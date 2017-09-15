Пожалуй, самым востребованным устройством для вашего автомобиля является компрессор для подкачки шин. Также многие его используют для накачивания лодок, мячей и прочего. В общем вещь не то что нужная, а просто необходимая особенно в дальних дорогах. НО вот проблема, сейчас на рынке просто огромное количество различных типов и видов, начиная от самых простых и компактных, заканчивая мощными и чуть ли не профессиональными вариантами. Какой из них лучше и какой выбрать, чтобы не прогадать и не переплатить, давайте разбираться …

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Раньше компрессоры были только ручные или ножные, то есть использовали физическую силу человека. Сейчас народ избаловался и уже не хочет «накачивать» ручками-ножками ведь есть электрические модели. НО не все как говорится — одинаковы, да и зачастую ценник переваливает в ненормальную зону (5 – 6000 рублей), тут десять раз подумаешь, прежде чем купить. Сегодня я вам дам несколько советов, как разобраться в этом хаосе и выбрать все же нормальный компрессор.

Ручные-ножные варианты

Начну именно с них ведь они были реально первыми. Их всего два типа:

Ручной вариант. Очень простой и легко ремонтировался. В полом цилиндре, ходит поршень, который и нагнетает воздух в шины. Сейчас практически не используется, был популярен в 70 – 90–е года прошлого века. Однако и сейчас можно встретить

Ножной тип. Наверное все видели, у некоторых есть даже в наличии (кстати у меня такой имеется). Здесь все просто нажимаем ногой на специальную «педаль», происходит накачка воздуха. Большим плюсом также является его простора, компактность, наличие манометра.

Оба насоса, не использовали энергию (работают от физической силы) и вы можете накачать колеса, даже на севшем аккумуляторе или вам не нужно запускать двигатель. Также стоят они ДЕШЕВО, что так же является дополнительным плюсом.

Скажу так – ручной вариант ушел лишь только потому что он был большой, и не всегда его было удобно возить в багажнике. А вот ножной вариант до сих пор продается, и он может быть ОЧЕНЬ хорошей альтернативой новомодным электрическим компрессорам.

Электрические компрессоры — начало

Для начала я хочу сказать — что тут очень большой «разбег», как характеристик, так и исполнений (про это мы обязательно поговорим ниже). Есть дешевые китайские аппараты, есть более производительные, а есть профессиональные.

И знаете что – я посмотрел в интернете кучу роликов по этой теме. И не один толком не рассказывает — как выбрать! Есть тупо – «сколько может качать», «какой корпус», «какое давление держит». НО неужели «неподкованный» в вопросе человек придет, и реально все это будет расспрашивать? КОНЕЧНО — НЕТ! Он будет выбирать сердцем, рублем и иногда логикой. Так что я буду строить свой рассказ исходя именно из этого.

Мембранный компрессор

Зачастую это самые дешевые аппараты. Как правило, стоят недорого, можно найти легко до 1000 рублей. Они компактные и их можно убрать куда угодно (видел в интернете ролик, что некоторые типы помещаются даже в бардачок).

Принцип работы основан на колебании мембраны (которая сделана из высокопрочного материала), при помощи специального привода она ходит вверх-вниз, таким образом, нагнетается давление. Привод основан на пластиковых частях и электрическом моторчике (конструкция далеко не эталонная). Корпус сделан из пластика (единственная металлическая часть это моторчик).

Минусов у мембранного компрессора больше, чем плюсов. ДА и зачастую их делают наши «Китайские товарищи» у которых качество откровенно подкачивает:

Не такой производительный, обычно от 3 до 10 литров в минуту

Может работать с давлением до 3-4АТМ, больше давления не переваривает.

Если рвется мембрана, то он реально работать не будет. А зачастую заменить ее очень сложно и дорого, стоимость доходит до цены нового агрегата.

Низкая прочность узлов. Быстро выходят из строя

Обычно в наборах ничего толком нет, даже сумки

Нельзя использовать при длительных нагрузках

Лично у меня было таких несколько штук. Первый я покупал сам (по неопытности), даже не часто накачивая шины, он у меня проработал около полугода, затем вышел из строя. Я его разобрал – порвалась мембрана. Второй – третий, мне дарили и выигрывал на заправке. Который выиграл сломался через три недели (на нем не было даже фирмы, только бренд заправки и все), который дарили проработал также около полугода (может быть больше и сдох).

Что заметил — плохо работают на морозе и именно после таких «накачек» выходили из строя. Как я думаю — мембрана плохо переносит морозы.

БРАТЬ Я ВАМ МЕМБРАННЫЙ ТИП – НЕ СОВЕТУЮ! Все же надежность у них на низком уровне, не смотря на низкую цену

Как их распознать – спросить у продавца (самый легкий способ), либо посмотреть на корпус, зачастую они сделаны в пластиковом (плоском корпусе), реже в пластиковом вертикальном. Стоят от 500 до 1000, реже около 1500 рублей (хотя я такие и за 400 видел в одном крупном супермаркете).

Поршневой компрессор

Этот вариант самый лучший. Однако здесь опять большой разбег. Есть маленькие и компактные варианты, средние, и есть самые крупные и производительные. Соответственно цены имеют большой разбег.

Как устроены – по сути это тот же «ножной тип», только привод идет от электрического двигателя. Он толкает поршень внутри, который ходит в цилиндре, тем самым нагнетая давление. Сам поршень (и его привод) должны быть сделаны из очень качественного металла, обычно из легированной стали. НО дешевые производители зачастую этим пренебрегают.

ЕЩЕ ОДНИМ ВАЖНЫМ МОМЕНТОМ, является корпус рабочего цилиндра – он обязательно должен быть металлическим! ЭТО ВАЖНО! Лично я встречал дешевые варианты с пластиковым корпусом, такой долго не проработает

Какие параметры еще нужно смотреть:

Производительность. Обычно измеряется «литрами в час». Если у вас легковой автомобиль с диаметром колеса в 12-13-14-15-16 дюймов, вполне может хватить и 10литров. А вот если колеса у вас большие, скажем от 17 и выше, да еще и широкие лучше поискать более производительную модель, которая качает от 20 и выше (лично у меня 50л). Нет КОНЕЧНО большое колесо накачает и самый малый компрессор, НО он сильно разогреется (что может сказаться на его ресурсе), да и накачивать будет ОЧЕНЬ долго, поэтому стоит переплатить 300 – 500 рублей и взять более мощный.

Давление. Как я уже писал, мембранные держат в лучшем случае 3-4АТМ (атмосферы). А вот «поршневые», могут держать и по 20АТМ. Но скажу так – для обычного обывателя столько не нужно (даже 10АТМ будет за глаза), ведь давление в колесе зачастую около 2-3АТМ.

Как я уже писал, мембранные держат в лучшем случае 3-4АТМ (атмосферы). А вот «поршневые», могут держать и по 20АТМ. Но скажу так – для обычного обывателя столько не нужно (даже 10АТМ будет за глаза), ведь давление в колесе зачастую около 2-3АТМ. Тип питания. Есть которые подключаются в прикуриватель, а есть которые подсоединяются к аккумулятору через специальные зажимы. Тут все просто – которые подключаются к прикуривателю не такие производительные (но еще раз подчеркиваю зачастую достаточные). Которые подключаются к клеммам АКБ, имеют большую мощность (поэтому их подсоединение к прикуривателю не возможно)

Защита от перегрева. Чтобы он не сгорел, многие производители устанавливают систему защиты от перегрева. То есть если он долго работает и достиг предельного разогрева, он просто остановится и перестанет работать.

Корпус. Здесь выбирает каждый что нужно, лично мне нужен компактный компрессор, поэтому и взял такой.

Здесь выбирает каждый что нужно, лично мне нужен компактный компрессор, поэтому и взял такой. Тип подключения к колесу. Есть просто накидной, то есть вы банально одеваете на ниппель, а есть закручивающиеся (то есть резьбовое соединение). Лично я за резьбу, ибо он прочнее сидит на ниппеле и не болтается.

Манометр. Лично мне более привычны АТМ (атмосферы), чем скажем PSI, поэтому стоит брать именно с таким циферблатом, либо с комбинированным.

Аксессуары. Некоторые производители делают сумки или кейсы для своих насосов, это большой плюс, он не будет пылиться. Также у некоторых есть различные насадки для накачки лодок, мячиков и прочего.

Предохранитель. Желательно чтобы он менялся быстро и без проблем, лично у моего компрессора он в разъеме для прикуривателя.

Желательно чтобы он менялся быстро и без проблем, лично у моего компрессора он в разъеме для прикуривателя. Гарантия. Это действительно важный вопрос. Если производитель серьезный он дает не менее 3 лет. И это как я считаю необходимый минимум, если дается меньше, скажем всего 1 год, то смотреть не стоит.

О производителе и бренде

Отдельно я хотел поговорить о бренде. Лично у меня компрессор DAEWOO (мне просто его подарила жена, из-за хорошего комплекта), сейчас есть еще много различных компаний, BERKUT, Агрессор, ВЫМПЕЛ и т.д., в интернете можно найти около 30 – 50 различных брендов (не считая «дикого Китая»).

Какой выбрать? Советовать какой-то один я вам не буду, все же есть много достойных и реально хороших даже отечественных брендов. Самое главное НЕ БЕРИТЕ «ПОДПОЛЬНЫЙ КИТАЙ» берите производителей которые «на слуху», у которых есть хорошая гарантия, качественная сборка (поймете взяв в руки) и гарантийная поддержка в вашем городе (чтобы не ехать в соседний город).

Для среднестатистического водителя, нужен – поршневой, с хорошим комплектом (минимум сумка), металлическим корпусом и закручивающейся насадкой на ниппель, держит давление в 5 – 10АТМ, производительностью в 20 – 30 литров, гарантией 3 года, и реально нормального бренда. ЦЕНА до 3000, но не ниже 1500 рублей. Как я считаю, почти любой из списка в магазинах будет работать реально долго.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, подписывайтесь на наш канал и сайт, будет еще много различных видео и статей. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.