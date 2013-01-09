Технологии стационарных радаров, камер, прочих систем слежения за скоростью и просто автомашинами (например, пересечение стоп-линии) не стоят на месте, а развиваются семимильными шагами. С другой стороны очень много радар-детекторов (в простонародье «антирадаров») которое все это дело улавливают и предупреждают задумавшегося водителя. Я и сам такими пользуюсь и нужно сказать они реально экономят кучу денег, особенно при поездках в другие регионы. Все бы хорошо, но даже в самых крутых устройствах, есть достаточно большое количество «ложных срабатываний», обычно они вызваны — круиз-контролем дорогих иномарок, датчиками сенсорных дверей супер-маркетов, промышленных датчиков и т.д. ЭТО ДИКО РАЗДРАЖАЕТ! Однако постепенно разработчики начинают внедрять так называемые – «сигнатурные системы детектирования» а вот здесь ложных срабатываний вообще быть не должно! Так ли это или нет, как работают эти гаджеты и что это вообще такое? Мой отзыв и сравнительный видео тест в конце, смотрите-читайте, будет интересно …
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Наверное, многие замечают на старых устройствах, что он где-то пищит не понятно от чего. Вроде бы и камер нету, и радаров нету, и вообще ничего! А он заливается как «соловей» и затем внезапно умолкает, лично у меня такая ситуация вызывает мягко сказать «дискомфорт», ты просто судорожно начинаешь искать знаки, какая здесь должна быть скорость, не пропустил ли ты знак «20» или «40», ведь едешь 60 км/ч или чуть больше. А причиной такой «сработки» оказывается всего лишь дорогой автомобиль с системой адаптивного «круиз-контроля» который промчался рядом и как только он от вас удалился все умолкло, а ты такой сидишь и «чешешь репу» и не поймешь, что это такое было.
Почему происходит ложное срабатывание?
Очень просто — обычные радар-детекторы или КОМБО гаджеты «заточены» на улавливание определенного радиосигнала, и не важно от кого он будет исходить — радар ГИБДД, двери магазина, промышленных датчиков, «круизов» машин. ОН ОДИНАКОВО будет вам сигнализировать опасность, да еще и полную антенну показывать (мол вот — радар рядом). Многие просят меня указать причины ложных срабатываний, тогда по списку:
- Системы измерения плотности автомобильного трафика (датчики трафика) и загруженности перекрестков (для корректировки работы светофоров)
- Датчики адаптивного «круиз-контроля»
- Датчики контроля слепых зон и контроля сближения и скорости автомобилей
- Системы автоматической парковки
- Промышленные устройства (применяются на кранах, строительной техники, на ЖД, и сельскохозяйственных машинах)
- Автоматические двери магазинов, супермаркетов и т.д.
- Охранные сигнализации
Вообще радиоизлучений очень много и обычно они все работают по одному принципу и САМОЕ важное в одних частотах. Поэтому обычные радар-детекторы, не способны отличить их от систем слежения ГИБДД, вот вам и ложные срабатывания.
Технология отслеживания сигнатур
Собственно эта технология позволяет отличить «зерна от плевел», то есть «сигнатурный» гаджет позволяет во всем этом «радиошуме» выявить именно нужное излучение и реагировать на него.
В прошивку устройства вкладывается такая информация как:
- Длительность импульса
- Паузы между импульсами
- Период повторения
Все это можно назвать «подписью радара», а по-английски «Signature» от сюда и называние таких девайсов – «Сигнатурные».
Если совсем упростить, в прошивку заложен специальный «рисунок» сигнатуры, на которые радар-детектор реагирует. А другие от «ложных систем» в его памяти нет и он их просто отсеивает, например от «круизов», «сенсорных дверей» и прочего, за счет чего количество «ложных срабатываний» уменьшается в разы (а с развитием технологий думаю вообще пропадут).
Сейчас разработчики идут двумя пути:
- Замеряют излучения от полицейских систем. Это даст возможность точного их определения
- Запоминают излучения от устройств, которые не являются полицейскими системами, а скажем это «двери», «круизы» и т.д.
