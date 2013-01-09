В очередной раз у меня на тестировании гибрид компании Neoline, сегодня это модель X-COP 9100. В этом устройстве сочетаются радар-детектор, видеорегистратор и функция определения стационарных камер с помощью «GPS – ГЛОНАСС» навигации. Забегая вперед скажу, что аппарат очень качественный (лично я пока не встречал оборудование лучше). Еще меня удивила запатентованная функция отключения звука при помощи жестов. В общем, есть что рассказать! Конечно же, не обойдем «ложки дегтя», они здесь тоже присутствуют (а куда же без них). Будет интересно, читайте мой подробный обзор + видео версия в конце. Оставляю свой отзыв как владельца, катаюсь уже продолжительное время …

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Гибридные системы тестировать всегда интересно, есть что проверить, ведь здесь не только видео (выложу ролики как дневной, так и ночной), но и усовершенствованные системы определения – улавливание радаров, особенно проверял GPS – ГЛОНАСС системы. Но для начала как обычно комплектация.

Комплектация

Сам гибрид NEOLINE X-COP 9100

Зарядное устройство от прикуривателя

Крепление на лобовое стекло для самого устройства

Крепления 8 штук для кабеля

Переходник (брелок) для карт памяти micro SD – USB, как я понял это своеобразный подарок

Инструкция, гарантийный талон

Комплектация не такая «широкая» как хотелось бы, но здесь есть все, что нужно. Немного напрягает, что нет кабеля USB, то есть нет прямого подключения от гаджета к компьютеру. Следовательно, все прошивки будут заливаться через карту памяти, вот тут то и понадобиться «брелок-переходник».

Опять же в комплекте нет карты памяти. Производитель ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – нужно использовать только качественные брендовые карты памяти, китайский «нонейм» не только будет плохо работать, но и может повредить сам гибрид! Помните это!

Конечно, хотелось бы комплектацию больше, однако главное — чтобы сам девайс работал хорошо, ведь нередко бывает в каких-нибудь «китайских аппаратах» есть все что угодно, а вот качество работы реально отвратительное.

Подробнее о меню

Следующим в моем отзыве хочется пробежаться по меню, оно простое и понятное, нужно отметить, что «гуляем» по нему при помощи кнопок около экрана.

Всего 4 пункта:

«Настройка видео». Здесь есть все основные настройки, можно выставлять качество изображения, расширение, цикличность записи и т.д.

«Настройки детектирования». Как становится понятно, здесь хранятся настройки связанные с радар-детекторами

«Просмотр записи». Можно посмотреть ролики, которые отснял гибрид

Обновление прошивки. Закидываем файлы прошивок или обновлений на карту и обновляемся через этот пункт

Никаких излишних «заморочек» в меню нет, все интуитивно понятно.

Внешний вид, разъемы

Начнем с передней части. Здесь располагается цветной дисплей на 2 дюйма, нужно отметить он здесь не сенсорный, а обычный. Лично мне так больше нравится, это более практично, сенсорные модели могут выходить из строя, да и для гибрида как мне кажется это излишне.

Сбоку от дисплея находятся клавиши навигации: справа – «меню» и «клавиша выбора», слева – навигационные клавиши «вверх» «вниз».

Также, около дисплея есть датчик движения (встроен в обод) для функции «Motion Control». Если провести рукой рядом с ним, то голосовое сопровождение отключается, и вы не будете слышать сигналы от радаров и «GPS – ГЛОНАСС».

Если же провести еще раз, то голосовое сопровождение подключится снова. Очень удобная и занятная функция, не нужно лезть в меню и копаться, чтобы там отключить голос — однозначно плюс!

Левая часть. Здесь расположились – микрофон, кнопка RESET, а также разъем для питания.

Лицевая часть. Она покрыта шлифованным пластиком, на ней находится камера и «глазок» антирадара.

Правая часть. Кнопка включения и два слота для карт памяти.

Верхняя часть. Имеет разъем для крепления «Smart Click Plus», через него можно не только крепить гибрид, но и передавать питание, ведь в ножку можно подключить зарядку от прикуривателя. Также здесь расположился основной динамик.

НА нижней части ничего нет, если не считать информацию от устройстве.

Корпус, если думать с точки зрения эргономики, очень даже не плох, все находится там, где ты ожидаешь. Также корпус не мешает обзору, когда он закреплен на лобовом стекле. Что сказать — прямоугольный и практичный.

Возможности гаджета

Что же, подошло время в моем отзыве, перечислить, что умеет X-COP 9100, а умеет он реально многое, мне кажется переплюнуть это устройство реально сложно.

Про карты памяти

Собственно здесь довольно необычная компоновка, хочется про нее рассказать отдельно. Как я уже писал выше, на правой части NEOLINE X-COP 9100 располагаются два слота под карты памяти. Поддержка от 4 до 128 ГБ, карты 1 – 2 ГБ просто не поддерживаются. Также, карты должны быть не менее 10 класса, это важно! Ниже класс просто может не заработать.

Еще раз хочется повторить — не поддерживаются карты памяти «подпольных» китайских производителей, ТОЛЬКО ФИРМА! Производитель заверяет — что «дешевками» вы просто загубите свой гаджет. ПОЭТОМУ покупаем качественные карты, и радуемся качеству записи

Два слота дают очень широкие возможности, подумайте сами две карты и по 128 ГБ, это уже 256! Влезет очень большой кусок видео, буквально на несколько дней!

Возможности видеорегистратора

Итак, съемка видео здесь находится на очень высоком уровне, начинка такая же как у NEOLINE X-COP 9700, а как мы с вами знаем, снимал «старший брат» отменно!

Итак:

Процессор Ambarella A7LA Работает очень быстро, зависаний за мой период владения вообще не замечено никаких

Дисплей сзади 2 дюйма (разрешение 240 Х 320), IPS матрица, качество изображения на очень высоком уровне, в солнечный день засветов нет

Разрешение видео FULL HD (1920 Х 1080), HD (1280 X 720). Как мне кажется этого вполне достаточно

Матрица от SONY – EXMOR IMX322LOJ, качество говорит само за себя

Угол обзора 135 градусов

6 стеклянных линз

Съемка производится в формате MP4 с частотой кадров до 30 в секунду

Есть циклическая запись в 1 – 2 – 3 – 5 минут

Поддерживается съемка на парковке по датчику движения и G – сенсору

Что и говорить, лично у меня, как у владельца, вообще нет претензий к качеству видео, как в дневном, так и в ночном режимах. Если днем сейчас даже дешевые видеорегистраторы снимают более-менее, то вот ночью качество у них «плывет». X-COP 9100 демонстрирует стабильное качество видео как днем, так и ночью.

Хорошо читаются как номера и знаки, так и мелкие предметы на дороге. Детализация отличная. Угол обзора в 135 градусов позволяет захватить полностью пространство перед автомобилем. ЗА видео однозначно плюс. Сможете посмотреть примеры в ролике в конце статьи.

Режим радар-детектора

Стоит отметить, что модель X-COP 9100 это целый комплекс по обнаружению всевозможных радаров и прочих стационарных камер радар-детекторов.

Собственно все мы с вами знаем, что сейчас системы контроля скорости делятся на два глобальных типа:

Это те, которые излучают волны различных диапазонов (сейчас перечислять не буду, не суть). К ним можно отнести «Стрелку», «Робот», «Кордон», «Крис» и т.д.

Системы, которые ничего не излучают, а просто замеряют скорость в определенных отрезках благодаря двум камерам в начале и в конце, типа «Автодория»

Так вот, X-COP 9100 великолепно справляется с поставленными задачами, какой бы сложности они не были. Те радары, которые «излучают», улавливаются специальным глазом спереди, к ним можно отнести и «переносные треноги». Кстати, если излучающая камера закреплена на столбах или рамках над дорогами, то они также есть в базе «GPS – ГЛОНАСС». Следовательно, данное устройство не только их улавливает, но и предупреждает вас заранее, примерно за 500 – 600 метров.

«АВТОДОРИЯ» улавливается только через «GPS – ГЛОНАСС» и также идет предупреждение и замер средней скорости движения, что очень удобно. Если вдруг радара нет в базе, вы его можете добавить вручную, есть такая функция.

Что меня еще порадовало — NEOLINE определяет и указывает, какая камера в данный момент будет перед вами, причем указывается не только голосом, но и надписью на экране. Также есть информация, куда камера «бьет» в заднюю или переднюю часть авто.

Стоит отметить, что базы находящиеся в гаджете распространяются не только на Россию, а еще на 14 стран, причем они постоянно обновляются.

Насчет «надоедливых» сигналов – знаете, пока вы ничего не нарушаете, то есть не выходите за рамки допустимой скорости, радар просто предупредит вас и будет молчать. Если идет превышение скорости, то будет раздаваться «ненадоедливый» сигнал. В любом случае, вы можете все отключить проведя рукой около дисплея (система «MOTION CONTROL» отключит все звуки), проводим еще раз — включит.

Есть 4 основных режима настройки:

ТУРБО – повышенная чувствительность, нужен на магистралях

ТРАССА – полная чувствительность, рекомендуется включать вне города

ГОРОД – снижение чувствительности, от ложных срабатываний. Рекомендуется в городе

X-COP – это специальный или умный режим, работа устройства зависит от скорости автомобиля. От 0 до 40 км/ч, нет вообще никаких голосовых команд, только информация от GPS – ГЛОНАСС модуля, основные указания на дисплее. От 41 до 80 км/ч включается режим «ГОРОД». От 81 км/ч включается режим «ТРАССА». Производитель рекомендует именно этот режим

Про ложные срабатывания. Читал в интернете что мол, пропускает много, «пищит» постоянно и т.д. Ребята, я как владелец пользуюсь им уже достаточно давно, может быть у вас режим стоит неправильный, например «ТУРБО» или «ТРАССА» в городе, тогда ДА будет пиликать, это факт! НО если выставить режим X-COP, то ложных срабатываний практически вообще НЕТ! У меня лично срабатывал два раза и все. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ.

По моему мнению, радар-детектор и GPS-ГЛОНАСС модули работают очень даже хорошо, никаких нареканий у меня нет. Про настройки подробно будет в видео, описывать очень долго, ибо их МНОГО.

Крепление в машине

Далее в моем отзыве переходим к креплению. Все аскетично, собственно как и у многих других производителей. Отличие, еще раз подчеркну, составляет крепление на двухсторонний скотч. Сразу хочется вас ПРЕДУПРЕДИТЬ – закрепляйте гаджет исходя из особенностей автомобиля и места крепления. Что я имею в виду – первый раз я его закрепил за зеркалом, но на нем у меня весит крестик, и он «мотается» на кочках рядом с дисплеем, от этого постоянно включается и выключается беззвучный режим (система «MOTION CONTROL»)! Пришлось переклеивать. До дисплея должно быть примерно 10 см свободного пространства, лично я перевесил чуть ниже, и все стало как надо.

Есть удобное крепление для снятия самого гибрида Smart Click Plus — нажимаем два усика и оно свободно выходит.

Остальное стандартно, прикуриватель – питание я подал в ножку, видео регистратор пристегнул к ней. Удобно тем, что если снимаешь не нужно отключать провод.

Корпус NEOLINE не мешает — размера он среднего, но перекрытия полезной площади стекла НЕТ! В общем, на уровне конкурентов. У меня как у владельца здесь просто нет нареканий.

Подошло время посмотреть видео версию, там все более подробно, смотрим.

Подводим итог

Еще раз подчеркиваю, МНЕ НРАВИТСЯ ТЕСТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВА КОМПАНИИ NEOLINE, качество действительно на высоте, никаких нареканий у меня к этому устройству и к другим которые я тестировал ПРОСТО НЕТ.

Однако, справедливости ради, стоит отметить минусы, они есть, но не критичные:

Крепление на двухсторонний скотч

Нет подключения через USB кабель дома

Нельзя использовать дешевые карты. Хотя, как по мне, это правильно

Высокая цена. Если верить Яндекс маркету, от 14 до 17 000 рублей. НЕ мало, но учитывая качество и матрицу SONY, думаю что обосновано.

Плюсы:

Сборка Корея, это вам не подпольный Китай

Качественная работа видеорегистратора, как днем, так и ночью

Качественная работа антирадара. Лично у меня нареканий нет, ни к GPS — ГЛОНАСС, ни к обычной системе. Есть режим тишины, есть умный режим X-COP, настроек просто куча! При «умном» режиме количество «ложных» срабатываний вообще стремиться к нулю

Угол обзора камеры 135 градусов

Понятное и простое меню

Можно добавлять точки стационарных устройств, самостоятельно

Понятное и подробное меню (цветное) на русском языке

Если подвести итог, NEOLINE X-COP 9100 очень качественное оборудование, лично у меня только положительные эмоции. Нравится и съемка (день — ночь), и работа радаров, систем GPS – ГЛОНАСС, действительно простое и понятное меню + навигация.

Те минусы, которые есть, вспоминаем, что нет USB, крепление на скотче и дорогую цену, как я писал выше просто меркнут. Если вам нужен качественный агрегат, у которого все в одном, X-COP 9100 ваш выбор.

НА этом ВСЕ! Думаю, мой отзыв, как владельца был вам полезен. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.