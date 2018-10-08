Недавно ко мне на тест попало интересное устройство от компании PRESTIGIO, это видеорегистратор который выполнен в форме зеркала имеющий две камеры (одна задняя выносная) + сенсорный дисплей (да-да это все реализовано зеркале заднего вида). Наименование модели — ROADRUNNER MIRROR. Я уже покатался с ним определенный срок, и сегодня хочу вам представить полный обзор + видео версия моего отзыва. Как обычно будет интересно, так что читаем смотрим …

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Как мне показалось очень интересное решение, хотя и немного спорное, ведь чтобы настроить — вам нужно нажимать пальцами по зеркалу (будет залапываться). Однако меню, да и сама реализация очень даже не плохая. НО все по порядку, как обычно начинаем с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор – зеркало

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление, два резиновых держателя

Камера заднего вида

Проводка для задней камеры

Салфетка для протирки

Руководство пользователя и гарантийный талон

Собственно в комплектации есть все что нужно (даже салфетка).

Коробка сделала в бело-красных тонах, из плотного картона, так что подарить точно не стыдно.

ВНЕШНИЙ ВИД

Передняя часть. Здесь расположено основное зеркало, под ним дисплей, он большой, как заверяет производитель около 7 дюймов с разрешением 1280Х720

Верхняя грань. Два крепления, разъем для miniUSB, выход AV (для задней камеры), разъем для карты памяти

Лицевая часть. Основной объектив, динамик, клавиша RESET и резиновая площадка, для того чтобы видеорегистратор «не ходил» на салонном зеркале

Нижняя грань. Микрофон, клавиши вправо-влево и переход в меню

Корпус вполне стандартный для регистраторов этого класса. Сделан качественно люфты и скрипы минимальны, дребезжания кнопок и объектива не наблюдается

МЕНЮ

Пару слов про меню в моем отзыве. Для начала вам нужно нажать среднюю механическую клавишу на нижней грани ROADRUNNER. Далее нажимаем на дисплее, МЕНЮ (значок со стрелкой) – появляется 6 вкладок:

Запись – настройки видео

Съемка – настройки фото

Настройки – здесь общие параметры

Просмотр – отснятых ролик или фото

Формат – форматирование карты памяти

Выключить – отключение нашего гаджета

Подробные настройки рассмотри в видео версии отзыва.

«ЖЕЛЕЗО» и ВОЗМОЖНОСТИ

Как обычно начинаем с технических характеристик ROADRUNNER MIRROR:

Процессор – MSC8328P, всем известный процессор от компании MSTAR (применяется в системах видеонаблюдения и видеорегистраторах). Не сказать, чтобы он имеет какие-то выдающиеся характеристики, но при должной оптимизации работает достаточно хорошо.

Матрица – GS2023. От Китайской компании GALAXYCORE, применяется в некоторых бюджетных смартфонах

Объектив – как искал так и не нашел по какой технологии выполнен, и сколько сферических элементов в его строении

Угол разворота – 120 градусов

Аккумулятор – 500 мАч, держит действительно долго, 20 – 25 минут автономной работы

Встроенный дисплей – 6,86 дюйма (это точный размер), сенсорный сделанный по технологии TFT

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение нашего PRESTIGIO – от 640Х480 до 1920Х1080

Кадров в секунду – 30

Видео кодак – H.264

Формат видео – MOV

Циклическая запись – от 1 до 5 минут

Наложение – даты и времени

Задняя камера – разрешение 640Х480 – 30 кадров в секунду. Может писать видео сзади, а также работает в качестве парковочного монитора

Карты памяти поддерживаются до 64Гб, рекомендовано минимум 10 класс скорости.

НУ и теперь самое интересное в моем отзыве, как снимают основные камеры ROADRUNNER MIRROR передняя и задняя

ДЕНЬ: Основная камера снимает не плохо, хорошо различимы номера, знаки, светофоры. Потеря четкости идет примерно с 10 – 15 метров.

Задняя камера – сделана в основном для понимания общей ситуации, ее разрешение крайне мало, даже днем номера различимы только с малого расстояния

НОЧЬ: Основная камера также не подкачала, в освещенных участках номера и знаки читаются хорошо, хотя начинают «мылится» уже примерно с 7 – 8 метров.

Задняя камера пишет еще хуже, ее слепят машины фарами, которые идут сзади, хотя ели машина подъедет вплотную номер можно прочитать

Плохое освещение: Основная камера опять пишет неплохо, проявляется небольшое зерно, но в целом все хорошо.

Задняя камера в темноте пишет плохо (практически ничего не видно), конечно если попадаются участки с освещение еще хоть что-то можно разобрать, а так в таких зонах, она практически бесполезна.

По качеству видео основной камеры можно поставить твердую четверку (все же здесь нет ни SUPER HD качества и нет 60 к/с), а задняя камера чисто номинальная, я бы сказал что она нужна в основном для парковки (новички оценят).

ПАРКОВОЧНЫЙ МОНИТОР

Пару слов про подключение. Тут все легко и просто. Камера заднего вида «запитывается» от фонаря заднего хода (белая лампа).

Работает все просто – так задняя камера PRESTIGIO пишет информацию на дороге, сзади автомобиля.

А когда вы включаете задний ход, тогда активируется парковочный монитор – автоматически загорается дисплей с разметкой, очень удобно!

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Как и другие видеорегистраторы такого типа, закрепляется на основное салонное зеркало при помощи двух резинок, сидит очень прочно, люфты и дребезжания практически исключены.

Такие типы называются антивандальными, почему – да все просто его не видно, а вся проводка зачастую прячется в обивке крыше и пластике салона. Просто так его крепить нецелесообразно, потому как будет висеть целый пучок проводов!

Из минусов этого PRESTIGIO – то, что видоискатель нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД, он просто на это не рассчитан.

Монитор загорается только при старте автомобиля, дальше он гаснет и не мешает для обзора заднего вида (вы можете поиграться в настройках, отключать или нет отключать – кому как удобнее).

Камера заднего вида монтируется также легко и просто, в комплекте есть как ЗМ скотч для крепления, так и три болта (обычно прикручивают в пластиковую часть).

Проводки также хватит, ее здесь на вид метров 5 – 6.

Сейчас видео версия обзора смотрим

ПОДВОДИМ ИТОГ

Как обычно начинаем с цены, она у нас около 6000 рублей (5990). Много это или мало? Я думаю нормально, да и основная камера снимает хорошо + задняя камера

ПЛЮСЫ:

Антивандальный (практически не видно, не привлекает внимания)

Хорошее качество изображения

Задняя камера + работает как парковочный монитор

Большой монитор около 7 дюймов, при парковке хорошо видно

Сенсорный дисплей

Простое и понятное меню

МИНУСЫ:

Процессор и матрица бюджетные (хотя оптимизированы для работы друг с другом хорошо)

Нет SUPER HD, да и только 30 к/с

Нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД

В целом рассмотреть можно, за 5990 нормальный вариант. А у меня на этом все, думаю мой обзор вам понравился. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР