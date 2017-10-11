Не так давно компания SHO-ME обновила один из лучших своих гаджетов, а именно COMBO SLIM (его тестирование можете почитать здесь), сейчас он получил другие внутренности и работает в сигнатурном режиме (собственно поэтому есть и надпись SIGNATURE). Сегодня я хочу представить полное тестирование модели и в конце мой честный отзыв (будет и видео версия) …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Изменений не так много, но все они пошли на пользу этому девайсу, про них подробнее поговорим ниже, поэтому подробно я расписывать не буду, все же есть очень большое перекликание с прошлой моделью, начнем с комплектности
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Сам девайс
- Провод питания для скрытой установки
- Крепление на 3M скотче
- Крепление с присоской
- USB переходник
- Руководство пользователя и гарантийный талон
Как я считаю здесь все достаточно, даже положили крепление на скотче. Переходник на USB используется для прочтения карт памяти и установки обновления. Размусоливать смысла нет, вы все и так видите
ВНЕШНИЙ ВИД — Друзья, хочу сказать, что эта модель просто один в один копирует обычный SHO-ME SLIM, все тоже самое, сделаны они одинаково, то есть в одном корпусе с одним и тем же сенсорным дисплеем всеми разъемами и т.д. ЧТОБЫ В ГОЛОВЕ У ВАС НЕ БЫЛО КАШИ, здесь не буду описывать внешний вид, еще раз оставляю ссылку, можете перейти и посмотреть. Здесь отличия в другом, а именно в технической составляющей
ПРО МЕНЮ
Опять же копирует, своего старшего собрата, но здесь я остановлюсь подробнее, есть 4 плитки:
- «ВР» – настройки видеоригистратора
- «РД» – настройки радар-детектора
- «ОБЩИЕ» – общие настройки
- «ПРОСМОТР» – записанных роликов
Вот только на основном дисплее в меню переключение режимов, добавляется еще один:
- ГОРОД
- ГОРОД1
- ГОРОД2
- ТРАССА
- ПОДПИСЬ – именно в этом и кроется отличие, то есть можно включить сигнатурное определение, которое должно убрать ложные срабатывания. В обычном SLIM такого не было.
НА дисплее как обычно отображаются время, обнаружение спутников, карта памяти, вкл/выкл микрофона,скорость и другие функции.
ВОЗМОЖНОСТИ SLIM SIGNATURE
Как обычно перед тем как перейти к подробному описанию, хочу вам напомнить про выбор карты памяти, здесь они должны быть не менее 10 класса. И причем серьезных производителей, «дикий Китай» не пройдет!
В возможностях — как раз и кроется основное различие (про которое я хочу рассказать в своем отзыве), этот девайс стал намного мощнее, точнее и умнее
ЖЕЛЕЗО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:
- Процессор Ambarella A 12. Он самый мощный на данный момент для различного рода гаджетов (хотя и дорогой)
- Видео сенсор — OmniVision OV4689. Зарекомендовал себя с хорошей стороны
- Память DDR3 – 256Мб, встроенная память – 128Мб
- Видео пишется с разрешением 2304Х1296, то есть SUPER HD. НО С ЧАСТОТОЙ КАДРОВ ВСЕГО 30 в СЕКУНДУ. Это не большой минус, потому как такой мощный процессор позволяет писать до 60 к/с
- Угол разворота 130 градусов
- Есть запись роликов в 1 – 3 – 5 минут
- Аккумулятор (Li-pol) на 520 мА
Что хочется сказать – процессор отрабатывает на 100%, здесь каких-то нареканий просто нет. Все четко и плавно, видео записывается отличное, как днем так и ночью (в видео обзоре посмотрите, будут вставки видео). Кстати цена по сравнению с предыдущей моделью выросла немного (но про это чуть позже).
ЖЕЛЕЗО РАДАР-ДЕТЕКТОРА:
- Приемник сигнала – супергетеродин
- Обработка сигнала – цифровая
- Угол обзора лазерного приема — 360°
- DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов)
Что сказать, работает радар-детектор в SHO-ME хорошо (не отлично, но все же). Конечно, я тестировал «сигнатурный режим» именно эта новинка мне была интересна. В целом свои задачи выполняет, хотя иногда проскальзывает ложные срабатывания, пишет «КАРДОН» (но их реально не много). Определение радаров (без GPS), примерно с 200 – 250 метров. В городе этого реально хватает «за глаза», а вот на трассе однозначно мало (благо свыше 80км/ч включается ТРАССОВЫЙ режим). В целом для SLIM – SIGNATURE пошла только на пользу, реально работа приятнее (увидите в видео).
GPS-ГЛОНАСС. Здесь также нет никаких нареканий, холодный старт около 1 минуты, теплый около 5-10 секунд, определяется все очень быстро и четко, многие стационарные камеры и радары забиты в базе (причем большой плюс базы обновляются раз в месяц).
КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ
Прежде чем подвести итог, стоит поговорить о креплении в машине. Оно стандартное, прикуриватель – провод – устройство (которое висит на лобовом стекле). Однако здесь есть и скрытая проводка, а также крепление на скотче, что сделает установку стационарной. В целом все как у сотни других гаджетов.
Какой минус — девайс имеет большой сенсорный 3,5 дюйма дисплей, он немного великоват и может перекрывать дорогу, вешать нужно немного выше.
Сейчас видео версия, смотрим
ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Я писал в прошлом отзыве, что обычный COMBO SLIM мне очень нравился (и я реально думаю что можно остановить выбор именно на нем), но стоит ли отдавать больше за SIGNATURE? И причем насколько больше?
ОТВЕТСТВЕННО ОТВЕЧУ – ДА СТОИТ! Стоимость продвинутого варианта – 12990 рублей, то есть он на 1000 рублей дороже, «старого собрата». Что вы получаете за эти деньги?
- Более мощный процессор, здесь стоит A12, вместо A
- Сигнатурный режим, который работает (не идеально), но относительно хорошо
- Немного другой интерфейс, появляется режим «ПОДПИСЬ»
От себя скажу — что более мощный процессор и стоит дороже! Где-то читал, что разница в цене может быть 2 – 3 000 рублей, а этот девайс подорожал всего на 1000! Это очень приятная цена.
По минусам хочу ответить так:
- Не всегда спасает от ложных срабатываний, да их не много, но они есть
- НА все 100% не используется мощность процессора, всего SUPER HD и причем 30к/с, нужно хотя бы 60 к/с. Однако думаю последующими прошивками это все исправится.
Вот такой вот обзор получился, думаю было полезно, смотрите и читайте мой АВТОБЛОГ.
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