Таким образом, точность повышается в разы, а «ложные сигналы» практически уходят. Потенциал таких гаджетов намного больше, чем у обычных устройств. Как я думаю рано или поздно все производителю уйдут в это направление.
Сигнатурные радар-детекторы
Обычные современные радар-детекторы сканируют всю ширину канала, как я уже писал выше они улавливают все и вся, а именно в диапазонах «X», «K», «Ka», отдельно можно выделить только «СТРЕЛКУ», на ее детектирование делается специальный модуль.
Сигнатурный радар-детектор, работает по-другому, у него принципиально нужно изменить устройство улавливания радиосигналов. По аналогии со «стрелкой», устанавливается сигнатурный модуль «СМ». В его память – прошивку, закладывается информация о всех существующих на данный момент радаров и камер. Нужно уточнить, что эта информация периодически обновляется, ведь постоянно выходят новые системы слежения.
В нужный момент «СМ» улавливает «нужный сигнал» и может с точностью в 99% инфицировать «аппарат», который на него «светит». Причем он напишет на дисплее или произнесет информацию о радаре, например «КРЕЧЕТ», «СТРЕЛКА», «КРИС» и т.д. Однако если информации просто в памяти нет, то никакого срабатывания не будет.
Конечно, такой подход требует от производителей постоянных усилий:
- НА начальном этапе записать всю аппаратную базу которой пользуется ГИБДД, это сложно, ведь в различных регионах она может различаться.
- Обновлять не только базы, но и прошивки, причем чем чаще — тем лучше. Нельзя тянуть с прошивкой месяц или тем более полгода.
Причем сигнатуры, которые записываются изначально, можно сказать «шлифуются», подбираются именно нужное время и интервалы (до долей секунд), по которым происходит идеальное детектирование. Нужно сказать, что пока такой тип детектирования имеет свои небольшие недостатки (про это чуть ниже)
Чувствительность и работа сигнатурных устройств
Сейчас меняется вся логика поведения таких гаджетов как в городе, так и на трассе. Обычный имеет кучу различных настроек, таких как «ГОРОД», «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ТРАССА» и т.д. А вот сигнатурный, совершенно в этом не нуждается, у него нету таких настроек (они ему не зачем). Еще одно отличие от «обычного», это то, что срабатывает он только на камеры и прочие «прелести» сотрудников ГИБДД, причем он напишет что это такое стоит, и вы с долей вероятности в 99% будете уверены вас пытаются поймать. ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО, никаких лишних звуков.
Про чувствительность хочется сказать так, пока она не такая высокая, зачастую это связано с аппаратной начинкой. Если обычный радар-детектор может определять на расстоянии до 1000 метров, а иногда бывает и больше (на открытой местности), то более продвинутый собрат пока берет на 300 – 450 метров. Этого тоже достаточно, но хотелось бы немного побольше.
Как я считаю «сигнатурник» нужно обязательно совмещать модулем GPS для дальнего определения. Причем в такой «связке» вы можете выяснять — какие камеры работают, а какие нет.
Отрицательные стороны
Конечно же есть и отрицательные стороны таких гаджетов, давайте перечислим:
- Стоимость. Понятно, что на новинки она всегда чуть больше, чем на старые образцы (хотя я считаю это обосновано)
- Дальность обнаружения. Она меньше чем на обычных девайсах
- Улавливаются только те сигнатуры, которые заложены в базы, остальные пропускаются. Это плохо тем, что если вдруг на дорогах появится новое устройство слежения, он его банально не определит, пока не обновит свою прошивку или базы
- Необходимы постоянные обновления. То есть производитель должен быть серьезный, не так один раз выпустили прошивку и забыли. Чтобы избежать последствий из п.3, НУЖНО ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯТЬСЯ
В любом случае, как я считаю, это будущее нашей действительности уже сейчас побеждены почти все ложные срабатывания, а работоспособность со временем будет только расти. Как мне кажется скоро будут самообучаемые системы, когда ты нажал на кнопку и не существующий в базе гаджет записался, и при других встречах он будет детектироваться.
Сейчас небольшая видео битва, смотрим
На этом заканчиваю свой отзыв, лично мне такие радар-детекторы нравятся, и лично я думаю переходить именно на них. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
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