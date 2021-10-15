NEOLINE X-COP 6000s: подробный отзыв и видео обзор

Компания NEOLINE обновляет линейку своих радар-детекторов. Сегодня я хочу вам рассказать про одну из старших моделей X-COP 6000s — это сигнатурная модель, (причем ее не нужно путать с 6000c, это не сигнатурный вариант). Радар-детектор реально интересный, я покатался с ним пару недель и мне есть, что про него рассказать. Как обычно будет текстовая версия + видео отзыв внизу, так что, кто ленивый может ее посмотреть …

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В самом начале мне хочется отметить, что этот радар-детектор имеет усилитель сигнала, а поэтому излучения он берет реально с большого расстояния. Компания NEOLINE один из двух разработчиков на рынке, кто использует в данный момент эту технологию

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам NEOLINE X-COP 6000s

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление на лобовое стекло – на присосках

Гарантийный талон и инструкция пользователя

Аскетичный набор, хотя для использования больше ничего и не нужно, радар-детектор обновляется через USB разъем на корпусе, то есть кабель ему не нужен. В качестве придирки — что хотелось бы в комплекте, это липкий коврик на приборную панель, многие водители крепят на них.

Коробка, сделанная в бело-голубых тонах, с цветными принтами в стиле NEOLINE, вполне презентабельно для подарка.

РАЗЪЕМЫ И КОРПУС

Передняя часть. Полированный пластик, который сделан в виде пирамиды (под ним скрывается рупор большого размера), есть отдельное окошко для приема излучений ЛАЗЕРА

Верхняя часть. Решетка, под которой находится динамик, а также 4 основные навигационные клавиши (МЕНЮ, переключение режимов, клавиши вверх и вниз)

Лицевая сторона. Основной дисплей, он монохромный, двухцветный. Расположен под углом к водителю – это необычно. НО так реально лучше читается информация

Правая грань. Тут располагается полноценный USB разъем, куда можно установить флешку. Если закинете на нее прошивку или новую базу камер, то после установки в радар-детектор, он автоматически обновится. Единственное что флешка должна быть отформатирована в формат FAT32.

Это реально очень удобно, не нужно ставить какие-то не понятные программы к себе на компьютер, подключать какие-то кабели просто воткнул, и все обновилось (причем снимать его со стекла не обязательно)

Второй разъем, который находится на этой грани – это питание

На остальных гранях и поверхностях больше ничего нет. Форм-фактор NEOLINE X-COP 6000S обычный радар-детектор, без причудливых форм. Единственное как мне показалось, корпус чуть больше среднего – это не удивительно ведь здесь находится увеличенная антенна для приема.

МЕНЮ

Вот тут интересно, не как в остальных радар-детекторах (есть отзывы на моем сайте).

Смотрите, тут есть как бы два режима МЕНЮ:

Первый это облегченный — он доступен сразу (при нажатии клавиши МЕНЮ), как включается X-COP 6000s. Доступны – подсветка, автоприглушение, RD оповещения, GPS оповещения, часовой пояс и т. д. То есть основные базовые настройки, которые понимает почти каждый водитель.

ПРО РЕЖИМ – но если вам этого мало, и вам нужно тоньше настроить ваш гаджет, включите «ПРО РЕЖИМ» (по умолчанию он отключен) – дополнительно к верхнему меню, вы сможете настроить: – голос, сигнал, GPS без звука, приоритет, допустимое превышение, максимальная скорость, радиус зоны GPS, удаление точек и т. д. (меню обширное, подробнее будет в видео отзыве). Для простого обывателя многие настройки не нужны, а может быть даже не понятны.

Поэтому чтобы не путать неискушенного водителя, NEOLINE как бы разделил их на две части, как я считаю это правильно.

