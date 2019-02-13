Иногда нужен обычный простой видеорегистратор с отличным качеством записи и без всяких наворотов, именно о таком сегодня и пойдет речь. Компания MAGMA выпустила на рынок, свою бюджетную модель W3 (я уже рассказывал о старшем брате модели W5, о котором у меня остались только положительные эмоции). На что же способен этот малыш? Не смотря на то, что у него нет ни GPS информатора, ни других наворотов, он не так прост. Однако все по порядку, как обычно будет подробный текстовый обзор и в конце мой видео отзыв. Так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Забегая вперед, хочется сказать – видеорегистратор MAGMA W3 получился действительно неплохим. Здесь применен CPL фильтр, причем снять вы его не можете он можно сказать встроен, а также нет батареи, применяется суперконденсатор. Рассказать действительно есть о чем, так что затягивать не будем, давайте начнем …

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор

Зарядное устройство в прикуриватель

Провод USB

Присоска на лобовое стекло

Крепление на 3M скотче

Руководство пользователя + гарантийный талон

Комплектация стандартная, однако, производителя можно похвалить за то, что он положил два крепления на лобовое стекло (присоска и скотч).

Коробка также «нестыдная» сделана из прочного картона, с цветными «принтами», так что девочки, если захотите подарить своему мужчине, здесь все хорошо.

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗЪЕМЫ

Передняя часть. Расположился основной объектив (с CPL фильтром) + динамик

Верхняя грань. Площадка для крепления присоски + индикатор работы

Левая сторона. HDMI слот

Правая сторона. Mini USB

Задняя часть. Основной дисплей (1,5 дюйма) и навигационные клавиши по бокам.

Нижняя грань. Слот для карты памяти.

Корпус видеорегистратора небольшой (буквально полтора спичечных коробка), мне кажется идеально подойдет для скрытой установки. Сделан качественно, скрипов и люфтов нет.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Следующим в обзоре поговорим о меню, у MAGMA W3 оно достаточно простое, без каких либо наворотов. Вызывается нажатием на клавишу с рисунком решетки.

Оно разделено на два раздела:

ВИДЕО – содержит три страницы, можете настроить – разрешение, циклическую запись, WDR, гос.номер авто и т.д.

НАСТРОЙКИ — дата/время, язык, частота, форматирование карты памяти и т.д.

Меню достаточно простое, как говорится — разберется даже ребенок.

Основной дисплей вы можете оставить включенным, тогда на нем будут отображаться: — режим записи, интервал, разрешение, дата, время, карта памяти, состояние микрофона

Либо можно его вообще выключить и он не будет вас отвлекать, идеально подойдет для скрытой установки.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Следующим в моем отзыве, как обычно идет описание железной составляющей гаджета. Здесь не «топовая» начинка но вполне достаточная для такого гаджета.

ЖЕЛЕЗО:

Процессор — NOVATEK NTK96650, это компания вполне конкурентоспособная на рынке. Можно сказать, что это серьезное решение, конечно оно немного уступает AMBARELLA, но не критично. Однозначно плюс.

Матрица — Sony IMX323, брендовое, дорогое и качественное решение. Матрицы от SONY в представлении не нуждаются

Основной объектив – стекло, 6 линз, угол разворота 170 градусов по диагонали (нужно отметить очень хороший показатель).

Наличие встроенного CPL фильтра — уберегает от излишнего солнечного света, убирает блики от фар.

Задний дисплей – 1,5 дюйма LCD

Аккумулятор – суперконденсатор (на 3,3Ф) В автономном режиме работает не долго, 2 – 3 минуты.

ВОЗМОЖНОСТИ:

Разрешение от 640Х480 до 1920Х1080 30 кадров в секунду.

Интервал записи – 1,3,5 минут

Кодак — MP4 / H.264

Поддержка карт памяти до 32 Гб (не менее 10 класса)

Наличие WDR

Пришло время, в моем отзыве, рассказать как работает MAGMA W3, качество видео, ведь от видеорегистратора мы ждем именно этого.

ДЕНЬ. Ни тормозов, ни зависаний просто нет. Четкость на высоком уровне, номера читаются с больших расстояний (примерно 12 — 14 метров). CPL фильтр убирает «засветы» от солнца. В общем можно только похвалить.

НОЧЬ. Здесь качество немного хуже, это ожидаемо. НО съемка также на высшем уровне. Детали (номера машин, знаки и прочее) различимы с 6-8 метров.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Никаких шумов и артефактов нет, четкая картинка.

Видно, что процессор и матрица хорошо оптимизированы, за качество видео можно только похвалить, причем я хочу отметить в своем обзоре – отличная съемка и днем и ночью.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

НУ и последнее в моем отзыве, это крепление на лобовое стекло MAGMA W3, как я писал, есть два способа:

Первый — это присоска, она крепится в любое место (легко снять), вы одеваете на нее видеорегистратор, причем ее крепление позволяет его крутить вверх и вниз, а также на 360 градусов. Здесь много плюсов.

Второй – это крепление с 3M скотчем, оно не позволяет вам повернуть гаджет на 360 градусов. Как я понимаю создано для стационарного и скрытного крепления. Возможно, кому-то понравится. Однако выбор креплений, это однозначно плюс.

Единственный минус, это то, что присоска вставляется в корпус, без каких-то щелчков. Мне кажется, со временем могут появиться люфты.

Кабель питания длинный, примерно 4 – 5 метров, хватит для скрытной установки, причем вставляется он проводом вверх, как бы намекая нам об этом. Дальше прикуриватель – в общем все стандартно.

Перекрытия лобового стекла не происходит (еще раз корпус очень компактный), а если установите на черную часть лобового стекла, так его вообще не будет видно.

Сейчас видео версия обзора, смотрим.

ИТОГ

Давайте подведем итог в нашем обзоре, какие есть плюсы и минусы. Как обычно начинаем с цены, она если верить официальному сайту MAGMA, составляет – 5490 рублей. Я считаю это сбалансированная цена для такого качества (не забывайте, что здесь установлена матрица от SONY, процессор более-менее, все это не может стоить дешево). Есть встроенный CPL фильтр (а он один может стоять под 1000 рублей).

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

Мощный процессор

Хорошая матрица

Хороший объектив

CPL фильтр

Не греется, нет тормозов

Хорошее качество съемки, как днем, так и ночью

Угол разворота 170 градусов

Наличие WDR

Несколько вариантов креплений

Суперконденсатор, вместо батареи (срок его службы намного больше)

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

Только FULL HD разрешение, нет SUPER HD и выше (хотя на дворе 2019 год)

Нет частоты кадров больше чем 30 (хотя для больших скоростей нужно 45 — 60)

Наверное, это все минусы. В целом, MAGMA W3 хороший видеорегистратор, без излишеств. Могу ли я вам его советовать? Однозначно ДА. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.