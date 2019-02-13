Иногда нужен обычный простой видеорегистратор с отличным качеством записи и без всяких наворотов, именно о таком сегодня и пойдет речь. Компания MAGMA выпустила на рынок, свою бюджетную модель W3 (я уже рассказывал о старшем брате модели W5, о котором у меня остались только положительные эмоции). На что же способен этот малыш? Не смотря на то, что у него нет ни GPS информатора, ни других наворотов, он не так прост. Однако все по порядку, как обычно будет подробный текстовый обзор и в конце мой видео отзыв. Так что читаем смотрим …

MAGMA W3 обзор отзыв


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Забегая вперед, хочется сказать – видеорегистратор MAGMA W3 получился действительно неплохим. Здесь применен CPL фильтр, причем снять вы его не можете он можно сказать встроен, а также нет батареи, применяется суперконденсатор. Рассказать действительно есть о чем, так что затягивать не будем, давайте начнем …

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Сам видеорегистратор

Видеорегистратор MAGMA

  • Зарядное устройство в прикуриватель

Зарядное устройство

  • Провод USB

Провод в USB

  • Присоска на лобовое стекло
  • Крепление на 3M скотче

Присоска и 3M скотч

  • Руководство пользователя + гарантийный талон

Руководство пользователя и гарантийный талон

Комплектация стандартная, однако, производителя можно похвалить за то, что он положил два крепления на лобовое стекло (присоска и скотч).

Коробка также «нестыдная» сделана из прочного картона, с цветными «принтами», так что девочки, если захотите подарить своему мужчине, здесь все хорошо.

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗЪЕМЫ

Передняя часть. Расположился основной объектив (с CPL фильтром) + динамик

Передняя часть

Верхняя грань. Площадка для крепления присоски + индикатор работы

Верхняя грань

Левая сторона. HDMI слот

Левая сторона

Правая сторона. Mini USB

Правая сторона

Задняя часть. Основной дисплей (1,5 дюйма) и навигационные клавиши по бокам.

Задняя часть

Нижняя грань. Слот для карты памяти.

Нижняя грань

Корпус видеорегистратора небольшой (буквально полтора спичечных коробка), мне кажется идеально подойдет для скрытой установки. Сделан качественно, скрипов и люфтов нет.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Следующим в обзоре поговорим о меню, у MAGMA W3 оно достаточно простое, без каких либо наворотов. Вызывается нажатием на клавишу с рисунком решетки.

Оно разделено на два раздела:

  • ВИДЕО – содержит три страницы, можете настроить – разрешение, циклическую запись, WDR, гос.номер авто и т.д.

Меню видео

  • НАСТРОЙКИ — дата/время, язык, частота, форматирование карты памяти и т.д.

МЕНЮ - НАСТРОЙКИ

Меню достаточно простое, как говорится — разберется даже ребенок.

Основной дисплей вы можете оставить включенным, тогда на нем будут отображаться: — режим записи, интервал, разрешение, дата, время, карта памяти, состояние микрофона

Основной дисплей

Либо можно его вообще выключить и он не будет вас отвлекать, идеально подойдет для скрытой установки.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Следующим в моем отзыве, как обычно идет описание железной составляющей гаджета. Здесь не «топовая» начинка но вполне достаточная для такого гаджета.

ЖЕЛЕЗО:

Процессор — NOVATEK NTK96650, это компания вполне конкурентоспособная на рынке. Можно сказать, что это серьезное решение, конечно оно немного уступает AMBARELLA, но не критично. Однозначно плюс.

Матрица — Sony IMX323, брендовое, дорогое и качественное решение. Матрицы от SONY в представлении не нуждаются

Основной объектив – стекло, 6 линз, угол разворота 170 градусов по диагонали (нужно отметить очень хороший показатель).

Наличие встроенного CPL фильтра — уберегает от излишнего солнечного света, убирает блики от фар.

Задний дисплей – 1,5 дюйма LCD

Аккумулятор – суперконденсатор (на 3,3Ф) В автономном режиме работает не долго, 2 – 3 минуты.

Характеристики

ВОЗМОЖНОСТИ:

Разрешение от 640Х480 до 1920Х1080 30 кадров в секунду.

Интервал записи – 1,3,5 минут

Кодак — MP4 / H.264

Поддержка карт памяти до 32 Гб (не менее 10 класса)

Наличие WDR

Пришло время, в моем отзыве, рассказать как работает MAGMA W3, качество видео, ведь от видеорегистратора мы ждем именно этого.

ДЕНЬ. Ни тормозов, ни зависаний просто нет. Четкость на высоком уровне, номера читаются с больших расстояний (примерно 12 — 14 метров). CPL фильтр убирает «засветы» от солнца. В общем можно только похвалить.

День

НОЧЬ. Здесь качество немного хуже, это ожидаемо. НО съемка также на высшем уровне. Детали (номера машин, знаки и прочее) различимы с 6-8 метров.

Ночь

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Никаких шумов и артефактов нет, четкая картинка.

Плохое освещение

Видно, что процессор и матрица хорошо оптимизированы, за качество видео можно только похвалить, причем я хочу отметить в своем обзоре – отличная съемка и днем и ночью.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

НУ и последнее в моем отзыве, это крепление на лобовое стекло MAGMA W3, как я писал, есть два способа:

Первый — это присоска, она крепится в любое место (легко снять), вы одеваете на нее видеорегистратор, причем ее крепление позволяет его крутить вверх и вниз, а также на 360 градусов. Здесь много плюсов.

Второй – это крепление с 3M скотчем, оно не позволяет вам повернуть гаджет на 360 градусов. Как я понимаю создано для стационарного и скрытного крепления. Возможно, кому-то понравится. Однако выбор креплений, это однозначно плюс.

Единственный минус, это то, что присоска вставляется в корпус, без каких-то щелчков. Мне кажется, со временем могут появиться люфты.

На лобовом стекле

Кабель питания длинный, примерно 4 – 5 метров, хватит для скрытной установки, причем вставляется он проводом вверх, как бы намекая нам об этом. Дальше прикуриватель – в общем все стандартно.

Перекрытия лобового стекла не происходит (еще раз корпус очень компактный), а если установите на черную часть лобового стекла, так его вообще не будет видно.

Сейчас видео версия обзора, смотрим.

ИТОГ

Давайте подведем итог в нашем обзоре, какие есть плюсы и минусы. Как обычно начинаем с цены, она если верить официальному сайту MAGMA, составляет – 5490 рублей. Я считаю это сбалансированная цена для такого качества (не забывайте, что здесь установлена матрица от SONY, процессор более-менее, все это не может стоить дешево). Есть встроенный CPL фильтр (а он один может стоять под 1000 рублей).

ИТОГ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

  • Мощный процессор
  • Хорошая матрица
  • Хороший объектив
  • CPL фильтр
  • Не греется, нет тормозов
  • Хорошее качество съемки, как днем, так и ночью
  • Угол разворота 170 градусов
  • Наличие WDR
  • Несколько вариантов креплений
  • Суперконденсатор, вместо батареи (срок его службы намного больше)

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

  • Только FULL HD разрешение, нет SUPER HD и выше (хотя на дворе 2019 год)
  • Нет частоты кадров больше чем 30 (хотя для больших скоростей нужно 45 — 60)

Наверное, это все минусы. В целом, MAGMA W3 хороший видеорегистратор, без излишеств. Могу ли я вам его советовать? Однозначно ДА. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.