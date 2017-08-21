Все больше на рынок выходит сигнатурных гаджетов, очередной от компании SHO-ME и это обновление всем известного COMBO SMART, только сейчас с приставкой SIGNATURE. Давайте посмотрим, что же изменилось, как стал работать в первую очередь радар-детектор, изменилось ли качество видео ну и не забудем GPS – ГЛОНАСС модуль. Как обычно полный обзор (плюс видео версия), а также мой честный отзыв …





СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале многие опять меня спросят — а что такое сигнатурные гаджеты (есть КОМБО или просто радар-детекторы), но у меня уже про это есть отдельная статья, так что читаем смотрим. Немного поясню для тех, кто не хочет вникать — это новые технологии (еще не такие «допиленные»), но они помогают точнее определять радар-детекторы и убирать большое количество ложных срабатываний. Вот и наш COMBO SMART получил внутри новое «железо» (обновился), сейчас это по сути другой гаджет, не смотря на старый корпус.

Комплектация

Сам девайс

Присоска на лобовое стекло

Зарядное устройство от прикуривателя

Инструкция + гарантийный талон

Все очень лаконично, комплектация имеет все самое необходимое. Коробка как обычно в красно-белых тонах, верхняя обложка снимается и под ней сама коробка — сделана из хорошего картона, подарить не стыдно.

Внешний вид и разъемы

Передняя часть. Сделана как мини-камера, расположен объектив и окошечко радар-детектора.

Задняя часть. Дисплей 2,31 дюйма, справа от дисплея – динамик, клавиши управления, микрофон. Слева — клавиша POWER и REC

Левая сторона. Разъем для питания, карты памяти

Верхняя грань. Гнездо крепления для присоски

Корпус сделан очень компактным, тут претензий просто нет. Он не будет закрывать обзор водителю и это уже само по себе плюс. Опять же дисплей не сенсорный, а все клавиши управления обычные механические, если они сломаются их достаточно просто заменить.

Меню и дисплей

Давайте разберем отображение на основном дисплее. Разберем режимы, которые отображаются на дисплее слева внизу («ГОРОД», ГОРОД1, ГОРОД2, ТРАССА, Подпись (это как раз и есть сигнатурный режим)). Справа внизу есть отображение яркости дисплея и уровня громкости. Верхняя часть дисплея это индикатор записи, часы, отображение спутников, карты памяти (есть или нет), включен ли микрофон, батарея и основные режимы радар-детектора.

Также дисплей можно переключить в режим только рада-детектора (РД) либо РД+ВР (когда идет полное отображение вместе с видеорегистратором), лично я считаю что это очень удобно. Также можно вообще выключать дисплей по истечению определенного времени, для тех кому он мешает.

Меню очень обширное (около 9 страниц), сделано белыми буквами на сером фоне. Настраивается все от и до! Описывать не имеет смысла, все будет в видео версии. Скажу только что меню COMBO SMART Signature, очень простое и понятное, разберется каждый, даже не искушенный пользователь.

Работа видеорегистратора

Начну пожалуй с того ЧЕГО СТОИТ ПОМНИТЬ ВСЕМ! С выбора карт памяти. Если вы поставите плохой накопитель не той скорости (класса), то работать будет плохо, глючить зависать и т.д. Сам производитель говорит — что это должны быть UHS-I серьезных производителей, (таких как Toshiba, Samsung и т.д.). Не стоит покупать дикий Китай на АЛИ, вам этого не нужно, это не та экономия.

Теперь к «ВИДЕОЖЕЛЕЗУ» SHO-ME:

Процессор Ambarella A12A20 (Cortex A9 792 МГц), это один из топовых процессоров нового поколения

Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″). Зарекомендовал себя как серьезный и современный агрегат

Оперативная память DDR3 – 256 МБ, это очень хорошо

Разрешение записи Full HD 1920×1080 (18/15/12 Мб/с)

Частота кадров – 30 в секунду

Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)

Угол обзора объектива 135° (широкоугольный)

Циклическая запись с автостартом: 1/3/5 мин

G-сенсор Bosch, микрофон, GPS-датчик Ublox 8

Встроенный аккумулятор (370 мАч) — рассчитан максимум на 20-30 минут автономной видеозаписи или в режиме проигрывания.

Я уже тестировал на своем блоге схожий аппарат, который также собран в Корее, можете поискать в разделе «АВТОГАДЖЕТЫ». Они очень схожи и по дизайну и по ЖЕЛЕЗУ и по характеристикам, также у них очень схожие проблемы!

У меня честные обзоры и честные отзывы, я не буду вам врать (тем более вы все сами увидите на примерах видео). Качество видеозаписи оставляет желать лучшего, присутствует мыло и уже в трех метрах от машины рассмотреть номера очень сложно! ЭТО ОЧЕНЬ прискорбно! Лично я не очень понимаю почему такое «ТОПОВОЕ ЖЕЛЕЗО» так пишет видео. У предыдущего производителя была проблема с внутренней оптимизацией, они это подправили и сейчас качество картинки на высоте. Также будем ждать от SHO-ME устранение этой проблемы, ВЕДЬ поддержка у них и вправду одна из самых лучших в России, я так думаю, скоро качество подправится очередной прошивкой. А пока рассказываю как есть.

Работа радар-детектора

Пробежимся по возможностям:

Диапазоны:

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М

K — 24.150 ГГц ±125 МГц

X — 10.525 ГГц ±50 МГц

Лазер — 800~1000 нм (180°)

Сигнатурное детектирование:

«КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)

«КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ»)

«КРИС»

«ВОКОРД»

«ИСКРА» (вкл. «РАДИС»)

«БИНАР»

«РОБОТ»

«АМАТА»

«ЛИСД»

База данных координат

Ловит стационарные радары «СТРЕЛКА-СТ»

Камеры контроля (стац.)

«Маломощные» радары

Системы контроля средней скорости: «Автодория» и др.

Системы «Поток»

Муляжи радаров и камер

Тут как говорится ловится и воспринимается «все и вся»! Каких-то нареканий у меня к нему вообще нет! Как обычно оповещение двумя способами, либо звуки (пищалки), либо по GPS – ГЛОНАСС определяет точки и вас предупреждает голос.

Теперь пару слов про СИГНАТУРЫ

Как я писал, здесь есть несколько режимов:

Обычные — (работают как обычные радар-детекторы), это «ГОРОД», «ГОРОД1», «ГОРОД2» и «ТРАССА» Они исключают или включат определенные диапазоны смотря какой режим вы активировали.

— (работают как обычные радар-детекторы), это «ГОРОД», «ГОРОД1», «ГОРОД2» и «ТРАССА» Они исключают или включат определенные диапазоны смотря какой режим вы активировали. Сигнатурный. Режим «ПОДПИСЬ». Этот режим определяет сигналы полученные только от радар-детекторов, камер и прочего. Остальные помехи такие — как двери, круиз-контроли и прочее, он не отображает. В общем исключает большое количество ложных срабатываний.

По СИГНАТУРНОМУ режиму у меня больших нареканий нет! Все определяется так как нужно и причем вам пишет что определилось — «КРЕЧЕТ», «КОРДОН» и т.д.

Однако минусом я могу назвать не такой большой диапазон работы, всего 150 – 200 метров. Если в городе этого достаточно, то вот на трассе не всегда успеваешь среагировать! ЭТО НУЖНО ПОМНИТЬ.

По работе GPS – ГЛОНАСС у COMBO SMART все хорошо. «Холодный» старт коло минуты, теплый около 10 – 15 секунд, горячий вообще за несколько секунд. Все ОЧЕНЬ четко и быстро. Все стационарные камеры и муляжи забиты и корректно отображаются (в том числе и АВТОДОРИЯ), каждый месяц выходит обновление базы GPS, поэтому здесь нареканий нет. Как заверяет сам производитель работает в двух системах GPS и Российском ГЛОНАСС.

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Я не стал писать, как он крепится в машине, потому как здесь все стандартно присоска – лобовое стекло – провод в прикуриватель. Скажу только, что поворачиваться он может как угодно и куда угодно, крепление сделано в виде круглой опоры, которая зажимается гайкой. ТО есть повернуть на инспектора ГИБДД можно легко и быстро.

Теперь подумаем над ценой. Если верить официальному сайту производителя то это 11 500 рублей. Как я считаю, не смотря на то что цена выше 10 000 рублей, она все равно остается привлекательной, все же это SHO-ME, а не пойми какой Китай!

Однако есть и минусы. Первое — это конечно же качество видео, оно реально на троечку из пяти баллов. ОЧЕНЬ ЖДЕМ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИСПРАВИТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, своими следующими прошивками. Второе это касается не лично SHO-ME, а всех сигнатурников, это короткий диапазон срабатывания (около 200 метров), если в городе этого хватает, то вот на трассе уже нет!

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