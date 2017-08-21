Все больше на рынок выходит сигнатурных гаджетов, очередной от компании SHO-ME и это обновление всем известного COMBO SMART, только сейчас с приставкой SIGNATURE. Давайте посмотрим, что же изменилось, как стал работать в первую очередь радар-детектор, изменилось ли качество видео ну и не забудем GPS – ГЛОНАСС модуль. Как обычно полный обзор (плюс видео версия), а также мой честный отзыв …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
В самом начале многие опять меня спросят — а что такое сигнатурные гаджеты (есть КОМБО или просто радар-детекторы), но у меня уже про это есть отдельная статья, так что читаем смотрим. Немного поясню для тех, кто не хочет вникать — это новые технологии (еще не такие «допиленные»), но они помогают точнее определять радар-детекторы и убирать большое количество ложных срабатываний. Вот и наш COMBO SMART получил внутри новое «железо» (обновился), сейчас это по сути другой гаджет, не смотря на старый корпус.
Комплектация
- Сам девайс
- Присоска на лобовое стекло
- Зарядное устройство от прикуривателя
- Инструкция + гарантийный талон
Все очень лаконично, комплектация имеет все самое необходимое. Коробка как обычно в красно-белых тонах, верхняя обложка снимается и под ней сама коробка — сделана из хорошего картона, подарить не стыдно.
Внешний вид и разъемы
Передняя часть. Сделана как мини-камера, расположен объектив и окошечко радар-детектора.
Задняя часть. Дисплей 2,31 дюйма, справа от дисплея – динамик, клавиши управления, микрофон. Слева — клавиша POWER и REC
Левая сторона. Разъем для питания, карты памяти
Верхняя грань. Гнездо крепления для присоски
Корпус сделан очень компактным, тут претензий просто нет. Он не будет закрывать обзор водителю и это уже само по себе плюс. Опять же дисплей не сенсорный, а все клавиши управления обычные механические, если они сломаются их достаточно просто заменить.
Меню и дисплей
Давайте разберем отображение на основном дисплее. Разберем режимы, которые отображаются на дисплее слева внизу («ГОРОД», ГОРОД1, ГОРОД2, ТРАССА, Подпись (это как раз и есть сигнатурный режим)). Справа внизу есть отображение яркости дисплея и уровня громкости. Верхняя часть дисплея это индикатор записи, часы, отображение спутников, карты памяти (есть или нет), включен ли микрофон, батарея и основные режимы радар-детектора.
Также дисплей можно переключить в режим только рада-детектора (РД) либо РД+ВР (когда идет полное отображение вместе с видеорегистратором), лично я считаю что это очень удобно. Также можно вообще выключать дисплей по истечению определенного времени, для тех кому он мешает.
Меню очень обширное (около 9 страниц), сделано белыми буквами на сером фоне. Настраивается все от и до! Описывать не имеет смысла, все будет в видео версии. Скажу только что меню COMBO SMART Signature, очень простое и понятное, разберется каждый, даже не искушенный пользователь.
Работа видеорегистратора
Начну пожалуй с того ЧЕГО СТОИТ ПОМНИТЬ ВСЕМ! С выбора карт памяти. Если вы поставите плохой накопитель не той скорости (класса), то работать будет плохо, глючить зависать и т.д. Сам производитель говорит — что это должны быть UHS-I серьезных производителей, (таких как Toshiba, Samsung и т.д.). Не стоит покупать дикий Китай на АЛИ, вам этого не нужно, это не та экономия.
Теперь к «ВИДЕОЖЕЛЕЗУ» SHO-ME:
- Процессор Ambarella A12A20 (Cortex A9 792 МГц), это один из топовых процессоров нового поколения
- Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″). Зарекомендовал себя как серьезный и современный агрегат
- Оперативная память DDR3 – 256 МБ, это очень хорошо
- Разрешение записи Full HD 1920×1080 (18/15/12 Мб/с)
- Частота кадров – 30 в секунду
- Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)
- Угол обзора объектива 135° (широкоугольный)
- Циклическая запись с автостартом: 1/3/5 мин
- G-сенсор Bosch, микрофон, GPS-датчик Ublox 8
- Встроенный аккумулятор (370 мАч) — рассчитан максимум на 20-30 минут автономной видеозаписи или в режиме проигрывания.
Я уже тестировал на своем блоге схожий аппарат, который также собран в Корее, можете поискать в разделе «АВТОГАДЖЕТЫ». Они очень схожи и по дизайну и по ЖЕЛЕЗУ и по характеристикам, также у них очень схожие проблемы!
У меня честные обзоры и честные отзывы, я не буду вам врать (тем более вы все сами увидите на примерах видео). Качество видеозаписи оставляет желать лучшего, присутствует мыло и уже в трех метрах от машины рассмотреть номера очень сложно! ЭТО ОЧЕНЬ прискорбно! Лично я не очень понимаю почему такое «ТОПОВОЕ ЖЕЛЕЗО» так пишет видео. У предыдущего производителя была проблема с внутренней оптимизацией, они это подправили и сейчас качество картинки на высоте. Также будем ждать от SHO-ME устранение этой проблемы, ВЕДЬ поддержка у них и вправду одна из самых лучших в России, я так думаю, скоро качество подправится очередной прошивкой. А пока рассказываю как есть.
Работа радар-детектора
Пробежимся по возможностям:
Диапазоны:
- Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М
- K — 24.150 ГГц ±125 МГц
- X — 10.525 ГГц ±50 МГц
- Лазер — 800~1000 нм (180°)
Сигнатурное детектирование:
- «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)
- «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ»)
- «КРИС»
- «ВОКОРД»
- «ИСКРА» (вкл. «РАДИС»)
- «БИНАР»
- «РОБОТ»
- «АМАТА»
- «ЛИСД»
База данных координат
- Ловит стационарные радары «СТРЕЛКА-СТ»
- Камеры контроля (стац.)
- «Маломощные» радары
- Системы контроля средней скорости: «Автодория» и др.
- Системы «Поток»
- Муляжи радаров и камер
Тут как говорится ловится и воспринимается «все и вся»! Каких-то нареканий у меня к нему вообще нет! Как обычно оповещение двумя способами, либо звуки (пищалки), либо по GPS – ГЛОНАСС определяет точки и вас предупреждает голос.
Теперь пару слов про СИГНАТУРЫ
Как я писал, здесь есть несколько режимов:
- Обычные — (работают как обычные радар-детекторы), это «ГОРОД», «ГОРОД1», «ГОРОД2» и «ТРАССА» Они исключают или включат определенные диапазоны смотря какой режим вы активировали.
- Сигнатурный. Режим «ПОДПИСЬ». Этот режим определяет сигналы полученные только от радар-детекторов, камер и прочего. Остальные помехи такие — как двери, круиз-контроли и прочее, он не отображает. В общем исключает большое количество ложных срабатываний.
По СИГНАТУРНОМУ режиму у меня больших нареканий нет! Все определяется так как нужно и причем вам пишет что определилось — «КРЕЧЕТ», «КОРДОН» и т.д.
Однако минусом я могу назвать не такой большой диапазон работы, всего 150 – 200 метров. Если в городе этого достаточно, то вот на трассе не всегда успеваешь среагировать! ЭТО НУЖНО ПОМНИТЬ.
По работе GPS – ГЛОНАСС у COMBO SMART все хорошо. «Холодный» старт коло минуты, теплый около 10 – 15 секунд, горячий вообще за несколько секунд. Все ОЧЕНЬ четко и быстро. Все стационарные камеры и муляжи забиты и корректно отображаются (в том числе и АВТОДОРИЯ), каждый месяц выходит обновление базы GPS, поэтому здесь нареканий нет. Как заверяет сам производитель работает в двух системах GPS и Российском ГЛОНАСС.
Сейчас видео версия смотрим.
ИТОГ
Я не стал писать, как он крепится в машине, потому как здесь все стандартно присоска – лобовое стекло – провод в прикуриватель. Скажу только, что поворачиваться он может как угодно и куда угодно, крепление сделано в виде круглой опоры, которая зажимается гайкой. ТО есть повернуть на инспектора ГИБДД можно легко и быстро.
Теперь подумаем над ценой. Если верить официальному сайту производителя то это 11 500 рублей. Как я считаю, не смотря на то что цена выше 10 000 рублей, она все равно остается привлекательной, все же это SHO-ME, а не пойми какой Китай!
Однако есть и минусы. Первое — это конечно же качество видео, оно реально на троечку из пяти баллов. ОЧЕНЬ ЖДЕМ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИСПРАВИТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, своими следующими прошивками. Второе это касается не лично SHO-ME, а всех сигнатурников, это короткий диапазон срабатывания (около 200 метров), если в городе этого хватает, то вот на трассе уже нет!
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