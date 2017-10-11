Не так давно компания SHO-ME обновила один из лучших своих гаджетов, а именно COMBO SLIM (его тестирование можете почитать здесь), сейчас он получил другие внутренности и работает в сигнатурном режиме (собственно поэтому есть и надпись SIGNATURE). Сегодня я хочу представить полное тестирование модели и в конце мой честный отзыв (будет и видео версия) …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Изменений не так много, но все они пошли на пользу этому девайсу, про них подробнее поговорим ниже, поэтому подробно я расписывать не буду, все же есть очень большое перекликание с прошлой моделью, начнем с комплектности

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам девайс

Провод питания для скрытой установки

Крепление на 3M скотче

Крепление с присоской

USB переходник

Руководство пользователя и гарантийный талон

Как я считаю здесь все достаточно, даже положили крепление на скотче. Переходник на USB используется для прочтения карт памяти и установки обновления. Размусоливать смысла нет, вы все и так видите

ВНЕШНИЙ ВИД — Друзья, хочу сказать, что эта модель просто один в один копирует обычный SHO-ME SLIM, все тоже самое, сделаны они одинаково, то есть в одном корпусе с одним и тем же сенсорным дисплеем всеми разъемами и т.д. ЧТОБЫ В ГОЛОВЕ У ВАС НЕ БЫЛО КАШИ, здесь не буду описывать внешний вид, еще раз оставляю ссылку, можете перейти и посмотреть. Здесь отличия в другом, а именно в технической составляющей

ПРО МЕНЮ

Опять же копирует, своего старшего собрата, но здесь я остановлюсь подробнее, есть 4 плитки:

«ВР» – настройки видеоригистратора

«РД» – настройки радар-детектора

«ОБЩИЕ» – общие настройки

«ПРОСМОТР» – записанных роликов

Вот только на основном дисплее в меню переключение режимов, добавляется еще один:

ГОРОД

ГОРОД1

ГОРОД2

ТРАССА

ПОДПИСЬ – именно в этом и кроется отличие, то есть можно включить сигнатурное определение, которое должно убрать ложные срабатывания. В обычном SLIM такого не было.

НА дисплее как обычно отображаются время, обнаружение спутников, карта памяти, вкл/выкл микрофона,скорость и другие функции.

ВОЗМОЖНОСТИ SLIM SIGNATURE

Как обычно перед тем как перейти к подробному описанию, хочу вам напомнить про выбор карты памяти, здесь они должны быть не менее 10 класса. И причем серьезных производителей, «дикий Китай» не пройдет!

В возможностях — как раз и кроется основное различие (про которое я хочу рассказать в своем отзыве), этот девайс стал намного мощнее, точнее и умнее

ЖЕЛЕЗО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

Процессор Ambarella A 12. Он самый мощный на данный момент для различного рода гаджетов (хотя и дорогой)

Видео сенсор — OmniVision OV4689. Зарекомендовал себя с хорошей стороны

Память DDR3 – 256Мб, встроенная память – 128Мб

Видео пишется с разрешением 2304Х1296, то есть SUPER HD. НО С ЧАСТОТОЙ КАДРОВ ВСЕГО 30 в СЕКУНДУ. Это не большой минус, потому как такой мощный процессор позволяет писать до 60 к/с

Угол разворота 130 градусов

Есть запись роликов в 1 – 3 – 5 минут

Аккумулятор (Li-pol) на 520 мА

Что хочется сказать – процессор отрабатывает на 100%, здесь каких-то нареканий просто нет. Все четко и плавно, видео записывается отличное, как днем так и ночью (в видео обзоре посмотрите, будут вставки видео). Кстати цена по сравнению с предыдущей моделью выросла немного (но про это чуть позже).

ЖЕЛЕЗО РАДАР-ДЕТЕКТОРА:

Приемник сигнала – супергетеродин

Обработка сигнала – цифровая

Угол обзора лазерного приема — 360°

DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов)

Что сказать, работает радар-детектор в SHO-ME хорошо (не отлично, но все же). Конечно, я тестировал «сигнатурный режим» именно эта новинка мне была интересна. В целом свои задачи выполняет, хотя иногда проскальзывает ложные срабатывания, пишет «КАРДОН» (но их реально не много). Определение радаров (без GPS), примерно с 200 – 250 метров. В городе этого реально хватает «за глаза», а вот на трассе однозначно мало (благо свыше 80км/ч включается ТРАССОВЫЙ режим). В целом для SLIM – SIGNATURE пошла только на пользу, реально работа приятнее (увидите в видео).

GPS-ГЛОНАСС. Здесь также нет никаких нареканий, холодный старт около 1 минуты, теплый около 5-10 секунд, определяется все очень быстро и четко, многие стационарные камеры и радары забиты в базе (причем большой плюс базы обновляются раз в месяц).

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Прежде чем подвести итог, стоит поговорить о креплении в машине. Оно стандартное, прикуриватель – провод – устройство (которое висит на лобовом стекле). Однако здесь есть и скрытая проводка, а также крепление на скотче, что сделает установку стационарной. В целом все как у сотни других гаджетов.

Какой минус — девайс имеет большой сенсорный 3,5 дюйма дисплей, он немного великоват и может перекрывать дорогу, вешать нужно немного выше.

Сейчас видео версия, смотрим

ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Я писал в прошлом отзыве, что обычный COMBO SLIM мне очень нравился (и я реально думаю что можно остановить выбор именно на нем), но стоит ли отдавать больше за SIGNATURE? И причем насколько больше?

ОТВЕТСТВЕННО ОТВЕЧУ – ДА СТОИТ! Стоимость продвинутого варианта – 12990 рублей, то есть он на 1000 рублей дороже, «старого собрата». Что вы получаете за эти деньги?

Более мощный процессор, здесь стоит A12, вместо A

Сигнатурный режим, который работает (не идеально), но относительно хорошо

Немного другой интерфейс, появляется режим «ПОДПИСЬ»

От себя скажу — что более мощный процессор и стоит дороже! Где-то читал, что разница в цене может быть 2 – 3 000 рублей, а этот девайс подорожал всего на 1000! Это очень приятная цена.

По минусам хочу ответить так:

Не всегда спасает от ложных срабатываний, да их не много, но они есть

НА все 100% не используется мощность процессора, всего SUPER HD и причем 30к/с, нужно хотя бы 60 к/с. Однако думаю последующими прошивками это все исправится.

Вот такой вот обзор получился, думаю было полезно, смотрите и читайте мой АВТОБЛОГ.