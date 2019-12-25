MAGMA R5. Мой подробный отзыв об радар-детекторе

Компания MAGMA расширяет свою линейку и в этом году у них появился первый радар-детектор, который сделан в стандартном корпусе и имеет рупорную антенну, модель получила название R5. Забегая вперед, хочется отметить — ценник у него не малый, однако «на борту» сигнатурная составляющая, «СМАРТ» режим и хорошее детектирование. Однако давайте все по порядку. Как обычно будет текстовая версия отзыва, а также видео обзор в конце …

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Я покатался с MAGMA R5 около недели, пару раз обновлял его, и у меня накопился опыт использования, которым я с вами хочу поделиться в своем отзыве.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам радар-детектор

Зарядное устройство в прикуриватель (а также дополнительный предохранитель)

Присоска на лобовое стекло

Крепление (липучка) на панель

USB кабель

Инструкция и гарантия

Комплектация стандартная для такого класса устройств

Как уже стало стандартным для компании, все гаджеты поставляются в коробках из прочного картона в черно-красных тонах, с цветными принтами.

РАЗЪЕМЫ и КОРПУС

Передняя часть. Здесь располагается полированный пластик, рупор основной антенны, а также разъем для крепления

Верхняя часть. «Глазок» для приема лазера, основной динамик, 4 навигационных клавиши

Задняя часть. Основной OLED дисплей (черно-белый)

Правая сторона. Разъем для USB и датчик освещенности

Левая сторона. Клавиша громкости и разъем для питания

Корпус небольшой, умещается в ладони, сделан в стандартном форм-факторе для радар-детекторов. Кнопки не дребезжат и не люфтят. Качество на высоком уровне.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

У MAGMA R5 оно похоже на обычное меню радар-детекторов. Вызывается клавишей «MENU» на верхней части гаджета.

Стоит отметить, что и основные настройки листаются также клавишей «MENU»

А вот изменение настройки происходит клавишами «DIM» или «CITY»

В целом можно настроить все и вся (как говорится), от приема различных излучений (вкл — выкл), зоны GPS, чувствительности излечения, языка, часовой зоны до приглушения приема в определенном интервале. В видео версии отзыва все будет, здесь заострять внимание не буду.

Хочется отметить что клавиша «CITY» не в «МЕНЮ», а просто, перебирает различные режимы приема. Тут их всего пять – «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ГОРОД3», «ТРАССА» и «SMART»

ВОЗМОЖНОСТИ

Начнем с того что MAGMA R5 использует сигнатурную составляющую в связке с обычной рупорной антенной.

По технической информации тип приемника: Супергетеродин

Детектор лазерного излучения: 800-1100 нм

Угол обзора лазерного детектора: 360°

Как я уже писал выше можно отметить всего пять поднастроек:

ГОРОД1

ГОРОД2

ГОРОД3

ТРАССА

SMART

SMART это умный режим и в зависимости от скорости (которую вы можете настроить сами), он перебирает остальные режимы. Например до 60 км/ч, работает ГОРОД1, затем ГОРОД2, а уже при 90 км/ч начинает включаться «ТРАССА»

По сигнатурному приему: Лично у меня претензий нет, все радарные комплексы нашего города отрабатываются на «УРА», ложных срабатываний реально минимум. ЗА все время использования были пару раз на трассе. Что это было не понятно, потому как и на большегрузы и на активные круиз-контроли он не реагирует. ТО есть проработка именно детектирования на высоком уровне.

Заложенные сигнатуры: «Стрелка», «Кордон», «Автодория», «Робот», «Амата»

Если он что-то не знает, например «триноги» на дорогах, он их определяет как «K»-излучение

ПРО GPS: Обновляется постоянно, при помощи специального программного обеспечения и USB кабеля можно залить новые данные в гаджет.

НА работу GPS у меня также нет нареканий, все стационарные точки проговариваются, без каких-либо проблем.

ПО АВТОДОРИИ: Она также отрабатывается на все 100%, пишется средняя, текущая скорость + протяженность интервала.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Очень стандартное, про него, я уже много раз писал в своих отзывах, поэтому здесь буквально пару слов.

Две малых присоски на лобовое стекло + они заходят в корпус радар-детектора. Далее идет провод питания в прикуриватель (он длинный примерно 3 – 4 метра, хватит для скрытой проводки).

НА стекле он не перекрывает видимую часть, поэтому практически не мешает водителю.

Однако MAGMA R5 как и другие радар-детекторы можно расположить на панели приборов, для этого в комплекте есть специальное самоклеющееся крепление с липучкой внутри.

Сейчас видео версия обзора, смотрим.

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены, и тут она не маленькая. Если верить сайту производителя она составляет 8990 рублей! Не мало! Еще один момент, MAGMA сравнивают с Silverstone F1, и говорят что это подделка под него. Также хочется немного пояснять – как заверяет сам производитель, Silverstone F1 и MAGMA это одно и тоже, это смежные бренды. Однако MAGMA это как бы бренды выше и он не для всех. Поэтому и цены выше. А вообще «R5» построен на базе Silverstone F1 – «Sochi Z», по сути это братья близнецы, но за счет лучшей технической проработки, а также двухлетней гарантии он стоит на 1000 рублей дороже.

А вообще Корейские (не Китайские) радар-детекторы сейчас мягко сказать недешевы.

Давайте подумаем над положительными и отрицательными моментами

ПЛЮСЫ:

Сборка Корея

2 года гарантии.

Сигнатурная составляющая

Хорошая работа радарного комплекса

Хорошая работа GPS

Нравится SMART режим

Стандартный корпус, просто многие берут в пару к видеорегистратору, и обычно кладут на переднюю панель

Постоянные обновления

МИНУСЫ:

Цена, хотелось бы па пару – тройку тысяч дешевле. С другой стороны, учитывая конкурентов (мы говорим о Neoline 7500s, PlayMe Silent) – цена вполне рыночная. Просто пару-тройку это уровень радаров за 5-6т.р. – там совсем другой уровень и почти всегда Китай.

Ложные срабатывания. Были пару раз, но они все же были, не понятно на что и как они реагировали (один раз в чистом поле). Однако я еще не видел не одного радар-детектора, который идеально работает на все 100%

В целом гаджет качественный с понятным дизайном, «МЕНЮ» и стандартным исполнением. Однако ценник в почти 9000 рублей может испугать, хотя за качество нужно платить. Я могу вам его советовать, если найдете за 7000 – 7500 (ну может какие-то распродажи), можно брать не боясь.

А на этом у меня все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР