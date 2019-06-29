Карта памяти «A1» — что это такое? На SD и micro SD, подробно + видео версия

У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень полезно. НО в той статье и видео (которое внизу), я пообещал рассказывать о значимых изменениях на этом рынке. Не так давно, на карты памяти (будь это SD или micro SD) начали наносить еще одну аббревиатуру, «А1», редко «A2» (таких карт я в живую еще не видел, но думаю они скоро появятся). Так что же это такое и зачем нужно? Легкая статья и как обычно видео в конце …

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Больше переносной электроники (телефоны, планшеты, видеорегистраторы, КОМБО и т.д.) требуют съемные – мобильные и самое главное стабильные «источники памяти» (по-простому карты памяти). Сейчас я не буду играть терминами, но отображу тенденцию – раньше они были огромные и медленные с малыми ресурсами, сейчас все меньше и меньше (вспомнить хотя бы micro SD).

НА этих картах огромное количество аббревиатур, про них я уже рассказывал, и повторяться не буду (переходим по ссылке сверху и смотрим). НО появилась еще одна, и я с уверенностью могу ответить, что это «КАРТЫ 2.0» (придумал сам)

Про новый параметр «A1» и «A2»

Примерно в конце 2017 начале 2018 года на картах памяти (SD и microSD) появилась новая надпись «A1», а в 2019 появляется уже «A2».

Например, их можно увидеть на реально крутых продуктах от компании KINGSTON (HIGH ENDURANCE), я купил себе такую, для тестирования различных гаджетов (в частности видеорегистраторов и КОМБО). Вот полная и короткая маркировка.

Так что же это означает? Собственно все просто, «A1» и «A2» отображают число IOPS (число записи и чтения мелких файлов) в единицу времени (обычно берется секунда). Сейчас это очень важная составляющая почти для всех видов электроники.

Что такое IOPS?

IOPS – input/output operations per second, если перевести дословно, то получается — количество операций ввода-вывода за 1 секунду.

А зачем вообще все это? Смотрите, в своей предыдущей статье (опять же ссылочка сверху), мы говорили, что скорость карт памяти всегда обозначалась различными параметрами:

Изначально это были цифры от 2 до 10. Обозначали класс скорости карты памяти, обычно показывающие от 2 до 10 МБ/с

Потом появилась классификация UHS. От U1 до U3

Не так давно возник еще один класс (Video Speed Class). Здесь градация от V30 до V60

НО все они отображают скорость так называемого потокового видео, то есть постоянно последовательную скорость записи или чтения. Другими словами вы пишите большой объем информации – постоянно. Например, снимаете видеофайл (в видеорегистраторе, камере телефона и т.д.) или же записываете на этот носитель фильм, который весит несколько гигабайт. И чем больше видеофайл (высокая четкость, высокий битрейт и разрешение), тем скоростнее должна быть карта памяти (классы скорости сверху).

Вроде бы все хорошо и понятно. А ВОТ И НЕТ!

Сейчас все больше электронных устройств, будь то телефон, видеорегистратор или «КОМБО», могут записывать на карту памяти большое количество мелких файлов и затем постоянно обращаться к ним. Например:

Телефоны могут устанавливать на носители программы, GPS карты, хранить КЕШИ для игр и т.д.

Видеорегистраторы и «КОМБО». Могут также «писать» GPS данные на картах (зачастую своей памяти нет, либо ее крайне мало, поэтому используют карты памяти), скажем, записывают списки координат (или ЛОГИ). Либо какие-то тревожные точки и т.д.

И вот тут, обычные «microSD» могут проседать по скорости, причем прилично (до 10 раз)! Они банально не рассчитаны, на большое количество считывания или записи мелких файлов. ПОТОК – ДА. Скорость максимум! А вот МЕЛОЧЬ – НЕТ. Ваши гаджеты мягко сказать, начинают тупить зависать и т.д.

И вот тут приходят новые КАРТЫ, как я их назвал «2.0», это реально прорыв.

Как раз параметры «A1» и «A2» характеризуют скорость записи и чтения мелких файлов. Посмотрите табличку.

Из нее можно понять, что:

«A1», читает до 1500 мелких файлов в секунду, а записывает 500 и это при скорости 10МБ/с.

«A2», читает до 4000 IOPS, а записывает до 2000, эти карты гипотетически есть (если не ошибаюсь, даже в продаже), но пока они не так сильно распространены, да и цена у них намного дороже.

Про минимальную установившуюся скорость, 10МБ/с – много это или мало? НА данный момент, этого достаточно. Ведь разрешение в 4K (3840Х2160) использует скорость в 8 – 10 МБ/с.

Для каких девайсов важен параметр A1?

Если брать современные камеры (в том числе и «ЭКШЕН»), фотоаппараты, обычные автомобильные видеорегистраторы (без GPS). ТО здесь этот «рейтинг» не так важен. Им главное высокая скорость потокового видео (то есть нужно U3 или V60). Мелких файлов они практически не пишут.

А вот если взять современные смартфоны, планшеты, видеорегистраторы (с GPS, параметрами записи координат точек). ТО карты стандарта «A» очень даже пригодятся.

Хочу отметить, что параметр «A» для SD и microSD, является параллельным значением для систем «U» и «V» и никак не заменяет их (а дополняет)!

Для примера карта памяти «U1» и «A1» (как у моего KINGSTON HIGH ENDURANCE) будет обладать потоковой скоростью записи на уровне 25 (а как заверяет производитель до 95MB/s, в идеальных условиях), но случайным чтением/записью на уровне 1500 IOPS (при скорости в 10MB/s). Что является достаточно хорошим показателем. Отлично подойдет для телефона, планшета, видеорегистратора или «КОМБО».

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, теперь вы будете во всеоружии при выборе карт памяти. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.