MAGMA H5. Подробный обзор, плюс видео отзыв

Компания MAGMA выпускает свой первый КОМБО гаджет (для тех, кто не знает, это радар-детектор + GPS информатор + видеорегистратор), модель получила название «H5». Компания выпускает качественные продукты, я уже тестировал видеорегистраторы W3 и W5, поэтому мне хочется оценить, как работает этот девайс. Как обычно будет подробный текстовый обзор, а для тех, кто не хочет читать, сможете посмотреть видео отзыв в конце …

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Вначале хочется отметить, что гаджет произведен в Корее (это не Китай), то есть качество исполнения на высоте. Лично мне нравится, как здесь работает меню, основные настройки достаточно хорошо оптимизированы. Однако справедливости ради, есть моменты, которые вносят небольшую «ложку дегтя» … однако все по порядку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам КОМБО MAGMA H5

Присоска на лобовое стекло

Зарядное устройство в прикуриватель

Картридер

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Комплектация стандартная, как у сотен других гаджетов. Хорошо здесь есть картридер, то есть вы можете карту памяти подключить сразу в USB разъем любого компьютера.

Коробка как обычно сделана из прочного картона, в черно – красных тонах, с цветными принтами. В общем, подарить не стыдно.

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗЪЕМЫ

Передняя часть. Полированный пластик, рупор основной антенны и основной объектив

Верхняя часть. Разъем для крепления с присоской, основной динамик + клавиша включения

Левая грань. Клавиша вкл./выкл. записи

Правая грань. Гнездо для питания и для карты памяти

Задняя часть. Основной дисплей 2,31 дюйма, а также основные навигационные клавиши.

Нижняя плоскость. Микрофон + клавиша RESET

Как я уже говорил сверху в своем обзоре, корпус MAGMA сделан достаточно качественно, никаких нареканий на сборку просто нет (люфтов и дребезжания кнопок не замечено). Корпус выполнен в «Г» – образном виде, экран не большой, а поэтому не будет перекрывать много места на лобовом стекле.

МЕНЮ

Как обычно, подробно про меню будет в видео отзыве, здесь в обзоре я лишь расскажу об основных вкладках и главном экране.

Основной экран. Здесь мы можем видеть время, настройки автоприглушения, основные диапазоны (L, СТ, К, X, Ka), состояние микрофона, записи, батареи, яркость и звук, а также скорость.

Если нажать на клавишу «МЕНЮ», то первыми у нас появляются настройки «РАДАРА». Здесь мы можем отключать или включать режимы (Х, К, Ка и т.д.), настройки максимальной скорости, автоприглушение, GPS настройки и т.д.

Если еще раз нажать «МЕНЮ», то появляются параметры «РЕГИСТРАТОРА» — Разрешение видео, качество, интервал записи, госномер, штамп и т.д.

Третье нажатие на меню, дает нам просмотреть «ФАЙЛЫ» — события, видео фото и т.д.

Все интуитивно понятно, и не вызывает никаких проблем.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Как обычно в обзорах перечислим «железную» составляющую MAGMA H5

Процессор – AIT 8328 Q . Это бюджетное решение от тайваньской компании «Alpha Imaging Technology Corp», не сказать что это реально лучшее решение на рынке, но при должной оптимизации с матрицей, может выдавать вполне нормальную картинку.

. Это бюджетное решение от тайваньской компании «Alpha Imaging Technology Corp», не сказать что это реально лучшее решение на рынке, но при должной оптимизации с матрицей, может выдавать вполне нормальную картинку. Матрица — OmniVision OV4689 . Всем известная и уже проверенная временем.

. Всем известная и уже проверенная временем. Объектив – 6 линз, стекло.

– 6 линз, стекло. Разрешение – до SUPER HD (2304 Х 1296) . Лагов при работе не замечено

. Лагов при работе не замечено Кадров с секунду – от 30 до 60. «30» — при разрешениях FULL HD и SUPER HD. «60» — при HD качестве

«30» — при разрешениях FULL HD и SUPER HD. «60» — при HD качестве Угол обзора – 170 градусов по диагонали.

по диагонали. Задний дисплей – 2,31 дюйма

Наличие G – сенсора

Цикл записи – 1,3,5 минут

Аккумулятор – 540 мА ( Li-ion)

Поддержка карт памяти до 64 Gb (минимум UHS-I).

Самое интересное в этом отзыве — расскажу, как снимает MAGMA H5.

ДЕНЬ: Да, качество не лучшее, но это и понятно, поскольку используется более широкий угол обзора. С другой стороны, оно не критично хуже, дальность читаемости номеров уменьшается на 2-3 метра зато в объектив попадает больше информации, это может быть особенно полезно в городе, когда вы стоите близко на перекрестке и не дай бог, происходит дтп, в таких ситуация широкий угол может зацепить цвет сигнала светофора. В целом видео можно оценить на твердую 4, просто учитывайте особенность широкого угла.

НОЧЬ: Качество ожидаемо падает (это на всех видеорегистраторах или КОМБО, чудес не бывает). Номера читаются примерно с 5 – 7 метров. Однако шумов и каких-то других помех, я не заметил

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Обычно, я катаюсь в темных гаражах, и зачастую видео может рассыпаться. Здесь же шумов не так много, вообще я бы сказал они на низком уровне. Картинка хорошо читается.

Если подвести итог по съемке видео, то можно отметить не такую четкую дневную картинку, ночь и плохое освещение, на уровне конкурентов.

РАБОТА РАДАР-ДЕТЕКТОРА:

MAGMA H5 – это сигнатурное КОМБО устройство, соответственно оно отсекает большое количество ложных срабатываний. Однако не все (про это чуть позже).

Характеристики радарного комплекса:

Диапазон K — 24.150 ГГц ± 100 МГц

Диапазон Ka — 34.700 ГГц ± 1300 МГц

Диапазон Ku — 13.450 ГГц ± 50 МГц

Диапазон X — 10.525 ГГц ± 50 МГц

Детектор лазерного излучения — 800-1100 нм

Угол обзора лазерного детектора — 360°

Поддержка режимов — Ultra-K, POP

Тип приемника — частотный дискриминатор

Тип антенны — рупорная антенна

DSP – есть

Сигнатурное детектирование:

Обнаружение радаров типа

«Стрелка» — есть

«Кордон» — есть

«Robot» — есть

«Автодория» — есть

«Крис», «Арена» — есть

«АМАТА», «ЛИСД» — есть

А также многие другие сигнатуры.

Защита от обнаружения VG-2 – есть

Постоянные обновления, не только прошивок (могут добавляться новые сигнатуры), но и баз данных камер и других стационарные комплексов.

Имеется несколько режимов настройки радар-детектора, это: ГОРОД1, ГОРОД2, ГОРОД3, ТРАССА и СМАРТ.

«Городские режимы» включают или отключают определенные диапазоны, которые в городах не используются. «ТРАССА» — самая высокая чувствительность, а также подключаются почти все диапазоны.

НО больше всего мне нравится режим «СМАРТ», он автоматически в зависимости от скорости переключает режимы. Например, до 60 км/ч – один режим (скажем ГОРОД1), с 60 до 90 другой (ГОРОД2), а уже от 90 км/ч – трассовый, вообще вы сами можете тонко настраивать эти параметры. Таким образом, всегда создается нужная точность.

Есть прикольная функция, когда вы на дисплее можете включить отображение только спидометра. Нажимаем красную клавишу сверху и получаем вот это. В этом режиме, все комплексы и радары проговариваются голосом.

Чтобы из него выйти, опять красная клавиша, и будет обычный дисплей.

ПО РАБОТЕ РАДАРНОГО КОМПЛЕКСА: Буквально пару слов (в моем отзыве), по работе радарной части. В целом у меня нареканий практически нет. Комплексы отображаются, проговариваются не только по GPS, но и по излучениям. Пропусков лично я вообще не заметил. ДАЖЕ маломощные «системы» отображаются уверено.

Единственное что хочется отметить, в меня есть настройка чувствительности радарной части. Если стоит «СРЕДНЯЯ», ложных срабатываний практически НЕТ! Однако некоторые «ТРИНОГИ», он может брать со 100 метров, то есть с небольшого расстояния.

Если поставить «ВЫСОКУЮ» чувствительность, ловит все, и примерно с 250 – 300 метров (что в рамках города – более чем достаточно). Однако появляются ложные срабатывания на «БОЛЬШЕГРУЗЫ», как я понял на их радиостанции.

Тут как говорится выбирать вам, что лучше и когда ставить. Однако это мелочи, но про них стоит отметить.

ПО РАБОТЕ GPS: Как обычно работа GPS в обзоре. В целом все хорошо, точки проговариваются женским голосом, пишется расстояние «до», а также указывается, что «бьет в спину» (это однозначно плюс).

В зоне «АВТОДОРИИ», указывается длина отрезка, средняя и текущие скорости. Очень точно и информативно. Здесь только плюсы.

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Я уже указывал сверху — корпус не такой большой (особенно если смотреть в профиль). Так что перекрывать лобовое стекло не будет.

Остальное все стандартно, MAGMA H5, крепится на присоске (при желании «КОМБО» можно отстегнуть и унести домой, а присоска останется). Провода примерно 3 метра, так что хватит для скрытой проводки.

Есть шарнирный механизм в «ножке», можно открутить гайку и повернуть на сотрудника ГИБДД (вращается на все 360 градусов).

Сейчас видео отзыв, смотрим.

ИТОГ

Как обычно свой обзор я заканчиваю стоимостью гаджета. Если верить официальному сайту MAGMA H5 стоит 13990 рублей! Не мало. Хотелось бы на пару тысяч дешевле.

ПЛЮСЫ:

Сборка Корея

Хорошая матрица

Разрешение SUPER HD

Можно включить 60 к/с (пусть при HD, но все же)

Вменяемое качество записи

Сигнатурная составляющая (излучения улавливаются без проблем)

Нет тормозов

Хорошая работа GPS, периодические обновления

МИНУСЫ:

Бюджетный процессор

Качество записи днем (хотелось бы чуть лучше, возможно прошивками подправят)

Нет 60 к/с в больших разрешениях

В целом я могу вам советовать MAGMA H5, не смотря на некоторые недочеты, КОМБО получился добротный и качественный.

Вот такой вот отзыв получился, я думаю, он был вам полезен. Читайте наш сайт, подписывайтесь на канал. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.