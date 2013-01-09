После некоторых моих статей и видеоматериалов моим читателям (зрителям) стало очень интересно — из чего состоит и как работает бустер (или как еще его могут называть – Jump Starter). Многие не верят, что такая маленькая коробочка может запустить двигатель, ведь аккумулятор автомобиля намного больше и массивнее, а тут почти POWER BANK (выходы всякие под USB и ноутбуки есть) – одним словом не верится! Хотя здесь нет ничего волшебного, строение очень банальное …

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Немного напомню автомобильный аккумулятор, имеет несколько основных характеристик. Есть емкость, обычно она обозначается в «Ач», например 50, 55, 60, 65Ач и т.д. Напряжение, у 100% заряженного варианта оно 12,7В. И токи пуска – они очень сильно могут варьироваться, скажем от 300 до 1000 Ампер (все зависит от емкости и технологии производства). Думаю, это знают все, но не многие знают — сколько расходуется энергии при пуске двигателя. Ведь батарея не мгновенно разряжается.

Сколько аккумулятор отдает на пуск двигателя?

Как я уже говорил, токи пуска могут находиться в пределах 300 — 1000Ампер. Если взять средний авто, «В» или «С» класса, то он составляет примерно 300А (и то это «холодный» или «зимний» пуск), а вот летом около 200А.

Так сколько же реально тратится энергии на пуск двигателя, не считали? Хотя тут школьная программа.

Допустим расход энергии в 300А, стартер в среднем крутит двигатель около 10 секунд (бывает и меньше). 10 секунд это около (0,0028 часа, для ровного счета возьмем 0,003). Тогда 300 Х 0,003 = 0,9Ач, ну для ровного счета возьмем 1Ач. ТО есть от емкости вашей батареи в 55 – 60Ач, расходуется только 1Ач на пуск. Генератор, в зависимости от мощности, заряженности вашего АКБ, а также от погодных условий (холодная батарея заряжается плохо), дает ток заряда примерно 5А (опять же может быть больше или меньше, это в среднем) — таким образом 1Ач/5А = 12 минут, на восстановление энергии.

Я хочу чтобы вы поняли, что на пуск мотора тратится всего 1 – 2Ач от емкости вашей батареи. Конечно дизельные и объемные моторы, могут брать больше.

Теперь о бустерах или Jump Starter, в различных источниках их называют по-разному.

Аккумулятор Jump Starter

Вот много ходит всяких «баек», что внутри Jump Starter, находятся «СУПЕР КОНДЕНСАТОРЫ»! Друзья это не так. В строении находится обычный Li-POL аккумулятор. Ну как обычный, тот который может кратковременно (около 10 секунд) отдавать большие токи, зачастую это может быть 500 или даже 1000А.

А что это за аккумуляторы такие? Здесь тоже просто их зачастую применяют на моделях (авто, авиа), квадракоптерах и прочем. Они способны также отдавать высокие токи. Обычно собирают три банки из аккумуляторов в 4Вольта, таким образом, получается нужное значение в 12В (примерно в этих пределах).

Важно! Еще одна маркировка, а именно максимальная токоотдача, обычно измеряется в «С», чем больше эта цифра, тем лучше. Например, батарея в 5500 mA (5,5А) — 40C, нам нужно 40 Х 5,5 = 220А, это достаточно хорошая цифра, достаточная для запуска двигателя.

Емкость, зачастую она также гуляет в пределах 10 – 20 000 mA (10-20A), а как мы выяснили, что для запуска нам нужно всего 1 – 2А вот вам и весь секрет.

ТО есть наш БУСТЕР, работает также как обычный АКБ автомобиля, никакого чуда здесь нет.

Разбираем БУСТЕР

Что же, я буду разбирать джамп стартер компании «KARKU» модель E-POWER 43, как заверяет нам производитель 15000 мАч. Пусковой ток — 250А, пиковый – 500А (желательно не превышать). Для разбора нам нужна отвертка «Т5» (TORX) крепления у него посажены глубоко, пришлось поискать.

Корпус раскручивается легко, там всего 6 винтов, далее приходится его разрывать потому как внутри Jump Starter аккумулятор закреплен на двойной скотч.

Сам аккумулятор состоит из трех банок, каждая по 4,13В, то есть получается около 12,4В общее напряжение.

Конструкция достаточно простая. Есть несколько плат, одна балансировочная закреплена на самих батареях, остальные нужны для работы зарядки через USB и еще нескольких выходов, ну и плюс фонарик и электронный дисплей, на этом ВСЕ!

По такому принципу сделаны большое количество таких Jump Starter.

Сейчас видео версия, смотрим.

А на этом я заканчиваю, думаю, вам было интересно — смотрите и читайте наш АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЙТ и смотрите КАНАЛ. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.