РАБОТА и ВОЗМОЖНОСТИ

Следующая и обширная тема в обзоре, это можно сказать внутренности и работа «железной» части:

В NEOLINE X-COP 6000s применен модуль EXD 2.0 (он же «Каскад усилителей сигнала»). Принцип работы тут такой – даже слабые сигналы усиливаются, а одновременно подавляются шумы. То есть увеличивается дальность срабатывания, но и появляется максимальная помехозащищенность. Этот модуль распознается все существующие на данный момент диапазоны, такие как «К», «М», «Стрелка» и т.д.

Как я говорил ранее, здесь применен рупор большого размера, вместе с комплексом EXD 2.0, они реально увеличивают дальность приема излучений от стационарных и других устройств. Как заверяет компания NEOLINE решение уникальное на рынке и пока не используется ни у одного производителя

Так как гаджет у нас сигнатурный, то это ведет к двум большим плюсам:

Полная библиотека сигнатур России и сопредельных государств . То есть X-COP 6000S, срабатывает только на излучения радарных комплексов, камер, «треног» и т.д. Производитель добавил технологию DAC (цифровая обработка сигнала), она как бы «видит» излучения именно радарных комплексов, определяет этот тип сигнала (он заложен у нее в «библиотеке»), и реагирует на нее. НО, все остальные излучения, которые не заложены (по сути ложные), он отсекает. И такой момент – инженеры NEOLINE создали самую большую базу сигнатур радарных комплексов, которые можно встретить в России и сопредельных государствах

. То есть X-COP 6000S, срабатывает только на излучения радарных комплексов, камер, «треног» и т.д. Производитель добавил технологию DAC (цифровая обработка сигнала), она как бы «видит» излучения именно радарных комплексов, определяет этот тип сигнала (он заложен у нее в «библиотеке»), и реагирует на нее. НО, все остальные излучения, которые не заложены (по сути ложные), он отсекает. И такой момент – инженеры NEOLINE создали самую большую базу сигнатур радарных комплексов, которые можно встретить в России и сопредельных государствах Фильтр Z – сигнатур, убирает различные ложные срабатывания на двери, шлагбаумы, излучения от адаптивных круиз-контролей (например, от VOLKSWAGEN TUAREG). То есть гаджет намного тише, чем конкуренты (помехозащищенность на высоком уровне). Нет постоянного «пиликания», не понятно на что

X-COP 6000s детектирует неуловимый радарный комплекс Multaradar CD и Multaradar CT. Данный вид радаров распространен в Европе, а с 2018 года появился в России. Эти радары имеют уникальную структуру сигнала, в связи с чем требуется специальная аппаратная платформа для их детектирования. В России, на 2021 г., представлен Multaradar CD Moving на базе автомобиля Lada Largus

Есть 4 режима работы (ГОРОД, ТРАССА, ТУРБО, X-COP)

ГОРОД. Блокируются сигналы в режиме «K», включены детектирование радаров по сигнатуре

Блокируются сигналы в режиме «K», включены детектирование радаров по сигнатуре ТРАССА. Включены все режиме, в том числе и Z-сигнатуры. Рекомендуется использовать на скоростных трассах

Включены все режиме, в том числе и Z-сигнатуры. Рекомендуется использовать на скоростных трассах ТУРБО. Максимальная чувствительность и дальность определения радарных комплексов. Причем отключены все фильтры

Максимальная чувствительность и дальность определения радарных комплексов. Причем отключены все фильтры X-COP. Автоматическое определение, других режимов работы (ГОРОД, ТРАССА) в зависимости от скорости.

Причем компания NEOLINE говорит, что она переработала автоматический режим X-COP, сейчас в этот режим включены такие настройки как «RD без звука» и «Автотурбо».

Что я хочу сказать от себя – реально X-COP 6000s, срабатывает с больших диапазонов. У меня на канале огромное количество обзоров других радар-детекторов, так вот у них срабатывание именно по излучению (а не по GPS) примерно 150 – 200 метров, эта же модель срабатывает примерно с 300 – 400 метров (все это будет в видео отзыве). Причем реально, ложных срабатываний минимум, я сейчас не говорю что их вообще нет (мне кажется, такого не сделал еще ни один производитель), но их минимальное количество.

