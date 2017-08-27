Давно у меня не было новинок от компании NEOLINE и вот свершилось, встречайте новое поколение гаджетов X-COP R700. Это просто видеорегистратор, но с WIFI и GPS. Нужно отметить, что к нему подключается радарный блок по беспроводной связи, который должен крепиться под капотом автомобиля и улучшать приемы сигналов от камер и радаров. Такой блок есть в старшей модели R750, однако у нас в руках младшая именно ее мы и будет сегодня тестировать. Как обычно полный обзор, видео версия и мой честный отзыв в конце …

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Сейчас, наверное, многие могут подумать, а зачем вообще выносить отдельно радарный блок под капот? ДА все просто друзья, многие дорогие автомобили (типа AUDI Q7, RANGE ROVER и т.д.) оснащены атермальными стеклами, да еще и с подогревом. Все это значительно ухудшает прием излучений, а также позиционирование по GPS. Вот и вынесли в старшей модели R750 все под капот, кстати и антенну GPS тоже (только вот она проводная). Но R700, это по сути сам блок видеорегистратора (основа если так можно выразится) к которому мы уже и подключаем все выносное оборудование. Поэтому его тестирование будет очень интересно.

Комплектация

К упаковке как обычно претензий нет, все очень четко и стильно (сине-белые тона) верхняя обложка и внутренняя коробка (подарить не стыдно). Однако открываем и виним внутри кейс, с жестким каркасом – РЕАЛЬНО КРУТО! Замок по периметру (расстегиваем) и внутри уже находятся основные элементы:

Кейс

Сам NEOLINE

Зарядное устройство от прикуривателя

Карта памяти TOSHIBA на 32 Гб, это реально плюс

Крепление на двухстороннем скотче

Мелкие крепления для шнура (также на скотче)

USB брелок для подключения к ПК

Антибликовый фильтр (CPL) 37 мм (он кстати уже накручен объектив девайса)

Гарантийный талон и инструкция пользователя

За комплектацию однозначно — ПЛЮС! Есть и стильный небольшой кейс (чтобы безболезненно таскать гаджет с собой) и даже карта памяти (производитель не стал заморачиваться с рекомендациями и выбором, а просто положил в комплект ту которую нужно).

Внешний вид

Корпус «Г-образного» типа, чем то смахивает на NEOLINE X-COP 9700. Но здесь верхняя площадка не такая массивная, видимо потому что там нет радарной составляющей.

Передняя часть. Находится основной объектив + антибликовый фильтр (который уже установлен)

Верхняя часть. Разъем для крепления (с контактной дорожкой) + «прорези» для динамиков

Задняя часть. Большой сенсорный дисплей (IPS) 2,8 дюйма, справа есть кнопка включения, слева индикатор включения (горит синим)

Левая грань. Разъем для карты памяти и питания

Правая грань. Кнопка «RESET» и гнездо для подключения GPS антенны

Корпус сделан ОЧЕНЬ качественно, каких-то нареканий быть просто не может (ничего не болтается, не дребезжит, не люфтит). Минусом можно назвать только тот факт, что он немного великоватый, хотя ели его закрепить чуть выше, он не будет перекрывать часть лобового стекла.

Возможности и «ЖЕЛЕЗО»

Собственно тут есть плюсы и минусы, давайте подробнее.

ЖЕЛЕЗО:

Процессор – AMBARELLA A7, это уже не топовый процессор, но он позволяет снимать определенно хорошую картинку. Видно, что у NEOLINE, многие устройства оптимизированы на роботу именно с ним. Сейчас есть уже более продвинутые A12, но они сейчас реально дорогие и если бы производитель оснастил свой гаджет таким вариантом, то цена бы была на 3 – 5000 выше (а забегая вперед, здесь она итак не малая)

Матрица от SONY. Как я не искал, но так и не нашел какая именно, но что мне подсказывает что это IMX 322. Каких-то особых нареканий у меня здесь нет, все работает прекрасно.

Объектив – 6 стеклянных линз + антибликовый фильтр. Нужно сказать, что это реально круто, ведь сам по себе этот фильтр убирает много не нужных бликов и собственно улучшает картинку в дневное время.

Аккумулятор 220 мАч. Хватает ненадолго, максимум около 10 минут

Встроенный WIFI модуль. Для подключения и контроля через смартфон

GPS-ГЛОНАСС модуль. Для отображения стационарных камер и радар-детекторов, которые забиты в базе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение либо HD (1280Х720), либо FULL HD (1920Х1080)

Частота кадров – 30 в секунду

Угол обзора – 135 градусов

Функция WDR

Функция LDWS – контроль движения в полосе

Формат видео MP4

Время записи видео – от 1 до 5 минут

Датчик движения

G-сенсор

У нас же честный отзыв, поэтому сразу про небольшую «ложку дегтя». Собственно как я и написал здесь не самый «топовый» на сегодняшнее время процессор, который позволяет писать максимально FULL HD с частотой всего в 30 к/с (AMBARELLA A7 именно под это и заточена). Если бы стоял A12 процессор который сейчас является топом, то качество видео можно было бы дотянуть до SUPER HD (2304 х 1296) и частотой примерно 45-60 к/с. Такое разрешение и частота дали бы однозначно лучшую и более плавную картинку, ведь производитель позиционирует свой гаджет как «ПРЕМИУМ»!

НО давайте посмотрим правде в глаза, многие ли ставят разрешение SUPER HD? С ним ваша карта на 4 – 8Гб будет мгновенно заполняться, а вот покупать на 32 – 64 или 128Гб уже накладно по деньгам. Поэтому многие ставят FULL HD, и такой картинки реально пока хватает для города. ДА и карты можно от 8 до 32Гб поставить.

Также (ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ) у производителя есть хорошая оптимизация этого железа, поэтому менять они его ПОКА не хотят. Но думаю уже в 2018 году, будет главенствовать именно AMBARELLA A12.

МЕНЮ

Теперь в тесте идет основное меню. Как обычно оно здесь разбито на 4 категории:

Настройки видео. Здесь 8 экранов с различными настройками, от разрешения, качества видео, контрасности, WDR, чувствительности, цикла записи и т.д.

Настройки детектирования. Здесь 4 экрана. Есть такие настройки как «автоприглушение», голос, звук, максимальная скорость, настройки детектирования и т.д.

Просмотр видео. Здесь можно просмотреть отснятые файлы

Обновление. Обновление гаджета

Подробнее я сниму все в видео версии, так что смотрите ниже.

WIFI возможности и программа

Программного обеспечения пока нет, все же NEOLINE X-COP R700 это реально новинка, но как заверяет производитель, что программа скоро появится для бесплатной загрузки на ANDROID и IOS. И уже сегодня известно, что она будет делать:

Можно будет через телефон обновлять ПО и базы камер и радар-детекторов, при помощи интернета (то есть карта памяти и выкачивание прошивок уже не нужно) – ЭТО РЕАЛЬНО ПЛЮС.

Просмотры видео в онлайне через смартфон

Просмотр сохраненных файлов

Сохранение файлов на смартфон

Изменения настроек записи видео и детектирования

Определение места стоянки автомобиля. Интересная функция, через смартфон можете определить место X-COP R700, а соответственно и вашего авто.

Программа будет реально полезная, сегодня соединение через WIFI становится уже необходимостью.

GPS, LDWS и определение стационарных радар-детекторов

Здесь установлены модули, которые работают в системах GPS-ГЛОНАСС – MK-120G и U-BLOX8. Работает отлично, каких-то нареканий у меня просто нет. Холодный старт около 1 минуты, теплый около 10 секунд, собственно все как у всех.

Позиционирование точек (камер, радар-детекторов, систем типа АВТОДОРИЯ). Здесь также нет каких-то особых нареканий, можно выставлять метраж до обнаружения (у меня стоит 600 метров). НА дисплее показывается скорость (дублируется голосом и звуком), есть анимированные изображения, указываются камеры в спину (это плюс), есть система автоприглушения, максимальная скорость и т.д.

LDWS – также гибко настраивается, можно задать скорость с какой она начинает реагировать. У нас в городе не так много мест где ее можно протестировать, но она действительно работает, указывает полосу.

Крепление в машине

X-COP R700 крепится на специальную «ножку-держатель», она доступна только на 3M скотче (присоски не предусматривается). Собственно это ножка имеет контактную группу и разъем для питания. То есть в нее можно подвести кабель и подстегнуть само устройство. Такие крепления NEOLINE использует во многих КОМБО и они реально удобные.

Кстати повернуть гаджет можно на 360 градусов, это плюс, можно повернуть на сотрудника ГИБДД.

В целом крепление обычное, в прикуриватель зарядник – от него в сам гаджет провод питания.

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Давайте подведем итог в моем отзыве о X-COP R700. Начнем как обычно с ценника, если верить Яндекс маркету, то он составляет примерно 16990 рублей — НЕ МАЛО! Наверное это первый минус. Хотя сейчас ценники даже на бюджетные модели (других производителей) стартуют от 6000 – 7000 рублей, а здесь и комплектация хорошая. А теперь давайте подробнее.

ПЛЮСЫ:

Качественная съемка видео (днем и ночью)

Можно докупить и при необходимости подключить дополнительные блоки (GPS и радар-детектор)

Есть удобный кейс

Наличие карты памяти в комплекте

Есть антибликовый фильтр

Есть встроенный GPS-ГЛОНАСС модуль (определение точек)

Наличие WIFI соединения и программы для управления, копирования и онлайн видео

Качественное исполнение (сделан в Корее) нареканий просто нет

МИНУСЫ:

ЦЕНА

Процессор уже не топовый

Снимает максимум FULL HD (1920Х1080) с частотой 30 кадров в секунду

Цена конечно высокая, НО, посчитаем комплектацию – сколько стоит антибликовый фильтр, кейс, карта памяти, встроенные WIFI и GPS-ГЛОНАСС модули? Все это уже большая часть цены! Получается что сам видеорегистратор (пусть УЖЕ с не топовыми характеристиками, НО С ДОСТАТОЧНЫМИ и ХОРОШО ОПТИМИЗИРОВАНЫМИ) стоит на уровне своих корейских собратьев от других компаний. Могу ли я вам его советовать? ОДНОЗНАЧНО ДА, это же NEOLINE …

А нам этом я заканчиваю свой отзыв, подписывайтесь на наш канал будет еще много интересных видео и тестов. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.