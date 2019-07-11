Карты памяти SDHC и SDXC, чем отличаются? Подробно + видео

Ко мне на блог и на канал часто пишут вопросы, касательно карт памяти. Сейчас их просто огромное количество (брендов, скоростей, различных классов, аббревиатур, недавно говорили про «A1»), запутаться можно легко и просто. Рядовой обыватель, выбирая себе «носитель» (скажем для смартфона или видеорегистратора), смотрит в основном на объем и на этом все! НО это крайне не верно, зачастую каждая аббревиатура может носить вполне конкретную и ВАЖНУЮ информацию. Именно такой являются обозначения SDHC и SDXC, как вы догадались, статья будет именно об этом, ну и как обычно полезное видео в конце …

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Кратко я про это уже рассказывал, в статье — как выбрать карту памяти, но как я считаю нужно рассказывать про каждый параметр более подробно.

Что такое SDHC и SDXC?

Изначально это аббревиатура карт SD (Secure Digital Cart), но сейчас она перешла и на карты microSD (которые все больше применяются в современной технике).

Многие уверены, что разница между SDHC и SDXC только в объеме (про это мы чуть ниже поговорим), но это правда только отчасти.

Приставки «HC» и «XC» характеризуют: — поколение карт, скорости, и объем.

Если простыми словами, самый первый формат были просто карты SD, без всех аббревиатур (здесь существовало два поколения), как бы третье поколение «HC» формат, а четвертое самое современное «XC». А теперь более подробно.

Про поколения карт памяти

Как я говорил, первые носители были просто SD, изначально появилось просто первое поколение, то есть 1.0.

Далее появляется второе поколение, с чуть улучшенными характеристиками – это 1.1.

Третье версия это – SDHC

Четвертое – SDXC

НУ и пятое, еще очень редкое и которое анонсировано буквально в том году – SDUC. Но пока про него рано говорить.

Стоит отметить, что это правило распространяется и на microSD. Хотя раньше был еще один формат miniSD, который сейчас практически не выпускается. Как я считаю, что скоро и SD формат исчерпается себя. Все же современная электроника становится все более компактной, на многих современных ноутбуках, планшетах, телефонах, автомобильной электронике, все часто встречается именно microSD.

Про скорости

МЫ не будем брать древние форматы, а поговорим именно о современных. Скорость у SDHC и SDXC отличаются и иногда в разы.

По классификации SDA (это ассоциация компаний, которая собственно и разработала формат SD).

Карты SDHC – соответствуют SDA 2.0, максимальная скорость обмена данными (считывания и записи) до 90 Мб/с

SDXC – соответствуют SDA 3.0 и 4.0, максимальная скорость обмена до 300 Мб/с

Как видите разница очень существенная.

Про объем

Нужно опять вернуться к поколениям:

SD0 – от 8 МБ до 2ГБ

SD1 – до 4 ГБ

SDHC (англ. – High Capacity – повышенной емкости) – до 32ГБ.

SDXC (англ. – Extended Capacity – расширенной емкости) – до 2ТБ

SDUC (англ. — Ultra Capacity – ультра емкость) – до 128 ТБ. Повторюсь еще раз, пока это концептуальные разработки.

ТО есть когда сравнивают аббревиатуры по емкости, отчасти это правда.

В чем схожесть и отличия SDHC и SDXC?

Схожесть здесь в корпусе, формах и разъемах. Если взять HC и XC, то они легко подойдут в один и тот же разъем (здесь проблем абсолютно не будет).

А вот отличия кроются в технической начинке.

Как я уже сказал сверху, «HC» вариант имеет объем от 4 ГБ до 32 ГБ и скорость обмена максимум до 90Мб/с

«XC» вариант имеет объем от 64ГБ и до 2 ТБ, скорость обмена до 300Мб/с.

Многие сейчас подумают – «хорошо, беру «XC», она более скоростная и объемная. Но не все так просто».

Логика здесь очень простая. Устройства которые способны работать с форматом SDXC, скорее всего легко и просто поймут более ранние форматы SDHC и просто SD.

Однако устройства, которые рассчитаны на SD или SDHC, они не смогут работать с SDXC. Здесь нет обратной взаимосвязи.

Также современные видеорегистраторы или камеры, могут снимать в форматах 4K (3840 Х 2160), для них требуется высокая скорость, которую может дать только варианты «XC», а вот старые форматы, с такими скоростями могут уже не работать.

ФОРМАТИРОВАНИЕ. Еще один момент, касательно форматирования карты. Старый вариант SDHC более устойчивы к этому процессу. Так если ее отформатировать в устройстве (например, в видеорегистраторе), то она в 99% останется рабочей. А вот если форматировать SDXC в гаджетах, ее работоспособность не всегда гарантируется, желательно это делать на компьютерах!

Файловая система

Важно отметить, что карты имеют различные файловые системы, и они по различному определяются в операционных системах.

Так SDHC – форматируется в FAT32

А вот SDXC – имеет более современный формат exFAT.

Что нам это говорит? Да все просто, современные операционные системы, для примера WINDOWS (старше VISTA), увидят и тот и другой формат. А вот если у вас «операционка», ниже, например WINDOWS XP (некоторые еще сидят на ней), некоторые дистрибутивы LINUX, они просто могут не увидеть «XC», нужно будет выкачивать дополнительные драйвера. Учитывайте это при эксплуатации.

Какую карту выбрать?

Тут опять же все легко и просто. Нужно смотреть на свой электронный девайс. Если он современный (последняя модель) купленный, скажем год назад, тогда однозначно нужно брать SDXC. Если гаджет древний, купленный более 3 – 4 лет назад, то скорее всего SDHC будет за глаза.

Вы, наверное все знаете, что я тестирую огромное количество различных автогаджетов, зачастую видеорегистраторов или «КОМБО». НУ и конечно вопросы про карты поступают постоянно.

Так вот, для большого количества хватит «за глаза» — SDHC, все потому что съемка зачастую идет с качеством «Full HD» или «Super HD», все же «4K», в этой сфере редкий формат (будет востребован лет через 3 — 5). Нет супер высоких скоростей и «битрейтов».

Также некоторые бюджетные видеорегистраторы видят объем памяти всего до 32ГБ (обычно пишут на коробке), а SDXC – начинается минимум от 64ГБ, то есть гаджет просто не будет с ним работать (это стоит понимать).

Сейчас полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР