Многим не нужны устройства, так называемые 3 в 1 (или КОМБО, когда они включают в себя рада-детектор, видеорегистратор + GPS информатор), им просто нужно чтобы был хороший регистратор + GPS оповещения, то есть 2 в 1 (если ничего не нарушать этого вполне достаточно для города). Таким ярким представителем является модель «W5» от компании MAGMA. ДА и стоимость здесь не такая огромная, для такого качественного девайса. Но не будем забегать вперед, как обычно полный обзор и мой видео отзыв в конце …

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Компания только завоевывает Российский рынок, но можно сказать, что делается ставка – ТОЛЬКО НА КАЧЕСТВЕННЫЕ АППАРАТЫ. Мощное и современное железо, качественные (и в данном случае) небольшие корпуса, простое и понятное меню. НО как обычно начинаем с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор MAGMA W5

Зарядное устройство в прикуриватель

Присоска на лобовое стекло, с GPS модулем

USB кабель для подключения к компьютеру

USB картридер

Два предохранителя

Инструкция пользователя и гарантийный талон (инструкция подробная и цветная, я бы даже сказал разжевана «от» и «до»)

Комплектация неплохая, есть и картридер, и USB кабель, и даже запасные предохранители. Все это запаковано в коробку из прочного картона, сделанную в красно-черных тонах

Подарить ТОЧНО не стыдно.

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Основной объектив + динамик

Верхняя часть. Крепление с контактной площадкой

Правая грань. Питание, клавиша RESET и блокировка видео

Левая грань. Разъем mini USB и слот для карты памяти

Нижняя грань. 4 клавиши – МЕНЮ, OK, ВВЕРХ, ВНИЗ

Задняя часть. Основной дисплей (2 дюйма)

Нужно отметить что корпус реально не большой, не перекрывает лобовое стекло (даже если не вешать за зеркало заднего вида). Сделан очень качественно, ничего не скрипит, не люфтит. Линзы большие, производят впечатление чего-то серьезного. Лично у меня по корпусу нареканий нет, все эргономично.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Чтобы зайти в меню MAGMA W5, нужно нажать клавишу «M» на нижней грани. Перед вами открывается первая вкладка:

GPS-РАДАР – здесь настраивается все что связано с GPS комплексом – дальность, OSL (это при каком превышении скорости будет звучать звуковой сигнал +5,+10 и т.д. км/ч), дальность GPS и т.д.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР – нажимаем еще раз на клавишу «M», переходим ко вторым настройкам. Здесь можно настроить разрешение, WDR, качество, циклич. запись и т.д

НАСТРОЙКИ – Здесь настраиваются основные настройки — дата/время, частота, номер авто, часовой пояс и т.д.

Все три меню очень простые и доступные даже не искушенному пользователю. Подробно расписывать не буду, можно все посмотреть в видео версии.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Как я уже писал в начале статьи, железо у MAGMA W5 топовое и мощное, сделанное на самых последних технических решениях.

ЖЕЛЕЗО:

Процессор — Ambarella A12LA35 , это один из лучших процессоров для видеорегистраторов. Он не только позволяет хорошо работать, но и не сильно нагревается, что немаловажно!

, это один из лучших процессоров для видеорегистраторов. Он не только позволяет хорошо работать, но и не сильно нагревается, что немаловажно! Матрица — OmniVision 4689. Проверенная временем, работает без каких-либо нареканий.

— OmniVision 4689. Проверенная временем, работает без каких-либо нареканий. Задний дисплей – 2 дюйма, разрешение 320 Х 240

– 2 дюйма, разрешение 320 Х 240 Объектив – 6 линз (стекло), разворот — 170 градусов

– 6 линз (стекло), разворот — 170 градусов Аккумулятор – 280 мАч. Реально (в автономном режиме) работает около 5 – 10 минут

ВОЗМОЖНОСТИ:

Разрешение — 2304×1296 при 30 к/с, 1280×760 при 60 к/с. Производитель заявляет что 60 к/с при «HD», но в меню отображается только 30 к/с (ну или по крайней мере я не нашел где включается 60 к/с)

Интервал записи – 1, 2, 3, 5 минут

Кодак — MP4 / H.264

Наличие G-sensor

Карты памяти поддерживаются до 64Gb (причем производитель указывает U1/U3)

поддерживаются до 64Gb (причем производитель указывает U1/U3) Наличие WDR

НУ и конечно же рассказываю про ощущение от съемки MAGMA W5. Что сказать – ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО. Да я его реально хвалю, железо с прошивкой работает ОТЛИЧНО, картинка будь то ночь или день снимается великолепно, различимы даже мелкие детали и номера с большого расстояния.

ДЕНЬ: Здесь вообще нет нареканий, читаемость номеров и знаков примерно с 18 – 20 метров

НОЧЬ: Качество немного (ожидаемо) проседает. Но опять же на уровне конкурентов снимает ОЧЕНЬ хорошо. Номера читаемы примерно с 12 – 15 метров

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Шумов, тормозов и зерна не наблюдается. Качество на уровне

Если подвести итог съемки, то все очень даже хорошо. Говорю как есть и это не пустые слова.

РАБОТА GPS информатора

Как я сказал в своем отзыве, сверху — MAGMA W5 это гаджет «2 в 1», то есть у него нет радарного блока, но есть GPS информатор. Он показывает не только координаты на видео, но и указывает стационарные точки с радарами или камерами.

Вот это нам и нужно проверить, как работает и предупреждает.

Начнем с того что сам GPS приемник встроен в «ножку», многим это не очень нравится из-за подключения провода именно к «ножке». НО как заверяет сам производитель так прием намного лучше, да и корпус компактнее.

Собственно опять никаких нареканий нет, все стационарные точки отображаются, и повторяются голосом. Нет никакого дополнительного «пищания», которое могло бы раздражать. По GPS прекрасно считывается и «АВТОДОРИЯ» (показывается средняя скорость на отрезке, подробнее будет в видео отзыве).

Кстати обновления GPS выходят каждый месяц, и вы можете легко и просто обновить свой гаджет.

Крепление в машине

Опять же здесь нет ничего сложного, присоска на лобовое стекло, кабель в прикуриватель (кстати, его 4 метра, хватит для скрытой установки).

А вот с креплением, есть как плюс, так и минус:

ПЛЮС: — лично для меня, это легко отстегивающееся крепление, нажал на рычажок и вытащил видеорегистратор (унес домой), питание осталось в «ножке». Реально удобно

МИНУС: — это то что «W5», не поворачивается на 90 градусов, только градусов на 60, не больше. ДА и ход крепления достаточно жесткий. То есть просто вот так вот повернуть на сотрудника ГИБДД, который вас остановил НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Как обычно конец своего обзора, я начинаю с цены данного гаджета. Если верить то производителю (официальному сайту), то цена равна примерно – 6990 рублей. Кстати как я не искал не нашел где собирается гаджет (по качеству исполнения похож на Корею). Как я считаю для такого качественного видео и хорошей работы GPS модуля это нормальная цена.

ПЛЮСЫ:

Мощный процессор

Хорошая матрица и объектив

Поддерживает разрешение SUPER HD (2304×1296)

Хорошее качество съемки, как днем, так и ночью

Не греется

Нет тормозов

Угол разворота 170 градусов

Поддержка WDR

Постоянное обновление GPS

Можно легко отстегнуть и унести домой

МИНУСЫ (для меня их только два):

Не поворачивается на 90 градусов

Частота кадров всего 30 в секунду, хотя процессор позволяет снимать до 60 в секунду (ну это так в качестве придирки)

В целом я могу вам советовать этот гаджет, сделан качественно, работает хорошо (съемка и GPS), без каких-либо тормозов и разогрева. Цена умеренная.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР