уверены вас пытаются поймать. ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО, никаких лишних звуков.

Про чувствительность хочется сказать так, пока она не такая высокая, зачастую это связано с аппаратной начинкой. Если обычный радар-детектор может определять на расстоянии до 1000 метров, а иногда бывает и больше (на открытой местности), то более продвинутый собрат пока берет на 300 – 450 метров. Этого тоже достаточно, но хотелось бы немного побольше.

Как я считаю «сигнатурник» нужно обязательно совмещать модулем GPS для дальнего определения. Причем в такой «связке» вы можете выяснять — какие камеры работают, а какие нет.

Отрицательные стороны

Конечно же есть и отрицательные стороны таких гаджетов, давайте перечислим:

Стоимость. Понятно, что на новинки она всегда чуть больше, чем на старые образцы (хотя я считаю это обосновано)

Дальность обнаружения. Она меньше чем на обычных девайсах

Улавливаются только те сигнатуры, которые заложены в базы, остальные пропускаются. Это плохо тем, что если вдруг на дорогах появится новое устройство слежения, он его банально не определит, пока не обновит свою прошивку или базы

Необходимы постоянные обновления. То есть производитель должен быть серьезный, не так один раз выпустили прошивку и забыли. Чтобы избежать последствий из п.3, НУЖНО ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯТЬСЯ

В любом случае, как я считаю, это будущее нашей действительности уже сейчас побеждены почти все ложные срабатывания, а работоспособность со временем будет только расти. Как мне кажется скоро будут самообучаемые системы, когда ты нажал на кнопку и не существующий в базе гаджет записался, и при других встречах он будет детектироваться.

Сейчас небольшая видео битва, смотрим

На этом заканчиваю свой отзыв, лично мне такие радар-детекторы нравятся, и лично я думаю переходить именно на них. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.