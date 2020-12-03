PIONEER VREC-150MD: подробный обзор видеорегистратора и мой видео отзыв

Давно у меня на тесте не было видеорегистраторов в формате зеркала (а ведь эта форма достаточно востребована и заняла определенную нишу). Компания PIONEER запустила линейку базовых видеорегистраторов, и перед нами один из них – видеорегистратор в формате зеркала VREC-150MD. Новинка имеет сенсорный дисплей, две камеры, а также WDR. Как обычно, я протестирую на качество съемки (как днем, так и ночью), функциональность, посмотрим на остальные плюсы и минусы. Будет текстовая версия (для тех, кто не любит читать, как обычно, видео отзыв в конце). Так что не будем затягивать, давайте начнем…

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

PIONER VREC-150MD – интересный видеорегистратор: он имеет сенсорное управление, навигационные клавиши отсутствуют. Находится в бюджетном классе, поэтому и сравнивать будем именно с одноклассниками, у него нет системы типа ANDROID внутри, однако большой сенсорный дисплей не тормозит, а работает ОЧЕНЬ быстро. Эдакая «рабочая лошадка». Для начала, как обычно, распаковка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам PIONEER VREC-150MD

Зарядное устройство в прикуриватель

Две резинки – держателя, для закрепления на штатное зеркало

USB-кабель для подключения к ПК

Камера заднего вида с проводами для подключения

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Все штатно, никаких излишеств. Коробка сделана из твердого картона с цветными принтами (красно-белого цвета, в тонах PIONEER).

Как я замечаю в своих отзывах подарить не стыдно.

КОРПУС и РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Здесь располагается само зеркало. Если включить, загорается 6,7 дюймовый IPS экран (под зеркальной поверхностью, который прекрасно читается), причем он сенсорный. Это объясняет, почему здесь нет навигационных клавиш

Верхняя грань. Разъем для карты памяти, подключения задней камеры и питания (он же USB)

Нижняя грань. Есть только клавиша включения, с помощью нее можно быстро включить и выключить дисплей

Задняя часть. Основная камера, а также кронштейны для резиновых держателей.

Корпус выполнен качественно, никаких люфтов дребезжания не замечено. Кстати, основной объектив регулируемый, то есть вы можете скорректировать картинку в зависимости от автомобиля.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Меню у этого PIONEER сделано достаточно интересно. При включении, автоматически стартует запись, а также справа загораются три сенсорных навигационных клавиши:

Настройки. Здесь настраивается все, что связано с видеорегистратором, например – разрешение, циклическая запись, WDR, номерной знак, циклическая запись и т.д.

Фотоаппарат. Быстрое переключение в режим фотоаппарата

Домой. Вы заходите в так называемую «СРЕДУ». Тут присутствуют глубокие настройки, например – запись звука, настройки передней и задней камер отдельно, просмотр файлов, добавление штампа даты и времени, можно добавить свой номер, а также основные надстройки (заставка, автоотключение, язык, частота, форматирование карты памяти и т.д.) Подробно я все расскажу в своем видео отзыве внизу

В целом разобраться можно достаточно быстро даже неискушенному гаджетами пользователю. Меню простое и понятное, вызывается легко, это однозначно плюс.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Процессор: Jieli AC5401B

Матрица: BG0836 + JX-H65. Процессор и матрица находятся в бюджетном сегменте, однако со своей работой вполне справляются

Основной объектив: 6 линз, угол разворота — 118° по горизонтали, 60° по вертикали, 150° по диагонали.

Разрешение передней камеры – Full HD (1920Х1080)

Задняя камера: 105° по горизонтали, 60° по вертикали, 120° по диагонали

Разрешение задней камеры – HD (1280Х720)

Частота кадров: передняя и задняя – 30к/с

Апертура: Основная – F 2.0, задняя F 2.5 (чем ниже это значение, тем лучше)

Экран: IPS (6.7 дюйма), сенсорный

Циклическая запись – 3,5,10 минут

Аккумулятор – суперконденсатор. Если отключить питание, то работает он не долго, буквально пару минут, то есть запись показать — не получится. ОДНАКО суперконденсатор имеет большой срок службы, намного больший, чем аккумулятор, это однозначно плюс.

Карты памяти до 64 Гб (не менее 10 класса), и лично мой вам совет брать брендовые.

Формат записи – MOV

Железо стандартное для бюджетного класса видеорегистраторов, однако никаких зависаний или сильного разогрева мной не замечено

КАК СНИМАЕТ?

ДЕНЬ (основная камера): Картинка читаемая, номера и знаки различимы примерно с 6-8 метров, подходит для общего понимания на дороге. Угол разворота примерно в 150 градусов (не более этого). Нужно отметить, что система WDR делает картинку менее засвеченной, если падают прямые лучи солнца.

ДЕНЬ (задняя камера): Задняя картинка чуть хуже с основной камеры (ведь здесь разрешение меньше, всего HD), угол разворота меньше, по ощущениям примерно 120 градусов. Однако номера читаются также с 6 метров.

НОЧЬ (основная камера): Качество картинки падает (это ожидаемо, я еще не встречал ни одного регистратора, который ночью снимал как днем). Номера и знаки читаемы примерно с 5 – 6 метров. Далее картинка мылится.

НОЧЬ (задняя камера): Хоть ее и засвечивают фары сзади идущих автомобилей, однако номера различимы, особенно когда машина подъезжает на расстоянии 4 – 5 метров, до заднего бампера.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (основная камера): Проявляются небольшие шумы, характерные для бюджетной серии, но картинка остается читаемой. Все что освещают фары, попадает в кадр.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (задняя камера): В данном классе регистраторов видео очень зашумлённое, но, если попадаются освещенные участки (например, от столбов или фонарей на гаражах), тогда и появляется качественная картинка.

Соотношение цена/качество на высоте, по сравнению с другими моделями картинка отличается в лучшую сторону, а днем и ее можно сравнивать даже с более дорогими моделями.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Стандартное для такого класса видеорегистраторов, описывал уже много раз в своих обзорах. Две резинки натягиваются на основное зеркало и гаджет жестко фиксируется.

Из положительных моментов то, что такое зеркало не видно снаружи, то есть оно антивандальное. Оно не мешает обзору водителя. После включения оно гаснет, оставляя водителю рабочую зеркальную поверхность

Питание нужно вести через обшивку, если подключать напрямую к прикуривателю тогда провод будет заметен.

По минусам, зеркало сенсорное, поэтому и минусы хар-ны для всего сегмента: 1 — останутся отпечатки пальцев на поверхности (раз настроили, стерли и забыли); 2 — основной объектив нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД. (регулировки камеры очень мал) НО это не минус этого устройства, а специфика.

Задняя камера крепится на крышку багажника, проводка прячется.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

Как обычно, в конце обзора подводим итог. Если верить данным Яндекс Маркета, то стоимость – 7190 рублей. Много это или мало? Лично я считаю, нормально. Качество съемки (опять же, в своем классе) на приличном уровне. Есть задняя камера, а также основной дисплей сенсорный. Все это в совокупности позволяет добиться хорошего соотношения цены и качества.

ПЛЮСЫ:

Разрешение Full HD

Хорошее (для своего класса) качество видео (для такой цены, ждать большего просто непозволительно)

Сенсорный экран с IPS-матрицей

МЕНЮ не тормозит

Задняя камера в комплекте

Не мешает обзору водителя

Работает с напряжением – 12/24В

Запись с двух камер одновременно. Кстати изображение на дисплее также выводится сразу с двух камер

Наличие WDR

Карты памяти до 64 Гб

Суперконденсатор, вместо аккумулятора (будет служить намного дольше)

МИНУСЫ:

Нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД

Нет интервала в 1 минуту, только от 3 и более

При настройке остаются отпечатки пальцев на поверхности

В целом гаджет PIONEER VREC-150MD стоит своих денег. И по своей сути представляет апгрейд бюджетных регистраторов-зеркал: зеркало – экран стал сенсорным (кстати, с классным не тормозным меню) + добавилась неплохая задняя камера. Если вы хотите зеркало – регистратор с лучшим соотношением цена/качество, то это ваш выбор!

НА этом заканчиваю свой обзор, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР

(1 голосов, средний: 5,00 из 5)

голосов, средний:из 5)

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