OSRAM BATTERY Start 400. Подробный обзор и мой отзыв

Пуско-зарядные устройства, а в народе просто «ПУСКАЧИ» все чаще применяются нашими Российскими автомобилистами. Особенно в эту зиму, когда стояли действительно сильные морозы. Поэтому многие серьезные производители выводят на рынок такие гаджеты, компания OSRAM не осталась в стороне, встречайте линейку пусковых устройств BATTERY Start, сегодня у нас старшая версия с индексом 400. Как обычно рассмотрим все плюсы и минусы, ну и запустим машину в мороз …

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Нужно отметить, что у BATTERY Start 400 есть свои особенности, например у него стоит ЛИТИЙ-КОБАЛЬТОВАЯ батарея (LiCoO2), которая обладает высокой емкостью, что выгодно его отличает от своих собратьев. Но для начала как обычно пробежимся по комплектации …

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам бустер

Высоковольтные провода (с системой предохранения)

Кабель для зарядки (здесь он USB – mini USB), это плюс можно заряжать от зарядок для телефонов

Переходник в прикуриватель (для заряда от автомобиля)

Имитация прикуривателя, нужно для подключения компрессоров или автомобильных холодильников

Сумка – чехол

Инструкция пользователя и гарантийный талон

В целом почти стандартная комплектация. Однако тут нет переходников для зарядок смартфонов и ноутбуков как у некоторых других производителей. ДА и используется не бокс, а сумка для переноски.

Пару слов, про упаковку (знаю для многих это важно), здесь она с цветными принтами в черно-оранжевом цвете.

Кстати, на упаковке продемонстрирована инструкция по подключению гаджета, это удобно не нужно искать бумажную которая идет в комплекте

РАЗЪЕМЫ и КОРПУС

Лицевая сторона. Два разъема USB, один стандартный белого цвета 5 В – 2,1А. Второй синего цвета, подходит для напряжений 5В – 9В – 12В (видно для ноутбуков, которые поддерживают USB). Гнездо для подзарядки (он же INPUT), рассчитанный на напряжения 5 В – 9 В. НУ и фонарь (его хватает, чтобы осветить пару-тройку метров не более).

Верхняя часть. Клавиша включения фонаря, а также индикация заряда 4 палочки по 25%

Правая сторона. Гнездо для подключения «клещей», оно закрыто резиновой заглушкой + есть пластиковая шторка

Левая грань. Гнездо для подключения имитации прикуривателя, также под резиновой заглушкой

Корпус OSRAM BATTERY Start 400, средних размеров,

сделан качественно из SOFT TOUCH пластика, ничего не люфтит не скрипит, в руке лежит приятно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как я говорил сверху обзора – это старшая модель, а это значит, он имеет емкость в 16800 мАч, или почти 17Ач (впечатляющие показатели).

Как заверяет производитель:

Ток прокрутки – 400 А

Пиковый ток – до 2000 А

Рекомендуется запуск:

Бензиновых авто – до 8 литров

Дизельных – до 4 литров

Нужно отметить, что это великолепные характеристики, такими токами можно КАМАЗЫ запускать, не то чтобы обычные легковые авто.

Как я писал сверху, есть два USB, то есть гаджет может работать как POWER BANK. Телефон заряжается без проблем, вот фото

Пару слов в моем отзыве о ЛИТИЙ-КОБАЛЬТОВЫХ аккумуляторах. Они обладают самой высокой емкостью из ЛИТИЕВЫХ батарей (что для нас реально плюс). НО! Заряжать их нужно малыми токами и длительный промежуток времени (около 4 часов). Поэтому здесь реализована зарядка через USB. Как я считаю главное емкость и пусковые токи, пусть даже если он и заряжается чуть дольше.

РАБОТА БУСТЕРА

В целом подключение не отличается от своих собратьев. Самое главное чтобы «ПУСКАЧ» был заряжен не менее 50% от емкости (а лучше полный заряд). Далее клеммы подключаем в специальный порт на гаджете, как я говорил выше, он под резиновой заглушкой + есть шторка. Стоит отметить – клеммы крупные (добротные это плюс), они прекрасно «цепляются» за токовыводы аккумулятора автомобиля.

Если все подключили правильно — загорится зеленый глазок (под ним надпись CORRECT), после этого можно заводить автомобиль.

Если перепутать клеммы, тогда будет гореть красный глазок (надпись REVERSE), машина не запустится. Меняем клеммы и пускаем.

РЕАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

У меня у друга есть дохлый аккумулятор, который стоит в гараже вот уже несколько лет, напряжение на клеммах у него менее 7В. Установили его на машину, заморозили ее, в ночь температура была около -15, -20В. Крутишь ключом в замке, ничего не происходит, даже панель не загорается.

Подсоединили BATTERY Start 400, загорелась надпись «CORRECT».

Сразу сработала сигнализация, то есть питание пошло. Садимся в машину, поворот ключа, все приборы загорелись (как будто свежий АКБ). Поворот далее и машина запускается с полоборота, причем как я и говорил машина холодная, температура (по приборам) на нуле.

Скажу так машину запускает с большим запасом, такое ощущение что не испытывает вообще нагрузки. К сожалению, не удалось попробовать на более объемных моторах.

Сейчас видео отзыв, смотрим.

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены, если верить ЯНДЕКС маркету, то цена составляет 13833 рубля. НЕ МАЛО! Но это за самую мощную версию. Давайте рассмотрим положительные и отрицательные моменты:

ПЛЮСЫ:

Именитый бренд. А это значит качество соответствующее стандартам

Склонен верить заявленным характеристикам. Это вам не дикий Китай с АЛИЭКСПРЕСС

Высокие токи пуска, скорее всего запустит практически любой бензиновый и почти любой дизельный мотор

Достаточно высокая емкость, почти 17Ач

Можно использовать как POWER BANK заряжать ваши гаджеты по многу раз

Литий – кобальтовая батарея

Среднего объема корпус, можно засунуть в карман куртки

МИНУСЫ:

Цену хотелось бы поменьше

Нет переходников для зарядки смартфонов – планшетов – ноутбуков в комплекте

Хотелось проверить его на более объемных моторах, уж очень мне нравится цифра в 2000А пикового тока. Если такие параметры правда, то вам не страшен ни один мороз, даже если на вашем авто объемный мотор. Еще бы цену поменьше и можно брать.

А на этом я заканчиваю искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.