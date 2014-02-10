Автомобильные гаджеты окружают нас повсюду. Особенно сейчас актуальны видеорегистраторы, КОМБО устройства (регистратор, антирадар, GPS позиционирование). Но бывает покупаете вы навороченный гаджет, который снимает в Full HD, Super HD или даже 4K разрешении, а он у вас безбожно тормозит, тупит, кнопки не работают, пропадают или не записываются ролики, а в один прекрасный момент он вообще перестает включаться! Вы сразу думаете – «вот галимый Китай»! Не спешите друзья, зачастую девайсы могут умирать из-за карты памяти, если она не правильно подобрана. Сегодня я вам представляю полезный материал, который вам поможет как, а самое важное какой выбрать источник хранения информации, ведь от него ОЧЕНЬ многое зависит (будет и подробная видео версия в конце). Так что читаем — смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Почему то никто не задумывается о картах памяти в магазинах, обычно ситуация бывает какая – купили дорогой видеорегистратор или даже экшн камеру (баксов за 300 — 500), а вот источник хранения выбирается так, спрашиваем продавца – «а мне вот эту подешевле, думаю на 4-8ГБ хватит…». Собственно на этом все, никто не задумывается над классом скорости, над типом карты и прочими характеристиками. Далее дома ваш СУПЕР видеорегистратор ну или «КОМБО» дико начинает тупить! А вы и подумать не можете что это банально из-за карты, и что ее нужно правильно выбирать. Но у вас есть я, «разложу по полочкам» что и как, так что читаем дальше.

Размеры объема данных

Для того чтобы картинка у вас правильно сложилась, нужно понять в чем измеряется объемы данных.

Самой минимальной единицей объема данных является — «бит» (англ. — bit). Пишется с маленькой буквы, например 1b или 1Kb, 1Mb и так далее.

Но как правило, производители не указывают объемы в битах, а указывают их в Байтах (англ. — Byte). Байт это единица почти на порядок выше, он равен 8 битам и указывается с большой буквы. 1B = 8b. Поэтому сейчас вся информация на картах памяти, на жестких дисках и так далее указывается именно с большой буквы. Например — 1MB, 1GB, 1TB и так далее

Кстати скорости передачи данных могут указывать как в битах, так и в Байтах, этим могут играть интернет провайдеры, а также производители носителей информации.

Указывают скорость не в Байтах, а в битах. Например — какая у вас скорость передачи данных, 100Mb/s (буква «b» малая), это значит 100/8 = 12,5MB/s («B» — большая) не такая внушительная цифра, не правда ли?

Это правило всегда работает у серьезных производителей, однако наши китайские собратья могут путать B (Byte) и b (bit)! Если заказываете на Алиэкспрессе будьте внимательны, там очень много развода именно с картами памяти.

Типы карт памяти

Носители типа micro SD, также сильно эволюционировали. Причем изменялись типы по количеству записываемого объема, итак:

Micro SD. Это самый первый тип который был создан, сейчас он безнадежно устарел. Может записать в себя информации всего до 2GB

Micro SD HC (англ. – High Capacity – повышенной емкости) – разработаны позже, могут уместить информации до 32GB

Micro SD XC (англ. – Extended Capacity – расширенной емкости) – самый совершенный вариант на сегодняшний момент. Гипотетически могут вместить информации до 2TB, однако карт такого объема просто еще не сознано. Максимум что мне удавалось увидеть это 256GB, однако задел на будущее огромный.

Все эти аббревиатуры наносятся на саму карту памяти, выбрать здесь не сложно, главное запомнить принцип.

Потоковое видео

Прежде чем переходить к другим параметрам карт памяти, стоит поговорить о потоковом видео, которое пишется видеорегистраторами или ЭКШН камерами или прочим оборудованием, будь даже современные смартфоны или фотоаппараты.

Нам просто нужно понять какой скоростью идет запись на карту. По понятным причинам, для примера я буду использовать форматы HD (1280Х720), Full HD (1920Х1080), Super HD (2304Х1296) и 4K (3840Х2160). Старые форматы, а именно SD освещать не имеет смысла, потому как он уже потерял актуальность, нужно понимать, чем выше разрешение – тем четче и детальнее будет картинка.

Из моего огромного опыта, цифры получаются примерно такие:

HD – записывается примерно от 1 до 2MB/s

Full HD – от 2 до 3 MB/s

Super HD от 3 до 4 MB/s

4K – про это формат, мне не доводилось держать такие видеорегистраторы, однако если равнять по смартфонам, камерам и прочим, то нужно примерно 8 – 10 MB/s.

Также стоит отметить, что очень многое зависит от частоты кадров в секунду, если 30, то цифры которые я описал, а вот если около 60 то можете смело умножать на два.

Классы скорости

Очень важный параметр, это классы скорости, здесь опять же очень большая эволюция. Опять же по пунктам:

Самым первым был 2 класс скорости . Сейчас это реально древние и уже малоиспользуемые накопители. Все потому что скорость записи у них всего 2MB в секунду (отсюда и название класса), если перевести в «биты» то получаем – 16Mb/s (думаю это понятно, просто умножаем на 8). Подходят для записи видео в формате «SD».

. Сейчас это реально древние и уже малоиспользуемые накопители. Все потому что скорость записи у них всего 2MB в секунду (отсюда и название класса), если перевести в «биты» то получаем – 16Mb/s (думаю это понятно, просто умножаем на 8). Подходят для записи видео в формате «SD». 4класс . Запись – 4MB/s (32Mb/s).

. Запись – 4MB/s (32Mb/s). 6класс . Запись – 6MB/s (48Mb/s). 4 и 6класс вполне подходит для записи видео в формате «HD».

. Запись – 6MB/s (48Mb/s). 4 и 6класс вполне подходит для записи видео в формате «HD». 10класс. Запись – 10MB/s (80Mb/s). Подходят для видео в формате «Full HD».

Аббревиатура также наносится на карту памяти, также выбрать совсем не сложно. Так что же получается что почти все карты, вроде как даже 4-6класса могут справиться с записью Full HD? В теории возможно и хватит с минимальным качеством, а вот если у вас стоит 40 – 60 кадров в секунду, то их реально не хватит! Также есть такая штука как аппаратная составляющая гаджета, то есть карта даже 10 класса, может работать медленнее (я уже молчу про 2-6класс).

Поэтому все производители перестраховываются и указывают что нужно минимум 10класс, и по сути это правильно!

«НО постойте» скажите вы мне, а как же форматы в «Super HD» или даже «4K» или Full HD с 60кадрами в секунду? Ведь тут не хватит даже 10 класса?

Карты формата UHS

Чтобы повысить аппаратную пропускную способность, был разработан формат UHS, если расшифровать, то получается Ultra High Speed (Очень Высокая Скорость). И эта платформа также разделяется на два поколения UHS-I и UHS-II. Первое поколение сейчас очень широко используется, а вот второе поколение обогнало свое время, сейчас очень мало гаджетов которые его поддерживают, однако если вы его вставите в обычный видеорегистратор, то оно будет работать как UHS-I, то есть все бонусы «уйдут на нет», да и стоит второе поколение сейчас очень дорого! Поэтому пока покупать его смысла нет.

Различие скорости UHS. У этого формата также есть различия по скорости передачи данных, то есть как бы свои классы

U Обозначается цифрой «1» внутри буквы «U», многие называют еще подковой. По сути это вертикальный предел 10класса скорости, то есть они как бы равны. Однако U1 может иметь до 25MB/s (до 200Mb/s), чего обычному 10классу недоступно (здесь максимум 10MB/s-80Mb/s и то на хороших картах памяти)

U Эти карты сейчас самые передовые, обозначаются цифрой «3» в букве «U». Здесь скорость записи данных от 30MB/s-240Mb/s (отсюда и цифра 3), однако вертикальный предел может очень сильно «гулять» все зависит от конкретного производителя и его карты памяти. В любом случае честные 30 мегабайт вы получаете.

НА картах можно видеть аббревиатуры U1 или U3, а под ними римскую цифру «I», что означает UHS-I.

Про объемы

НУ и самое, пожалуй легкое, при выборе – это объем. Средний 3 минутный ролик в формате Full HD весит примерно 300 – 350MB, в формате Super HD – 400-450MB (это сейчас про частоту в 30кадров в секунду). Поэтому карта памяти в 8GB «забьется» очень быстро, да и 16GB будет не достаточно!

Рекомендую смотреть 32 и 64GB, это сейчас самые оптимальные объемы, все же карты в 128-256GB поддерживаются далеко не всеми видеорегистраторами!

Запомните это! Не стоит экономить на памяти.

Так что же выбрать для современного видеорегистратора, чтобы его не убить

Собственно ответ прост, сейчас многие снимают в формате «Full HD», «Super HD», думаю и «4K» не за горами. Поэтому нужен большой объем – это Micro SD XC. Скорости требуются большие поэтому либо 10класс, НО ЛУЧШЕ UHS-I U1 или если есть деньги U3. Все это написано на самой карте.

ЗАПОМНИТЕ, если вы выберете не правильную карту, то ваш видеорегистратор будет тупить, зависать, могут пропадать файлы, слетать прошивка и прочее. ДРУЗЬЯ, ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ОЧЕНЬ ВАЖЕН!

В ремонтной мастерской мне также сказали, что из-за неправильного источника хранения данных, может выходить из строя сама плата и даже аккумулятор. Все дело в том, что регистратор пытается сохранить большой объем данных, а у него не получается, он повторяет много раз эту процедуру напрягая свой процессор, тот в свою очередь начинает разогреваться, потребляя больше энергии, рядом находится аккумулятор, он также страдает от высоких температур. В общем, от такого «издевательства» может лопнуть даже корпус! ПРОСТО ПРЕДСТАВЬТЕ.

А вот ставим нормальную карту, и все сразу проходит — зависания, все кнопки работают, видео не пропадает. Выбирайте правильно.

Где выгоднее выбрать?

Также частый вопрос ко мне на сайт или на канал YOUTUBE. Обычно я выбираю карты на торговых площадках в интеренете, типа «E-katalog», реально удобный сайт, найти его легко просто забиваем в поиске Яндекса и он выйдет.

Далее просто нужно забить в поиске «карты памяти micro SD» и переходим в раздел.

Затем устанавливаем фильтр, он справа и очень подробный, фильтр такой – Micro SD, объем 16, 32, 64GB, скорость записи данных от 10 до 20 (можно и больше 20MB). Выйдет просто куча сайтов и интернет-магазинов, «выбирай — не хочу».

Собственно в видео версии все это есть, так что смотрим.

НА этом заканчиваю статью, разжевал все подробно, СТАРАЛСЯ! Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.