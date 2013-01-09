На днях с одного китайского известного сайта, мне пришел инфракрасный пирометр. С одной стороны не совсем автомобильный гаджет, ведь он имеет широкое применение. С другой стороны брал именно для авто, чтобы контролировать температуру аккумулятора и скажем системы охлаждения. Однако многие не знают — что это такое и как он работает. Сегодня не сложная, но однозначно полезная статья, в которой я вам расскажу о принципе работы. Будет и фото и видео. В общем читайте …

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Для начала как обычно определение.

Пирометр – это устройство для дистанционного измерения температуры с поверхности любого материала (будь это даже человеческая кожа).

Простыми словами это бесконтактный градусник, который производит замеры очень быстро считывая тепловое излучение.

Конструкция прибора

Сейчас просто уйма градусников и прочих устройств, которые считывают (измеряют) температуру с поверхности. Но зачастую все они имеют контактную схему работы.

Пирометр работает совершенно по другому принципу. Он улавливает тепловые волны которые излучает поверхность.

В конструкции прибора есть специальный «раструб» именно сюда и приходит излучение от поверхности. Далее в самом начале «раструба» есть пирометрический датчик, именно в нем тепловая энергия преобразуется в электрический импульс. Чем выше температура испускаемая с поверхности, тем больше импульсов будет генерировать датчик, после этого они по специальным алгоритмам преобразуются и выводятся на жидкокристаллический дисплей в виде показаний.

У каждого пирометра, есть своя допустимая длинна работы. Если вы превышаете это расстояние, то показания могут отклоняться на достаточно большой процент. В идеале производитель пишет, на каком расстоянии нужно производить замеры. А также какой процент отклонения будет с увеличением работы.

Как работает пирометр

Принцип работы очень простой. В большинстве моделей есть лазерная точка, для того чтобы видеть поверхность с которой вы снимаете показания.

При нажатии на «курок» точка активируется, и очень быстро снимаются показания теплового излучения. Далее на дисплее отображается температура.

Кстати лазерную точку, можно отключить, как отключить подсветку дисплея.

Питание пирометра зачастую происходит от двух «пальчиковых» (тип «AA») или мизинчиковых (тип «AAA») батарей.

Про погрешность и температуру работы

Пирометры отличаются и по погрешности, есть более точные — но дорогие модели, если менее точные — но гораздо дешевле. Здесь многое зависит от качества датчика, который применяется в конструкции.

Стоит отметить, что есть так называемые медицинские пирометры, они стоят всегда немного дороже (там используются только дорогие датчики), причем они способны считывать температуру с кожи с минимальной погрешностью, например многим промышленным устройствам такое не доступно (погрешность у них больше).

В моей модели, а она именно самая простая, погрешность составляет 1,5% или как заверяет производитель 1,5 – 2 градуса Цельсия при использовании рекомендованного расстояния (для моего пирометра это 300 мм). Все дело в том, что пятно излучения при таком расстоянии всего 38 мм.

При увеличении расстояния до 900 мм, пятно 75 мм. А при 1500 мм, пятно 132 мм. При расстояния от 400 мм начинает снижаться точность. Пятно визирования должно быть в 35 – 38 мм, что достигается именно при расстоянии в 30 см от поверхности.

Также не стоит забывать о максимальных температурных границах, если с плюсом тут все хорошо, это около «+ 380» градусов Цельсия. То вот минус держится всего на уровне «- 50», а в холодных региона может загибать ниже, так что будьте внимательны.

Про применение в автомобиле

Лично я брал именно для измерения в автомобиле различных температур. Например, можно зимой померить температуру аккумулятора, знаете это иногда бывает нужно, для того чтобы определить как ваша батарея разогревается под капотом! А как мы с вами знаем, на морозе батарея очень плохо берет заряд. Но измерить температуру аккумулятора нужно точно, скажем при 10 минутном прогреве мотора или при 20 – 30 минутной езде. Не будете же вы совать в него градусник!

Также пирометр очень полезен в системах охлаждения двигателя, особенно зимой, когда у вас не работает печка (дует холодным), а вы не понимаете почему. Так вот можно замерить температуру скажем до термостата и после него.

Кстати многие проверяют работоспособность катализатора, есть такой метод – прогреть машину хорошо, езда в течение 20-30 минут по трассе. Затем взять пирометр, и проверить температуру перед катализатором (шов сварки) и после (также на шве сварки), если температура после катализатора ниже или такая же, то он забит и не работает!

Именно для машины этот измеритель температуры просто необходим, как я считаю.

ДА и в быту зачастую замеряю температуру розеток, проводов и прочих электрических предметов. Это поможет рассчитать нагрузку.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.