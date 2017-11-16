Таких видеорегистраторов у меня на тесте еще не было — что если взять и совместить два объектива вместо одного, да еще так чтобы видео писалось один файл, а второй объектив обладал функцией бинокля (то есть приближал изображение, скажем на 40 – 50 метров). Думаете это не реально? Скажу реально – и CANSONIC Z1 zoom это подтверждает (кстати у меня на обзоре модель которая имеет еще и GPS/ГЛОНАСС антенну). В общем есть о чем рассказать и показать, так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну с того что у этого производителя есть несколько именно ДВУХКАМЕРЫХ решений. Есть просто две камеры (одинаковые), поворачиваются на 180 градусов вокруг оси — таким образом, одну можно направить на дорогу, другую в салон автомобиля. Очень удобно для автобусов, такси и прочих коммерческих перевозок. Но в нашем случае, одна камера «обычная», а вторая выполняет функцию так называемого бинокля, ни для кого не секрет что часто с 20 метров номера уже не читаемы, здесь с этим все в порядке. НО все по порядку

Комплектация

Сам CANSONIC Z1 ZOOM GPS

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление на присоске

Крепление с 3M скотчем

Крепление с 3M скотчем и встроенным в него GPS модулем

USB кабель для подключения к компьютеру

Инструкция, гарантийный талон

Комплектация достаточно обширная, нужно отметить — что различие Z1 ZOOM и Z1 ZOOM GPS именно в ножке с модулем, то есть его вы можете ставить, а можете нет. Хочется отметить большой выбор креплений на лобовое стекло, это реально плюс. По коробке (знаю многим это интересно) – здесь все хорошо, коробка сделана из качественного прессованного картона с цветными «принтами», внутри есть прокладка где лежит сам гаджет, в общем впечатление приятное, подарить не стыдно.

Внешний вид

Передняя часть. Корпус с двумя объективами (по бокам справа и слева – в крайних точках), видим надпись марки и модели. Справедливости ради хочется отметить, что объективы поворачиваются на 180 градусов, то есть они могут оказаться хоть сзади, хоть по бокам.

Верхняя грань. Выходы AV OUT, разъем для подключения питания, гнездо для крепления «ножки», разъем для GPS антенны, клавиша «OK»

Нижняя грань. Клавиша вкл/выкл, разъем для карты памяти, кнопка RESET, серийный номер и прорези для охлаждения

Задняя часть. Здесь располагается 2 дюймовый TFT дисплей, по бокам у него есть 6 кнопок управления, справа – вверх/вниз, и клавиша включения экрана, слева – «MODE» (выбор режима), «MENU», и клавиша экстренной записи. Стоит отметить что сверху есть два индикатора состояния, один GPS, другой питания

Корпус сделан добротно, экран сзади достаточно яркий нет никаких люфтов и скрипов, впечатление от корпуса дорого аппарата. Что еще понравилось – как поворачиваются объективы, они как будто идут по мелким креплениям, прикольно – фиксируется в каждом положении прочно, не болтаются здесь сразу ПЛЮС! Что не понравилось – перегруженность проводами верхней части — там и питание, и GPS, да и крепление – как то много всего.

Возможности и ЖЕЛЕЗО

Как обычно начнем с аппаратной составляющей:

ЖЕЛЕЗО:

Процессор и матрица. Вот не знаю хорошо это или плохо, но я не нашел информации ни на коробке, ни на сайте официального производителя что устанавливается внутри! Однако хочется сказать, что при записи видео (причем две картинки в одной), тормозов не наблюдается. Можно сделать выводы — что здесь стоит мощный процессор (возможно Ambarella или Novatek).

Объективы. Оба выполнены из стеклянной оптики

Электронная стабилизация изображения. Здесь она получила название — CANSONIC Anti-Shake

Аккумулятор. Li-ion, 700 mAh

GPS модуль. Здесь идет отдельный (в креплении). Хочется отметить что он нужен лишь только для того, чтобы отображать скорость, координаты на видео и синхронизировать время. Он не отображает стационарные камеры и никак на них не реагирует.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Есть возможность записывать ролики в формате Full HD (1920Х1080), однако если включить обе камеры, они пишут склеенный ролик в формате 1920Х800.

Первая камера. Имеет разворот в 150 градусов и снимает общую обстановку на дороге. Апертура F 2.2 (напомню чем ниже это значение тем лучше).

Вторая камера. Работает как бинокль и позволяет четко снимать номера с расстояния в 40 метров. Угол ее разворота 25 градусов, а апертура F 2.0 (ночью она снимает лучше).

Наличие функции WDR

Датчик движения G-sensor

Формат видео MOV

Время записи, интервалами от 1 до 5 минут

Про карты памяти – как заверяет производитель, поддерживаются до 64Gb 10 класса скорости! ЭТО ВАЖНО, ведь если выбрать неправильную (низкого класса) регистратор будет тормозить и зависать.

Пришло время поговорить о качестве съемки.

Дневное видео не вызывает каких-либо нареканий, оно конечно не идеальное, все же проскальзывает «зерно», но качество хорошее. Номера как с первой, а особенно со второй камеры читаются хорошо. Лично у меня здесь больших претензий нет

Ночное видео. А вот здесь все на «троечку», видно немного не хватает светосилы объективам (все это будет на примерах видео). Если вторая камера (которая приближает), более-менее позволяет читать номера, то первая – действительно выдает общий план и здесь номера уже с 5-7 метров практически не читаются. Однако тандем двух объективов все же доносит информацию и причем детальную.

Плохое освещение. Есть «более отчетливое зерно» на видео, однако опять нужная информация доносится до водителя, различимы и номера и мелкие детали (со второй камеры)

ЗА качество видео я ставлю «4-», да нет тормозов, да днем все хорошо, но немного портит впечатление ночная съемка.

МЕНЮ

Здесь есть две основных клавиши.

Первая MODE. Она позволяет настраивать – звук, дата и время, G-sensor, штамп времени, GPS, часовые пояса и т.д.

Вторая MENU. Она дает доступ до настроек камер (снимать с двух или с одной), качества видео, длина видео, экспозиции и т.д.

Досконально все описывать не буду, все же это будет в видео версии – подробно, так что смотрите видео.

Хочется отметить, что меню простое и понятное, без каких-либо «заморочек». Также оно прекрасно считывается с экрана в 2 дюйма. Единственный минус — доступ есть, только когда установлена карта памяти.

Крепление в машине

У Z1 ZOOM все стандартно, как на множестве других видеорегистраторов, однако можно выбрать различные крепления — либо присоску, либо держатель на 3M скотче (простой или с GPS модулем).

Сам девайс в длину может показать большим (13 см), однако он не такой высокий (5 см), а поэтому перекрытия дороги практически не происходит, да и это видеорегистратор, а не какой-то КОМБО, его просто можно убрать за зеркало и там он не будет мешать вообще!

Насчет поворота объективов (многим это важно, чтобы снимать сотрудника ГИБДД), тут все хорошо. Как я писал выше и с правой, и с левой сторон объективы поворачиваются на 180 градусов, причем легко и фиксируются прочно.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены, она здесь не малая, если верить официальному сайту 14900 рублей, наверное, это первый минус. И уж коли заговорили о недостатках, давайте перечислим все – это перегруженная верхняя часть, качество ночью хуже чем днем, нельзя войти в меню без карты памяти.

Теперь о плюсах:

Хорошая комплектация

Дизайн разработан в США (но сборка Китай)

Необычное решение, два объектива, причем один работает как бинокль и позволяет читать номера реально с 40-50 метров

Видео не тормозит, даже при записи двух роликов в один (а ведь процессор их еще и клеит)

Можно снимать на одну камеру по выбору

Есть GPS (хотя чисто для информации скорости и координат, но все же)

Простая и понятная настройка (меню)

Подводим итог в моем отзыве, в целом CANSONIC Z1 ZOOM GPS не плох, интересное решение, если вам интересны две «картинки в одной», можно рассмотреть для покупки.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.