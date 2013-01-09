Сейчас большое количество гаджетов, будь то видеорегистратор, антирадар или просто крепление для телефона крепятся на присоски (обычно две – три мелких) или на одну, но массивную (которая имеет рычажок на корпусе, для большего эффекта). Однако не совсем качественные присоски могут отваливаться от лобового стекла! Вроде все хорошо закрепили, но вешаете свое устройство, а оно в мороз, жару или на кочках – «БАХ» и отвалилось! А если гаджет стоит несколько тысяч рублей, можно же разбить! В общем реально неприятно или даже опасно, но что делать, как с этим бороться? Сегодня несколько реально работающих методов, которые помогут почти «намертво» приклеить такое крепление к лобовому стеклу, будет и видео в конце …

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Присоски это не единственное крепление на лобовое стекло, их масса различных, начиная от простого «3M» скотча, заканчивая магнитными креплениями. Однако они неудобны в установки, а некоторые еще и снять сложно, скажем, чтобы перенести в другой авто. Присоски здесь реально выигрывают, «прилепил – отлепил» — перетащил куда нужно. НО если присоска некачественная она отваливается от лобового стекла, даже если автомобиль стоит на месте.

Виды присосок

Как я уже писал, есть обычные в креплении их две – три штуки, чтобы лучше держать гаджет.

А есть одиночные, но массивные. Делаются в основном из двух материалов – это резина и силикон. Резиновые присоски темного (часто черного) цвета, а вот силиконовые зачастую прозрачные.

Много есть споров, какие из них лучше. Однако по опыту у меня лучше держались обычные резиновые варианты. Силикон на морозе намного сильнее дубеет, что делает присоску менее эластичной.

Хотя справедливости ради – выбрать из этих двух вариантов действительно сложно! Потому как бывает качественный силикон, а бывает некачественная резина.

Как работает присоска?

Собственно тут нет ничего волшебного, вспоминаем школьный курс физики. Если описать суть явления в нескольких словах то получается — под присоской создается почти нулевое давление, так как мы прижали поверхность к лобовому стеклу и притянули на себя. Но у нас есть атмосферное давление, которое всегда давит на нас и на окружающие нас предметы, а так как оно достаточно высокое то оно давит на поверхность присоски с другой стороны, прижимая ее к поверхности (оно как бы стремится заполнить внутренний вакуум под присоской).

Таким образом, если присоска исправная, она будет очень прочно держаться на лобовом стекле. Но почему же она отваливается?

Почему отваливается присоска?

Причин здесь всего несколько:

Некачественное производство. Если сделана плохо, есть перекосы или изгибы то она не будет держаться. Ведь здесь важна точность изготовления

Недостаточное давление. Обычные варианты (без рычажков), не могут создать достаточного давления внутри, они не выдержат больших весов. Вот почему их требуется больше, две – три штуки

Прорыв. Если резиновая или силиконовая поверхность рвется, то вакуум который был создан внутри, сразу же заполнится «атмосферным давлением», гаджет держаться не будет

Грязная поверхность. Перед тем как приклеить к лобовому стеклу, стоит его протереть, желательно обезжирить, если на поверхности есть какой-либо налет то он будет способствовать пропусканию воздуха внутрь, через определенное время опять же отвалится

Несовершенство поверхностей. Как лобового стекла, так и самой присоски. У них есть микротрещины и прочие несовершенства. Именно через них – медленно, но верно, будет просачиваться воздух внутрь. Со временем опять же отвалится

Что нужно усвоить – простую истину, чтобы внутрь давление воздуха не проходило, а внутрь как можно дольше находился вакуум.

Что делать, чтобы не отваливалась?

Задачи всего две:

Как можно больше разрядить атмосферу внутри.

Не дать этому отрицательному давлению выйти

Именно поэтому боковые края присоски делаются такими широкими! А материал стараются сделать по максимуму эластичным, чтобы прилегал к стеклу хорошо.

Зачастую нормальные крепления отваливаются из-за того что присоска негерметична. А чтобы сделать ее по максимуму таковой, нужно просто намочить поверхность. Любая жидкость как бы закупоривает «микротрещинки» и не дает давлению воздуха просочиться. И да, вода не совсем лучший вариант.

Многие мочат поверхность водой (или даже слюной), это конечно правильно, однако зимой она может замерзнуть, а вот летом банально испариться. Поэтому нужен состав, который не будет испаряться, замерзать или твердеть. Идеально подходит моторное масло, нужно чуть-чуть на палец, протираем поверхность присоски и крепим на лобовое стекло. ДЕРЖАТЬСЯ будет очень долго!

Второй «косяк» современных гаджетов – это «рычажок» в креплении, который создает большое давление. Зачастую он делает чуть ли не полный оборот (в 180 градусов), а вот работать начинает только при самом прижиме, всего в 25 – 35 градусов, то есть оставшийся угол работает вхолостую. Нам нужно уменьшить этот холостой ход, что делается – из обычной автомобильной камеры вырезается круг, по ободу присоски (как бы прокладка), далее внутри вырезаются все внутренности и она вставляется между присоской и корпусом.

После того как вы начнете прижимать присоску рычажком, эта «прокладка» сократит холостой ход и увеличит давление внутри. ДЕРЖАТЬСЯ БУДЕТ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ЛУЧШЕ, проверено много раз.

Подвиду небольшой итог:

Проверяем резиновую или силиконовую поверхность на повреждения

Обезжириваем стекло

Смазываем поверхность присоски (идеально подходят моторные масла, потому как зимой не замерзают, а летом не испаряются)

Можно сделать прокладку (идеально из шины колеса) между пластиковой и резиновой (силиконовой) составляющей, таким образом увеличиваем прижим

Сейчас небольшая видео версия смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.