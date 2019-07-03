PIONEER VREC-100CH. Подробный обзор и мой отзыв

Ко мне в руки недавно попал видеорегистратор от компании Pioneer, модель VREC–100CH. Я первый раз тестирую гаджеты от этой именитого производителя (по моей информации производство открыто не так давно) и мне реально интересно. Забегая вперед скажу, что цена аппарата находится в «начальном» ценовом диапазоне, а поэтому интерес еще больше. Как обычно будет подробный обзор и мой видео отзыв в конце …

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Модель можно сказать «массовая», а поэтому в ней нет «особых» наворотов, типа GPS и прочего (что говорится «рабочая лошадка»), однако справедливости ради стоит отметить наличие LDWS. НО все по порядку, начинаем с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор

Зарядное устройство в прикуриватель

Присоска на лобовое стекло

Две пластиковые стяжки (видно для более удобной укладки кабеля)

Инструкция пользователя

Комплект аскетичный, но все необходимое здесь есть.

Коробка сделана в красно-белых тонах, из жесткого картона, с цветными «принтами», что говорится подарить не стыдно.

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Основной объектив, динамики сразу под ним, прорези для охлаждения.

Верхняя грань. Резьба для крепления (да здесь все необычно, про это чуть ниже)

Правая сторона. Клавиша включения питания, разъем для карты памяти

Левая сторона. Mini USB, клавиша RESET, ТВ выход

Задняя часть. Основной дисплей 2,7 дюйма (TFT), а также навигационные клавиши под ним

Нижняя грань. Основной микрофон

Вообще Pioneer VREC – 100CH «почти» стандартный видеорегистратор (если рассмотреть форм-фактор). Почему почти? Все дело в креплении присоски (про это читаем ниже).

Корпус сделан хорошо, здесь у меня претензий просто нет (ничего не скрипит), я вообще изначально подумал, что верхняя рамка из алюминия, однако нет — пластик! НО реально качественный, приятный на ощупь. Кнопки, под дисплеем, не издают никакого дребезжащего звука (сидят плотно).

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Следующим в отзыве идет настройка видеорегистратора. «МЕНЮ», вызывается крайней левой клавишей, с картинкой на которой нарисована решетка. НО для начала нужно остановить запись, средняя клавиша «OK» (красная, не перепутаете).

По сути вкладок в меню всего три (подробно будет в видео отзыве):

Режим видео. Здесь настраивается все что касается видео — разрешение, качество, автозапись, цикл записи, запись звука и т.д.

Настройка. В этом пункте можно задать – дату, время, штамп, частоту, отключение дисплея и т.д

Язык. По сути, вы выбираете между Русским и Английским языком.

Меню простое и интуитивно понятное, может разобраться самый даже неискушенный пользователь.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Теперь пришло время в нашем обзоре, поговорить о возможностях и железе нашего Pioneer.

ЖЕЛЕЗО

Процессор: Mstar MSC8328, это бюджетное решение, которое применяется в недорогих системах видеонаблюдения. При хорошей оптимизации с матрицей работает стабильно

Матрица: AR0330 (от компании Aptina), опять же бюджетное решение, однако как показывает практика, передает вполне качественную картинку (опять же при хорошей оптимизации с процессором). Стоит отметить ее физическое разрешение в 3,5 дюйма, и она позволяет снимать 2304х1296 без кропа, то есть использует всю поверхность матрицы

Угол разворота: Сколько искал не нашел, но лично мне кажется угол около 150 – 160 градусов по горизонтали

Объектив: 6G шестислойный, апертура F=2.0, не самый высокий результат (напомню здесь, чем меньше, тем лучше будет снимать в темноте). НО для гаджета «начального уровня» вполне не плохо.

Задний дисплей: 2,7 дюйма, технология TFT

Аккумулятор: (Li-pol). Сколько искал, так и не нашел информацию, но держит в районе 5 – 10 минут, не больше.

ВОЗМОЖНОСТИ

Разрешение и частота кадров: От 1280Х720 (30 и 60 кадров в секунду), до SUPER HD (2304Х1296), 30к/с. Для видеорегистратора начального класса, очень неплохо

Интервал записи: 1, 3, 5, 10 минут

Наличие LDWS: Функция удержания в полосе и ухода от столкновения, всегда когда вы будете отклоняться от разметки, она будет вас оповещать. Особенно полезна для жителей больших городов, где есть четкая разметка на дорогах, в малых городах и селах или скажем зимой, не всегда востребована, ибо разметки банально не видно.

Карты памяти: И вот тут производитель нас предупреждает – важно выбирать нормальных (проверенных производителей), с «подпольным Китаем», нормально работать не будет! Поддержка до 128 Гб. Про то, как правильно выбрать карту у меня уже есть статья, почитайте интересно.

КАК СНИМАЕТ?

Теперь самое интересное в моем обзоре, а именно качество съемки VREC-100CH.

ДЕНЬ: Нареканий нет, от слова вообще, катался несколько дней, снимает четко, даже при ярком свете больших засветов не замечено. Номера и знаки различимы с 10 – 15 метров, что считаю прекрасным результатом

НОЧЬ: Ожидаемо качество хуже (я еще не видел ни одного регистратора, который ночью снимает как днем). Однако здесь картинка также качественная, нет рассыпания кадра и шумов. Номера различимы с 7 – 10 метров

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Опять же все не плохо, обычно в таких условиях проявляет сильный шум, причем здесь у нас апертура не такая высокая. Но здесь опять же картинка на уровне, если и есть шумы, то они минимальны.

Для своего класса Pioneer VREC-100CH снимает хорошо, лучше многих представителей своей ниши. Что еще хочется отметить — нет большого разогрева корпуса (значит, процессор не сильно напрягается), также звук пишется чистый, без посторонних системных помех (это также плюс).

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Как я говорю во многих своих обзорах, с одной стороны все стандартно – присоска – видеорегистратор — лобовое стекло – питание в прикуриватель. НО крепление в корпус здесь не обычное, оно закручивается как винт и дополнительно закрепляется еще одной круглой гайкой (типа «контргайки»).

Что нравится – то что, такое крепление очень прочное, можно сказать на многие годы. Чтобы его сломать нужно очень сильно постараться.

Что не нравится – снять будет проблематично, просто так не отщелкнуть и не забрать домой. Нужно откручивать (конечно, можно снять с присоской, но многие ее оставляют на ночь на лобовом стекле, а гаджет уносят)

Провод для питания длинный по ощущениям 4 – 5 метров, хватит для скрытой проводки. Имеет подключение вверх, намекая на то, что проводку нужно прятать под обшивкой, сверху.

Присоска имеет шарнирное соединение, фиксируется при помощи поворотного рычага сзади (крутится почти на 360 градусов, если позволит провод) так что повернуть на сотрудника ГИБДД не составит проблемы. Это реально хорошо.

Корпус небольшой (не перекрывает часть лобового стекла), можно спрятать за зеркалом заднего вида, причем дисплей можно автоматически отключить (все равно там нет полезной информации). Если грамотно спрятать, то его вообще видно не будет, тогда можно и не снимать

Сейчас мой видео отзыв, смотрим

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены нашего VREC-100CH, если верить Яндекс Маркету, она чуть больше 4000 рублей. Лично я считаю это отличное предложение, за то качество видео, что он нам дает. Снимает на уровне конкурентов, более высокого ценового сегмента.

ПЛЮСЫ:

Качественный корпус

Хорошее качество съемки (как днем, так и ночью)

Стабильная работа, сильно не греется

Есть разрешение SUPER HD

Есть частота кадров 60 в секунду (правда при HD, но все же)

Небольшой корпус, можно убрать за зеркало

Поворачивается на 360 градусов

Прочное и долговечное крепление

Поддержка карт памяти до 128 Гб

МИНУСЫ:

Бюджетные процессор и матрица, хотя за эти деньги ничего сверхъестественного не будет

НУ и в качестве придирки — быстро не отщелкнуть от крепления, нужно откручивать от корпуса или снимать через присоску

Могу ли я вам его советовать, однозначно ДА! Хорошее сочетание цена – качество. НА этом заканчиваю свой отзыв, думаю, он вам был полезен. Искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР