Как то я уже писал статью про то — что отваливается присоска от лобового стекла и что с ней сделать (полезно, почитайте). Сегодня же я хочу вас предупредить об еще одной опасности, которую недавно нашел – а именно прозрачные или силиконовые присоски на стекло, которые мы клеем для удерживания различных знаков, гаджетов, пропусков и т.д. Банально они могут быть причиной возгорания вашего автомобиля, не знали про это – ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ …

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Оказывается такая информация давно бродит во многих книжках компании FORD (правда для американского рынка). ДА и сейчас, поискав информацию в интернете, оказывается на ДРАЙВЕ также много таких историй.

В чем опасность?

Все банально и просто, силиконовая присоска, если она полностью прозрачная, такие применялись для радар-детекторов и видеорегистраторов, могут банально работать как линза. Да вы не ослышались и на машинах с низкой панелью (та которая слишком поднята к лобовому стеклу), они могут проецировать луч на панель приборов, кресла.

Наверное, все в детстве баловались увеличительным стеклом и листом бумаги или травинкой. Когда спроецировав луч, можно их не только оплавить, но и даже зажечь

Так вот силиконовая присоска работает по такому же принципу. Конечно интенсивность не такая высокая, как у стеклянной лупы, но за пару часов на солнце она может проплавить в панели дырку.

Многие замечали — что идет дым, третьи говорят — что машина может загореться.

Что делать?

Да банально не использовать силиконовые присоски, у которых прозрачное дно на своем автомобиле. Однако если у вас они уже есть, можно их сделать не прозрачными:

Заклеить их двух сторонним скотчем, именно в том месте, где фокусируется луч (средняя часть)

Либо как многие подсказывают закрасить черным маркером

Но самое правильное решение заменить такими же, но черными вариантами. И в дальнейшем, если вы покупаете гаджеты (видеорегистраторы или радар-детекторы), то вам нужно брать либо черные присоски (сейчас они есть типа нескользящих ковриков), либо силиконовые, но с черным закрытым пластиковым дном.

В общем чтобы не было проецирования луча на приборную панель или сидения автомобиля.

Бутылка воды

Кстати такой же опасностью, может служить и обычная бутылка с водой (неважно газированная или нет). Если ее оставить на панели приборов, либо сзади — она также может проецировать луч или даже линию.

К возгоранию, это скорее всего не приведет, но это реально может подпортить пластик на котором она лежит.

Так что оставляйте бутылки внизу, в карманах, в специальных креплениях, либо в багажнике.

Сейчас видео версия, смотрим.

Думаю, это информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, заходите на сайт. Будет еще многие чего интересного. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.