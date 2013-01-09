У меня сегодня в руках очередное устройство от компании NEOLINE, сегодня будем тестировать качественный 2K видеорегистратор под название G-TECH X37, здесь сочетается не только запись видео, но есть еще и GPS приемник. Как обычно в моем отзыве разберем положительные и отрицательные моменты, будет и видео обзор в конце ролика …

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Этот производитель выпускает очень качественные модели (будь это КОМБО, обычный антирадар или видеорегистатор), зачастую проработка у них на достаточно высоком уровне, как и проработка креплений на лобовое стекло. Оценим сегодняшнюю новинку и решим, она также хороша или в ней есть какие-то «подводные камни».

Комплектация

Сам G-TECH X37

Крепление на лобовое стекло с GPS, оно съемное и при необходимости его можно отключить.

Крепление без GPS (2 штуки)

Зарядник с двумя USB портами (2.1A + 1A) + отдельный длинный кабель USB – mini USB

USB кабель для подключению к ПК

Крепления для кабеля (на стекло или панель приборов)

Инструкция пользователя + гарантийный талон

Пару слов о коробке, здесь она как обычно в бело-синих тонах, внутри есть мягкая вставка куда и крепится наш гаджет.

Комплектация достаточно большая, есть даже кабель для подключения к компьютеру – это реально плюс. Есть несколько видов крепления, с GPS и без него, при необходимости можно крепить на нескольких авто, это также положительный момент.

Внешний вид

Корпус сделан в качестве прямоугольной пирамидки, с закругленной нижней частью.

Лицевая сторона – здесь располагаются основной объектив, он регулируется вверх-вниз, а также есть небольшие регулировки вправо и влево (на 15 градусов). Минусом является то, что объектив видеорегистратора нельзя повернуть на 90 градусов (например, на сотрудника ГИБДД, который подошел сбоку).

Также здесь располагается площадка с контактами, куда пристегивается крепление на лобовое стекло (с GPS или без него).

Задняя часть – здесь расположены – основной дисплей (не сенсорный) 2 дюйма, и клавиши управления: — вкл/выкл питания, MENU, вкл/выкл записи, вкл/выкл микрофона, а также клавиша экстренной записи (если на нее нажать записывается ролик и не стирается).

Правая сторона – разъем mini USB для подключения питания, и AV – выход

Левая сторона – гнездо «R» (для перезагрузки), слот для карты памяти, микрофон

Также по корпусу разбросаны отверстия для вентиляции воздуха.

Пару слов о питании, вы можете подключить либо в сам корпус NEOLINE (если не нужны данные о скорости и месте позиционирования), либо в подставку которая идет с GPS (то есть питание подается на нее и на видео могут накладываться скоростные данные и координаты). Еще одно удобство активного крепления, это то что питание идет на него, и вы в любой момент можете отстегнуть G-TECH X37 и унести его домой, это также плюс.

Размеры девайса очень компактные 85Х53Х45мм, можно закрепить скрытно, но про это чуть позже.

Возможности и характеристики

Как я и писал выше здесь нет привычного нам процессора, здесь он другой, к слову такие применяются на некоторых ЭКШЕН камерах, итак о железе:

Процессор от компании Novatek (ТЕЛ 96660). Стоит отметить, что он на момент написания статьи, является почти флагманским процессором, позволяет «переваривать» большие разрешения и высокую частоту кадров (до 60к/с). Его применение однозначно плюс

Матрица от компании Omnivision OV4689 (4 Mpx), 6 стеклянных линз, 160 градусов разворот. Матрица ставится на многие видеорегистраторы, и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Стоит отметить главное оптимизация процессора и матрицы

Здесь нет батареи, а установлен суперконденсатор.

Дисплей 2 дюйма (нет сенсорный) TFT.

Что хочется сказать про плавность и четкость съемки – КАК И ОЖИДАЛОСЬ она на высоком уровне! Видно мелкие предметы, знаки, номера все очень четко.

Характеристики:

Есть возможность записи 2К (2560Х1440) но с частотой в 30к/с, однако есть еще и Full HD (1920Х1080) но здесь уже частота 60к/с (видео пишется намного ровнее).

Кодаки MP4 (H.264)

Есть наличие функции WDR

G-сенсор

Есть датчик движения

Циклическая запись от 1 до 10 минут

Качество съемки видео мне нравится и день, и ночь, и плохая освещенность. Особенно мне нравится съемка в Full HD (1920Х1080) с частотой 60к/с, видео плавное и четкое видны все мелкие предметы, если поставить на паузу можно рассмотреть все! При дневном свете прекрасно работает функция WDR уходят все пересветы.

Карты памяти ТОЛЬКО 10 класс объемом до 64 ГБ (как их выбрать читаем здесь).

Про звук, здесь он четкий и чистый, без каких либо «артефактов», все увидите на видео версии внизу.

Никаких зависаний, критического нагрева корпуса нет! Лично я за оптимизацию видео + звук ставлю пять баллов.

Про меню и крепление в автомобиле

Здесь оно обширное, из 8 страниц. Все я перечислять не буду (писать очень много), да и в видео все подробно описано. Хочется отметить только одно – НАСТРАИВАЕТСЯ все и вся! Много настроек штампа на видео (скорость, государственный номер, координаты, число и дата). Можете кстати настроить свой штамп, с нужной для вас информацией для отображения.

Есть одна, как я считаю полезная, функция – отключается отображение скорости на видео после 100 км/ч!

Про крепление хочется сказать пару строк — вообще производитель позиционирует скрытую установку, на «коричневой защитной полосе» лобового стекла. Такая установка сейчас называется «АНТИВАНДАЛЬНАЯ», потому как банально этот гаджет не видно (либо видно, но плохо, не разглядишь). Скажем, закрепить его за стеклом заднего вида и затем скрыть проводку, можно сделать легко и быстро. А компактный корпус, действительно не привлекает внимания.

ЭТО однозначно плюс, особенно в совокупности с креплением которое позволяет быстро его снять. Однако можно крепить как вам захочется, в любом случае он не мешает обзору.

Вот и подошло время видео версии статьи, смотрим.

ИТОГ

Давайте подведем итог в моем отзыве. Плюсы — гаджет мне реально понравился (мне кажется NEOLINE меня еще ни разу не подводил). Качество видео (есть 2K и частота в 60к/с), звук, на ОЧЕНЬ высоком уровне. Нет ни лагов, ни критичного перегрева, кнопки «не гуляют» (как у дешевых производителей) — чувствуется качество. Крепление скрытное и антивандальное, можно спрятать и его не видно.

Из минусов. Нельзя повернуть объектив на сотрудника ГИБДД. Крепление только на двойном скотче, так просто перенести в другой автомобиль не получится. Нет позиционирования стационарных камер, только данные скорости и координаты на видео (хотя производитель скоро обещает Speedcam, тогда будет позиционирование стационарных камер – подождем, посмотрим).

Цена. Если верить данным яндекс маркета от 8800 до 11000 рублей, средняя примерно 9700 рублей! НЕ МАЛО! Хотя за качество нужно платить. А на этом я заканчиваю свой обзор.

Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.