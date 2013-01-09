Давно вы меня просили протестировать какое-либо устройство компании SHO-ME, вас понять можно, ведь продукты это компании одни из самых продаваемых гаджетов на рынке России. Я услышал ваши вопросы и комментарии, поэтому взял протестировать новинку этого производителя — Combo Slim. Это гибрид радар-детектора, видеорегистратора, а также встроенные функции GPS модуля. Модель новая, относительно доступная (хорошая цена), поэтому интерес к ней очень высокий. Мне хочется проверить, возможно ли КОМБО за такие деньги, может — есть подвох? В общем сегодня подробный обзор и мой отзыв будущим владельцам, будет и видео версия в конце …

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SHO-ME Combo Slim интересен еще и тем, что у него есть крупный сенсорный дисплей, позиционирование происходит как по GPS, так и по «ГЛОНАСС» системам. Знаете, гибридные системы бывают ужасно перегруженными и совершенно непонятными для обычных водителей! Например, взять старшее поколение. Да они вообще бояться их в руки брать! Поэтому, я считаю, что все настройки должны быть не только легко читаемыми (быстро находится), но просто понятными.

Комплектность

Понятное дело всем интересно, что внутри коробки — что есть, а чего нет?

Сам Combo Slim

Зарядное устройство от прикуривателя

Кабель для скрытого подключения

Присоска на лобовое стекло

«Жесткое» крепление на лобовое стекло основанное на «3M» скотче

Переходник для карт памяти, подключается в обычный USB

Подробная и цветная инструкция (на русском языке)

Комплектация практически идеальная, есть все что нужно и даже больше (я про скрытую проводку и два крепления, на любой вкус), но вот мне хочется придраться и все тут! Мне не совсем понятно, почему сейчас многие производители, и SHO-ME здесь не исключение, перестали подключать свои гаджеты напрямую к USB компьютера или ноутбука? Это реально не совсем удобно и вот почему – иногда хочется «поиграться в настройках», чтобы лучше их понимать, конечно, есть батарея в 520 mA, но ведь на долго не хватит. Если бы было питание от USB, то вообще бы «цены не было». Ладно, это мои «мелкие» придирки. Пару слов об упаковке, она не большая, сделана добротно с цветной «распечаткой», состоит из двух коробок (одна вставляется в другую) – подарить не стыдно.

О карте памяти. В комплекте ее нет! Я вам советую всегда брать для Combo Slim оригинальные, 10 класса, желательно объемом от 16 до 64Гб карты потому, как ролики получаются достаточно увесистые (но про это чуть позже).

Внешний вид и основные разъемы

Передняя часть. Здесь располагается большой сенсорный дисплей размером 3,5 дюйма, кнопка экстренной записи и микрофон. Что мне еще понравилось — есть 4 резиновые «ножки» по бокам, можно прекрасно положить гаджет на стол, причем не страдает корпус и дисплей.

Лицевая часть. Располагается весьма необычный дисплей и динамик рядом с ним. Почему необычный? Да потому, что сделаны в круге похожим на объектив. Вверху есть окошечко для улавливания радаров.

Верхняя часть имеет только разъем для крепления.

На правой стороне – разъем для питания, а также кнопка включения

Левая сторона – разъем для карты памяти.

Корпус сделан тонким (поэтому и название «Slim») достаточно широким, как по мне решение немного спорное, я считаю — может немного перекрывать дорогу, водителю не важна толщина, а важна ширина. Хотя это все зависит от места крепления, если повесить ближе к зеркалу заднего вида, то он вообще не мешает.

С другой стороны ширина дает — большой сенсорный дисплей можно легко управлять и считывать информацию, скажем, просмотреть видео ролики. Видно на это и была основная ставка.

Пару слов о меню

Вот что мне понравилось – ОНО РЕАЛЬНО ПРОСТОЕ И ПОНЯТНОЕ! Пункты выбираются через сенсорный дисплей, всего их четыре:

«ВР» – настройки видеоригистратора

«РД» – настройки радар-детектора

«ОБЩИЕ» – общие настройки

«ПРОСМОТР» – записанных роликов

Также на дисплее всегда есть горячие клавиши — «доступ до меню» (4 квадратика), настройка яркости, настройка звука, вкл-выкл спутников, вкл-выкл звука, чуть ниже есть кнопка включения – выключения записи. Еще ниже располагается строчка с основной информацией – режимами «город – трасса», временем, зарядом батареи. Подробно о меню смотрите в видео версии.

Возможности гаджета

Я всегда в своих обзорах – отзывах на электронику начинаю с карт памяти. Ребята хотя здесь производитель и не пишет подробно о требованиях к ним (по крайней мере я не нашел), но я всех призываю брать фирменных производителей (не китайский «нонейм»), ведь зачастую работа гаджета, напрямую зависит от этой мелочи. КАКОЕ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ я сделал по SHO-ME Combo Slim – здесь карта должна быть 10 класса, чтобы выдерживать объемы записи, а также должна быть достаточного объема – ведь ролик длиною в 3 минуты, максимального качества весит около 400Мб! Если возьмете всего на 4 – 8Гб, она очень быстро забьется. Поэтому берем не ниже 16Гб, а желательно 32-64Гб.

Режим видео регистратора. Камера SHO-ME Combo Slim хорошего качества, видео четкое, предметы различаемые и читаемые (номера и знаки) даже ночью, в целом «10 баллов из 10». Нет ни «подвисаний», ни «дергания», это и понятно процессор здесь «AMBRELLA A7LA50», а сенсор от компании OmniVision OV4689. Память DDR3 – 256Мб, встроенная память – 128Мб. В целом этого уже достаточно для гладкой и качественной работы.

Максимальное разрешение 2304Х1296, то есть SUPER HD, снимает с частотой 30 кадров в секунду. Угол разворота в 130 градусов, чего реально хватает для захвата всей передней площадки перед автомобилем. Видео пишется в MP4, так что с воспроизведением проблем не будет. Можно настроить циклическую запись в 1 – 3 – 5 минут (хотя файл в 5 минут будет весить очень много)!

За автономность отвечает LiPol аккумулятор на 520 мА.

Есть встроенный датчик удара от компании BOSCH, он запишет файлы в нестираемую папку в момент удара или резкого маневра.

Режим антирадара. Улавливаются все известные камеры: одни по излучению через «окошко» на лицевой стороне, другие по GPS (базы обновляются каждый месяц). Кстати, есть не только Россия, но и большое количество стран СНГ.

Определяет:

Радары «X», «К», «Ка»

«ЛИСД», «Амата», «Стрелка», «Робот» и прочие

Видит по GPS-ГЛОНАСС – «Автодорию», также определяет большое количество стационарных камер

После определения выдает надпись на экране, какая камера зафиксирована и сколько метров до нее осталось, слева в углу экрана есть специальная шкала, которая отображает силу сигнала.

Есть четыре основных режима срабатывания:

Трасса – включает все режимы, на максимальный уровень кроме «Ka» (банально в России нет такого).

Город – на 100% работают «K» и «Стрелка», «Х» отключен. Оповещение выдается при силе сигнала больше «трех». Рассчитан для небольших городов.

Город1 – Для крупных городов. Также активны «Стрелка» и «K», но выдаются только визуальные режимы.

Город2 – создан для Москвы и Питера. Все диапазоны отключены кроме «Стрелки». Однако если нужно в меню можно подключить свой режим.

Что лично мне нравится, это автоматическая система приглушения громкости, то есть зафиксировав камеру он не будет пищать постоянно.

Также есть большое количество фильтров, например, срабатывание звукового предупреждения от определенной скорости или вообще отключение режима.

В целом режим анти-радара мне очень понравился, работает корректно, настроек куча, нет надоедливого «пищания» и постоянного предупреждения, можно легко убавить через сенсорный дисплей. GPS-ГЛОНАСС определяется при холодном старте примерно через 30 – 60 секунд, теплый старт около 10 – 15секунд, как у большинства качественных моделей.

Ложные срабатывания. В своем отзыве хочу отметить — что здесь многое зависит от выбранного вами режима. Если оставить «ТРАССУ» будет пиликать на все и вся, это понятно ведь чувствительность повышена для больших скоростей. Если поставить «ГОРОД» (один из трех режимов) можно добиться оптимальной работы, лично я пользуюсь «ГОРОД2». В общем, после покупки нужно немного поднастраивать «под себя», ведь возможностей куча и не всегда они нужны при малых, ниже 40км/ч скоростях.

Крепление в машине

Знаете, прежде чем писать обзор-отзыв, я почитал, что люди вообще думают об этом устройстве. И выяснилась такая интересная картина, основных нареканий как бы нет. НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С КРЕПЛЕНИЕМ, а именно с присоской! Многие пишут — отваливается от «лобовухи», что очень неприятно! Согласен, НО ДРУЗЬЯ ПРОКАТАЛСЯ С НИМ ОКОЛО 10 дней, иногда на очень длительные расстояния (до 70км). Полет нормальный. Могу высказать свое предположение – на присоске есть слой тонкой пленки, которую сразу и не увидеть. Возможно эти владельцы ее просто не замечают, да и отрывается она очень сложно, но если демонтировать проблем вообще не возникает.

В целом все стандартно – можете закрепить как на присоску, так и на крепление с «3M» скотчем (для любителей экстрима), большим плюсом является наличие кабеля для скрытой проводки. Есть и шарнирное соединение, которое стопорится гайкой, можете выбрать нужный наклон.

Питание подается от прикуривателя (если не стали мутить со скрытой проводкой), другая сторона подключается прямо в гаджет, собственно все стандартно.

Сейчас ВИДЕО ВЕРСИЯ обзора, смотрим.

Интересный итог

Как я и сказал в начале, нам стоит выяснить стоит ли он своих денег или нет? ДРУЗЬЯ, СТОИТ ЕЩЕ КАК! Для начала о цене, если зайти на официальный сайт, то там красуется цифра в 11990 рублей. Много это или мало? Скажу так — я держал в руках очень много КОМБО, которые стоили почти в два раза дороже, но выполняли эти же функции. Держал в руках КОМБО и за 8000 – 9000 рублей, но качество у них было УЖАСНОЕ! А вот SHO-ME Combo Slim имеет привлекательную цену, за высокое качество и функционал. Время сейчас такое, хорошее КОМБО будет стоить минимум 10 – 12 000 рублей, от этого никуда не уйти.

Про минусы. Они есть, но вам может показаться — что я «высосал их из пальца».

Нет подключения напрямую к USB

Немного «большеватый» корпус

Сенсорный дисплей. Если уронить и разбить – ремонт будет дорогой. Поэтому — иметь «прямые руки» для пользования.

Объемные ролики, нужна карта минимум 16, а лучше 32-64Гб

Собственно ВСЕ! С такими минусами можно прекрасно жить, скорее это мои придирки.

Про плюсы. А вот их тут куда больше.

Производство Корея (не Китай, уже хорошо)

Обновления каждый месяц, постоянно. ЭТО ВАЖНО!

Хорошая комплектность

Мощное железо. Стабильная, без «лагов», работа

Отличное качество съемки видео, на уровне с моделями в два раза дороже

Хорошая работа радар-детектора, ловится все, особенно в режиме «ТРАССА»

Хорошая работа тихих режимов, не действует на нервы постоянным «пиликанием»

Быстрая работа GPS-ГЛОНАСС

Простое и понятное меню. ОТ МЕНЯ БОЛЬШОЙ ПЛЮС!

Возможность нанесения точек пользователя

Привлекательная цена

И последнее в моем отзыве-обзоре, SHO-ME Combo Slim меня реально порадовал, как возможностями, так и ценой. ПРЕКРАСНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО! Если задумываетесь стать владельцем КОМБО-УСТРОЙСТВА, то советую присмотреться.

А на этом заканчиваю, думаю, мой обзор был для вас полезен. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.