ПРО GPS модуль:

Установлен передовой GPS-модуль Quectel. У него быстрый холодный старт (менее 15 секунд), а также очень точные координаты.

Хочу отметить, что все точки (стационарные модули) он видит без каких-либо проблем, и предупреждает голосом заранее.

АВТОДОРИЯ. У нас есть на мосту, проговаривает – начало зоны, конец зоны. И что очень важно, длительность зоны, среднюю скорость, а также ограничение.

ПАРУ СЛОВ, про звуковые оповещения, они «приятные». Во-первых, быстрые, проговаривается все четко без растягивания информации. Во-вторых, приятный звук, когда идет превышение, он не навязчивый и не раздражает. В-третьих, есть приглушение до 25%. НУ и четвертое, звук можно прибавить от 1 до 9, это для тех, кто плохо слышит, как работает радар-детектор.

ОБНОВЛЕНИЯ: как я писал выше, обновить его можно не снимая через флешку. Это однозначно плюс. Обновления постоянно свежие (как карт, так и самой прошивки), работают на Россию и большую часть СНГ. То есть актуальность информации на высоте.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Стандартное, как у других радар-детекторов. НА лобовое стекло при помощи двух присосок.

Обзорность он не перекрывает, потому как он плоский и вытянутый.

Питание идет от прикуривателя, и подходит с правого бока в гаджет. НО если нужно, можно сделать скрытую проводку

При желании, можно докупить липкий коврик и крепить его сверху на переднюю панель.

Также, в фирменном магазине Neoline, можно докупить магнитное крепление для радар-детектора. Крепление крепится на лобовое стекло на 3М скотче. Магниты держат лучше стандартных присосок.

Сейчас видео версия обзора, смотрим.

ИТОГ

В конце отзыва, как обычно начинаем с цены. Если верить сайту NEOLINE, то X-COP 6000s, стоит 9990 рублей. Немало нужно сказать, почти 10 000 рублей, но давайте подумаем над положительными и отрицательными моментами

ПЛЮСЫ:

Сборка Корея. По-моему многолетнему опыту в этой сфере, такие гаджеты ходят достаточно долго, нужно понимать — это не Китай

Качество сборки — ничего не «люфтит», не скрипит

Гарантия 2 года (не часто встретишь)

Работа радар-детектора, действительно гаджет меня удивил — излучения улавливаются с расстояния примерно в 2 раза большего, чем на гаджетах других компаний (даже «треноги»). Если брать по цифрам, то в городе это примерно 300 – 350 метров (тогда как у других 150 – 200 метров), если брать «трассу», то это примерно около 500 метров. Это из-за большего рупора, а также новой системы EXD 2.0

Сигнатурная составляющая — минимум ложных срабатываний. Их действительно немного (опять, если сравнивать с другими компаниями).

Отличная работа GPS. Постоянные обновления, можно обновить с флешки

Умный режим X-COP лично мне он реально нравится

Экран повернут к водителю. Он реально более — читаемый

НУ и звук, не раздражает, оповещения короткие — но емкие, если нужно можно прибавить до 9.

МИНУСЫ:

Цена 9990 рублей. Понятно, что много технологий и нововведений, но хотелось бы цену 7 – 8000 рублей.

Аскетичный комплект. За 10 000 могли бы хоть коврик положить

В целом минусов не так много, этот радар-детектор реально хорошо работает, каких-то больших нареканий у меня нет. Причем хорошо отрабатывает все «треноги», которые есть в городе, да и на трассе (скажу что не все радар-детекторы на это способны). В общем если вам нужен крутой гаджет, можете присмотреться к NEOLINE X-COP 6000s. Лично я вам советую, а на этом у меня все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР