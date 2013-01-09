Компания SHO-ME продолжает обновлять свои гаджеты и строить их на сигнатурной основе (что это такое можете почитать здесь). Таким образом, старые модели перерабатываются (в них меняется начинка) и они обретают новую жизнь. Такой переработкой стала модель G-800 STR, изменена начинка (добавлен модуль с определением «SIGNATURE») усовершенствована GPS антенна. Однако так как корпус и экран остались прежними, цена этого гаджета находится в приемлемой зоне. Теперь подробнее, будет и видео версия …

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Как я считаю рано или поздно все производители обновят начинку своих радар-детекторов, КОМБО и прочих гаджетов на сигнатурную основу. Справедливости ради стоит отметить, что она еще не такая идеальная, но прогресс на лицо, ложных срабатываний стало действительно меньше. Компания SHO-ME уже над этим задумалась, и постепенно обновляет свои девайсы, это реально похвально. Давайте посмотрим на работу и что собственно изменилось.

Комплектация

Сам радар-детектор

Присоска на лобовое стекло

Зарядка от прикуривателя

Липкий коврик на панель приборов (для любителей такого метода крепления)

Крепление на двухстороннем скотче и с липучкой посередине, то есть одна часть крепится на гаджет другая на панель и вы можете их при надобности приклеивать, а затем отклеивать (как на кроссовке)

Кабель для подключения к компьютеру USB – mini USB. Нужен для обновления баз (камер и радар-детекторов) а также прошивок

Руководство пользователя и гарантийный талон

Комплектация достаточно обширная, есть все что нужно — претензий нет. По упаковке, здесь две коробки, которые устанавливаются одна в другую, верхняя это цветная обложка, нижняя черная. Внутри (сверху) есть вставка из поролона, а также ванночка из прозрачного пластика они держат G-800 Signature, и он не «трепыхается» внутри. Собственно все сделано качественно, претензий нет

Внешний вид

Мне нравятся сегодняшние радар-детекторы потому как они имеют небольшой компактный корпус, это однозначно плюс, если вешать на лобовое стекло он не перекрывает водителю дорогу, если крепить на панель малый размер производит положительное ощущение

Передняя часть. Сделана из полированного пластика, под ним находится рупорная антенна ну и линза самого приемника. Также есть разъем для крепления «ножки»

Лицевая часть. Здесь располагается черно-белый OLED дисплей.

Левая сторона. Гнездо для подключения питания, USB разъем, «колесико» для прибавления-убавления (отключения) звука

Верхняя часть. Самая основная, здесь находятся клавиши навигации по меню, и переключения режимов: — DIM, MUTE, CITY, MENU. В верхне часть есть кнопка-фиксатор «ножки с присосками», нажав ее можно вытащить крепление. Есть прорези для динамика – он громкий и четкий. Можно заметить два бугорка (выступа) это так называемые задние линзы, в них вставлен датчик освещенности

На нижней и правой стороне, ничего нет, они пустые. Корпус радар-детектора сделан из обычного пластика (это не «софттач»). В целом обзор корпуса оставил положительные эмоции ничего не люфтит, все кнопки ходят нормально и предсказуемо.

Возможности

Вот тут-то и наступает самое интересное, собственно проверка «СИГНАТУРНОСТИ» и прочей работы.

Хочу начать с режимов работы, их три:

ГОРОД – отключается восприятие диапазонов «X», «Ka». А вот прием «K» регулируется от настроек чувствительности, например до 55 км/ч — низкий уровень, от 55 до 80 км/ч – средний, от 80 км/ч — высокий

ТРАССА – здесь включаются восприятие всех диапазонов в максимальной чувствительности

СИГНАТУРНЫЙ – запускается процесс цифровой обработки сигнала которые заложены в прошивке

Нужно отметить, что определяются все известные радары и камеры, а на дисплее отображаются короткие обозначения:

КРИС (КР)

ИСКРА (ИС)

КРЕЧЕТ (КЧ)

КОРДОН (КО)

РОБОТ (РБ)

ЦИКЛОП (Су)

СТРЕЛКА (СТ)

СТРЕЛКА видео (СТВ)

Контроль средней скорости (КСС)

Контрольная камера (КАМ)

Мобильный радар (МР)

И т.д. названий очень много, все перечислять не буду, если купите можно почитать. В обычных режимах, есть ложные срабатывания, в «signature» — они сведены к нулю. Дисплея OLED хватает за глаза, можно настроить уровень яркости для ночной поездки.

В целом работа меня устраивает, когда определяется камера, которой нет в базе G-800 «пищит». Можно настроить нужную силу звука, либо вообще отключить его.

GPS – работает без нареканий, быстро-четко определяет все камеры, показывает когда кончится зона контроля. Например у нас стоит «АВТОДОРИЯ» на мосту, пишет километраж и предупреждает когда превышаешь скорость.

В целом очень не плохая и продуманная работа, основное меню вы можете посмотреть в видео версии, все же здесь описывать очень долго.

Крепление в машине

Оно стандартное, никаких сюрпризов нет. Зарядка подключается в прикуриватель, нужно отметить – сверху есть дополнительное гнездо, просто открываем заглушку и можно установить зарядку для сотового или планшета (это плюс). Далее штекер подключается к самому SHO-ME и все начинает работать (как сотнях других гаджетов). По креплению — есть все, что вам захочется, как я уже писал выше — есть три различных вида:

На присоску на лобовое стекло, считаю это самым правильным креплением, потому как нет перекрытия панелью

НА липкий коврик. Также используется многими, но если панель наклонена в сторону «лобовухи» то эффективность падает

Третье самое необычное в моем отзыве. Двойной скотч в середине с липучкой как на кроссовке. Необычно, можете отклеить быстро и унести домой

Как видите на любой вкус и цвет, но я все же рекомендую проверенную временем присоску.

Подводим итог

Начну, пожалуй, с цены – если верить официальному сайту производителя она составляет 6700 рублей. Не плохо! Если учитывать что это G-800 Signature и обновленной GPS антенной, старый аппарат с приставкой «STR» стоял около 5000 рублей, я считаю — стоит переплатить за обновление, оно действительно стоящее.

Плюсы:

Цена

Компактный корпус и качественный корпус

Производство Корея

Отлично работает «сигнатурный режим», ловит все радар-детекторы и камеры. Ложных срабатываний минимум

Можно включить обычные режимы – ГОРОД, ТРАССА, если нужно

Нет претензий к GPS, холодный старт около минуты, теплый 15 секунд. Определяет зоны четко, особенно «АВТОДОРИЯ»

Частые обновления (каждый месяц)

Минусы. Честно не могу вспомнить того что мне не нравится. В качестве придирки могу указать подправить звуковую сопровождающую сделать ее более качественной, ну и крепление немного прыгает на кочках (не критично, но немного напрягает) наверное, это все.

В целом кому нужен неплохой современный гаджет по разумной цене, я могу вам посоветовать SHO-ME G-800 Signature, лично мне понравился.

Сейчас видео версия обзора, смотрим

НА этом заканчиваю свой отзыв, думаю вам было полезно, подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересных статей и видео. ИСКРЕНЕЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР