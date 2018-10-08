Недавно ко мне на тест попало интересное устройство от компании PRESTIGIO, это видеорегистратор который выполнен в форме зеркала имеющий две камеры (одна задняя выносная) + сенсорный дисплей (да-да это все реализовано зеркале заднего вида). Наименование модели — ROADRUNNER MIRROR. Я уже покатался с ним определенный срок, и сегодня хочу вам представить полный обзор + видео версия моего отзыва. Как обычно будет интересно, так что читаем смотрим …
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Как мне показалось очень интересное решение, хотя и немного спорное, ведь чтобы настроить — вам нужно нажимать пальцами по зеркалу (будет залапываться). Однако меню, да и сама реализация очень даже не плохая. НО все по порядку, как обычно начинаем с распаковки
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Сам видеорегистратор – зеркало
- Зарядное устройство в прикуриватель
- Крепление, два резиновых держателя
- Камера заднего вида
- Проводка для задней камеры
- Салфетка для протирки
- Руководство пользователя и гарантийный талон
Собственно в комплектации есть все что нужно (даже салфетка).
Коробка сделала в бело-красных тонах, из плотного картона, так что подарить точно не стыдно.
ВНЕШНИЙ ВИД
Передняя часть. Здесь расположено основное зеркало, под ним дисплей, он большой, как заверяет производитель около 7 дюймов с разрешением 1280Х720
Верхняя грань. Два крепления, разъем для miniUSB, выход AV (для задней камеры), разъем для карты памяти
Лицевая часть. Основной объектив, динамик, клавиша RESET и резиновая площадка, для того чтобы видеорегистратор «не ходил» на салонном зеркале
Нижняя грань. Микрофон, клавиши вправо-влево и переход в меню
Корпус вполне стандартный для регистраторов этого класса. Сделан качественно люфты и скрипы минимальны, дребезжания кнопок и объектива не наблюдается
МЕНЮ
Пару слов про меню в моем отзыве. Для начала вам нужно нажать среднюю механическую клавишу на нижней грани ROADRUNNER. Далее нажимаем на дисплее, МЕНЮ (значок со стрелкой) – появляется 6 вкладок:
Запись – настройки видео
Съемка – настройки фото
Настройки – здесь общие параметры
Просмотр – отснятых ролик или фото
Формат – форматирование карты памяти
Выключить – отключение нашего гаджета
Подробные настройки рассмотри в видео версии отзыва.
«ЖЕЛЕЗО» и ВОЗМОЖНОСТИ
Как обычно начинаем с технических характеристик ROADRUNNER MIRROR:
Процессор – MSC8328P, всем известный процессор от компании MSTAR (применяется в системах видеонаблюдения и видеорегистраторах). Не сказать, чтобы он имеет какие-то выдающиеся характеристики, но при должной оптимизации работает достаточно хорошо.
Матрица – GS2023. От Китайской компании GALAXYCORE, применяется в некоторых бюджетных смартфонах
Объектив – как искал так и не нашел по какой технологии выполнен, и сколько сферических элементов в его строении
Угол разворота – 120 градусов
Аккумулятор – 500 мАч, держит действительно долго, 20 – 25 минут автономной работы
Встроенный дисплей – 6,86 дюйма (это точный размер), сенсорный сделанный по технологии TFT
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Разрешение нашего PRESTIGIO – от 640Х480 до 1920Х1080
Кадров в секунду – 30
Видео кодак – H.264
Формат видео – MOV
Циклическая запись – от 1 до 5 минут
Наложение – даты и времени
Задняя камера – разрешение 640Х480 – 30 кадров в секунду. Может писать видео сзади, а также работает в качестве парковочного монитора
Карты памяти поддерживаются до 64Гб, рекомендовано минимум 10 класс скорости.
НУ и теперь самое интересное в моем отзыве, как снимают основные камеры ROADRUNNER MIRROR передняя и задняя
ДЕНЬ: Основная камера снимает не плохо, хорошо различимы номера, знаки, светофоры. Потеря четкости идет примерно с 10 – 15 метров.
Задняя камера – сделана в основном для понимания общей ситуации, ее разрешение крайне мало, даже днем номера различимы только с малого расстояния
НОЧЬ: Основная камера также не подкачала, в освещенных участках номера и знаки читаются хорошо, хотя начинают «мылится» уже примерно с 7 – 8 метров.
Задняя камера пишет еще хуже, ее слепят машины фарами, которые идут сзади, хотя ели машина подъедет вплотную номер можно прочитать
Плохое освещение: Основная камера опять пишет неплохо, проявляется небольшое зерно, но в целом все хорошо.
Задняя камера в темноте пишет плохо (практически ничего не видно), конечно если попадаются участки с освещение еще хоть что-то можно разобрать, а так в таких зонах, она практически бесполезна.
По качеству видео основной камеры можно поставить твердую четверку (все же здесь нет ни SUPER HD качества и нет 60 к/с), а задняя камера чисто номинальная, я бы сказал что она нужна в основном для парковки (новички оценят).
ПАРКОВОЧНЫЙ МОНИТОР
Пару слов про подключение. Тут все легко и просто. Камера заднего вида «запитывается» от фонаря заднего хода (белая лампа).
Работает все просто – так задняя камера PRESTIGIO пишет информацию на дороге, сзади автомобиля.
А когда вы включаете задний ход, тогда активируется парковочный монитор – автоматически загорается дисплей с разметкой, очень удобно!
КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ
Как и другие видеорегистраторы такого типа, закрепляется на основное салонное зеркало при помощи двух резинок, сидит очень прочно, люфты и дребезжания практически исключены.
Такие типы называются антивандальными, почему – да все просто его не видно, а вся проводка зачастую прячется в обивке крыше и пластике салона. Просто так его крепить нецелесообразно, потому как будет висеть целый пучок проводов!
Из минусов этого PRESTIGIO – то, что видоискатель нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД, он просто на это не рассчитан.
Монитор загорается только при старте автомобиля, дальше он гаснет и не мешает для обзора заднего вида (вы можете поиграться в настройках, отключать или нет отключать – кому как удобнее).
Камера заднего вида монтируется также легко и просто, в комплекте есть как ЗМ скотч для крепления, так и три болта (обычно прикручивают в пластиковую часть).
Проводки также хватит, ее здесь на вид метров 5 – 6.
Сейчас видео версия обзора смотрим
ПОДВОДИМ ИТОГ
Как обычно начинаем с цены, она у нас около 6000 рублей (5990). Много это или мало? Я думаю нормально, да и основная камера снимает хорошо + задняя камера
ПЛЮСЫ:
- Антивандальный (практически не видно, не привлекает внимания)
- Хорошее качество изображения
- Задняя камера + работает как парковочный монитор
- Большой монитор около 7 дюймов, при парковке хорошо видно
- Сенсорный дисплей
- Простое и понятное меню
МИНУСЫ:
- Процессор и матрица бюджетные (хотя оптимизированы для работы друг с другом хорошо)
- Нет SUPER HD, да и только 30 к/с
- Нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД
В целом рассмотреть можно, за 5990 нормальный вариант. А у меня на этом все, думаю мой обзор вам понравился. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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