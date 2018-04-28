Представляю вам очередной обзор бюджетного видеорегистратора — сегодня это компания NAVITEL, модель R400. Он является младшей моделью в линейке, но обладает достаточно привлекательной ценой (менее 3500 рублей). Это первый девайс этой компании, который появился у меня на обзоре, как обычно я представляю полный (не предвзятый тест), ну и видео отзыв в конце. Так что читаем-смотрим …

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Что хочется сказать в начале, обычно видеорегистраторы в ценовом сегменте 2 – 4000 рублей, имеют одно преимущество – ЭТО ЦЕНА! НУ и собственно все. Какой-то четкой картинки, даже на расстоянии в 6 метров от автомобиля вы не получите даже днем (я уже молчу о ночной съемке). Однако здесь, оказалось не все так плохо, но все по порядку и начнем с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам NAVITEL R400

Зарядное устройство в прикуриватель

Присоска на лобовое стекло

Крепление на 3M скотче (+ дополнительный блок)

USB кабель для подключения к компьютеру

Чистящая салфетка (как я понял для протирки объектива)

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Несмотря на бюджетную цену, комплектация достаточно большая. Есть два вида креплений, даже салфетка есть. Это однозначно плюс.

Коробка сделана в черных тонах (с цветными «принтами»), из прочного картона (подарить не стыдно).

Внешний вид и разъемы

Передняя часть – Основной объектив, светодиодная подсветка и динамик

Верхняя грань – Разъем для крепления, USB вход он же питание, клавиша включения

Правая сторона – клавиши вверх-вниз

Левая сторона – клавиши «МЕНЮ» и «OK»

Нижний торец – разъем для карты памяти, микрофон и клавиша RESET

Задняя часть – Основной дисплей, 2,7 дюйма TN

Корпус небольшой и легко поместится за зеркалом заднего вида. Сделан из «SOFT TOUCH» пластика, с одной стороны это хорошо, на нем не остаются отпечатки пальцев, с другой стороны может сильно «засаливаться». Хотя если он у вас висит, и вы не часто его снимаете то такое покрытие только в плюс. Исполнение качественное, никаких люфтов и прочих дребезжаний кнопок мною не замечено.

Основное меню

У R400 оно достаточно простое и состоит из пяти основных вкладок (чтобы войти в меню нажимаем «M», чтобы переключиться между вкладками, нажимаем клавишу питания):

Режим видео . Здесь пять страниц и настраивается все что связано с воспроизведением видео – разрешение видео, цикл записи, запись звука, экспозиция и т.д.

. Здесь пять страниц и настраивается все что связано с воспроизведением видео – разрешение видео, цикл записи, запись звука, экспозиция и т.д. Режим фото . Здесь три вкладки, настраивается все что связано с фото — разрешение, качество, контраст, ISO и т.д.

. Здесь три вкладки, настраивается все что связано с фото — разрешение, качество, контраст, ISO и т.д. Воспроизведение . Две вкладки, настраивается отснятое видео – громкость, удалить, защитить и т.д.

. Две вкладки, настраивается отснятое видео – громкость, удалить, защитить и т.д. Накопитель . Здесь производятся манипуляции с картой памяти, ее можно отформатировать и посмотреть емкость

. Здесь производятся манипуляции с картой памяти, ее можно отформатировать и посмотреть емкость Общие настройки. На этой вкладке можно настроить – язык, дату, время, штамп информации на видео и т.д.

Меню обширное, но как я написал сверху – достаточно простое и без каких-либо «заморочек». Сможет разобраться каждый даже не искушенный пользователь. Подробнее о меню NAVITEL будет в видео версии

Возможности и ЖЕЛЕЗО

Мой тест длился около недели и мне есть что сказать. Как обычно начнем с технической составляющей

ЖЕЛЕЗО:

Процессор MStar AIT8328P . Это достаточно бюджетный процессор, который устанавливается в дешевых системах наблюдения, а также в начального класса видеорегистраторов

. Это достаточно бюджетный процессор, который устанавливается в дешевых системах наблюдения, а также в начального класса видеорегистраторов Матрица — GC2023 . Честно встречаюсь с такой в первый раз. Могу сказать только ощущения, про это чуть ниже

. Честно встречаюсь с такой в первый раз. Могу сказать только ощущения, про это чуть ниже Угол разворота – 120 градусов , здесь угол действительно такой, как заявлен производителем.

, здесь угол действительно такой, как заявлен производителем. Задний дисплей 2,7 дюйма TN

Объектив 4-слойное стекло

Аккумулятор 100 мАч

По железу можно сказать так, применяются не «топовые», но проверенные временем решения (я сейчас о процессоре). Все характеристики НЕ ЗАВЫШЕНЫ, а именно такие как они есть. Минусом здесь можно назвать только аккумулятор, работает в автономном режиме, он «мягко» сказать мало. Буквально 3-5 минут, дальше R400 вырубается

ВОЗМОЖНОСТИ:

Разрешение FULL HD (1920Х1080)

Частота кадров – 30 в секунду

Интервал записи, можно задавать 1 – 3 – 5 минут

Циклическая запись присутствует

Кодак — MOV (H.264)

Наличие G — сенсора

Снимает фото – 3Мп (JPG)

Пару слов о картах памяти, первое я всем советую брать минимум 10 класса скорости, второе здесь можно установить до 64 Гб. У меня стояла 32Гб – работает без каких-либо проблем.

Теперь мой отзыв о том, как этот NAVITEL работает, ну и собственно снимает видео. Так как это бюджетный видеорегистратор, то не стоит ожидать какой-то «сногсшибательной съемки». Скорее всего, он один из лидеров именно своего сегмента (до 4000 рублей).

Дневное видео. Здесь все даже ОЧЕНЬ не плохо, номера и знаки читаются с достаточно большого расстояния (больше 10 метров точно). Даже удивительно для такого недорогого устройства

Ночное видео. Снимает хуже, зерно есть, но оно не такое большое. Однако проявляется некое размытие картинки. Номера нормально различимы только с 5-7 метров.

Плохое освещение. Видео читаемое, но опять же присутствует зерно на изображении

Обычно в своих отзывах на бюджетные устройства я всегда говорю – «пойдет для понятия общей картинки на дороге» все потому что не разглядеть с больших дистанций ни номеров, ни знаков, да и зачастую бывает и светофоров. НО С NAVITEL R400 не все так плохо, днем так вообще это один из ЛИДЕРОВ своего сегмента по качеству картинки. Ночью ДА — немного подводит. Однако ночью все снимают плохо, но и здесь R400 держится на уровне.

Крепление на лобовое стекло

Тут есть и положительные моменты и один небольшой отрицательный, именно для меня.

Положительные – есть два вида крепления, хочешь использовать присоску – пожалуйста, хочешь 3M скотч (стационарное крепление) тоже есть, на любой вкус и цвет как говорится.

Однако крепление на присоске можно повернуть на сотрудника ГИБДД (просто ослабив гайку), а вот с 3M скотчем так не получится, только прямо.

R400 небольшой, а поэтому его можно убрать за зеркало «заднего вида». Это не КОМБО где вам нужно отслеживать информацию с монитора, здесь просто вешаем за зеркало, и он автоматически гасит монитор, не мешая вам. То есть можно добиться того, что перекрытия лобового стекла вообще не будет.

Единственный момент, который мне не совсем нравится, это подача питания, оно рядом с креплением сверху. Я, конечно, понимаю, что это сделано специально для скрытой проводки (поставили и забыли). НО если вы используете гаджет без этого, то питание расположено не совсем удачно (банально мешает), хотя может это для меня.

Сейчас видео версия обзора смотрим

ИТОГ

НУ и последнее в моем отзыве, итоговое ощущение. Начнем как обычно с цены, если верить Яндекс маркету то она составляет – 3499 рублей. Нужно отметить для такой ДОСТОЙНОЙ работы это не так много.

ПЛЮСЫ:

Цена

Хорошая комплектация (есть два крепления, одно из которых позволяет вращать устройство + дополнительный блок 3M скотча и салфетка)

Нет тормозов при записи видео

Нет большого разогрева

Разрешение FULL HD (1920Х1080)

Угол разворота 120 градусов

Частота 30 кадров в секунду

Качественная картинка (днем вообще на уровне более дорогих конкурентов)

Простое и понятное меню

Поддержка карт памяти до 64Гб

Все очень не плохо, плюсов действительно много

МИНУСЫ:

Аккумулятор, в автономном режиме работает крайне мало

Провод питания (лично мне не очень удобно, что он подключается сверху)

Ночное видео хуже дневного

Нет GPS (хотя это мои придирки)

Могут ли я вам советовать NAVITEL R400? Однозначно – ДА, лично мне этот видеорегистратор понравился. Максимум качества за эти деньги. На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.